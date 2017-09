Probleme pentru Russia Today America

Russia Today (RT), postul de propaganda al regimului de la Kremlin a dezvaluit ieri ca unul dintre afiliatii sai din America a fost anuntat de ministerul justitiei din Statele Unite ca trebuie sa se inregistreze ca agent strain, fiind invinuit ca raspindeste propaganda in America.

Legea invocata de minister dateaza din perioada celui de-al doilea razboi mundial si solicita celor vizati sa isi dea la iveala toate activitatile si sursele de finantare.

Firma care a fost vizata de autoritatile americane este compania de productie care sprijina activitatile postului Russia Today America.

O alta stire este ca FBI ar fi in posesia a mii de mesaje email care ar putea duce la o cerere similara de a se inregistra ca agent strain, adresata agentiei de stiri rusesti Sputnik.

Cele doua organizatii, care functioneaza sub acoperire de presa, sint invinuite si pentru participarea la campania Moscovei menita sa influenteze alegerile americane.

De exemplu, atit Sputnik cit si RT au vehiculat idea ca Donald Trump este tinta unor atacuri neechitabile din partea presei traditionale americane, care – in viziunea propagandistilor rusi – ar fi in serviciul sistemului politic corupt.

Decizia ministerului justitiei a fost imediat lăudată de senatoarea Jeanne Shaheen, democrata din New Hampshire, care are un proiect de lege menit sa intareasca ministerul de justitie in incercarea de a reduce propaganda rusa in Statele Unite.

Conducerea RT a lasat sa se inteleaga ca noile evolutii ar putea avea impact asupra presei americane din Rusia.

Legea invocata are exceptii care se aplica presei si din aceasta cauza, rar s-a intimplat ca o organizatie media sa cada sub incidenta sa.

Daca s-ar inregistra, RT ar putea continua sa transmita, dar trebuie sa raporteze continut si finantare, in plus produsele sale jurnalistice vor fi catalogate drept propaganda.

Anumiti experti spun ca daca Russia Today este obligata sa se inregistreze, asta contravine imaginii Americii ca un paradis al presei libere si in felul acesta face jocul propagandei ruse.

Entitatile vizate par sa fie doua organizatii al caror proprietar este omul de afaceri Alex Iazlovski, care are cetatenie dubla, americana si rusa.