De la o vreme pe rafturile magazinelor au apărut produse alimentare cu inscripţii care te apucă de ochi: FĂRĂ CONSERVANŢI! FĂRĂ COLORANŢI! FĂRĂ GRĂSIMI VEGETALE! FĂRĂ ZAHĂR!

Vrei să cumperi o pîine? Păi, iată, există deja şi pîine FĂRĂ DROJDII! Vrei lapte? Păi, poftim, există lapte FĂRĂ LAPTE PRAF! Cuvîntul FĂRĂ devine foarte important în promovarea unui produs alimentar. Spui FĂRĂ şi cumpărătorul îşi ciuleşte imediat urechea. FĂRĂ a devenit un indiciu al calităţii. FĂRĂ are credibilitate. Ideea e simplă: Noi îţi vindem un produs FĂRĂ un ingredient rău! Nu mai sta pe gînduri! Cumpără cu încredere!

Ei bine, acum mai toate produsele alimentare sunt însoţite de FĂRĂ. Dar întrebarea care se impune este următoarea: cum era însă pînă la epoca FĂRĂ? Dacă produsele fără anumite ingrediente sunt bune, cum erau produsele anterioare, acelea care conţineau toate aceste ingrediente? Nu cumva am ingurgitat ani de zile mîncare periculoasă, bucşită cu substanţe accesorii nedorite? Dar atunci ni se spunea că totul e OK. Acum e OK fără ingredientele de atunci. Şi nu mai înţelegi nimic.

Parada produselor alimentare cu FĂRĂ va continua. N-o să mă mir dacă mîine vom vedea scris pe o sticlă de şampanie: FĂRĂ ANHIDRIDĂ!