Plahotniuc şi numărul deputaţilor

Ştiam că în ajunul alegerilor vom fi bombardaţi cu reforme, cu promisiuni, cu tot soiul de strategii benefice. Şi ele ţîşnesc ca din cornul abundenţei. De la o vreme cresc chipurile salariile, iar Igor Dodon ne-a sugerat recent să votăm în aşa fel că să avem gaze naturale mai ieftine.

Zilele astea noi sugestii au fost aruncate în mase de influentul coordonator al guvernării, Vlad Plahotniuc. Marele coordonator vrea o nouă reformă electorală şi constituţională: reducerea numărului de deputaţi de la 101 la 61. Pe deasupra, Plahotniuc a spus că reforma presupune şi dreptul alegătorilor de a le retrage mandatul deputaţilor care dezamăgesc.

Aş spune din capul locului că ideea lui Plahotniuc mi se pare foarte OK. Să fie mai puţini deputaţi? Păi, e minunat asta! Sunt convins că cetăţenii nu ar simţi nici o problemă, nici un deranj. Şi bani am economisi. Şi, aşa cum spune coordonatorul, Parlamentul ar fi mai eficient, iar deputaţii – mai responsabili.

Numai că de ce abia acum are această idee Plahotniuc? De ce în ajunul alegerilor are el această revelaţie? Partidul lui Plahotniuc e de multă vreme la putere, e de multă vreme influent. De ce nu a pus problema asta de la bun început? Am fi economisit deja mulţi bani.

Şi-apoi, ideea coordonatorului guvernării ar putea fi dezvoltată. Dar de Preşedinţia, care roade spectaculoase nu prea aduce, are nevoie contribuabilul moldovean? La cum au muncit preşedinţii moldoveni de la 1991 încoace, eu zic că putem lejer să renunţăm la această povară imensă. Mi se par bani aruncaţi în vînt. Poate pînă la alegeri ajung la aceeaşi concluzie şi marii guvernanţi. Că după alegeri e mai puţin probabil…