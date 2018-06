Protestul „mare” şi protestul „mic”

Acum, cînd toată lumea vorbeşte pînă la saţietate despre protestul cel mare împotriva invalidării alegerilor din capitală, eu vreau să vorbesc despre un alt protest, mai micuţ, care a avut loc chiar cu puţin timp înaintea protestului mare. Protestul cel mare a avut loc pe 24 iunie, dar pe 23 iunie în PMAN au protestat nişte şoferi care şi-au parcat acolo automobilele. Mi se pare important să vorbim şi despre acest protest micuţ care riscă să fie eclipsat de protestul mare.

Aşadar, nişte şoferi sunt nemulţumiţi de accizele la importul de produse pertoliere, de preţurile prea mari pentru combustibil. Pe de altă parte, conducătorii spun că eliminarea acestor accize ar micşora substanţial încasările în bugetul de stat. Însă şoferii protestatari consideră că argumentul conducătorilor e mai mult un mijloc de a tempera elanul celor nemulţumiţi.

Şoferii protestează, dar şi conducătorii le fac parcă nişte paşi în întîmpinare, ultimele două decizii ale ANRE-ului fiind suspendate la solicitarea premierului şi a Ministerului Economiei. Conducătorii, la rigoare, ar putea fi şi ei nemulţumiţi: s-a micşorat preţul gazelor naturale, se micşorează preţul energiei electrice, iar şoferii nu le remarcă şi se ţin morţiş de scumpirea combustibilului!

Eu sunt curios să ştiu iată ce: şoferii protestatari au participat a doua zi la marele protest împotriva invalidării alegerilor? Dar participanţii la marele protest ce părere au despre protestul mai micuţ al şoferilor? L-au remarcat oare?

Am observat de multă vreme un detaliu curios: aici fiecare e preocupat de protestul lui şi nu prea are treabă cu alte proteste. Înainte vreme în PMAN protestaseră negustorii cu patente, vînzătorii ambulanţi, profesorii şi agricultorii. Toţi aceştia ce cred despre protestul şoferilor? Dar şoferii se gîndesc la protestele agricultorilor, de pildă? Şi cîţi dintre reprezentanţii acestor proteste micuţe au participat duminică la marele protest? Am impresia că într-o societate normală protestul celuilalt ar trebui să ne provoace un minim interes.