Reforma fiscală din Moldova, sau cum să (nu) capturezi o președinție (VIDEO)

Vă salut pe undele postului de radio „Europa Liberă”. Este emisiunea „Punct și de la capăt”, iar eu sînt Natalia Morari. Săptămâna aceasta, președintele Igor Dodon a anunțat că va promulga un pachet de legi privind reforma fiscală. Voi reaminti că acest pachet de legi a fost supus unei critici aspre din partea mai multor structuri internaționale, din partea ambasadelor locale, dar și din partea experților.

Ce va însemna aceasta, din punct de vedere economic și politic pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, o vom discuta astăzi împreună cu oaspeții mei din studio. Este analistul politic Victor Ciobanu. Bine ați venit la „Europa Liberă”.

Victor Ciobanu:: „Bună ziua”.

Europa Liberă: Și Andrei Popov, președintele Institutului de Inițiative Strategice. Bună ziua, bine ați venit la „Europa Liberă”.

Andrei Popov: „Bună ziua”.

​Europa Liberă: Să începem cu ultima știre. Nu pot spune că este una neașteptată, deoarece, de fapt, toate pronosticurile spuneau că președintele Igor Dodon va promulga reforma fiscală care a stârnit un val de critici. Joi, președintele Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook, a anunțat că nu va promulga legea în conformitate cu care teritoriul Stadionului Republican va fi cedat pentru construirea Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Totodată, în urma unei analize minuțioase și, după consultații îndelungate cu reprezentanții comunității de afaceri, cu Academia de Științe și cu mai mulți experți, el a decis totuși să promulge un pachet de legi. Este vorba despre cele trei legi ale reformei fiscale. Să începem cu

Președintele Igor Dodon spunea că președinția a rămas o singură instituție necapturată din țară. După promulgarea acestui pachet de legi mai putem vorbi despre o președinție necapturată?

​ultima parte. Ce înseamnă aceasta? Deoacere, dacă ne vom aminti ce a fost în ajunul adoptării acestor legi și imediat după aceea, deodată e menționată critica dură, nemaivăzută până atunci, din partea Băncii Mondiale, a Fondului Internațional Monetar, a Delegației Europene, a Ambasadei Statelor Unite ale Maricii, a Ambasadei Republicii Federative Germania, nu ne vom referi și la mai mulți experți locali și internaționali. Inclusiv Moneyval, o structură internațională pe lângă Consiliul Europei care luptă cu spălarea banilor și care a dezmințit afirmațiile domnului Ghilețchi despre faptul că experții Moneyval au fost consultați în prealabil și au avizat pozitiv acest pachet de legi. Ce înseamnă aceasta? Voi reaminti încă o dată că, acum o lună, am participat personal la o conferință de presă a președintelui Igor Dodon, deoarece el nu vine la emisiunile mele. Sper că în septembrie totuși va veni, deoarece a promis. Deci, președintele Igor Dodon spunea că președinția a rămas o singură instituție necapturată din țară. După promulgarea acestui pachet de legi mai putem vorbi despre o președinție necapturată, domnule Ciobanu?

Victor Ciobanu: „Nu putem, așa cum nu am putut afirma aceasta până acum. Această promulgare este o confirmare în plus a acestui fapt. Cred că aceste două legi, chiar dacă reforma include mai multe legi, iar cedarea stadionului ambasadei americane, deci, cedarea și acceptarea trebuie privite într-un pachet...”

Europa Liberă: De ce?

Victor Ciobanu: „Mai întâi, puțină istorie. Deci, legea despre amnistie a fost distrusă foarte dur, ne amintim de anul 2016”.

Europa Liberă: Decembrie anului 2016.

Victor Ciobanu: „O reacție foarte dură mai întâi în interiorul țării, iar punctul final a fost pus de Fondul Internațional Monetar după care proiectul legii a fost rechemat de cărte Candu & company”.

Europa Liberă: Atunci era vorba despre legalizarea capitalului.

​Victor Ciobanu: „Da. Deci, atunci mai mulți experți spuneau că guvernarea va reveni neapărat la această lege sub altă formă. Iată o astfel de altă formă a apărut anul acesta și se numește ea reforma fiscală. Legea despre amnistie a fost băgată acolo ca să nu fie văzută, totul a fost propus într-o învelitoare frumoasă și strălucitoare”.

Europa Liberă: Bineînțeles, deoarece, totuși, o marjă unică de taxe pe venit pentru o parte de populație poate fi o noutate pozitivă, și scăderea taxelor pentru anumite sfere de afaceri, la fel...

Victor Ciobanu: „…Scăderea TVA-ului și pentru HoReCa. Am văzut reacția reprezentanților mediilor de afaceri afiliate care imediat a ususținut așa-numita reformă. Deci, Igor Dodon a avut o ieșire foarte simplă și elegantă din această situație, dacă într-adevăr a insistat pe

Toți au vorbit despre marile riscuri de creare a acestei zone întunecate spre care noi tindem acum ca o funcție matematică.

faptul că președinția nu este una capturată. Trebuia să scoată legea despre amnistie din acest pachet. Să spună: voi promulga scăderea taxelor, TVA și așa mai departe, iar amnistia – nicidecum. De ce? Pentru că toți partenerii de dezvoltare au reacționat foarte dur și solidar la ceea ce ați anunțat. Reacția a fost una foarte clară. Toți au vorbit despre marile riscuri de creare a acestei zone întunecate spre care noi tindem acum ca o funcție matematică, practic atingem acea limită, deoarece încă puțin și ne vom transforma în această zonă închisă, într-o spălătorie regională...”

Europa Liberă: Aici însă este important să adaug că ceea ce spuneau experții intenaționali sau locali este una, și cu totul altceva este ceea ce a anunțat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Au fost luate în considerație comentariile experților, a reprezentanților comunității academice din Republica Moldova și de peste hotarele țării. În acest context, poziția mea este extrem de clară, fiind justificată din punct de vedere economic, social și politic și îndreptată spre binele țării și a poporului Republicii Moldova.

Victor Ciobanu: „A existat o încercare neîndemănatică de a face trimitere la reforma anului 2007, atunci când Igor Dodon făcea parte încă din echipa Partidului Comuniștilor. Atunci, ne amintim, a fost un întreg pachet de legi care, așa cum s-a promis atunci, va duce la legalizarea imensă a afacerilor, la creșterea investițiilor și așa mai departe”.

Europa Liberă: Igor Dodon aduce exemplul anului 2008 și amintește de creșterea cu mai mult de 7 la sută...

Victor Ciobanu: „…Care nu a fost legată de această reformă. De fapt, în sfera afacerilor mari afiliate puterii prin amnistie au fost anulate datorii în sumă de mai mult de 4 miliarde de lei”.

​Europa Liberă: Despre ce sumă este vorba acum?

Victor Ciobanu: „…Experții vorbesc despre cifra de 11 miliarde”.

Europa Liberă: Deci, sunt acei bani care trebuia să ajungă în bugetul Republicii Moldova.

Victor Ciobanu: „Foarte caracteristic este un exemplu publicat de un specialist celebru în acest domeniu, Dumitru Barbălat, care mai mulți a activat, apropo, la Ministerului Economiei. El a arătat foarte clar că pe data de 1 februarie datoriile fiscale au constituit 0 lei, însă spre 1 iulie suma datoriilor a crescut până la 1,8 miliarde”.

Europa Liberă: Deci, cineva știa că va fi adoptată o amnistie fiscală.

Victor Ciobanu: „Cineva deja știa, și aceasta iarăși vorbește despre mediul afiliat al afacerilor mari. Însă toate acestea sunt niște fleacuri. De fapt, esența legii despre amnistie constă în faptul că furtul miliardului încă nu s-a încheiat, iar pentru aceasta capitalul furat din off-shoruri mai trebuie spălat, legalizat. Am vorbit despre aceasta de mai multe ori în diferite studiouri”.

Europa Liberă: Vom reveni la aceasta. Aș vrea să-l întreb și pe Andrei Popov, ce crede el despre ceea ce s-a întâmplat.

​Andrei Popov: „Domnul Ciobanu este de profesie economist care a scris și cartea „Moldova geografică”. Dumnealui s-a oprit mai întâi la aspectele economice. Din experiența mea în calitate de diplomat, fostul ambasador al Republicii Moldova în Austria, voi împărtăși următoarele observații. Fără îndoială, aceste reforme au un impact fundamental asupra întregii vieți din țară. Deci, schimbările sunt atât de globale că este foarte important să calculăm toate legăturile între consecințele lor, să înțelegem dacă este bine sau nu”.

Victor Ciobanu: „Iar pentru aceasta trebuia prezentat un studiu de impact”.

Andrei Popov: „Aș vrea să mă expun în acest sens mai întâi în legătură cu procedura. Îmi amintesc cum a fost creat guvernul austriac în luna decembrie a anului 2013. Au fost două partide: conservatorii și socialiștii. Deci, la momentul creării guvernului ei au zis că vom face o reformă fiscală în luna decembrie 2013. Apoi, timp aproape de doi ani, până în martie 2015 aceste două partide organizau consultări publice și fiecare partid, socialiștii au implicat mișcarea sindicală, iar conservatorii au implicat Curtea de Comerț. Au fost zeci de întâlniri și tratative pentru a găsi un compromis comun care a apărut abia în martie 2015.

Europa Liberă: După doi ani.

Andrei Popov: …După un an și jumătate, atunci când guvernul a obținut mandatul din partea societății, din partea comunității de experți și din partea partidelor de guvernământ să propună inițiativa în guvern, în martie 2015. Apoi, din martie 2015 până la sfârșitul lunii iunie a aceluiași an, timp de patru luni aceste întrebări, schimbarea marjeu de taxe, în particular creșterea nivelului superior al taxelor... La noi în Moldova, taxa pe venit a fost coborâtă de la 18 la 12 la sută, iar pentru cei mai nevoiași au ridicat de la 7 la aceleași 12 la sută.

Europa Liberă: Cei bogați vor economisi mai mult, iar cei săraci vor plăti mai mult.

Victor Ciobanu: „Bogații vor deveni mai bogați, cei săraci – mai săraci”.

Andrei Popov: „Dacă primești 50 de mii de lei pe lună, sunt și așa oameni, sau 30 de mii de lei pe lună, atunci vei primi mai mult, probabil, cu câteva mii de lei pe lună, din cauza scăderii marjei de taxe”.

​Victor Ciobanu: „Da”.

Andrei Popov: „…Dacă primești 2-3 mii de lei pe lună, vei primi cu câteva zeci de lei mai mult pe lună. Deci, cei bogați vor primi mai mult și discrepanța între cei bogați și cei săraci va crește. Socialiștii din Austria, iar acolo sunt socialiști veritabili, luptă pentru drepturile celor nevoiași, iar conservatorii prezintă interesele businessului mare. Acum voi trece peste momentul că în comentariul său liderul de facto al Partridului Socialiștilor din Republica Moldova a afirmat că aceasta este o inițiativă foarte bună, că trebuie să susținem mediul de adaceri. Aș vrea să spun doar că în Austria marja maximală a crecut de la 50 la 55 la sută. Deci, cei mai bogați cetățeni austrieci plătesc 55 la sută din venit...”

Victor Ciobanu: „…Este o tendință generală care există în Scandinavia, în Franța”.

Andrei Popov: „Nu sunt economist, dar m-am pregătit: în majoritatea țărilor Uniunii Europene cifra medie de taxe pe venit pentru cei bogați constituie în jur de 40-45 la sută, iar pentru cei săraci – 5-10 la sută, uneori în general nimic. Deci, cu cât persoana câștigă mai mult, cu atât mai mult, se consideră, el poate să se împarte pentru binele celorlalți: grădinițe, bugetul țării, proiecte de infrastructură”.

Europa Liberă: Iar la noi au considerat că trebuie să se împartă mai puțin.

Andrei Popov: „Da. Iată, deci, cum a avut loc procesul în Austria. La urma urmelor societății i s-a explicat, s-a găsit un numitor comun și parlamentul a adoptat această reformă după patru luni de discuții în parlament, după discuții publice și după un an și jumătate de pregătiri transparente. La noi tot procesul a durat – atenție – două zile. Marți, în ștabul Partidului Democrat a fost anunțată inițiativa și peste 48 de ore, în parlament, în lipsa...”

Europa Liberă: A fost adoptată în ambele lecturi...

Andrei Popov: „…Votată în ambele lecturi, însă toate partidele de opoziție au părăsit sala în semn de protest și insatisfacție atât față de proces, cât și de conținut. Am o întrebare. Nu este un secret că președintele țării este totodată, de facto, și liderul Partidului Socialiștilor. Orice am zice, este un lucru evident. Apare întrebarea: pur din considerente de procedură, dacă înțelegi că problema nu este discutată, că ea este încă în stare crudă, că asfel de reacții dure din partea aproape tuturor parteneri interni...”

Victor Ciobanu: „Mai ales că este vorba de un socialist care trebuie să apere interesele celor nevoiași...”

​Andrei Popov: „…În mod elementar, el putea să...”

Europa Liberă: Să convoace adunarea Consiliului de Securitate...

Andrei Popov: „…Bineînțeles, și apoi...”

Europa Liberă: Să se consulte, să se adreseze poporului...

Andrei Popov: „Președintele putea, elementar, sunt sigur, trebuia să întoarcă legea înapoi în parlament pentru ca parlamentul să se adune în septembrie și societatea putea să influențeze cumva procesul”.

Europa Liberă: Totodată insistând asupra inițierii procedurii de discuții publice care sunt prevăzute de lege.

Andrei Popov: „Deci, legea a fost adoptată timp de 48 de ore cu două săptămâni în urmă. Societatea, în pofida perioadei concediilor, discută problema deja timp de două săptămâni. Pozițiile sunt foarte controversate. Am auzit părerile experților pe care îi stimez foarte mult. Spre exemplu, secretarul general al Ministerului Finanțelor pe care îl cunosc personal și am încredere în expertizele sale. Nu știu cât de liber este el în aprecierile sale, însă iau în considerație analizele sale. El explică că este un lucru bun. Un alt exptert, la fel de respectat, fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, îl critică categoric. De ce noi, cetățenii, nu suntem atât de respectați că să avem posibilitatea să discutăm aceasta real și să influențăm cumva procesul. M-am oprit abia la momentele de procedură. Ceea ce ține de conținut, aici îmi este clar că este o coincidență că în una și aceeași zi președintele ca și cum neagă, trimite pentru o revizuire, după care urmează o acceptare automată, sunt sigur, în ceea ce privește legea stadionului”.

Europa Liberă: Desigur, el va fi suspendat temporar.

Andrei Popov: „Este încă un act din același spectacol care se numește imitarea luptei...”

Europa Liberă: Cu regimul oligarhic.

Victor Ciobanu: „Doar o mică replică. Dacă ne vom aminti, declarația lui Dodon precum că nu va promulga cedarea stadionului a apărut exact în momentul când ambsada americană...”

​Europa Liberă: În acel moment, am fost în emisie directă cu Veaceslav Negruță care a criticat categoric această reformă. A fost peste o oră după apariția reacției lui Petr Mihalko, în momentul în care a apărut o reacție extrem de dură din partea ambasadei americane. Și, în aceste momente, apare postarea pe pagina oficială a președintelui Igor Dodon despre faptul că el promulgă legea stadionului.

Victor Ciobanu: „Foarte corect. Deci, este încă un scenariu...”

Andrei Popov: „Nu este un scenariu. A fost, pur și simplu, o postare, o repostare. În ajun, președintele Dodon a acordat un interviu și, pur și simplu, a publicat afirmația sa”.

Europa Liberă: Anume în acel moment.

Andrei Popov: „Da”.

Europa Liberă: Aceasta este la fel de important.

Victor Ciobanu: „Da, este foarte important și arată că...”

Europa Liberă: Este o sustragere a atenției?

Victor Ciobanu: „…Nu. Aceasta demonstrează că este într-adevăr un scenariu care a fost scris strict de către Partidul Democrat. Înseamnă că lui Dodon i s-a acordat un rol secundar – poftiți la masă – în tot acest spectacol pe care el îl joacă cu regularitate. Ce se întâmplă acum? Deci, Partidul Democrat propune acum partenerilor externi un fel de înțelegere: avem aici amnistie, prefăceți-vă că nu observați, iar Dodon va arunca mingea, va promulga legea despre cedare și aici apare Vladimir Georghievici împreună cu finul său ce poartă steagul cu stele și dungi și restabilesc relațiile stretegice de parteneriat cu Statele Unite.

Europa Liberă: O clipă, domnule Ciobanu, oare credeți că putem compara cedarea stadionului republican pentru construcția ambasadei SUA și reforma fiscală despre care mai mulți experți, inclusiv cei internaționali, vorbesc ca despre o încercare de legalizare a banilor murdari spălați, a banilor furați?

Victor Ciobanu: „Aceasta și spuneam că este încă o etapă în finalizarea furtului miliardului. Deci, banii în plus sunt, bineînțeles, un bonus care va veni din diferite părți ale lumii. Cetățeanul „X” din Emiratele Arabe în mod anonim, apropo, își cumpără cetățenia pentru 100 de mii, iar apoi aduce 100 de milioane din care trei...”

​Europa Liberă: O clipă, am aflat cu stupoare de la Veaceslav Negruță care minuțios a analizat la Transparency International acest proiect de lege, că acești bani pentru care s-ar cumpăra cetățenia moldovenească, de fapt, nu sunt bani care necondiționat pleacă în bugetul Republicii Moldova, sunt bani care se depun pe un depozit pentru cinci ani sub un procent stabil, iar peste cinci ani persoana îi primește înapoi. Deci, mă scuzați, dar despre ce fel de cumpărare poate fi vorba? Este pur și simplu un depozit bancar.

Victor Ciobanu: „Și încă un detaliu foarte important: termenul anunțat în legea de amnistie – 1 februarie 2019”.

Europa Liberă: Și imediat după aceasta parlamentul votează 24 februarie ca data alegerilor.

Victor Ciobanu: „…Deci, exact înainte de alegeri încheiem această amnistie, nu mai vorbim că după amnistiere banii pot fi...”

Andrei Popov: „…Scuzați, în ceea ce privește termenii, există încă un argument. Dacă președintele Dodon, elementar, ar întoarce legea în parlament, realizarea ei nu ar reuși până la 1 februarie, până la alegeri. El le-ar strica planurile măcar pentru două luni”.

Victor Ciobanu: „Exact”.

Andrei Popov: „…Măcar așa, deoarece parlamentul trebuia să se adune în septembrie, după care președintele ar avea încă două săptămâni pentru promulgare sau nepromulgare, apoi iarăși procedura lui Candu de demisie șe restabilire a președintelui pentru cinci minute. Însă, dacă președintele ar fi într-adevăr independent, ar fi gata să-i strice jocul și să iasă din limite...”

Victor Ciobanu: „Iar aici el, pur și simplu, joacă în favoarea lor”.

Europa Liberă: Permiteți-mi, vă rog, să-l provoc pe președintele Igor Dodon, deoarece este important. Declar cu toată responsabilitatea că dacă se vor găsi abateri sau dacă vor apărea semnale de acest fel, despre faptul că banii murdari se întorc în țară, imediat după venirea majorității parlamentare noi și a guvernului nou în 2019, vom ieși cu proiectul legii lustrației capitalelor pentru a deconspira originea acestor bani, iar în cazul unor încălcări – de a conspira aceste surse în folosul statului.

Andrei Popov: „Clar”.

Europa Liberă: Da, o clipă, am aici două întrebări. Prima întrebare: despre ce fel de lustrare și confiscare a bucurilor furate poate fi vorba, dacă, conform Legii amnistiei pe care o promulgă președintele Igor Dodon, aceste capitaluri și bunuri sunt eliberate de orice urmărire și răspundere penală?

Victor Ciobanu: „Absolut corect”.

Europa Liberă: A doua întrebare: cine la noi va controla originea banilor? Centrul Național Anticorupție, Procuratura?

Victor Ciobanu: „În al treilea rând, există o astfel de bifurcare: doar să presupunem că știm rezultatele alegerilor din februarie 2019. Dodon ne amenință că va lua majoritatea și că va schimba toate structurile de putere. Nu știu, cum vrea el să-l schimbe pe procurorul general sau pe șeful Comitetului Anticorupție. Însă până atunci banii pot fi spălați și scoși din țară. Nimeni doar nu o înterzice. Pur și simplu, să scoți din țară banii curați și să le plasezi oriunde vrei.

Andrei Popov: „Aș vrea să fac o mică remarcă. Propun ca ascultătorii și telespectatorii noștri să-și pună întrebarea, deoarece există foarte multe întrebări, nici nu mai vorbesc despre cea mai elementară întrebare, deoarece din contul scăderii plăților bugetare, taxele pe venit fiind diminuate de la 18 la 12 la sută...”

Europa Liberă: Iar autoritățile locale?

Andrei Popov: „…Autoritățile locale vor primi mult mai puțin pentru proiectele sociale, de infrastructură pe care le planifiucau. Prin ce se va compensa acest lucru? Există multe, zeci și sute de întrebări reale. Cum suntem noi văzuți în acestă țară? Drept idioți, sclavi, bădărani. De ce ne bagă toate acestea în gură fără să avem posibilitatea să inițiem în mod elementar discuții publice și parlamentare, să învităm experții, să întrebăm Fondul Monetar Internațional? Domnul Ghilețchi a zis că ei, probabil, nici nu au citit. Au citit, în aceeași zi domnul Armașu a fost la Washington și a încercat să-i convingă. Și i s-a spus că așa nu se lucrează, că încălcați angajamentele, că noi ieșim...”

Victor Ciobanu: „Exact, aceasta contrazice programul de colaborare”.

Andrei Popov: „…Da. De ce nu ni se dă posibilitatea pur și simplu să discutăm, de ce guvernarea ne oferă astfel de surprize unul după altul, și de ce președintele nostru, ales de popor, cum zice Buga, pur și simplu, fără nicio... El zice că îl exclud din ecuație. Nimeni nu v-a exclus, Igor Nicolaecivi. Este elementar, de ce nu ați întors legea în Parlament și nu ați spus: poate, legea este una ideală, iar reformele sunt excelente și eficiente, însă la noi în țară lumea nu crede guvernării care vindea garanțiile guvernului, aceleași persoane ziceu cândva „semnați, votați” pentru aceste garanții, iar apoi a fost furat miliardul”.

Europa Liberă: „Și au pus 25 de miliarde pe umerii cetățenilor”.

Andrei Popov: „…De aceea, poate, nu sunt economist, însă personal am mari suspiciuni că aceasta este încă o schemă. Dacă președintele într-adevăr este un jucător independent, ceea ce nu cred, având sprijinul pe care el l-a obținut de la jumătatea populației țării care l-a votat în noiembrie 2016, eu aș aștepta ca el să facă în acest plan măcar ceva și să ne dea nouă posibilitatea să discutăm și să ne expunem îndoielile și îngrijorările.

Europa Liberă: Dar cu ce ați compara comportamentul lui Igor Dodon, când, în momentul adoptării și promulgării unui pachet de legi atât de dur criticat, el mereu atrange atenția noastră asupra legii despre stadionul republican?

Andrei Popov: „Stadionul este o temă demnă de o discuție aparte. Eu n-aș amesteca aici americanii cu europenii, însă am aici un alt model. Atunci când președintele spune și o spune foarte dur, luând o anumită poză ca să pară... Animalele, ca să pară mai mari și mai importante se umflă cumva. Și eu pot să mă scol și cu multe pauze să spun: preîntâmpin, nu voi admite această fărădelege, nu voi pro-mul-ga această lege. Și atunci când o spui astfel, lumea se uită și spun: e un om dur. Însă președinteșe știe foarte bine, că a fost deja elaborată o schemă...”

Victor Ciobanu: „Există un algoritm”.

Andrei Popov: „…O schemă verificată. Și iată o comparație, Natalia, care poate ar suna destul de dur, dar o voi spune. Atunci când președintele spune așa: „Nu voi admite”, el știe foarte bine că acea schemă rușinoasă care nu funcționează nicăieri în altă parte... Nicăieri în lume nu există ca președinții să fie suspendați pentru cinci minute. Se întâmplă că se organizează procesul de impeachment care, conform Constituției noastre, trece prin două etape: în Parlament cu două treimi din voturi (vă rog, să le găsiți), iar apoi – confirmarea acestui impeachment în cadrul unui referendum. Iară care sunt realitățile. Dar la noi au luat această decizie ireală, această ficțiune, prin care președintele este suspendat. Având în spate o experiență de mai mulți ani în dimeniul diplomatic, încerc să formulez comparația mea cumva mai cultural. Deci, imaginați-vă o situație: capul familiei este luat prin surprindere, bandiții intră în casa lui, îi iau soția într-o cameră, iar pe el îl închid la bucătărie și îi spun: „Stai acolo, dacă vei ieși – o vei păți”. Și el stă acolo și începe să strige: „Ce faceți?”. El nu a încercat să iasă, deși pe urmă zice: „Dar ce am putut să fac? Am stat la bucătărie, am reparat frigiderul. Totul e în regulă”. Săptămâna aceasta președintele nostru a zis: „Timp de doi ei au încercat să mă suspendeze și am decis în loc să mă revolt, ca să nu fac revoluție, citez, am decis să mă concentrez pe ajutorul oamenilor, să repar frigiderul, fiind închis la bucătărie”.

Victor Ciobanu: „Să împart copiilor genți de școală...”

Europa Liberă: În momentul în care soția îi este capturată de bandiți.

Andrei Popov: „Eu cunosc procedura, fiindcă timp de 15 ani am activat în structurile de stat. Și toate aceste variante cu speakerul Candu care devine președinte pentru 5 minute...”

Victor Ciobanu: „Președinte interimar...”

Andrei Popov: „…Toate acestea nu au loc, pur și simplu așa! Aparatul speakerului Candu ia legătura cu aparatul președintelui Dodon, acesta din urmă ordonează să colaboreze, se emit blancuri speciale pentru emiterea decretului, deoarece Candu nu semnează o simplă hârtie, ci un formular special, numerotat...”

Europa Liberă: Care rămâne în arhivă.

Andrei Popov: „…Se înregistrează și, cel mai interesant, nu am auzit să fi spus cineva, apoi președinția trimite aceste legi ilegale la Monitorul Oficial. Garantez aceste lucru, dacă vom privi toate trei cazuri: lupta cu propaganda rusă, cu numirea în calitate de ministru al apărării pe Eugen Sturza – în toate cazurile punctul final este pus de președinție. Deci, dacă într-adevăr lupți, dacă ai atâtea posibilități reale de a lupta și nu faci din această procedură absolut anormală o normă, deoarece toată lumea înțelege deja că duritatea președintelui este doar în vorbe...”

Europa Liberă: Dar ce putea să facă președintele? Să iasă în fața jurnaliștilor și să rupă acel ordin pe care îl va semna Andrian Candu?

Andrei Popov: „Mai întâi, atunci când Candu joacă acolo rolul de președinte, conform deciziei Curții Constituționale, președintele în mod elementar trebuie să fie o persoană publică, să demonstreze că nu este de acord. Fără conferința de presă sau cu ea, cu blocarea sau neblocarea președintele trebuie să facă ceva în acel moment, iar Curtea Constituțională apoi va... Există atâtea lucruri. Dacă aș fi eu președinte, primind aceste ordin de suspendare, l-aș fi rupt în mod public, aș fi zis că nu-l accept, că e voluntarism și uzurpare a puterii. Și atunci, când voi rupe acel ordin semnat de Candu și spun șefului secției mele juridice, îi interzic...”

Europa Liberă: Să trimită la „Monitorul Oficial”, acesta fiind ordinul președintelui în funcție.

Andrei Popov: „…Este un lucru real. Ceea ce ține de cheile de la reședința președintelui, este o temă aparte. Însă, conform procedurii, Andrian Candu și Vlad Plahotniuc nu pot intra în arhivă, să ia registrele președinției și să ia numărul. Deci, dacă președintele în mod real ar dori să lupte, el ar fi facut așa ceva, însă atunci el putea fi înlocuit sau demis”.

Europa Liberă: Cred că problema acestor legi de amnistie este clară tuturor, inclusiv asculătorilor și telespectatorilor noștri. Apare întrebarea. Electoratul lui Igor Dodon va fi convins de argumentele președintelui că aceste legi vor fi în beneficiul tuturor cetățenilor sau și ei vor începe să aibă anumite îndoieli? Președintele Igor Dodon va reuși să își facă jocul de data asta?

Victor Ciobanu: „Electoratul este diferit. Cel activ, informat comentează deja demult și se observă o mare dezamăgire”.

Europa Liberă: Totodată, președintele are cel mai înalt rating.

Victor Ciobanu: „…Aceasta și am avut în vedere: trebuie să diferențiem. Atunci când se fac sondajele, există un electorat structurat, organizat de stânga care l-a votat pe Voronin și a trecut acum la socialiști. Și dacă ne vom imagina că Igor Nicolaevici, după Omsk, va pleca undeva și nu se va întoarce, acest electorat oricum va rămâne pe flancul stâng și va vota pe oricine va apărea acolo.

Europa Liberă: Reiese că aceasta nu va avea mari consecințe politice pentru Igor Dodon și pentru Partidul Socialiștilor.

Victor Ciobanu: „În mare parte, nu. Ei continuă să rămână cel mai mare partid care ia start de pe prima poziție în ajunul alegerilor”.

Europa Liberă: Poate, nici nu trebuie să ne mirăm că ei fac toate acestea, dacă poporul, electoratul oricum nu-i pedepsește.

Victor Ciobanu: „Noi vedem că socialiștii, în mod regulat, își fac sondajele lor. Într-adevăr, există o parte mică care e dezamăgită. Sunt cei informați, este un electorat mai proestic, prorus. Ei au văzut cum se comportă Igor Dodon în aceată funcție. Aș adăuga doar câteva fraze la ceea a spus domnul Popov până acum. Președintele putea să zică: chiar dacă e o reformă nu pot să accept amnistia...”

Europa Liberă: Da, este una din cele trei legi.

Victor Ciobanu: „Există avizul Centrului Național de Anticorupție la legea din anul 2016 în care stă scris că acesta afectează interesele cetățenilor Republicii Moldova și ale întregii țări. Nimeni nu a anulat acest aviz din 2016. În al doilea rând, în ceea ce ține de reformă, sunt niște măsuri de stimulare, diminuare a taxelor, însă oricum, fiind socialist, el nu putea să susțină creșterea taxelor”.

Europa Liberă: Creșterea pentru cei săraci și scăderea pentru cei bogați.

Victor Ciobanu: „Chiar și aici el putea să spună că e nevoie de o discuție suplimentară”.

Europa Liberă: Aceasta contrazice ideologia, dar cine la noi votează ideologia?

Victor Ciobanu: „Absolut corect”.

Europa Liberă: Sau programul. Trebuie oare să privim adoptarea și promulgarea acestor legi într-un pachet cu ceea ce se va întâmpla acum în august și la începutul lui septembrie, despre care vorbim puțin, deoarece s-a întâmplat atunci când cele două posturi independente de televiziune au plecat într-un concediu forțat. Am în vedere privatizare în masă care ne așteaptă la începutul lunii septembrie. La sfârlitul lunii iulie, a fost anunțată privatizarea, cererile se acceptă pe parcursul lunii august, iar concursul va avea loc la începutul lunii septembrie. Printre altele, se scot la vânzare întreprinderea „Air Moldova”...

Victor Ciobanu: „Pentru o sumă de râsul lumii...”

Europa Liberă: ...Da, și „Tutun CTC” pentru foarte puțini bani. Orice ar spune ei, dar principala companiei din țară se scoate la vânzare pentru 40 de milioane de euro. Este, pur și simplu, de râsul lumii. Cum putem reacționa la toate acestea, când toată lumea înțelege clar că este repetarea scenariului cu concesiunea aeroportului din 2013. Atunci concursul de concesiune a fost anunțat la sfârșitul lunii iulie spre august și a avut loc la sfârștiul lui august când toate companiile internaționale care se respectă nu se ocupă de asemenea lucruri strategice, pur și simplu, pentru că toată lumea e în concediu. Deci, este absolut clar că atunci când anunți concursul în august te lipsești de propuneri interesante. Respectiv, pregătești terenul pentru oamenii tăi?

Victor Ciobanu: „Aș reaminti că și atacurile raider au avut loc tot în august”.

Europa Liberă: Apropo, a fost și aceasta.

Victor Ciobanu: „Deci, luna august este la noi, în mod tradițional, una interesantă. În privința soaterii spre privatizare, am vorbit deja despre aceasta, dar voi repeta. Trebuie să privim la pachet legea despre cetățenie, revenirea legii amnistiei și privatizarea. Toate aceste trei legi trebuie să finalizale operațiunea cu furtul miliardului”.

Europa Liberă: Dar care trebuie să fie ultimul stadiu?

Victor Ciobanu: „Este compania „Air Moldova”, care a fost cumpărată cu 2,5 de milioane de euro, dar se vinde deja cu 25 sau 125 de milioane. Banii spălați și curățați se monetizează și pleacă abolut curați”.

Europa Liberă: În valize curate.

Victor Ciobanu: „…Acesta și va fi finalul. Deoarece acum ne aflăm undeva la n-minus a primei faze a acestei legi”.

Andrei Popov: „Aș vrea să spun ceva despre „Air Moldova”. Ziceam că socialiștii, social-democrații, în ceea ce ține de taxe, mereu încearcă să...”

Victor Ciobanu: „Să se diferențieze...”

Europa Liberă: Să fie de partea celor săraci...

Andrei Popov: „…Să se diferențieze: cei bogați trebuie să plătească mult și din contul lor se finanțează programele sociale...”

Victor Ciobanu: „Redistribuire...”

Andrei Popov: „...Compensații, subsidieri pentru cei săraci. Problema e alta, însă, de obicei, socialiștii o fac. De asemenea, socialiștii, de obicei, foarte puternic și activ apără proprietatea statului. La noi în țară există nu una, ci două companii aeriene. Țin minte, în luna mai 2016, după ce m-am întors de la Viena, am fost la una din emisiunile dumneavoastră și am început să trag alarma. La noi a fost creată o companie paraleleă cu anumite interese. Domnul Vladimri Cebotari, vice-președinte al Partudului Democrat...”

Europa Liberă: Pe atunci ministru al justiției...

Andrei Popov: „…Rudele lui directe, rude directe ale ministrului guvernului, creează o companie particulată de alternativă cu doar 500 de mii de dolari”.

Europa Liberă: Care dublează cursele „Air Moldova”.

Andrei Popov: „Nu doar dublează, dar ia de la „Air Moldova” cele mai profitabile curse: Sankt Petersburg, Verona, Roma, Barcelona. Mă întreb, cum o companie care se creează cu o jumătate de million de dolari, fără a avea avioane, trage totul dintr-o companie de stat? Timp de doi ani ei au adus în mod conștient compania „Air Moldova” aproape la faliment...”

Victor Ciobanu: „Acolo mai erau și schemele unor credite dubioase...”

Andrei Popov: „…Iar acum ei vând compania de stat penru o sumă de râsul lumii. Și cred că aceiași băieți, este suspiciunea mea, deoarece nu am informații, dar cred că anume acei care au creat acea companie cu bani puțini...”

Europa Liberă: „Fly One...”

Andrei Popov: „…Ei deja atunci se pregăteau pentru această schemă prin care vor prelua această companie. Apare întrebarea logică ca în emisiunea „Ce? Unde? Când?”: am motive serioase să cred că...”

Victor Ciobanu: „Am suspiciuni rezonabile...”

Andrei Popov: „…Cum credeți, de câte ori șeful statului care a promis în campania electorală că procurorii și judecătorii corupți vor fi pedepsiți, că va desființa piatră după piatră...”

Europa Liberă: Schemele.

Andrei Popov: „…Schemele. Eu îi urmăresc pe toți jucătorii, urmăresc postările președintelui Dodon. Eu pot să arăt aceasta acum?”

Europa Liberă: Da, bineînțeles.

Andrei Popov: „Uitați-vă, săptămâna aceasta președintele este un fel de Ilie Călătorul. Iată postările președintelui la această temă, una după alta. Se vede în cameră de filmat?”

Europa Liberă: Icoane – una după alta, întâlniri cu...

Andrei Popov: „Ce avem aici? Aici sunt Constantin și Elena, aici Pancratie Troițki, aici aducerea moaștelor Sfântului Ioan. Doar o clipă. Ce avem aici? Sfântul Gheorghe. Deci, priviți, președintele găsește...”

Europa Liberă: Și chiar ieri, după postarea despre anunțarea promulgării, imediat a apărut o icoană.

Andrei Popov: „Pantelie. Uneori rudele mă sună și îmi spun că azi e sărăbătoare, nu trebuie să lucrezi. Dar aici deschid pagina care nu aparține unui patriarh sau mitropolit, dar președintelui unui stat laic. De ce spun toate acestea? Vedeți, nu sunt toate, am adunat acestea doar din ultimul an. Sunt în jur de 40 de icoane. Cine este aici? Ierarhul Vasile cel Mare. Foarte important, pe 14 ianuarie...”

Victor Ciobanu: „Foarte important...”

Europa Liberă: Dar câte postări sunt acolo despre desființarea schemelor și a corupției? Aceeași întrebare am adresat-o și președintelui Igor Dodon.

Andrei Popov: „Aici vreau să spun: stimați telespectatori, întrebați-vă, de ce președintele are timp să felicite, să scrie postări lungi, să reamintească ce s-a întâmplat cu două mii de ani în urmă, ce minuni făceau făcătorii de minuni, icoanele și mănăstirile, însă timp de doi ani președintele n-a scris nicio postare serioasă în care ar vorbi despre acele scheme despre care vorbesc experții, societatea, în special despre „Air Moldova” sau „Metalferos”. Și aici îmi apare întrebarea. Președintele are un instrument, el zice nu are împuterniciri, dar are Consiliul Securității pe care el nu-l convoacă. Președintele are o tribună pe care nu o folsește. Aici nu spun despre Facebook. Conform Constituției, președintele poate veni în Parlament...”

Victor Ciobanu: „Să se adreseze cărte națiune”.

Europa Liberă: De atâtea ori, cât va dori.

Andrei Popov: „Reiese că Victor Ciobanu și Andrei Popov întreabă, pun asemenea întrebări, și nu au acces la informație? Președintele spune că este înconjurat din toate părțile, dar, credeți-mă, el are mult mai multe informații și experiență. El doar a fost ministru al economiei timp de trei ani. Deci, faptul că președintele tace, că vorbește despre NATO, despre Ilie-Pintilie Călătorul, despre Sfântul Gheorghe, despre Muntele Athos, despre persoane cu orientarea sexuală netradiționaă, despre limbile română și moldovenească – toate acestea, mi se pare, în mod special sustrag atenția, creează zgomot geopolitic, identitar, simbolic, o confruntare pe teme false ale agendei naționale pentru a sustrage atenția de la temele reale”.

Europa Liberă: Dacă tot am dedicat toată emisiunea președintelui, apare întrebarea: președintele Igor Dodon a declarat că fundația de caritate a soției sale va oferi, către 1 septembrie, 25 de mii de genți de școală, dacă nu mă înșel”.

Andrei Popov: „Copiilor care vor merge în clasa întâi. Și nu doar genți, dar genți pline cu articole de birotică”.

Europa Liberă: Am încercat să mă interesez: în mediu, o geantă de școală cu bitorică costă 250-300-350 de lei. Să luăm, în mdeiu, 300 de lei. 25 de mii înmulțiți la 300 de lei vor da 7,5 de milioane de lei. Dacă vom împărți aceată sumă în euro, conform cursului euro la ziua de azi, vom obține 394 de mii de euro. Aproape 400 de mii de euro. De unde asemenea bani în fundația de caritate a președintelui Igor Dodon? Nu mai spun despre decizia CEC din această săptămână în răspunsul la plângerea din partea Partidului „Acțiune și Solidaritate” despre finanțarea Partidului Democrat. Probabil, vă amintiți cum în aprilie în spațul public a apărut înregistrarea audio despre o discuție care a avut loc la ședința Partidului Democrat în raionul Criuleni, unde președintele raionului explică oamenilor cum trebuie ei să completeze anchetele privind donațiile, 10 la sută din veniturile lunare fără să dea banii în mod real. Iată întrebarea. Pe fundalul acestor amnistii, acestor privatizări, trebuie să ne întrebăm, de unde partidele politice sau, de fapt, fundațiile de cariate obțin banii, deoarece o astfel de fundație o are și Ilan Șor, și Valdimir Plahotniuc, și Partidul Comuniștilor.

Victor Ciobanu: „De fapt, totul trebuie să fie foarte transparent. Fundațiile trebuie să-și publice toate veniturile și cheltuielile. Însă ne amintim foarte bine despre finanțarea partidului lui Igor Dodon din off-shorurile din Bahamas. Și ne amintim că anume presa a deconspirat aceste scheme. Am văzut că nu a urmat nicio reacție. Finanțarea despre care a vorbit PAS, este încă o schemă dubioasă de finanțare a Partidului Democrat. Însă deoarece vorbim despre Dodon, dacă nimeni nu și-a pus și nu-și pune aceste întrebări, este o davadă în plus că Igor Dodon, în calitate de președinte, face parte din această schemă. Și aceasta este răspunsul la întrebarea, de ce Dodon nu luptă cu schemele”.

Europa Liberă: Domnule Popov.

Andrei Popov: „Aș putea să spun cel mai important. Am ajuns să avem în țară scenaristul și regizorul spectacolelor politice:

Victor Ciobanu: „Care totodată este și producătorul lor”.

Andrei Popov: „Cineva crește iepuri, iar cineva îi păcălește pe cetățeni. În fiecare săptămână în societate se crează diverse acte de acțiune politică care sustrag atenția. Din păcate, mă conving tot mai mult de acest lucru. Președintele Igor Nicolaevici Dodon, nu mai zic de Ilan Șor și declarațiile sale absolut disgrațioase și scandaloase – toți ei sustrag atenția și energia negativă a poporului. Am acordat multă atenție președintelui Dodon, nu am nici o antipatie personală față de el și, în mare măsură, îi înțeleg logica acțiunilor sale de om dependent care înțelege ce riscuri sunt conjugate cu încercarea reală de a lupta pentru putere și de a face ceea ce ai promis. Vreau, pur și simplu, să spun că asistăm la un spectacol”.

Victor Ciobanu: „Unul foarte ieftin”.

Andrei Popov: „…Cred că, problema nu este cât de mult președintele este controlat de regizorul principal al politicii moldovenești Vlad Plahotniuc, dar cât de tactic Igor Dodon joacă sau este lipsit de mișcare. Nu am un răspuns la această întrebare. Noi, cetățenii, trebuie să înțelegem că în Moldova există o societate paralelă, sunt oameni care înțeleg, care privesc această emisiune, pur și simplu, aleg o altă televiziune. Ei trăiesc într-o altă lume care are o cu totul altă imagine. Dacă vreți să știți că în țară totul este bine, deschideți cele două-trei posturi de televiziune și veți vedea cum lumea...”

Europa Liberă: Aplaudă reformele.

Andrei Popov: „…Unde găsesc ei asemenea oameni... Bine, au găsit, dar aceasta este o realitate paralelă. Nu trebuie să pierdem această capacitate civică de a gândi, de a pune întrebări și de a rezista”.

Europa Liberă: Nu putem folosi radio „Europa Liberă” în calitate de tribună.

Andrei Popov: „…Am altceva în vedere. Trebuie să rezistăm, să nu dăm mâinile jos, să spunem că suntem ca niște iepuri, că cedăm, luați-ne și faceți cu noi ce vreți. Trebuie să fim cetățeni și să încercăm să nu fim sustrași de ceea ce ne împarte în mod artificial, dar să ne concentrăm la ceea ce ne unește”.

Europa Liberă: Care este rețeta dumnevoastră de succes, domnule Ciobanu?

Victor Ciobanu: „Voi continua ceea ce spunea Andrei. Ceea ce ne unește este lupta cu regimul oligarhic, cleptocratic, mafiot de azi. Cred că toți jucătorii care se află acum pe câmpul politic trebuie să-și facă această alegere. Nu mai avem timp să reproșăm unul altuia, dacă cineva ne place sau nu ne place. Cu toții avem un singur dușman. Și aceasta va fi un semn: cine este pentru popor și cine este pentru regimul actual”.

Europa Liberă: Vă mulțumesc pentru această discuție. Este clar că dincolo de faptul că este luna august, perioada concediilor, aceasta promite a fi una foarte fierbinte. Iar noi vom discuta despre aceasta exact peste o lună pe undele postului de radio „Europa Liberă”. Toate cele bune.