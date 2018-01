Inițiatorii referendumului „zădărnicit” vor să-şi ducă intenția la bun sfârșit

CEC a respins la 12 ianuarie înregistrarea grupului de organizații civice care a vrut să organizeze un referendum împotriva trecerii la „sistemul de vot mixt”, promovat de PD inclusiv cu sprijinul socialiștilor. Cu toate acestea, ideea referendumului nu este câtuși de puțin defunctă.

Inițiatorii referendumului zădărnicit deocamdată promit să facă tot posibilul ca să-şi ducă la bun sfârșit intenția. Ei au anunțat marți la o conferință de presă că vor constitui repetat grupul de iniţiativă, după ce CEC a refuzat înregistrarea acestuia invocând mai multe vicii şi erori procedurale. Liderii grupului au contestat decizia autorității electorale calificând-o „ilegală, abuzivă şi motivată politic”. Noul grup de iniţiativa va fi constituit până la finele lunii, au anunțat inițiatorii, între ei activistul civic Valeriu Paşa:

„Dacă CEC are de gând să nu înregistreze şi al doilea grup de iniţiativă, atunci, vorba clasicului, se joacă cu focul. Noi, spre deosebire de ei, suntem cetăţeni care respectă legea şi chiar conștientizând că șanse de izbândă sunt mici, noi o să facem exact ceea ce ne cere legea.”

Valeriu Paşa admite că au existat anumite inadvertenţe tehnice în dosarul prezentat de grup, doar că acestea nu ar fi fost principale pentru a respinge înregistrarea grupului:

„Noi suntem siguri că avem dreptate, că am făcut totul corect şi chiar dacă sunt careva devieri, ele sunt de ordin tehnic, mici, şi nicidecum nu denaturează legalitatea şi legitimitatea procesului de constituire a acestui grup de inițiativă.”

Comisia Electorală Centrală a argumentat respingerea cererii prin faptul că au fost comise mai multe abateri de la procedură și erori în setul de documente prezentat de grupul de inițiativă, printre care înregistrarea eronată a participanților la adunarea de constituire a grupului, neuniformități la numărarea voturilor și adoptarea deciziilor de către adunarea constituantă, alegerea unui număr inexact al membrilor grupului de inițiativă fără a vota lista nominală a acestora. Lacuna de conținut pe care o vede CEC constă în faptul că inițiatorii plebiscitului ar genera un „vid legislativ”, pentru că nu propun noi reglementări de organizare a alegerilor parlamentare în locul celor pe care vor să le abroge.

Inițiatorii au prezentat în conferință de presa argumente de natura sa combată, la părerea lor, motivele invocate de CEC.

Juristul Ştefan Gligor, preşedintele grupului de iniţiativă, a spus că există posibilitatea de a contesta decizia CEC în instanță, dar o tratează cu rezerve deoarece independența sistemului judiciar trezește mari dubii:

„Suntem încă în faza de documentare pentru că înţelegem că sistemul judecătoresc din Republica Moldova are un grad foarte scăzut de independenţă faţă de politic. Noi înţelegem că dosarul nostru este politic şi că mergând în instanţă vom avea o mare probabilitate că nu vom avea parte de un proces echitabil, echidistant şi just.”

Ştefan Gligor a mai anunţat că iniţiatorii referendumului vor face apel către toate partidele din opoziție să le sprijine demersul de a forma un nou grup de iniţiativă care ar urma, după ce va fi înregistrat la CEC, să adune semnături pentru inițierea plebiscitului:

„Toate partidele care urmează să participe în alegerile parlamentare trebuie să se uite la experiența grupului nostru şi să înţeleagă ce-i aşteaptă la finele acestui an. Neavând o CEC imparțială şi obiectivă, care servește cetățeanul şi interesele cetățenilor, care are o agendă ascunsă nu are cum să ne ducă la constituirea unui parlament reprezentativ. Toată societatea, fiecare cetăţean şi fiecare partid care se poziționează în opoziția acestei guvernări că nu ne aşteaptă nimic bun după alegerile parlamentare şi că în rezultatul acelor alegeri Republica Moldova va rămâne în captivitatea PD pentru încă cel puțin patru ani.”

CEC nu a lansat comentarii oficiale privind noile acuzații lansate de inițiatorii referendumului. Președinta CEC, Alina Russu a respins criticile la adresa autorității electorală vineri, când a anunțat grupul de inițiativă că refuză să-l înregistreze:

„CEC este o autoritate independentă, imparțială şi care în examinarea și realizarea competențelor sale se ghidează de buchea legii și de aceea vă rog frumos şi respectuos să nu veniți cu constatări în privința membrilor CEC.”

Decizia CEC a fost salutată de reprezentanți ai PD şi PSRM, formațiuni care au votat în iulie sistemul electoral mixt, dar a fost criticată de mai multe formațiuni de opoziție care de altfel au sprijinit inițiativa activiștilor civici de a iniția un referendum pentru abrogarea noului sistem de vot şi revenirea la cel în baza căruia a fost ales actualul parlament.