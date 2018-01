Rădăcinile crizei sau de ce trebuie schimbat Tudose

La București, comitetul executiv al celui mai parte partid din Romania, Partidul Social Democrat – aflat la guvernare – s-a întrunit în această după amiază, pe fundalul declaraţiilor de sprijin pentru premierul Mihai Tudose sau pentru liderul partidului și preşedintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.

Criza guvernamentală de astăzi a fost aprinsă de ideea premierului Mihai Tudose de schimbare a ministrei de Interne, Carmen Dan, după scandalul cu polițistul acuzat de pedofilie, despre care se presupune că a fost acoperit ani la rând de șefii lui. Carmen Dan reprezintă ochii și urechile liderului PSD în executivul de la București. Cariera ei a crescut de la secretară la ministru cu ajutorul lui Liviu Dragnea, cel care conduce partidul cel mai mare din România și care are un interes foarte mare în ceea ce privește zona ministerului de Interne.

Neputând fi premier, din cauza condamnării penale pentru fraudarea referendumului din 2012, Liviu Dragnea are nevoie de oameni loiali pentru a controla ceea ce se întâmplă în Executiv. În plus, ministerul de Interne este în sine o miză. Dragnea a fost el însuși ministru de Interne în 2009 pentru trei săptămâni, fiind nevoit să demisioneze din cauze încă nelămurite. Despre relevanța acestui minister a vorbit senatorul PSD Cătălin Voicu, într-o stenogramă cu câțiva ani înainte să fie arestat pentru corupție. Dacă ai Internele, “ai toată Procuratura României” și “toată Justiția”, promitea senatorul social-democrat înaintea alegerilor prezidențiale din 2009 (pierdute de liderul PSD de atunci Mircea Geoană în favoarea lui Traian Băsescu). Proiectul formulat de acesta într-o conversație înregistrată la cererea procurorilor pleca de la premiza că în trei ani de ministru al Internelor poate pune pe picioare “toată rețeaua României”, fiindcă dacă “ai rețea” , “reziști”. Altfel spus, controlul asupra acestui minister de forță, poate duce la controlul principalelor instituții din țară. Președintele PSD, Liviu Dragnea ar putea avea același plan și de aceea și-a pus acolo unul dintre cei mai loiali oameni pe care îi are.

Amenințarea de schimbare a ministrei Carmen Dan l-a făcut pe liderul social-democrat să-și facă o scurtă campanie în interiorul partidului și apoi să ceară demisia premierului, așa cum a făcut-o și astă vară. Ar fi al doile șef de guvern pe care-l schimbă pe PSD în doar un an de guvernare. Diferențele față de luna iunie, când social-democrații au votat o moțiune de cenzura împotriva propriului guvern sunt, însă semnificative: în primul rând Liviu Dragnea nu se mai poate baza pe unanimități în partid, marii baroni au început să-i întoarcă spatele, iar în parlament nu va mai avea majoritatea.

Săptămâna trecută unul dintre oamenii de bază din echipa lui Dragnea, președintele executiv al partidului a publicat o scrisoare deschisă pe care a conceput-o împreună cu fostul premier Adrian Năstase în care enumeră eșecurile PSD în primul an de guvernare și nu numai, cerând “renașterea democrației interne”: dialog, transparență, responsabilitate, reforma constituțională, numirea oamenilor ținând cont de criteriul competenței, nu doar de cel al loialității.

Cu toate că premierul a primit din timp susținerea unor baroni de acest calibru, totuși nu a avut curajul să o schimbe pe ministra Internelor, un gest care ar fi putut să-i aducă și mai mult suport în lupta cu Liviu Dragnea. Bătălia abia a început în interiroul Comitetului Executiv al PSD și potrivit informațiilor apărute, majoritatea liderilor PSD ar fi semnat o scrisoare prin care se cere demisia premierului. La instalarea sa, Mihai Tudose a promis că pleacă din funcție atunci când partidul îi va cere.

Schimbarea pentru a doua oară a premierului vine la pachet cu anumite riscuri: criza de guvern, pierderea credibilității partidului și mai ales faptul că președintele Klaus Iohannis este cel care decide în cele din urmă numele șefului guvernului.