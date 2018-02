Bilanțul Silviei Radu la 100 de zile de la preluarea funcției de edil al capitalei

Primărița interimară a municipiului Chișinău Silvia Radu şi-a prezentat luni un scurt bilanţ la 100 de zile de la preluarea funcţie de la edilului suspendat Dorin Chirtoacă, cercetat penal la libertate. Legalitatea şi legitimitatea numirii Silviei Radu a fost pusă din nou la îndoială de liberali în cadrul unei dezbateri publice găzduită de agenţia de presă IPN.



În bilanţul video de nici un minut publicat pe reţele sociale primarul interimar Silvia Radu a deplâns mai cu seamă „moștenirea” lăsată de fosta administraţie:

„Cu o sută de zile în urmă am preluat primăria. Şi voi ştiţi ce am găsit: corupţie, birocraţie, nepăsare, abuzuri la adresa cetăţenilor şi a banului public. M-am apucat să fac ordine. Am început cu măsurile de transparenţă. Totul e la vedere. Puteţi verifica pe ce se cheltuie banii Dvs. ne-am apucat să rezolvăm lucruri concrete. Facem ce nu s-a făcut în ultimii ani. Acesta este doar începutul.”

Silvia Radu a fost numită în funcţia de primar interimar la 6 noiembrie, cu două săptămâni înainte de referendumul convocat de socialiști, dar eşuat din cauza participării scăzute la vot privind revocare din funcţie a lui Dorin Chirtoacă.

Numirea Silviei Radu a fost contestată atât de liberali, cât şi de socialişti care au acuzat Partidul Democrat de guvernământ că s-ar afla în spatele acestei numiri. Liderul PD a negat însă aceste acuzaţii.

Procuratura municipiului Chişinău a respins repetat iniţierea unei urmăriri penale în urma acuzațiilor de „uzurpare de calități oficiale” și „samavolnicie” aduse de Partidul Liberal primăriței interimare Silvia Radu. Anunţul a fost făcut azi de vicepreşedintele PL Valeriu Munteanu care a publicat răspunsul Procuraturii în care se respinge ca neîntemeiată cererea liberalilor şi se menţine decizia anterioară, cea de neîncepere a urmării penale şi clasarea procesului din cauza „lipsei elementelor infracţiunii”. Valeriu Munteanu a anunţat că va ataca în instanța decizia procurorilor.

Legitimitatea şi legalitatea numirii Silviei Radu a fost readusă în discuţie azi şi la o dezbatere despre schimbările din ultimele luni în municipalitate găzduită de agenţia de presă IPN. Consilierul liberal Ion Cebanu şi cel socialist Vitalie Mucan şi-au reluat acuzaţiile reciproce de contribuţia la numirea actualei primăriţe interimare.

Consilierul municipal liberal Ion Cebanu: „Mă uit că în ultima vreme stimabilii socialişti îi apără poziţiile doamnei Radu. Aţi văzut şi astăzi. Cu suportul lor a fost adusă în Primăria municipiului Chişinău. când încerca dânsa să intre pe fereastră, ei i-au pus umărul.”

Şi socialistul Vitalie Mucan: „Stimate domn Dvs. aţi boicotat referendumul şi anume datorită Dvs. a intrat doamna în cauză în primărie.”

Socialistul Vitalie Mucan a lăudat reformele ce au loc în administraţia municipală, dar a recunoscut că rezultatele se lasă așteptate deocamdată. De cealaltă parte, liberalul Ion Cebanu a inistat că în primărie a avut loc uzurparea puterii.

După părerea analistului politic Igor Boţan cu greu pot fi numite reforme deciziile din ultimele luni în municipalitate, inclusiv schimbarea unor șefi de direcții și întreprinderii municipale sau modificarea structurii direcțiilor Consiliului municipal Chișinău și ale Primăriei. Sunt deciziţii şi acţiuni sporadice, a menţionat Boţan. El a subliniat că actuala situație din capitală este absolut „anormală” şi a pus la îndoială legitimitatea mandatului Silviei Radu care a fost numită nu şi aleasă prin vot popular în această funcţie.

Igor Boţan a mai invocat tratamentul diferențiat aplicat primarului suspendat Dorin Chirtoacă şi edilului de Orhei Ilan Shor. Chirtoacă a fost tratat nu tocmai corect, susţine Boţan, pentru că a fost suspendat din funcția de primar deși este abia anchetat pentru presupuse acte de corupție în dosarul parcărilor cu plată, în vreme ce Shor activează nestingherit la primăria Orhei, chiar dacă a fost condamnat deja de prima instanță într-un dosar al fraudei bancare.