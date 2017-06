Mărturisirile lui Nistor Grozavu

Eliberat din arest, viceprimarul Nistor Grozavu a revenit în Primăria capitalei şi a făcut cîteva declaraţii ciudate. Recunosc că pe mine ele m-au descumpănit de-a binelea. Asculţi şi nu mai înţelegi mare lucru.

Omul mărturiseşte că a colaborat cu ancheta, fapt pentru care a fost eliberat. Ne spune că a semnat un contract dubios la indicaţia primarului. „Nu pot spune că nu am nici un fel de vină, dar nu am făcut acest lucru conştient, nu am făcut asta în interesul altor persoane. Am fost folosit de unii colegi de serviciu” zice Grozavu.

O asemenea mărturisire e în măsură să ne trezească mai multe suspiciuni. Păi, ce încredere putem avea noi, cetăţenii, într-un edil care e folosit de alţii, care nu e conştient atunci cînd trebuie să fie şi care parcă are o vină? Ce garanţie putem avea că nu va mai fi folosit o dată?

Întrebat dacă e vinovat Dorin Chirtoacă în ceea ce priveşte parcările cu plată, Nistor Grozavu răspunde: „Oamenii uneori au unele slăbiciuni şi putea fi, dar eu nu dispun, nici la nivel de discuţii, de ceva”. Şi ce să înţelegem din acest răspuns? Ce înseamnă să ai slăbiciuni, fiind primar? Eu nu înţeleg nimic. Admite domnul Grozavu că primarul e vinovat? Sau e nevinovat?

De fapt, există vreun vinovat în această primărie? Sau toţi au doar slăbiciuni şi sînt folosiţi de alţii? De pildă, domnul Coteţ, care punea banii luaţi de la nişte cetăţeni într-o borsetă, e vinovat sau nu? Sau el a fost folosit de alţii? Şi dacă va colabora cu ancheta, va fi eliberat?

L-am ascultat pe domnul Grozavu şi nu am mai înţeles iată ce: domnul Grozavu a fost eliberat pentru că nevinovat, pentru că e doar un pic vinovat sau pentru că a colaborat cu ancheta?

Şi mai e ceva. Nu am înţeles ce părere are viceprimarul despre organele de stat care l-au arestat. E supărat pe ele? Consideră că a fost arestat pe nedrept? Sau crede că totul a fost OK. Sau sînt şi aceste organe, ca şi domnul Grozavu, cu un fel de vină?