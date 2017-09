Mesajele controversate pe Tweeter ale președintelui Trump în criza nord-coreeană (VIDEO)

Coreea de Nord isi continua testele cu rachete si amenintarile, aparent nedescurajata de avertismentele primite de la Washington. Dar in paralel, mai exista si o alta evolutie, aparent paradoxală. Despre ce este vorba? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Washingtonul a reactionat hotarit la testele si amenintarile nord-coreene, prin vocea ministrului apararii, care a avertizat Fenianul sa se astepte la consecinte serioase daca continua. Asta se adauga la cele spuse cu doua saptamini in urma de Donald Trump.

In acelasi timp insa, presedintele american pare pe cale sa declanseze un conflict comercial cu … Coreea de Sud, aliatul principal al Americii, in confruntarea cu nordul comunist. Donald Trump a criticat Seului si pentru política sa, care in viziunea sefului executivului american tolerează comportamentul Nordului.

Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a spus ca guvernul sau va continua sa actioneze pentru denuclearizare pasnica, dupa ce mesajele tweeter ale lui Trump au provocat stupoare la Seul, unde oficializatile nu inteleg de ce presedintele american isi ataca aliatul.

In mesajul sau de pe tweeter, Trump a aratat ca Nordul intelege doar un singur argument – implicatia fiind ca intelege doar limbajul fortei – si in contextul acesta a criticat Seului pentru practicile sale, de-a lungul anilor. In plus, Trump un s-a intretinut cu Moon, in weekend, întărind temerile ca ar favoriza in regiune, Japonia, tara care se arata mai favorabila abordarii administratiei de la Washington. Moon, care a fost ales in mai, se pronunta pentru angajament diplomatic cu Coreea de Nord, dar si pentru intarirea presiunilor.

In mesajul sau tweeter, presedintele sud-Coreean a spus ca tara sa a fost parte a unui razboi intre frati, cu consecinte devastatoare, in trecut, si nu vrea sa-l repete. Mesajele lui Trump vin pe fondul stirilor ca le-ar fi cerut consilierilor sai sa pregateasca retragerea Statelor Unite din acordul de comert liber cu Coreea de Sud, ceea ce ar submina serios raporturile economice bilaterale.

Analisti nu inteleg de ce Washingtonul pare sa faca presiuni mai mari asupra Coreei de Sud decit asupra Chinei, care si ea se pronunta pentru o solutie diplomática a conflictului cu Nordul. „De ce e nevoie sa cream diviziuni cu Coreea de Sud, nu are nici un sens” – a spus si democratul Adam Schiff, liderul opozitiei din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor.