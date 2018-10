Relațiile americano-saudite după dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi la Istanbul

Ziaristul saudit Jamal Khashoggi continua sa fie dat disparut, nemaifiind vazut de la 2 octombrie cind a intrat in consulatul tarii sale de la Istanbul. Care sint reactiile din Statele Unite la ce se banuieste a fi uciderea lui Khashoggi? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump spune ca daca se va dovedi ca regimul saudit are o legatura cu omorirea lui Jamal Khashoggi, atunci consecintele vor fi cit se poate de serioase. Se stie ca atit ca om de afaceri cit si dupa ce a ajuns la Casa Alba, Donald Trump a avut legaturi extrem de strinse cu Arabia Saudita, investind incredere in printul mostenitor si lider de facto al tarii, Mohammed bin Salman.

De la inceputul acestei crize presedintele a spus ca daca Arabia Saudita se face vinovata de o astfel de crima ingrozitoare, va fi un pret de platit, neprecizind care, ceea ce este normal, pentru ca vor urma deliberari. El a adaugat insa ca un important contract de inarmare nu va fi periclitat, argumentind ca daca ar face-o, sauditii ar apela la China sau Rusia si cei care ar avea de suferit sint lucratorii americani, care produc armamentul respectiv.

Un argument care nu este considerat adecvat de senatorul republican, Marco Rubio, care a declarat ca un contract de livrari de arme nu inseamna doar bani si locuri de munca ci si un important semnal de sprijin strategic. Desigur, senatorul recunoaste rolul Riadului de important aliat strategic impotriva dusmanului comun, Iranul si in lupta anti-terorism. Dar el a adaugat ca daca arme ar fi vindute sauditilor in conditiile in care s-ar fi facut vinovat de uciderea lui Jamal Khashoggi, asta ar diminua semnificativ capacitatea americana de a contracara acte similare, in alta parti in lume si incalcari grave ale drepturilor omului. Dar Rubio este de acord ca presedintele nu trebuie sa se pripeasca, amenintind prematur Riadul, inainte de a fi cunoscute datele cazului.

O decizia imediata trebuie luata in legatura cu participarea americana la o conferinta de investitii, care este organizata de printul mostenitor la sfirsitul lunii.

Arabia Saudita neaga alegatiile ca l-ar fi ucis pe Jamal Khashoggi. Nu e mai putin adevarat insa ca acesta a fost vazut si filmat intrind in consulat, dar nu si iesind. Intr-o declaratie oficiala saudita, regimul respinge ameninatarea cu sanctiuni economice sau presiuni politice, aratind ca daca acestea se materializeaza „raspunsul saudit va fi pe masura”. Sauditii spun ca daca America pedepseste Arabia Saudita isi condamna propria economie, pentru ca preturile petrolului vor creste considerabil, Riadul se va vedea obligat sa permita o baza militara ruseasca in orasul Tabuk, iar Orientul Mijlociu va fi lasat prada Iranului. „Daca un pret de 80 de dolari barilul de petrol l-a miniat pe presedintele Trump, nimeni nu poate exclude cresteri de preturi de pina la 100 sau chiar 200 de dolari, barilul” – se arata intr-un articol publicat in presa oficiala. Ambasada saudita la Washington a formulat un comunicat mai blind, multumind administratiei americane pentru ca nu se pripeste sa traga concluzii.