Administrația Trump acuză vehement Pakistanul că protejează teroriștii care destabilizează Afganistanul

In primul sau mesaj twitter al noului an, presedintele Trump a criticat Pakistanul, acuzindu-l de minciuni si inselaciune. Care este reactia Islamabadului? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Administratia Trump acuza Pakistanul ca protejeaza teroristi, care la rindul lor destabilizeaza situatia din Afganistanul vecin, unde militari americani isi risca vietile pentru redresarea tarii.

In replica, ministrul pakistanez al apararii a raspuns mînios, acuzind America, la un moment dat un aliat apropiat al Islamabadului, ca trateaza Pakistanul doar cu „invective si neincredere”.

In mesajul sau de la primele ore ale diminetii de ieri, Donald Trump arata ca Statele Unite au oferit in mod nesabuit Pakistanului ajutor in valoare de 33 de miliarde de dolari, in ultimii 15 ani, acuzindu-si predecesorii pentru asta.

Ministrul pakistanez, Khurram Dastgir-Khan a raspuns tot pe tweeter, ca in calitate de aliat al Statelor Unite in lupta impotriva terorismului, Pakistanul a oferit baze aeriene, terestre si de comunicatii, care au contribuit la decimarea retelei Al Qaeda, in ultimii 16 ani. Si ministrul pakistanez de externe a spus ca Pakistanul face tot ce poate pentru a combate terorismul, pe teritoriul national.

In cursul dupa amiezii de ieri, purtatorul de cuvint al Casei Albe, Raj Shah a aratat ca administratia nu intentioneaza sa trimita 255 de milioane de dolari, in anul fiscal in curs, ajutor militar alocat de Congres pentru Pakistan. Platile respective fusesera blocate inca din luna august, cind administratia Trump a pus in vedere Islamabadului sa opreasca extremisti, care ameninta Afganistanul.

Mesajul lui Trump a venit ieri, dupa zile de speculatii ca Washingtonul va reduce dramatic ajutorul pentru Pakistan, pentru ca nu este multumit de maniera in care conducerea acelei tari contracareaza miscarea talibana si reteaua afiliata, Haqqani. „Nu trebuie sa exageram semnificatia politica a mesajului twitter al presedintelui Trump” – este de parere Michael Kugelman de la Institutul Wilson, care continua „Este mai curind expresia frustrarii sau o declaratie de intentie, nu neaparat o noua politica”.

In India, rivalul regional al Pakistanului, mesajul lui Trump a fost primit cu entuziasm, in anumite cercuri si o doza de scepticism, in altele. Analisti au amintit ca in octombrie, Donald Trump scrisese ca administratia sa incepe sa dezvolte o relatie mai buna cu Pakistanul si liderii sai. La vremea respectiva, pozitia a ingrijorat India, care spera ca Trump sa adopte o atitudine mai dura.

Dar frustrarea Washingtonului s-a accentuat odata cu recenta eliberare de catre Pakistan a clericului Hafiz Mohammad Saeed, care fusese sub arest la domiciliu. Gruparea acestuia a pus la cale atentatul terorist de la Mumbai, India din 2008, unde 160 de civili si-au pierdut viata. Luna trecuta, in timpul vizitei sale in Pakistan, vice-presedintele Pence a lansat un avertisment, acuzind Pakistanul ca protejeaza teroristi.