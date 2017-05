Proteste „antioligarhice” la Praga

Un număr între 10 și 30 de mii de persoane, potrivit estimării presei locale, au ieșit miercuri, 10 mai pe străzile capitalei Cehiei, Praga, cerând demisia ministrului de finanțe Andrej Babis, pe care-l acuză de corupție și „subminare a democrației”. Protestul a fost organizat în același loc de unde în 1989 începea „revoluția de Catifea”.

„Este foarte neobișnuit pentru cehi ca să iasă să protesteze. Chiar trebuie să fie ceva extraordinar ca să se întâmple asta. Cel mai mult mă deranjează că mai recent Babis își folosea mass-media proprie pentru a învinovăți alte partide. Când cineva controlează atâta mass-medie cât el, atunci este cu siguranță o amenințare la adresa libertății presei. Asta mă deranjează”, spune Jan Tuma, protestatar, „înarmat” cu una din puținele pancarte scrise în limba engleză: „Controlul finanțelor și media=sfârșitul presei libere, sfârșitul democrației”, scria pe aceasta.

Ținta protestatarilor a fost Ministrul Finanțelor, acuzat de că ar folosi pîrghiile puterii pentru afacerile sale. Lider al partidului „ANO”, formațiune aflată în coaliția de guvernământ, Babis era unul din cei mai bogați oameni din țară, cu afaceri începute în domeniul agriculturii, extinse ulterior în mass-media. De curând însă acesta și-a trecut proprietățile și afacerile de pe numele său în proprietatea unui fond de investiții.

Un alt politician contestat de protestatari este președintele țării, socialistul Milos Zeman cu viziuni pro-estice, care a criticat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, date în contextul crizei din Ucraina.

În mijlocul protestatarilor se remarcă una din „construcții”: o frunză pe care scria „Democrația”, care este mâncată de mai multe omizi cu numele lui Erdogan, președintele Turciei, Vladimir Putin, lider al Rusiei, și al Ministrului Finanțelor Andrej Babis.

Unul din manifestanți, Tomas Nedoma purta o pancartă cu James Bond (de fapt actorul Daniel Craig) alături de Andrej Babis, cu textul „Eram și eu odată agent”, făcând referință, potrivit lui, la presupusa activitate din trecut al lui Babis în cadrul securității regimului comunist cehoslovac:

Tomas Nedoma: „Suntem aici pentru că dorim ca Ministrul Finanțelor să demisioneze. El este cel mai bogat om de afaceri din țară. Și fiind om de afaceri și deținând funcția de ministru de finanțe, este un conflict de interese. Dacă trebuie de stabilit niște reguli, de implementat și de respectat, acest lucru nu trebuie să-l facă aceeași persoană”.

Două studente de la jurnalism spun că au ieșit deoarece sunt nemulțumite de relațiile lui Babis cu domeniul mass-media:

„Babis este o persoană care are o influență puternică în media”, își motivează prezența la eveniment Eva, studentă în cadrul Universității Carol din Praga.

Colega ei de facultate, Nina o completează: „Cea mai mare problemă pentru noi nu este faptul că are mass-media, dar faptul că susține că nu are”.

Protestatarii urmează să se întrunească și zilele următoare, de această dată în apropierea oficiului președintelui ceh, în apropierea Castelului din Praga.

Republica Cehă se află în prezent în mijlocul unei crize politice cauzate de încercarea de săptămâna trecută a prim-ministrului Bohuslav Sobotka, de a-l demite pe Ministrul Finanțelor, Andrej Babis. ANO, formațiunea lui Babis are în prezent în sondaje un avans substanțial în fața celor de pe poziția a doua, Partidul Social Democrat condus de actualul prim-ministru, Bohuslav Sobotka. Babis are toate șansele să ocupe după alegerile din toamna acestui an funcția de prim-ministru, dacă formațiunea sa câștigă.