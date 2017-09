Vrei, nu vrei, primeşte mesaje!

Sunt bombardat de ani buni cu tot felul de mesaje. Bombardamentele astea au început în zorii epocii Internetului şi a gadgeturilor. Vrei Internet? Vrei telefon mobil? Vrei gadget? Primeşte, frate, propuneri şi sugestii pe mică de ceas!



Primesc multe sms-uri de la tot felul de outlet-uri care îmi vorbesc despre promoţiile lor. Sunt convins că nu am intrat în toate aceste magazine şi nu le-am lăsat numărul meu de telefon. De unde îl ştiu habar n-am. Şi primesc sms-uri mereu. Uneori mă sună cîte o domnişoară cu voce catifelată care îmi propune să am grijă de faţa mea la un preţ acceptabil. E adevărat, am o faţă plină de riduri, dar nu am timp acum să mă gîndesc la riduri. Şi de unde a aflat domnişoara numărul meu de telefon?

Pe Facebook, îmi vin în privat tot felul de video-uri dubioase. Le-ai deschis şi te-ai ars, frate! Eşti virusat şi i-ai virusat pe alţii! Trebuie să fii foarte vigilent, prin urmare.

Primesc pe e-mail tot soiul de propuneri bizare. Cineva îmi propune mereu Viagra. Cum oare a ajuns acesta la concluzia că am probleme pe care numai Viagra le poate soluţiona? Habar n-am! Alţii îmi propun tot felul de tratamente intensive ale unor boli. Flăcăii aceştia îmi bombardează mereu căsuţa poştală.

Ce vreau să spun? Astea sînt riscurile dacă eşti om postmodern, înzestrat cu gadgeturi. Vrei gadget? Trebuie să ştii că vei bombardat cu propuneri. Dacă vrei să fii lăsat în pace, lasă toate gadgeturile baltă şi fă-te sihastru!