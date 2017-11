Ion Sturza nu mai are iluzii. Noi ce facem?

O mărturisire neaşteptată ne-a făcut deunăzi, pe FB, fostul premier Ion Sturza. Fostul politician, cunoscut în ultima vreme prin incursiunile sale incisive în realitatea moldovenească, difuzate de mass-media, a spus pe pagina sa de FB că nu mai are iluzii. În opinia lui Ion Sturza, situaţia deplorabilă din RM nu mai poate fi reparată: „Am un îndemn către cei plecaţi din ţara asta amărîtă. Haideţi să ne căutăm de treabă! Să renunţăm la iluzii! Viaţa e scurtă. Eu personal nu mai doresc să mă risipesc în emoţii şi acţiuni inutile. Am o vîrstă. Moldovenii nu sunt capabili de autoguvernare…”

Recunosc, stimaţi ascultători, că declaraţia asta a domnului Sturza m-a lăsat mască. Păi, cum vine asta? Să înţelegem că dialogurile lungi cu Lorena Bogza de la PRO TV au fost nişte „acţiuni inutile”? Dar erau atîţia oameni care aşteptau aceste interviuri cu Ion Sturza tot aşa cum aşteaptă beduinul ploaia într-un pustiu imens! Interviurile lui Ion Sturza erau pentru mulţi o luminiţă de la capătul tunelului, ele configurau un orizont de aşteptare.

Am un amic care asculta cu un soi de pietate analizele social-politice ale domnului Sturza şi care aştepta chiar ca domnul Sturza să se implice în viaţa politică. Acum ce să creadă amicul? Am impresia că omul se simte înşelat.

În linii mari, domnul Sturza are dreptate. Situaţia e într-adevăr deplorabilă şi e greu de crezut că mai poate fi schimbată. Dar nu ştiu dacă îndemnul fostului premier către cei plecaţi, acela de a se închide în lumea lor, sună frumos. Domnul Sturza nu mai are iluzii, are o vârstă, şi vrea să scape de acţiuni inutile. Îl înţelegem. Dar noi, cei rămaşi aici, ce să facem? Noi, cei care nu avem posibilitatea să plecăm, cum trebuie să reacţionăm la mesajul obositului ex-premier?

Ion Sturza are dreptate, desigur. Dar numai pînă la un punct. Şi Uniunea Sovietică părea eternă, dar s-a prăbuşit. Prin urmare, şi sistemul actual, în care hoţii şi şmecheraşii fac ce vor, ar putea să se prăbuşească. Nimic nu e veşnic. Şi convingerea că va veni o eră a corectitudinii trebuie să rămînă, în ciuda tuturor dificultăţilor.

Ceea ce trebuie să înţelegem, după mărturisirea lui Ion Sturza, este că cei rămaşi în Moldova trebuie să mizeze numai pe propriile forţe. Ajutorul celor plecaţi poate să dispară, tot aşa cum au dispărut şi iluziile lui Ion Sturza.