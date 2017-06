Reacții la decizia președintelui Trump de a retrage Statele Unite din Acordul de la Paris

Presedintele Donald Trump a decis sa retraga Statele Unite din acordul de la Paris cu privire la stoparea schimbarilor climatice. Care sint primele reactii? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Sustinatorii lui Trump spun ca acesta nu a facut decit sa-si tina o promisiune de campanie si ca asta nu trebuie sa surprinda.

Argumentul presedintelui este ca acordul nu este echitabil din perspectiva Americii si de aceea a decis sa-l paraseasca, urmind sa incerce sa negocieze unul nou.

Hotarirea sefului executivului american a stirnit alarma pe arena internationala si are numerosi critici in America. In esenta, ceea ce criticii spun este ca impactul deciziei lui Trump nu este neaparat vatamator pentru mediul inconjurator, America avind de-acum stardarde ecologice ridicate. Problema este mai mult de natura politica si de relatii internationale.

In aceasta chestiune si în multe altele, Statele Unite erau considerate un lider mondial. Odata cu aceasta decizie, Trump face ca America sa abdice de la aceasta calitate, cea de lider. In acest context analisti isi pun intrebarea, ce ar putea urma?

De la ce alta responsabilitate globala va abdica Donald Trump? De aceea criticii cred ca hotarirea de a parasi tratatul este una cu consecinte mai mari decit faptul in sine. In plus, este pentru prima data cind Donald Trump ia o decizie majora, cu consecinte globale potential devastatoare, ceea ce accentueaza temerile cu privire la presedintia sa.

„Am fost ales sa-i reprezint pe cetatenii din Pittsburgh, nu Paris” - a spus presedintele Trump, ignorind nu doar faptul ca Pittsburgh a votat pentru Hillary Clinton, dar si pe cel mai important, ca locurile de muncă pe care le promite nu se vor mai intoarce si că America creaza numeroase locuri de munca in tehnologii energetice curate.

Retragerea propriu-zisă a Americii nu va putea fi finalizata decit la sfirsitul administratiei Trump, datorita structurii juridice a acordului.

In conditiile in care tara cu pozitia a doua in materie de emisii de gaze care provoaca efect de sera se retrage, este putin probabil ca obiectivele acordului sa fie atinse.

Dupa anunt, citeva state si companii majore au anuntat ca vor continua propriile politici vizind protectia mediului, indiferent de decizia prezidentiala.

Lideri din Franta, Germania si Italia si-au exprimat regretul pentru decizia americana, s-au angajat sa isi dubleze eforturile vizind aplicarea acordoului de la Paris, precizind ca acesta nu va fi renegociat.