„Totul trebuie tăiat din rădăcină și construit un sistem nou, o primărie nouă...” (VIDEO)

„...Aici este vorba inclusiv despre problema legitimității. În general nu știm dacă alegerile parlamentare pot fi considerate legitime sau nu în situația în care un partid, care are 10 % pe liste parlamentare, în final, brusc va obține 50+1...”

Alegerile noilor primari la Chișinău și la Bălți pot fi transferate în toamnă și organizate în aceeași zi cu alegerile parlamentare. În general, așa cum am aflat astăzi de la CEC, banii pentru aceste alegeri locale, probabil, nu vor fi găsiți. De ce schimbarea regulilor de joc în timpul jocului a devenit o normă a vieții noastre? Despre aceasta vom vorbi cu oaspeții din studioul postului nostru „Radio „Europa Liberă”. Așadar, dacă dorința este mare, se poate. Conform datelor oferite de sursele newsmaker.md, alegerile anticipate din Chișinău și Bălți pot fi transferate pentru toamnă și comasate cu alegerile parlamentare. Cine va obține avantaje din această situație și cine nu, vom încerca să aflăm astăzi de la oaspeții mei în acest studio. Îl salut pe Vlad Kulminski, directorul executiv al Institutului de Cercetări Strategice și pe Vitalie Andrievschi, directorul executiv al Institutului de Politici Eficiente. Bine ați venit la „Europa Liberă”!

Europa Liberă: Vorbele despre faptul că alegerile anticipate ale primarilor din Chișinău și Bălți pot fi transferate au fost confirmate săptămâna aceasta printr-un mesaj al CEC-ului care a menționat că, de fapt, bani pentru aceste alegeri nu există. Cum credeți, acest scenariu este posibil, domnule Kulminski?

Vlad Kulminski: „Probabil, știți, că în Moldova la etapa actuală a dezvoltării ei, totul este posibil. Deci, acum, din păcate, nu ne ghidăm după niște reguli care sunt scrise pentru toți și pe care toată lumea este datoare să le respecte, ci ne ghidăm după interesele cuiva. Dacă interesul, să zicem, al partidului de guvernare sau al Partidului Socialiștilor va fi amânarea sau anularea acestor alegeri, atunci, dincolo de stipulările legislației, aceasta va fi făcut”.

Europa Liberă: Aici, însă, este important să fac o mică precizare. Conform legislației, alegerile, într-adevăr, pot fi amânate, deoarece, așa cum prescrie Codul electoral actual, data alegerilor trebuie anunțată cu cel puțin 60 de zile înainte de votare.

Vlad Kulminski: „Se poate, vă rog, să precizez?”

Europa Liberă: …Și nu mai târziu de 30 de zile după ce CEC a fost anunțat în legătură cu demisia anticipată a primarului. Dacă ne vom aminti că CEC a fost anunțat despre faptul că Dorin Chirtoacă și Renato Usatâi...

Vlad Kulminski: „A primit o notă oficială”.

Europa Liberă: …Da, această informație a venit pe 19 și 20

februarie. Februarie este o lună scurtă. De aceea, dacă e să socotim pur matematic, ar ieși că pe data de 21 martie CEC va lua o decizie despre organizarea alegerilor anticipare, însă va fi târziu, deoarece nu vor fi 60 de zile până la 19 mai, data alegerilor anticipate care deja este cunoscută.

Vlad Kulminski: „Aș vrea să explic telespectatorilor în ce, de fapt, constă toată buba. Deci, conform legislației, conform Constituției și a Codului Electoral, la noi posturile de primar sunt eligibile. Adică, nimeni nu-i poate numi. Aceste persoane trebuie să fie alese de către popor. Acesta este unul din principiile statului democratic, deoarece dacă aceasta nu funcționează statul nu este unul democratic”.

Europa Liberă: Slavă Domnului, măcar aceasta s-a păstrat.

Vlad Kulminski: Sperăm că așa și este. Deci, alegerile în administrația publică locală pot fi desfășurate de două ori pe an. În cazul nostru, este luna mai și luna noiembrie. CEC deja a anunat data alegerilor, 20 mai, în cinci localități în care trebuie organizae alegerile anticipate la nivel local”.

Europa Liberă: Da, foarte corect.

Vlad Kulminski: „Corect. Deci, conform regulilor, după primirea notei informative din partea consiliului municipal sau din partea administrației publice locale în legătură cu faptul că postul de primar este unul vacant, CEC trebuie să anunțe timp de 60 de zile despre noile alegeri”.

Europa Liberă: Timp de 30 de zile.

Vlad Kulminski: „Timp de 30 de zile. Scuzați, vă rog. Deci, așa cum ați spus, pe 19 și pe 21 februarie, CEC a fost informat despre faptul că în Chișinău și în Bălți trebuie să aibă loc alegeri. Înseamnă că CEC are timp pentru a anunța despre aceste alegeri”.

Europa Liberă: Da.

Vlad Kulminski: „Bineînțeles, CEC poate să întindă acest proces și să anunțe despre aceasta peste 29 sau 30 de zile. În acest sens aveți absolută dreptate. În legislație, într-adevăr, există această portiță care permite transferarea alegerilor pe orice dată, însă aceasta va merge în contrar cu spiritul legii”.

Europa Liberă: Permiteți-mi să mai adaug un lucru, dacă tot am pornit să explicăm ascultătorilor și spectatorilor noștri. Există încă o posibilitate de a tărăgăna alegerile. Săptămâna aceasta CEC a publicat pe pagina sa electronică anunțul că bani pentru alegerile anticipate din Chișinău și din Bălți nu sunt. Respectiv, conform procedurii CEC, trebuie să se adreseze în Parlament care să caute acești bani. De regulă, aceasta se face din fondul de rezervă sau se corectează bugetul pentru anul 2018. Așa și s-a întâmplat în cazul referendumului din toamna trecută. Atunci, la fel, nu au fost bani.

Vlad Kulminski: „Deci, banii nu au fost prevăzuți în buget”.

Europa Liberă: Da. CEC s-a adresat Parlamentului care i-a găsit în cel mai scurt timp. Mă întreb dacă Parlamentul se va repezi și de data aceasta. Pentru că, dacă Parlamentul va tărăgăna puțin mai mult, de exemplu, până la sfârșitul lunii martie, va fi deja târziu. Nu va fi respectat termenul de 60 de zile.

Vlad Kulminski: „Este vorba despre aproximativ 12-13 milioane de lei necesari pentru organizarea acestor alegeri. Pentru Moldova această sumă este absolut nesemnificativă. Mai mult, banii pentru acest an, 90 de milioane de lei, sunt deja rezervați și alocați pentru alegerile parlamentare. Deci, în principiu, dacă situația în buget, într-adevăr, este atât de critică, dincolo de faptul că intenționăm să reparăm 1200 de kilometri de drumuri...”

Europa Liberă: Pentru care s-au găsit bani.

Vlad Kulminski: „Banii pentru aceasta există. Deci, dacă situația într-adevăr este atât de critică, am putea lua aceste 10 milioane din cele 90 de milioane și apoi, printr-o decizie a Parlamentului, să adaugăm înapoi acești bani. Avem timp până în noiembrie. De aceea consider că aceste vorbe despre lipsa banilor în buget sunt, pur și simplu, un pretext sau o scuză pentru amânarea acestor alegeri. Însă, consider că aceasta nu se va întâmpla. Ced că Guvernul va anunța, totuși, data alegerilor. Cred că alegerile vor avea loc în mai, așa cum aceasta este prescris de legislație. De aceea, dacă aceasta nu se va întâmpla, aceasta va depăși orice limite raționale”.

Europa Liberă: Aș vrea să aflu și părerea domnului Andrievschi. Ce credeți despre posibila amânare a alegerilor spre toamnă? Cât de probabil este acest lucru și cui îi este convenabil?

Vitali Andrievschi: „Aș începe cu o variantă mai largă a citatului cu care ați început emisiunea. Am citit-o încă în perioada sovietică, în Literaturnaia gazeta: dacă este interzis, dar vrei, atunci se poate. Telespectatorii o vor înțelege. De fapt, acum nu aș vrea să intru în detalii juridice pe care le-ați explicat foarte bine”.

Europa Liberă: Da, cred că aici nu mai avem ce adăuga.

Vitali Andrievschi: „Sincer să fiu, aspectul juridic al problemei nu mă prea interesează. Consider că în mod ideal alegerile trebuie să aibă loc anul vitor”.

Europa Liberă: Nici măcar toamna.

Vitali Andrievschi: „Da, nu toamna. Ca să nu cheltuim acum pentru alegerile din Chișinău 9 milioane de lei și 3-4 milioane pentru alegerile din Bălți. Și peste un an vom alege din nou. Deci, noi alegem un calif pentru o oră, un an. Este viziunea mea în calitate mea de om de rând că ar fi mai bine ca alegerile să aibă loc anul acesta. Însă, din perspectiva tehnologiilor politice, pentru guvernare este mai avantajos să organizeze aceste alegeri în mai, pentru a nu le suprapune cu lupta politică la alegerile parlamentare. Ulterior, dacă vor mai fi întrebări, eu voi argumenta această poziție”.

Europa Liberă: Bineînțeles.

Vitali Andrievschi: „De aceea aș recomanda guvernării, dacă nu mai este posibil să transferăm alegerile pe anul 2019, să le organizeze în mai. Se vor cheltui acești bani, mulți sau puțini. Împreună cu cele din orașul Bălți vor fi în jur de 700 mii de euro. Sunt, totuși, ceva bani pentru Moldova. Și, dacă am găsit surse pentru drumuri... Dacă vom lua acum bani din proiectele de reparație a drumurilor, din una sau din alta, aceasta nu va fi cea mai bună variantă. Recomandarea mea este, totuși, să cheltuim acești bani, să facem alegerile în mai, iar peste un an vom vota încă o dată. Sau, totuși, să le transferăm pe anul viitor”.

Europa Liberă: Domnule Andrievschi, aș vrea să precizez. De ce vă pare că alegerile din mai sunt mai avantajoase pentru guvernare? Din contră, se pare că guvernarea a fost surprinsă de aceste două demisii anticipate, de cea a lui Renato Usatâi și cea a lui Dorin Chirtoacă. Se pare că, cel puțin astfel spune NewsMaker cu referire la sursele sale, pentru guvernare este mai convenabil să facă alegerile cât mai târziu, deoarece va exista posibilitatea de pregătire. În al doilea rând, până în toamnă mai este timp pentru a schimba legislația electorală astfel încât primarii din Bălți și Chișinău să fie aleși toamna pentru un mandat întreg. Despre acest lucru se discută. Conform informației oferite de sursele NewsMaker, despre acest lucru deja se discută.

Vitali Andrievschi: „Dacă e să vorbim din perspectiva avantajelor pentru guvernare, anume pentru guvernare aceasta și nu este convenabil. Aș încerca să explic pe degete. Înțelegeți, dacă vorbim despre Partidul Democrat, acesta nu are candidatul său la aceste alegeri, un candidat care în noiembrie ar trage după el liste de partid și pe candidații uninominali. Deci, o figură populară pentru care se votează și așa mai departe. În mod teoretic, am putea să discutăm...”

Europa Liberă: Silvia Radu sau Pavel Filip nu vă par candidați potriviți?

Vitali Andrievschi: „Silvia Radu este un candidat independent.

Dacă ea va candida, o va face în calitate de un candidat independent, oricare ar fi atitudinea față de această noțiune. Ea înțelege că dacă va candida din partea Partidului Democrat ea nu va câștiga în capitală. Orașul s-a împărțit din punct de vedere geopolitic. Alegerile care deja au avut loc au arătat că democrații deocamdată nu au ce căuta în capitală. Astfel, dacă, în noiembrie, Silvia Radu va veni în calitate de candidat independent, ea poate să câștige alegerile și cel mai probabil ea chiar poate să o facă”.

Europa Liberă: Când spuneți: Silvia Radu – un candidat independent, într-adevăr aveți în vedere acest lucru? Sau este vorba despre un candidat care oficial nu vine din partea Partidului Democrat, dar este susținut de toate sursele acestui partid?

Vitali Andrievschi: „Guvernarea o va susține. De fapt, guvernarea are acum nevoie ca în oraș să se facă ordine. Iar Silvia Radu convine în acest sens. Ea face lucruri utile și guvernarea poate să o susțină. Însă nu ar fi rezonabil să o înainteze oficial în calitate de candidat din partea partidului. Votând pentru Silvia Radu, oamenii nu vor da voturile pentru Partidul Democrat. Ei pot să voteze alte liste. Ea poate să riște, să vină din partea Partidului Democrat, să piardă, dar să ridice lista Partidului Democrat, deoarece ea poate foarte ușor lua 20-30%, însă nu poate câștiga alegerile. Iar aici mizele sunt atât de înalte, încât ea nu o va face. Eu nu o cunosc pe Silvia Radu, nu am întâlnit-o niciodată, însă membrii institutului nostru care au lucrat cu ea când ea a candidat la alegerile prezidențiale, au ajuns la concluzia că ea este o personalitate absolut independentă și autosuficientă. Ea poate să accepte ajutorul din toate părțile, dar va lucra doar pentru ea, pentru interesele și perspectivele sale”.

Europa Liberă: Deci, în viziunea dumnevoastră, astăzi Silvia Radu lucrează doar pentru ea și este un om absolut independent.

Vitali Andrievschi: „Bineînțeles. Se observă că ea se promovează pe sine însăși și nu lucrează pentru Partidul Democrat. Ea lucrează doar în interesele proprii, iar în interesul ei este să fie bine în oraș pentru a deveni un primar legitim”.

Europa Liberă: Domnule Kulminski, sunteți de acord?

Vlad Kulminski: „Natalia, mai întâi aș vrea să atrag atenția asupra felului în care discutăm, din ce perspectivă privim anunțarea datei alegerilor. Există legea care spune clar când aceste alegeri trebuie să aibă loc și când trebuie anunțată data lor. Dacă aceasta convine cuiva sau nu este o întrebare secundară, deoarece Constituția stipulează că primarul orașului este o persoană eligibilă. Ea nu paote fi numită, nu este lăsată în funcție prin amânarea alegerilor pentru un an, doi, trei sau patru. Deci, mi se creează un sentiment prost că în căutarea posibilităților de promovare a propriilor interese politice noi încălcăm toate regulile posibile”.

Europa Liberă: Nu doar încălcăm, noi nici nu mai acordăm atenția...

Vlad Kulminski: „Noi deja interpretăm, de parcă așa și trebuie”.

Europa Liberă: Nu mai atragem atenția publicului asupra faptului că regulile se încalcă. Am acceptat ca un lucru firesc faptul că regulile pot fi încălcate.

Vlad Kulminski: „Poate, în general să nu mai facem alegeri! La ce bun să le organizăm? Ce sens are, de ce să cheltuim banii dacă se știe ce se va întâmpla? Îmi amintesc, atunci când am lucrat la Ambasada Statelor Unite, la putere era Partidul Comuniștilor. Și îmi amintesc foarte bine că atunci existau anumite panglici roșii după care comuniștii nu aveau dreptul să pășească, dar nici nu o făceau. Deci, au existat anumite principii de bază care permiteau rezolvarea acestor probleme în limita luptei politice”.

Europa Liberă: Iar acum?

Vlad Kulminski: „Propun telespectatorilor noștri să răspundă ei înșiși la această întrebare. Însă am impresia, atunci când zicem că nu trebuie să cheltuim banii... Aceasta doar este o funcție de bază a statului: de a garanta elegibilitatea funcțiilor respective. Este exact ca și apărarea, ca și Ministerul Afacerilor Interne, ca și prestarea serviciilor sociale. Una din funcțiile statului este să garanteze eligibilitatea fucțiilor-cheie de conducere. Aici nu se admit niciun fel de interpretări”.

Europa Liberă: Anul trecut s-au găsit bani pentru vazele de marmoră de lângă Guvern. Desigur, nu este vorba despre 10 milioane ca pentru alegeri, însă banii s-au găsit. Când trebuie, se găsesc.

Vlad Kulminski: „Eu vorbesc în calitate de cetățean al acestei țări, deoarece în orice țară trebuie să existe un anumit set de reguli de bază”.

Europa Liberă: Aș vrea să vorbim acum despre aceasta, deoarece e mai important...

Vlad Kulminski: „Este foarte important. Însă aș vrea să mă întorc la întrebarea dumneavoastră”.

Europa Liberă: Bineînțeles. Totuși, domnule Andrievschi, vă rog, să nu uitați de această întrebare, deoarece este foarte important să vorbim despre cât de corect este să adaptăm normele și procedurile democratice la interesele anumitor grupuri politice.

Vlad Kulminski: „Și este important cum acest lucru va fi privit de partenerii noștri. Dacă construim Uniunea Europeană, avem anumite reguli pe care nu le încălcăm. Pur și simplu, pentru că acest lucru a intrat în sângele nostru. În ceea ce privește alegerile primarilor, sunt de acord cu ce zice colegul. Mi se pare că nu se procedează foarte corect cu Silvia Radu, deoarece nu i se dă șansa de a arăta de ce este ea capabilă”.

Europa Liberă: Cine nu-i dă această șansă?

Vlad Kulminski: „Primăria este o caracatiță imensă, care funcționează ca un mecanism rămas, de fapt, încă din perioada sovietică. Pe timpuri acest mecanism încă mai funcționa, însă de atunci nimeni nu l-a reformat. Acolo nu există un proces transparent. Nu aș vrea să repet aceleși lucru, însă noi chiar avem nevoie de niște măsuri cardinale de creare a unui mecanism funcțional al primăriei ca primărie. Sincer, nu pot să vă spun cine ar putea să o facă. Însă știu exact că acesta nu va fi persoana care va spune că suntem cu Vestul sau cu Estul. Deoarece aici nu este vorba despre aceasta. Poate, va fi Silvia Radu. Cine știe?

Totul trebuie tăiat din rădăcină și construit un sistem nou, o primărie nouă...

Aici este greu de judecat. De aceea nu aș spune de la bun început că Silvia Radu, în calitate de manager, nu este un om potrivit. Noi încă nu o știm, pur și simplu, nu o cunoaștem. De aceea ar trebui să judecăm, în primul rând după felul în care persoana se va descurca cu acest uriaș ghem. Acolo totul trebuie tăiat din rădăcină și construit un sistem nou, o primărie nouă. Eu personal, în calitate de cetățean, voi vota după acest indicator”.

Europa Liberă: Apropo, am auzit mai multe voci care spun că Silvia Radu nu a avut timp suficient, chiar dacă sunt și cei care spun că ea este candidatul lui Plahotniuc. Însă vă propun să ne oprim la primul scenariu, la faptul că ea, într-adevăr, este un candidat independent și că ea încă nu a avut timp suficient. Înseamnă oare aceasta că guvernarea trebuie la modul serios să considere varianta transefării alegerilor în toamnă sau pe la anul viitor pentru a da managerului timp să arate ce poate? Sau, totuși, regulile sunt reguli?

Vlad Kulminski: „Regulile sunt reguli și nu pot fi încălcate”.

Europa Liberă: Dacă legislația stipulează că după demisia anticipată a primarilor trebuie anunțate alegerile anticipate, înseamnă că ele trebuie anunțate, chiar dacă acolo se află cel mai bun priman interimar independent. Și nu este vorba despre faptul că în acest an el poate să reușească să transforme capitala noastră într-o poveste.

Vlad Kulminski: „Deoarece nu este clar, unde ne vom opri. Astăzi noi, să zicem, pur și simplu, nu organizăm alegerile parlamentare, iar mâine dizolvăm Parlamentul. Unde vom ajunge astfel? Regulile sunt reguli și trebuie mereu respectate”.

Europa Liberă: Domnule Andrievschi.

Vitali Andrievschi: „Eu mi-am expus poziția. În viziunea mea, ar fi mai convenabil ca alegerile să aibă loc în luna mai sau iunie anul viitor, așa cum se cuvine”.

Europa Liberă: Este ceea ce ține de avantaje. Acum însă vorbim despre spiritul Constituției.

Vitali Andrievschi: „Da, însă eu vorbesc depre propriul meu spirit”.

Europa Liberă: Deci, spiritul dumneavoastră coincide cu cel al Constituției?

Vitali Andrievschi: „Nu coincide”.

Vlad Kulminski: „Sau prevalează deasupra spiritului Constituției”.

Vitali Andrievschi: „Bineînțeles, consider că dacă nu este posibil de făcut aceasta conform legislației, așa cum se întâmplă acum, alegerile trebuie să aibă loc conform legii cu resprectarea tuturor procedurilor. Mai mult, sunt foarte calm în privința alegerilor din mai. Nu cred că șansele Silviei Radu vor crește în noiembrie sau în anul viitor în comparație cu luna mai, deoarece ea a pornit destul de reușit, ea a arătat ce vrea să facă. Înțeleg că sunt mulți nemulțumiți, mulți care vor să transforme lupta pentru Chișinău într-o bătălie geopolitică. Pur și simplu, nu există candidați cu o altă agendă care ar pute... Partidele nu au avut grijă de acest lucru. Și nu văd nimic grav în faptul că o susține Plahotniuc, deoarece, în realitate, eu nu văd aici interese politice.

Bineînțeles, eu văd aici interesele politice ale țării, deoarece atunci când locomotiva de dezvoltare a țării, Chișinăul, frânează și se dezvoltă foarte rău, este rău pentru toată Moldova. De aceea, repet, mă uit foarte calm la acest lucru. Luna mai, după părerea mea, este mai potriviră spre deosebire de noiembrie când geopolitica, în mod obligatoriu, va presa orașul”.

Europa Liberă: Mi se pare că este evident faptul că geopolitica oricum va deveni elementul central al acestei campanii.

Vitali Andrievschi: „Locuitorii capitalii deja au obosit de geopolitică”.

Europa Liberă: Domnule Andrievski, același lucru spuneau și în 2015, despre faptul că toată lumea a obosit, dar toată campanie electorală a fost bazată pe lupta tancurilor rusești împotriva steagurilor europene.

Vitali Andrievschi: „Natalia, nu trebuie să exagerăm”.

Vlad Kulminski: „Acum va fi încă mai interesant”.

Europa Liberă: Așa și a fost.

Vitali Andrievschi: „Nu a existat o agendă a unor profesioniști față de niște politicieni, ci o agendă a politicienilor față de politicieni”.

Europa Liberă: Domnule Andrievschi, vă propun să privim acum spațiul public și mediatic și să vedem ce agendă de bază au cele mai mari două holdinguri media din țară. În fiecare zi discuții despre geopolitică...

Vlad Kulminski: „Natalia, permiteți-mi să adaug aici o idee. Acum va fi mai interesant decât înainte, deoarece atunci a fost, pur și simplu geopolitică, iar acum...”

Europa Liberă: Este o geopolitică care a devenit un factor al politicii interne.

Vlad Kulminski: „Exact. Mai mult, acum, din câte înțeleg, peste tot vor căuta spioni”.

Europa Liberă: Da, absolut.

Vlad Kulminski: „Apropo, nu este exclus faptul că domnul Andrievschi poate la un moment dat să nimerească în această listă”.

Europa Liberă: Da, eu sunt precis în această listă. Deja o știu.

Vlad Kulminski: „În lupta unora cu alții, ajungem la marasm”.

Europa Liberă: Cu dușmanii externi ne-am clarificat, acum vom căuta pe cei din interior.

Vitali Andrievschi: „Domnul Andrievski, de exemplu, figurează în lista ideologilor Kremlinului, conform raportului IDIS Viitorul”.

Vlad Kulminski: „Sunteți deja acolo, Vitali Alexandrovici!”

Vitali Andrievschi: „L-am felicitat pe Igor Munteanu care a fost deconspirat. Mă bucur foarte mult”.

Vlad Kulminski: „Iată, anume așa. Deci, la ce marasm ajug toate acestea, și cum noi, în general, am uitat să urmărim interesele noastre comune. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Desigur, ar fi fost ideal, dacă această campanie nu s-ar construi conform delimitării între Vest și Est, dar să se bazeze, să zicem, pe proiectele de dezvoltare urbanistică a orașului. Ce construim, încotro ne îndreptăm, cum vrem să vedem orașul cu implicarea masivă a cetățenilor. Dar sunt absolut convins că așa ceva nu va fi, din păcate”.

Vitali Andrievschi: „Iar eu sunt sigur că poate fi...”

Europa Liberă: Deoarece tehonologiile politice oricum vor exista.

Vlad Kulminski: „Bineînțeles, cum începi să vorbești despre dușmanii poporului din interior, să-i deconspiri, aceasta trezește un mare interes”.

Vitali Andrievschi: „Sunt sigur, pentru că știu starea de spirit în rândul cetățenilor capitalei. Lumea a obosit de toate acestea și vrea ordine în Chișinău. Natalia spune că acea campanie a fost elaborată... Da, a fost, deoarece a existat un candidat proeuropean, iar pe de altă parte a fost un candidat comunist sau prorus, este aproape același lucru”.

Vlad Kulminski: „Și nu este clar ce are aceasta cu imaginea...”

Europa Liberă: Vă voi aminti anul 2015, domnule Andrievschi. Îmi amintesc chiar cum noi cu dumneavoastră discutam despre aceasta în emisiuni. Zinaida Greceanâi nu a utilizat în campanie nici o lozincă geopolitică. Totodată, întreaga ei campanie a fost percepută de oponenții ei ca una geopolitică. Vreți sau nu, dar voi paria că 90% din campanie electorală din Chișinău se va transforma în același lucru.

Vitali Andrievschi: „Natalia, înțelegeți, nu e nevoie de niciun fel de lozinci. Trebuie, pur și simplu, să întinzi panourile cu Putin, Dodon și Greceanâi în totă capitală. Și toate lozincile sunt deja acolo.

Europa Liberă: În această campanie, apropo, deja nu erau aceste panouri. A fost până atunci.

Vitali Andrievschi: „Am ieșit din campania anului 2014 și totul a fost foarte pe viu...”

Europa Liberă: La fel și acum lumea vom avea niște amintiri vii.

Vitali Andrievschi: „De fapt, dacă e vorba concret de Silvia Radu, ea nu se asociază nici cu mișcarea proeuropeană, nici cu cea prorusă”.

Europa Liberă: Dar dumneavoastă vorbiți atât de mult despre ea pentru că deja este șriut că ea va candida și ca fi susținută de guvernare?

Vitali Andrievschi: „Nu știu, pur și simplu aș vrea să schimb paradigma Est-Vest care s-a creat la Chișinău. Eu întotdeauna am susținut circumscripțiile uninominale. Dumneavoastră știți, și noi am avut aici viziuni diferite...”

Europa Liberă: Da, îmi amintesc.

Vitali Andrievschi: „Pentru că și acolo se modifică. Deja m-am convins de acest lucru. Acum ghidez câțiva candidați în circumscripții uninominale și am început să ies în raioane. Am văzut că lumea în general nu vor să audă despre Rusia sau despre Europa, dar despre ce concret candidatul pot să facă pentru circumscripție.

Europa Liberă: Dacă nu este un secret, lucrați cu candidații independenți sau cu cei din partea partidelor?

Vitali Andrievschi: „Cu cei independenți”.

Vlad Kulminski: „Vom avea puțini candidați din parea partidelor. Cred că, din punct de vedere politic, este foarte important când vor avea loc aceste alegeri. Voi explica de ce. Dacă alegerile primarilor vor avea loc în mai, aceasta, de fapt, va fi parțial o repetiție a unei lupte generale care va avea loc în cadrul alegerilor parlamentare. Cum poate să se întâmple aceasta? Nu cred că trebuie să acordăm prea mult timp Silviei Radu, deoarece acum noi încă nu știm care sunt calitățile ei de manager. Nu cred că ea are șanse reale în cadrul acestor alegeri să concureze pentru fotoliul de primar. Nu cred. Cred că în aceste alegeri, mai degrabă vor lupta între ele două puteri, iar încă una, a treie, se va afla la mijloc. Va fi falanga stânga, cel mai probabil, socialiștii cu domnul Ceban. Am auzit că acum ei discută în partid, cine ar putea fi, și, poate, nu neapărat el. Pe de altă parte, vor fi forțele proeuropene. Și Partidul Democrat”.

Europa Liberă: Forțele proeuropene se vor uni?

Vlad Kulminski: „Este o întrebare foarte importantă...”

Europa Liberă: Încă nu este clar.

Vlad Kulminski: „Dacă ei vor merge aparte, aceasta va fi, pur și simplu, un cadou pentru Partidul Democrat, deoarece ei, de fapt, vor avea șansa să câștige alegerile parlamente fără vreo luptă serioasă. Deoarece ei vor avea posibilitatea să arunce tot felul de teme în falanga dreaptă ca lumea să se certe cât mai mult posibil și să scadă din rating. Iar dacă va fi un singur candidat...”

Europa Liberă: Și spre toamnă aceasta nu va trece...

Vlad Kulminski: „Dacă va fi un singur candidat, am suspiciunea că tot mecanismul mass-media din partea socialiștilor și din partea democraților...”

Europa Liberă: Se vor uni împotriva lui.

Vlad Kulminski: „Se va îndrepta împotriva acestui candidat. Dacă ei vor reuși să scadă ratingul acestui candidat, să nu îi dea lui șansa de a câștiga alegerile în Chișinău, aceasta va diminua șansele forțelor de dreapta în alegerile parlamentare”.

Europa Liberă: Dumneavoastră nu credeți că aceasta, într-adevăr, poate să mobilizeze foarte mult electoratul?

Vlad Kulminski: „Poate fi și aceasta, dacă...”

Europa Liberă: Pentru că atunci când te lovesc vrei să te aperi. Și cu cât mai mult te lovesc...

Vlad Kulminski: „Este și aceasta adevărat. De aceea, consider că organizarea alegerilor în mai nu este în interesul guvernării, pentru că va fi ceva imprevizibil. Nu poți din timp să calculezi rezultatul. Într-adevăr, poate să se întâmple așa cum ați spus și dumneavoastă, dar poate fi și invers. Aceste alegeri pot să ofere un impuls pertidelor centriste sau să-i scadă din rating”.

Europa Liberă: Deci, ați fi de acord că opoziția proeuropeană în plan mediatic este mai puțin activă decât partidul de guvernare și Partidul Socialiștilor...

Vlad Kulminski: „Poate, nu este neapărat ceva rău”.

Europa Liberă: În sensul că, dacă alegerile nu vor avea loc, lumea va avea impresia că opoziția proeuropeană nu face nimic...

Vlad Kulminski: „Este și acesta un argument”.

Europa Liberă: Și atunci pentru guvernare acesta este un scenariu pentru ca spre toamnă...

Vlad Kulminski: „Deci, aveți în vedere că guvernarea consideră aceasta drept posibilitate de promovare a partidelor de centru-dreapta, fiindcă de ce să-i mai dea posibilitate de promovare”.

Europa Liberă: Da. Orașul Chișinău și Bălți sunt două localități foarte importante. Este clar că în Bălți va fi un candidat principal, în afara unui candidat-socialist. Încă nu este clar dacă va fi un candidat din partea democraților, însă candidatul principal va veni din partea Partidului Nostru. Deci, va fi o luptă între oligarhi și cei care îi servesc, și invers. De ce să-i oferi opoziției posibilitatea de creștere? Vor putea ei să se ridice sau nu depinde deja de capacitățile opoziției, însă este o șansă cu jumătate de an înainte de alegerile parlamentare să apară în toate televizoarele, în dezbateri, să vorbească despre probleme care vor fi importante și în cadrul campaniei parlamentare. Aș zice chiar că este un start fals al campaniei parlamentare cu jumătate de an înainte.

Vitali Andrievschi: „Natalia, vă înșelați...”

Europa Liberă: De ce?

Vitali Andrievschi: „Opoziția nu are o agendă cu care ar putea să iasă în Chișinău și să se manifeste cumva. Ea va critica guvernarea, îl va critica pe Plahotniuc care nu participă în alegeri. Guvernarea nu participă în alegeri. Silvia Radu va participa în calitate de candidat independent”.

Europa Liberă: Însă opoziția va spune că Silvia Radu este un candidat al guvernării.

Vitali Andrievschi: „Da, însă eu voi spune că Silvia Radu a început lupta cu corupția și a început să facă ordine. Ce este rău în faptul că guvernarea susține un astfel de candidat? Pe ea sau pe altcineva? Iar opoziția va spune că cineva stă în spate”.

Vlad Kulminski: „Iată și promovarea”.

Vitali Andrievschi: „Pe timpuri l-am consultat pe Urecheanu, atunci când el a câștigat în lupta cu comuniștii. De două ori au avut loc bătălii serioase. Atunci comuniștii au fost proruși, iar pe Urechean partidele de dreapta nu-l considerau un candidat de-al lor. Și noi am construit o campanie foarte simplă. Partidul meu sunt locuitorii orașului Chișinău. Eu lucrez pentu Chișinău. Și dacă Radu sau oricine altcineva își va construi astfel campania sa, atunci o anumită parte considerabilă de pro-europeni și de pro-ruși o vor vota. Deoarece, de fapt, oamenilor le este indiferent ce steaguri sunt acolo. Ei vor trotuare normale și așa mai departe”.

Europa Liberă: Domnule Andrievschi, acum vorbiți despre Chișinău în contextul alegerilor parlamentare...

Vitali Andrievschi: „Sunt lucruri legate între ele”.

Europa Liberă: În viziunea dumneavoastră, alegerile anticipate din mai vor da o șansă opoziției de dreapta?

Vitali Andrievschi: „Nici o șansă”.

Europa Liberă: Nu? De ce?

Vitali Andrievschi: „Nici o șansă. Deoarece, scuzați pentru expresie, avem o opoziție de dreapta mediocră. Ea nu este capabilă să creeze agende. Acum scriu un articol mare care se va numi Plahotniuc-3, și o parte critică din acest articol...”

Vlad Kulminski: „Dar au fost și Plahotniuc-1 sau 2”?

Europa Liberă: Au fost și unu, și doi. Cum a putut să vă scape?

Vitali Andrievschi: „O parte din articol critică ceea ce nu a fost făcut. Eu încerc să găsesc anumite materiale și nu văd ca opoziția să pună în evidență aceste probleme. Am în vedere problemele serioase care stau în fața țării. Iar în Chișinău opoziția în general nu are nici un argument. Radu va veni și va spune: vreau să fac aceasta, am început deja să fac aceasta. Dar ce va spune Năstase? Că noi nu trebuie să-l admitem pe Plahotniuc ca să câștige Radu”.

Europa Liberă: Dumneavoastră atât de mult vorbiți despre Silvia Radu, încât aproape m-ați convins...

Vitali Andrievschi: „De politica ei...”

Europa Liberă: Nu, că ea va fi un candidat din partea guvernării și că veți lucra pentru ea.

Vlad Kulminski: „Și că o veți consulta”.

Vitali Andrievschi: „M-aș bucura să lucrez cu ea, însă nu am contactele dumneaei”.

Europa Liberă: Totul urmează.

Vitali Andrievschi: „Ea este un candidat bun pentru lucru...”

Vlad Kulminski: „Nu este un candidat rău”.

Europa Liberă: Totul va urma.

Vlad Kulminski: „Cred că, dacă îi veți construi agenda astfel, aceasta va fi o cale dreaptă spre eșec. Spre mare regret. O asemenea adendă sună frumos: suntem chișinăuieni, să ne concentrăm pe problemele orașului nostru. Dar vă spun ce se va întâmpla. Se va întâmpla transferul imaginii pozitive și negative de pe partidul de guvernare spre Silvia Radu. Și invers, transferul imaginii pozitive și negative în rândul opoziției, ceea ce îi va reuși destul de bine. De aceea cred că șansele că ea va putea câștiga cu o agendă absolut constructivă, fără geopolitică, sunt minimale. Cu mare părere de rău, aș spune că în mod obiectiv aceasta nu se va întâmpla”.

Vitali Andrievschi: „Știți, atunci când Urechean a intrat în acea campanie și a pierdut, el m-a întrebat ce șanse are. Eu i-am spus: Serafim Alexandrovici, aveți toate șansele pentru victorie în aceste alegeri, însă este absolut cert că nu veți trece în turul doi. Într-adevăr, aveți dreptate, cea mai mare problemă pentru Silvia Radu este să treacă în turul doi și să nu fie presată de acești specialiști în geopolitică. Dar și această problemă poate fi rezolvată”.

Vlad Kulminski: „Vor ajuta sursele amdinistrative”.

Vitali Andrievschi: „Vreau să vă spun că socialiștii o privesc normal pe Silvia Radu”.

Vlad Kulminski: „Aici dumneavoastră abordați o problemă foarte sensibilă. Știți, de ce?”

Vitali Andrievschi: „Nu, nu este o problemă sensibilă, deoarece Dodon a lucrat cu ea în calitate de vice-prim ministru și el are o părere bună despre calitățile ei de manager. Și cu toate neajunsurile care pot fi atribuite lui Dodon, în interiorul său el înțelege că acest om poate rezolva problemele orașului”.

Europa Liberă: Sună deja interesant.

Vitali Andrievschi: „Plahotniuc tot înțelege că îi va fi greu să o preseze pe Radu. Dar și el înțelege că ea va fi capabilă să rezolve problemele orașului. Într-un sfârșit, ei vor avea doar de câștigat”.

Europa Liberă: Aș vrea să fac o mică precizare. Atunci când cineva astăzi în Republica Moldova spune că va fi greu de presat pe unul sau pe altul, nici nu știu ce să fac, să râd sau să plâng. Chiar considerați că nu este posibil de exercitat o presiune?

Vitali Andrievschi: „Natalia, Plahotniuc te-a presat pe dumneata?”

Europa Liberă: Presează, dar nu-i prea reușește.

Vitali Andrievschi: „Dar a presat? De ce considerați că cineva poate fi presat, iar dumneata nu?”

Europa Liberă: Anume din această cauză Plahotniuc nu mă înaintează la funcția de primar al Chișinăului, de exemplu.

Vlad Kulminski: „O variantă interesantă”.

Vitali Andrievschi: „Poate, sunt și alte motive, Natalia?”

Europa Liberă: Să ne uităm la acei oameni care sunt presați, dar fără succes. Acești oameni nu dețin acum funcții, nu sunt la guvernare, nu au acces la sursele administrative. Ei au probleme mari.

Vlad Kulminski: „Probleme serioase”.

Europa Liberă: Într-adevăr, probleme serioase.

Vitali Andrievschi: „Eu cunosc asemenea persoane care au fost în opoziție, iar acum activează normal în Guvern”.

Europa Liberă: Să trecem peste aceasta.

Vlad Kulminski: „Eu ascult despre democrați și socialiști și se creează impresia că ei de dimineață până seara se gândesc la aceea cum să facă viața oamenilor mai bună”.

Europa Liberă: Se gândesc la țară.

Vlad Kulminski: „Se gândesc la țară de dimineața până seara și nu sunt preocupați de nimic altceva, deși am o impresie stranie că acolo marea parte a potențialului uman este aruncată spre căutarea inamicilor interni: să căutăm, cine este vinovat și apoi să-i pedepsim. Oricum, a răsunat o idee interesantă: faptul că poate fi un candidat comun sau cel puțin acceptat mutual ori susținut în mod direct”.

Vitali Andrievschi: „Convenit”.

Vlad Kulminski: „Convenit de ambele părți. Aici ne apropiem de o idee foarte interesantă că, dacă aceste alegeri vor avea loc pe 20 mai, conform Constituției și Codului Electoral, atunci, cred, toate armele propagandistice, umane și administrative se vor îndrepta împotriva candidatului din partea partidului de centru-dreapta”.

Europa Liberă: Desigur.

Vlad Kulminski: „Și aceasta o vor face atât socialiștii, cât și democrații, deoarece un astfel de candidat va fi pentru ei, ușor spus, un inamic politic. Și aici, Natalia, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Totul va depinde de cât de strategic în perspectiva de lungă durată ei se vor comporta. Deoarece există șansa reală de a pierde această luptă cu toate aceste surse îndreptate împotriva ta, iar în consecință de a pierde și războiul pentru Parlament. Deoarece eu văd aici o legătură directă între alagerile primarului capitalei și alegerile parlamentare”.

Europa Liberă: Desigur, va fi o testare. Bine, reieșind din aceasta, am vorbit deja despre faptul că Partidului socialiștilor îi va conveni, probabil, candidatul Silvia Radu. Ei au pledat cel mai mult la referendumul din toamnă pentru demisia primarului Chișinăului. Ar putea ei acum să accepte o înțelegere cu guvernarea, să aceepte ca alegerile să aibă loc mai târziu, toamna sau în general peste un an. Adică, să sacrifice unul din scopurile lor pentru a nu permite ascensiunea partidelor de dreapta?

Vlad Kulminski: „Tot așa cum au făcut-o cu sistemul electoral”.

Europa Liberă: Mă interesează aici doar Partidul Socialiștilor. În privința guvernării îmi este clar.

Vitali Andrievschi: „Vorbim acum despre alegerile din capitală?”

Europa Liberă: Desigur. Dumneavoastră știți în câte campanii ei tot încearcă să obțină capitala.

Vitali Andrievschi: „De fapt, este o situație paradoxală. Comuniștii de atâtea ori au încercat să câștige orașul. Și au fost candidații puternici: Iov, chiar Dodon, Greceanâi. Și totuși, reiese că orașul este cu 50+1 voturi proeuropean”.

Europa Liberă: Să nu uitați de suburbiile care au fost incluse în componența municipiului.

Vitali Andrievschi: „În această situație, după ce socialiștii au pierdut referendumul, pentru ei va fi o lovitură semnificativă să piardă orașul chiar și cu un număr mare de voturi”.

Europa Liberă: Deci, și lor le este convenabil ca alegerile să nu aibă loc în mai.

Vitali Andrievschi: „Nu, le este indiferent. Pur și simplu, ei trebuie să-și determine poziția. Ei se pregăresc foarte serios, din câte cunosc, pentru alegerile din noiembrie. Ei deja au apreciat șansele în circumscripții, discută candidaturile, au deja anumite centre”.

Vlad Kulminski: „Se pregătesc să ia puterea, Vitali Alexandrovici?”

Europa Liberă: Sau să o împartă?

Vitali Andrievschi: „Dar de ce se creează partidele? Pentru a lua puterea. De ce să fim ipocriți?”

Vlad Kulminski: „În condițiile Republicii Moldova este altfel”.

Vitali Andrievschi: „Eu nu îi am în vedere pe acei care vând partidele. De fapt, orice s-ar spune, că Plahotniuc comunică cu Dodon, că ei se înțeleg sau nu, fiecare dintre ei vrea să obțină 50+1 și să dicteze. Pentru ei aceasta este o sarcină supremă. Ei vor face totul pentru aceasta.

Europa Liberă: Cine are mai multe șanse, în viziunea dumneavoastră?

Vlad Kulminski: „Important să nu iasă din conjunctură. Iată ce trebuie”.

Europa Liberă: Cine are mai multe șanse să obțină 50+1?

Vitali Andrievschi: „Îmi este foarte greu să spun. Acum am început să fac evaluări pe circumscripții uninominale și m-am convins că, de fapt, cu toată această pregătire, nu există o idee clară cum se va vota în circumscripții. Nu vorbesc despre listele electorale. Nu vreau să lucrez cu niciun partid în baza de liste”.

Europa Liberă: Acolo totul este clar.

Vitali Andrievschi: „Însă ei nu înțeleg ce înseamnă circumscripții electorale. De exemplu, democrații reies din ideea că vor găsi pe cea mai populară persoană, că se va ajunge la o înțelegere și că ea va fi susținută. Dar nu este neapărat ca cel mai popular să câștige, deoarece el trebuie să aibă un complex întreg. El poate să fie cel mai popular, să zicem, la Fălești, iar în raion el nu este deloc cunoscut, însă deoarece la Fălești s-a demonstrat popularitatea lui, el va ieși înainte...”

Europa Liberă: Domnule Andrievschi, nu în zadar a fost făcut un sondaj printre cele 12 mii de respondenți. Nu în zadar circumscripțiile au fost împărțite astfel, încât niciunul să nu poată câștiga.

Vitali Andrievschi: „Natalia, am studiat alegerile în circumscripții uninominale din Rusia și din Ucraina. Am văzut-o. Acolo totul se împarte cum trebuie”.

Europa Liberă: Pur și simplu, cred că, în cazul nostru, circumscripțiile au fost împărțite deja știindu-se care trebuie să fie rezultatul, pe cine să dea afară.

Vitali Andrievschi: „Natalia, este o perspectivă simplificată. Când în Ucraina au avut loc alegerile, eu înaintam în circumscripții, guvernarea susținea candidatul, dar cineva sărea înainte cumva cu totul neașteptat...”

Europa Liberă: Sunt absolut de acord, însă în cazul în care guvernarea nu a mizat și pe acea persoană neașteptată, la prima vedere, creând totodată aparența unei lupte între un candidat al partidului cu acel candidat neașteptat, oricum ea va câștiga. Cred că în cazul nostru va fi așa pentru că, urmărind felul în care se comportă democrații și socialiștii, se vede cum în fiecare săptămână sau chiar în fiecare zi candidații din partea lor pleacă în raioane și sunt acolo foarte activi. Mai adăugați la aceasta și sursele media, sursele administrative în timpul alegerilor.

Vitali Andrievschi: „Minunat. Însă deocamdată nu văd o implicare mediatică ieșită din comun. Însă faptul că ei pleacă în raioane este minunat. Consider că așa și trebuie să fie”.

Europa Liberă: Cred că acolo ei deja au repartizat totul.

Vitali Andrievschi: „Am fost, pur și simplu, impresionat când un candidat din partea Partidului Democrat a adunat lumea în secotul Ciocana, a discutat anumite probleme. Așa trebuie să se lucreze. Pur și simplu, nu suntem obișnuiți cu aceasta”.

Europa Liberă: Aș vrea să trecem la concluzii. Totuși, revenind la alegerile anticipate din Chișinău și Bălți și conectându-le la campania parlamentară, ce este gată să întreprindă guvernarea, reieșind din ceea ce poate să-i aducă un avantaj? Înțeleg că domnului Kulminski aceasta nu prea îi place, dar, din păcate, trăim acum în timpurile când mult contează nu atât legea cât noțiunile.

Vlad Kulminski: „Din perspectiva rațiunilor politice. Așa se numește acest lucru astăzi”.

Europa Liberă: Da, astfel va fi mai politic corect.

Vlad Kulminski: „Presupun că alegerile, totuși, vor avea loc în mai, deoarece dacă aceasta nu se va întâmpla, aceasta va fi o încălcare a oricăror norme democratice ceea ce poate să nu placă foarte mult, inclusiv partenerilor noștri externi. Apropo, este ceea despre ce astăzi nu am vorbit. Între timp, aceasta va fi un factor foarte important care, cred, în mare va determina decizia finală. Deci, cred că miza este mult mai mare decât, pur și simplu, rațiunea politică. Aici este vorba inclusiv despre problema legitimității. În general nu știm dacă alegerile parlamentare pot fi considerate legitime sau nu în situația în care un partid, care are 10 % pe liste parlamentare, în final, brusc va obține 50+1, așa cum zice domnul Andrievski”.

Europa Liberă: Dar va fi o coaliție majoritară.

Vlad Kulminski: „Bineînțeles. Atunci apare întrebarea: nu vom obține noi ceea ce englezii numesc drept „mood in the save”, mai mult decât am avut până acum? Și atunci, apare întrebarea dacă aceste alegeri vor fi recunoscute. De aceea consider că în cazul dat guvernarea nu va merge la astfel de încălcări serioase”.

Europa Liberă: Nu vor trece de această linie roșie.

Vlad Kulminski: „Cred că nu vor trece”.

Europa Liberă: Domnule Andrievschi, pe scurt, vă rog.

Vitali Andrievschi: „Consider că nu trebuie să privim toate acestea foarte sofisticat, să căutăm anumite variante. Trebuie să ne orientăm după o schemă simplificată. Dacă este vorba despre luna mai, atunci luna mai. Și să nu ne mai facem griji. Deoarece, repet, este doar o recomandare pentru Partidul Democrat: alegerile din mai sunt pentru ei chiar mai avantajoase decât din noiembrie. Dar cel mai mare avantaj l-ar obține dacă alegerile ar avea loc peste un an. Însă dacă nu este posibil, atunci în mai”.

Europa Liberă: Vă mulțumesc mult pentru această discuție.