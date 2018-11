Plecarea lui Sergiu Cioclea și proiectele de infrastructură moldo-române

Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a anunțat la începutul săptămânii că demisionează la sfîrșitul acestei luni, la mai puțin de jumătate din mandat. Din „motive personale”, a explicat Cioclea într-o conferință de presă, explicație care ridică de atunci multe semne de întrebare. Vineri, în Parlament, speakerul Andrian Candu a asigurat că Cioclea „este pregătit acum pentru o altă funcție”, fără a da amănunte.



Legislativul de la Chișinău a declarat că funcția de guvernator al Băncii Naționale este vacantă începând din 30 noiembrie. Potrivit legii, guvernatorul Băncii Naționale este numit de Parlament la propunerea șefului Legislativului pe un mandat de șapte ani. Analistul economic Alexandru Tanas, director al Agenției Infotag și redactor-șef al revistei „Bănci și Finanțe”, crede că datorită lui Sergiu Cioclea Republica Moldova are un sistem bancar sănătos.

„Eu cred că guvernatorul BNM în cei trei ani incompleți a făcut cam două treimi din ceea ce trebuia să facă într-un mandat plin, de șapte ani. El a îndepărtat sistemul bancar de pe marginea prăpastiei și acum sistemul bancar se dezvoltă. Unele bănci de la noi, în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor Basel III, se află chiar în fața unor bănci din unele țări membre ale Uniunii Europene, adică multe dintre reglementările Basel III sunt deja puse în aplicare de băncile noastre.

Cioclea este omul-manager, omul proiectului, în fața lui stătea sarcina ca după o criză profundă să aducă sistemul bancar pe o cale de dezvoltare. Acum sistemul bancar stă sigur pe picioare și se mișcă în direcția cea bună. Poate că lui Cioclea nu-i mai este interesant, nu știu. El după natura lui este medic reanimatolog, nu medic terapeut. Dacă vor mai trebui aplicate tratamente în sistem, acest lucru deja îl va face succesorul lui care va trebui să continue ceea ce a început el. Principalul merit al actualului președinte al Băncii Naționale este că el a reușit să convingă experții internaționali și să ajungă la semnarea unui program-memorandum cu Fondul Monetar Internațional.

Acum din cauza faptului că urmează alegeri în scurt timp următoarea misiune de evaluare va veni în luna martie, când va fi un nou guvern, dar se pare că atunci nu va fi Cioclea și în locul lui trebuie să vină cineva care va reuși să apere interesele țării, ale sectorului bancar, în așa fel încât noi să reușim să încheiem programul cu Fondul Monetar. Aceasta este necesar pentru ca noi să avem finanțare și o lumină verde pe calea investițiilor străine și a parteneriatelor cu alte instituții financiare internaționale, iar noi suntem o țară mică, avem o economie săracă. Noi avem nevoie de investiții mari pentru ca țara să se dezvolte și să se modernizeze. Și din acest punct de vedere, noi putem să regretăm că Cioclea pleacă.”

Reunite într-o ședință comună, guvernele de la Chișinău și București au examinat proiecte în curs și inițiative noi. Bloggerul stabilit la Paris Vitalie Vovc, editorialist la Deschide.md, sugerează că intensificarea cooperării moldo-române este în avantajul ambelor state.

„Au fost anunțate mai multe inițiative și referitoare la conducta de gaze și referitoare la roaming, și referitoare la autostrada care, iată, trebuie să ajungă până la Ungheni, și referitoare la colaborarea cu acel control comun al frontierei care, sperăm noi, într-o bună zi va dispărea și el. Deci acum să vedem cum vor fi implementate toate aceste intenții și toate aceste acorduri. Să nu uităm că despre acea conductă de gaz se vorbește de cel puțin doi-trei ani deja și lucrurile se mișcă foarte încet, deci operez doar pozitiv...”

Europa Liberă: Încearcă Chișinăul să-și îmbunătățească relația cu Uniunea Europeană prin București?

„Chișinăul, în primul rând, răspunde unei presiuni care vine din interior, din interiorul Republicii Moldova, căutând cu disperare susținere la populație, susținere la alegători. Chișinăul nu are alte soluții pentru a supraviețui, deci are nevoie de proiecte de dezvoltare, are nevoie de resurse și unicul partener fiabil și viabil de când hăul a fost România. Deci îmi pare ceva firesc și îmi pare ceva absolut normal...”

​Europa Liberă: Dar tocmai România urmează să preia președinția la Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2019?

„Și România are nevoie de Republica Moldova, fiindcă România este, în primul rând, o țară care absoarbe foarte mult din finanțarea Uniunii Europene, și România la fel are nevoie de proiecte. Deci, România are nevoie să demonstreze Uniunii Europene că are capacitatea asta de absorbție, că trebuie să investească în ceva și pentru România Republica Moldova este, în primul rând, o oportunitate de dezvoltare, la fel ca și pentru Republica Moldova România este o sursă de dezvoltare. Deci cu atât mai bine că România acum va avea, să zic eu, o pondere mai mare și în sânul Uniunii Europene.”

Să mai precizăm că liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, a promulgat legea pentru acordarea Republicii Moldova unui ajutor financiar de 100 de milioane de euro.