Controverse în căutarea compromisului în jurul bugetului Statelor Unite

Una dintre principalele teme controversate legate de suspendarea temporara a finantarii guvernului american este politica de imigratie. Care sint resorturile pozitiei presedintelui Trump, cu privire la aceasta chestiune? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Dupa cum se stie, in campania electorală, unul dintre argumentele favorite ale candidatului de atunci, Donald Trump a fost pozitia sa dura fata de imigratia ilegala. Aceasta politica a continuat, declarativ si nu numai, dupa ce Trump s-a instalat la Casa Alba.

In spatele acestei politici s-au aflat citiva consilieri importanti, dintre care a mai ramas intr-o pozitie importanta doar unul, Stephen Miller. Celalalt, Steve Bannon – promotorul politicilor nationaliste si izolationiste – a fost indepartat si este acum in dizgratie, ca urmare a declaratiilor oferite autorului recentei carti Fire and Furry, despre tumultuosul prim an al administratiei Trump.

Miller, care are 32 de ani se afla acum in centrul dezbaterii cu privire la soarta asa-numiților „dreamers”, circa 800 de mii de persoane care au intrat in Statele Unite ilegal, pe cînd erau copii. Miller este considerat, de catre critici ai presedintelui, ca fiind regizorul din umbra al politicilor acestuia sau cel putin pozitiilor sale dure cu privire la imigratie.

Senatorul republican Lindsey Graham a spus de altfel că atita timp cit Miller negociaza chestiunea imigratiei, nu pot fi realizate progrese. Senatorul de Carolina de Sud spune ca presedintele Trump intelege situatia si este dispus sa faca concesii, dar este intors din drum de consilieri, în special Miller.

Dar multi cred ca situatia este mai complicata si ca Trump nu o stapineste pe deplin si de aceea este rolul lui Miller si sefului consilierilor, John Kelly sa-l sfatuiasca. Miller are insa o istorie indelungata cu pozitii anti-imigratie, de pe vremea cind era student la Universitatea Duke. La Washington, cind a lucrat pentru senatorul de atunci Jeff Sessions, Miller a jucat un rol important in contracararea unui proiect bipartizan de reformare a sistemului de imigratie. El spune in particular ca presedintele are doua obiective: să inlocuiasca actualul sistem cu unul bazat pe merite si calificari si sa asigure respectarea legilor care guverneaza imigratia in America.

Recent Miller a sustinut un compromis cu privire la „dreamers” in schimbul unor schimbari structurale în politica de imigratie. Fapt este ca pina acum, el este considerat responsabil pentru esuarea citorva incercari de compromis, dupa ce presedintele se aratase initial dispus la concesii. Interesant este ca Miller este apropiat de John Kelly, pe care multi il considera vocea moderata de de la conducerea consilierilor Casei Albe. Kelly, fost militar si ministru pentru securitate interna, împartaseste, se pare, vederile lui Miller cu privire la imigratie.