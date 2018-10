Cenzură la biserica ortodoxă Sfântul Mihail de la Minsk

Unul din preoții bisericii ortodoxe Sfântul Mihail din Minsk Alexandr Șramko a anunțat pe Facebook că i s-a interzis să oficieze slujbe după ce la sfârșitul săptămânii trecute a criticat vizita patriarhului rus Kiril în Belarus.

Într-un interviu pentru serviciul belarus al postului de radio Europa Liberă, Șramko a confirmat că i s-a interzis verbal oficierea slujbelor, decizia oficială urmând să fie făcută publică marți.

Sâmbătă Șramko a publicat pe contul său de pe rețeaua de socializare o postare în care îl critica pe Kiril. Potrivit preotului, patriarhul a manifestat „un dispreț demonstrativ” față de credincioșii de la Minsk, atunci când nu a coborât să-i salute la catedrala „Duhului Sfânt” din Minsk. „Chiar atât de greu să fi fost să mergi 100 sau 50 de metri și să faci câțiva zeci de pași, salutând și blagoslovind poporul?”, a scris preotul.

Iar paza lui Kiril a fost nemulțumită de faptul că preotul a fotografiat numerele mașinii cu care a venit patriarhul, mai scris Șramko.

Încercau să-mi demonstreze că este ceva normal când patriarhul are atâta pază...

„Încercau să-mi demonstreze că este ceva normal când patriarhul are atâta pază, că peste tot este așa, că altfel nu se poate, că eu habar nu am cât de mult riscă patriarhul. Când le-am spus că și mitropolitul nostru este întâistătător, dar nu are niciun fel de pază și deocamdată nu i s-a întâmplat nimic, mi-au răspuns ceva nerespectuos la adresa mitropolitului, de genul – înseamnă că nu a meritat, că este un nimeni și nu are nicio valoare”, a scris preotul.

După anunțul cu privire la interdicția de a oficia slujbe, în Belarus a început colectarea de semnături pentru anularea deciziei, anunță site-ul belarus Krînița. Șramko este unul dintre preoții care optează pentru popularizarea folosirii limbii belaruse în cadrul slujbelor religioase, explică autorul petiției.

„Prezența unor preoți cume Alexandr Șramko în Biserica Ortodoxă din Belarus este o dovadă a faptului că biserica de aici e una multinațională și că acolo se pot regăsi și preoții care nu sunt indiferenți”, se spune în textul petiției.

Deocamdată nu există o reacție oficială cu privire la interdicția impusă preotului de a oficia slujbe și nici la petiția în susținerea lui.

Potrivit regulilor Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), interdicția de a oficia slujbe este o pedeapsă temporară, iar în cazul unei astfel de decizii în mod obligatoriul trebuie să fie emis un decret care să formuleze cauzele și perioada de timp în care e valabilă interdicția.

Patriarhul Kiril a luat parte la Minsk la sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, după ce patriarhatul de la Constantinopol a acordat autocefalie Bisericii Ortodoxe Ucrainene.