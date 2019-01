Președintele Trump părăsește brusc o ședință cu lideri democrați

A fost eficace alocutiunea de ieri a presedintelui Trump despre primejdia imigratiei ilegale? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Deocamdata nu exista indicii ca ar fi fost. Alocutiunile pe care presedintii americani le rostesc pentru natiune, din Biroul oval, au o semnificatie aparte. Ele de obicei desemneaza o decizie cu semnificatii majore – de exemplu demararea unui razboi – sau un succes important, ca de exemplu uciderea lui Osama bin Laden. Cind presedintele Statelor Unite cere retelelor de televiziune, spatiu de emisie, la o ora de virf, pentru a comunica ceva natiunii, de cele mai multe ori decizia de a-i acorda acest spatiu este automata, pentru ca este o situatie de criza, sau o rezolvare a crizei.

Marti seara retelele de televiziune au ezitat insa, tinind cont de faptul ca in legatura cu tema abordata, presedintele a indus in eroare repetat opinia publica si o aparitie la o ora de virf ii asigura circa 20 de milioane de privitori. Managerii retelelor de informatie si-au pus si intrebarea cum ar putea oferi publicului posibilitatea de a verifica cele spuse in timp real.

In cele din urma, posturile au decis ca nu au dreptul sa cenzureze sau sa priveze populatia de mesajul pe care presedintele tarii doreste sa-l comunice. Si a urmat alocutiunea. Dar ea a avut aspecte paradoxale.

Ceea ce Donald Trump urma sa dovedeasca populatiei este că pericolul de la frontiera este atit de mare incit este nevoie de o investitie pentru construirea zidului despartitor. Asta este singura controversa, in rest ambele partide doresc intarirea pazei de frontiera. Dar discursul nu s-a referit la zid decit spre sfirsit.

Cind a vorbit despre un plan amplu de reducere a imigratiei ilegale, a batut la porti deschise. Cind a vorbit despre ajutor umanitar – la fel. Dar argumentul principal si anume ca este nevoie de o investitie estimata la 5 de miliarde de dolari pentru un zid nu a beneficiat de alocutiunea presedintelui.

In consecinta, cind a doua zi Trump a intrebat-o pe presedinta Camerei reprezentantilor daca intentioneaza sa-i finanteze zidul, daca guvernul federal este redeschis, Pelosi a spus nu. Iar presedintele Trump a parasit brusc negocierea, scriind pe tweeter ca a fost „o pierdere de timp”.

Intre timp, guvernul federal este inca partial inchis, este cea de-a 20 a zi, iar circa 800 de mii de lucratori federali nu-si primesc astazi salariile.