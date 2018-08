Opoziția cere timp de emisie la Televiziunea publică Moldova 1

În fața sediului Companiei publice de televiziune a avut loc astăzi un flash mob organizat de Mișcarea de Rezistență „Acum”. Protestatarii au cerut programe de televiziune independente și o prezență a opoziției extraparlamentare în dezbaterile televizate. Instituția a răspuns printr-un comunicat în care a respins criticile aduse de protestatari.

Un grup de susținători ai Mișcării de Rezistență ACUM și-au dat întâlnire, la ora prânzului, la intrarea în sediul televiziunii publice. Marina, o femeie între două vârste, ținea în mână o pancartă cu mesajul „Rezistența este o datorie”. Ea spune că revolta sa a ajuns la cota maximă mai ales în aceste zile când este pe ducă din țară și ultima sa nepoată.

„Opoziției reale nu i se dă cuvântul, nu-i invită. Noi vrem să fie invitați liderii noștri, dar chiar și eu, o persoană de rând, că-s o pensionară, aș vrea să-mi spun păsul, nu ce le convine lor, că ne-au mărit pensiile cu șase procente. Aș vrea să le-o dau lor, să trăiască ei cu o 1500 de lei pe lună.”

La protestul de la televiziunea publică au fost prezenți și liderii opoziției pro-europene care au insistat să le amintească jurnaliștilor de la Moldova 1 că ei activează într-o instituție finanțată din banii cetățenilor, în interesul cărora ar trebui să lucreze, și nu doar în interesul câtorva politicieni ori să facă servicii guvernării. În rezoluția pe care protestatarii au citit-o pe scările din fața instituției se solicită, întâi de toate, timp de emisie pentru opoziție și reflectarea echidistantă a acțiunilor întreprinse de aceste formațiuni.

Participanții la pichetare revendică abordarea subiectelor pe care manifestanții le consideră stringente: sistarea asistenței macrofinanciare din partea UE și adoptarea în grabă a legii privind amnistia fiscală.

Valeriu, unul dintre protestatarii cu care am stat de vorbă, a venit de la Ialoveni. Spune că este un telespectator fidel al postului de televiziune M1 și nu neapărat pentru că ar fi mulțumit de cum este informat, dar pentru că nu prea are surse alternative de informare. Chiar și așa, se consideră avantajat că locuiește în proximitatea Chișinăului, spre deosebire de rudele sale din localitățile mai îndepărtate. Și asta pentru că, spune el, are posibilitatea să vina la un protest, mai citește un ziar și altfel pune pe cântar ceea ce vede la televizor.

„Ora opoziției” ar fi bine să fie așa o emisiune, măcar o oră pe săptămână...

„Chiar dacă este televiziune publică, dar ea de departe nu-i publică. De câte ori mă uit la știrile de la M1, totul e bine și cald în beci. Nu avem noi nici o problemă în țară. Șor, adică, are loc la televiziune. „Ora opoziției” ar fi bine să fie așa o emisiune, măcar o oră pe săptămână. Nu este pentru că ei se tem.”

Manifestanții au cerut ca în fața lor să iasă cu explicații directoarea televiziunii publice, Ecaterina Stratan, care nu a dat curs invitației. La scurt timp, administrația M1 a expediat un comunicat de presă prin care a solicitat suportul societății civile. În declarație, conducerea televiziunii publice susține că liderii opoziției extraparlamentare au refuzat multiplele invitații de a participa la emisiuni, iar motivele acțiunii de astăzi nu ar fi întemeiate și ar face parte dintr-un șir de tentative de denigrare a imaginii televiziunii publice.