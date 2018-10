Perspective și așteptări de la campania electorală pentru următoarele alegeri parlamentare

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Deși a bătut țărușul electoral acolo, undeva în februarie, Parlamentul de la Chișinău a început campania bine mersi prin prezentarea viitorilor candidați – pe față, sau, cumva, mai pe ascuns – și, vrei-nu vrei, noi intrăm în discuții electorale despre ceea ce au de gând să facă pe bune sau ceea ce promit, sau ceea ce știu că nu vor face în niciun caz.

Cu cine discutăm, vă spun imediat. Unele televiziuni încearcă să ne convingă că cel mai important eveniment este înflorirea castanilor. Eu zic totuși că cel mai important este să observăm ce încearcă să ne impună politicienii; cu asta ei se ocupă – ne impun o agendă de acolo, de sus, în pofida vieții noastre pe care o trăim zi de zi.

Colegul meu Iulian Ciocan, de exemplu, a călcat strâmb într-o denivelare și pentru el acesta este evenimentul cel mai important și nu propunerea de a fi aleși judecătorii, de exemplu. Este evident că această propunere e la fel de exotică ca și castanii înfloriți. Despre asta discutăm cu invitații mei: Igor Volnițchi și Vitalie Călugăreanu, musafiri, eu zic, permanenți ai Europei Libere.

Și o să încep de la următoarea întrebare, dle Volnițchi. Când, de exemplu, un om pune la etajul 16 o butelie de gaz, știind foarte bine că își pune viața în pericol, pune în pericol viața colocatarilor, dar are o motivație că, vezi Doamne, îi scump curentul electric și în felul acesta el, de fapt, sfidează nu doar legile de conviețuire, dar, de fapt, legile, regulamentele care scriu. Nu cumva exact așa procedează și partidele atunci când spun: „Gata, noi anunțăm candidații”? Toată lumea știe că, oficial, campania trebuie să înceapă acolo, aproape de 24 februarie, dar ei spun așa: „Nu-i scris nicăieri, nouă ne convine să începem campania de pe acum, să băgăm în capul oamenilor aceste fețe, aceste nume și acești oameni să meargă deja din ușă în ușă”. Spuneți-mi, vă rog, dacă nu cumva deplasată pare această comparație și dacă nu cumva acești candidați au dreptul să mă ia în furci?

​Igor Volnițchi: „Partidul Socialiștilor, pentru că înțeleg că de ei vorbim, ei sunt cei care înaintează candidații, și-a asumat un mare risc. De ce zic „un mare risc”?...”

Europa Liberă: Aici sunt obligat să fac imediat paranteza. Și Partidul Democrat, mai subtil, dar îi prezintă deja.

Igor Volnițchi: „Este adevărat.”

Europa Liberă: Pentru că îi alătură neapărat. La un eveniment social neapărat apare un viitor deputat, actual deputat, care el anume dă cadouri, el taie panglica...

Igor Volnițchi: „Păi în asta și constă contradicția. Socialiștii își anunță oficial candidații, dar, deocamdată, aceștia nu prea văd să facă campanie. Cel puțin nu se vede la nivel central. Poate în teritoriu o fac, iar democrații nu-și anunță candidații, dar îi vedem făcând campanie. E clar că mulți dintre acei care taie acum panglici la „Drumuri bune pentru Moldova”, e clar că mulți dintre acei care deschid grădinițe, spitale renovate ș.a.m.d. îi vom vedea ca și candidați ai PD-ului. Și aici e o mare contradicție.

Într-adevăr, legislația nu reglementează astfel de situații, legislația se referă la campania electorală. Desemnarea candidaților trebuie interpretată – e campanie electorală sau nu? În momentul în care ei vor face careva acțiuni, cu siguranță va fi campanie electorală, însă oricum, socialiștii riscă enorm, pentru că nu ei sunt cei care dictează și interpretează legea în această țară. Sunt democrații. Și dacă democraților nu le va plăcea la un moment dat, așa cum nu le-a plăcut alegerea lui Andrei Năstase în funcția de primar al capitalei și au zis că, uite, bine nu ei, dar justiția, dar eu cred că aici putem vorbi și despre o oarecare sinonimie, iertată-mi fie expresia. Dacă ei la un moment dat vor considera că, uite, socialiștii au luat mai mult decât considerau democrații că ei trebuie să ia, vor folosi cu siguranță și acest argument, eventual pentru invalidarea alegerilor. Adică avem norme în legislația electorală atât de imperfecte, încât oricât s-ar lucra, inclusiv acum vedem că dl Ghilețchi conduce un grup de lucru, care va veni cu unele interpretări, modificări ș.a.m.d. Să vedem dacă vor reglementa și această normă.”

​Europa Liberă: Dar dincolo de partea polit-tehnologică, eu vă întreb dacă asta nu cumva chiar este neetic – te uiți în ochi la oameni și spui: „iată candidatul nostru” și el ca și cum deja tot ce o să spună în continuare, o spune în cadrul campaniei sale.

Igor Volnițchi: „Este, este și acest element. Într-adevăr, poate fi interpretat și ca lipsă de etică, și ca lipsă de fairplay, și ca încălcarea regulilor concurenței, poate fi interpretat, dar și socialiștii au niște argumente care mi se pare că merită atenție. Ei zic: „Păi bine, nu societatea civilă și societatea în genere tot timpul ne reproșează că nu le punem din timp candidaturile la dispoziție ca să le întoarcă pe toate părțile, să vadă ce-i cu ele”? Dar, repet, dincolo de faptul că au sau nu dreptate, ei și-au asumat un mare risc și acest risc s-ar putea să fie o bombă cu efect întârziat care să lucreze nu doar împotriva socialiștilor, ci împotriva întregii clase politice, cu excepția democraților, pentru că, să admitem, vor câștigate forțele pro-europene următoarele alegeri parlamentare. Ce fac atunci? Lovind, chipurile, în socialiști, invalidează scrutinul în general.”

Europa Liberă: Dl Călugăreanu, Dvs. cum priviți această intrare într-un maraton electoral, fără ca să existe fluierul arbitrului, fără ca să existe Comisia Electorală?

Vitalie Călugăreanu: „Noi ne-am obișnuit deja cu aceste încercări ale oamenilor politici din Republica Moldova de a trișa și de a ocoli anumite norme legale. De asta, atunci când am văzut că legea contează atât cât vor ei în Republica Moldova, atunci avem și astfel de exemple. Partea bună este, într-adevăr, ceea ce zicea Igor, că cei de la „Parlamentul curat”, care investighează aceste candidaturi, vor avea mai mult timp pentru a vedea ce-i cu viața acestor oameni și ce trecut au avut, dar asta nu înseamnă că trebuie să ocolească legea, să încalce legea, pentru că asta fac.”

Europa Liberă: Dar CEC-ul a spus că nu are de gând să intre în polemici, chiar și Promo-LEX a spus că asta-i activitate politică, n-avem cum s-o catalogăm. În același timp, socialiștii au dat de înțeles că ei sunt conștienți de faptul că cineva i-ar putea prinde la un colț din cauza acestor activități.

​Vitalie Călugăreanu: „E problema socialiștilor. Dacă au îndrăznit să facă acest pas, și-au asumat riscurile de rigoare și nu au decât să tragă foloasele după asta, dar eu cred că ei n-au făcut asta fără a avea anumite garanții că nu li se va întâmpla nimic. De asta cred că sunt foarte vioi și în continuare anunță candidați fără nicio reținere.”

Europa Liberă: Da, dar cel care le dă voie – cum sugerați Dvs. –, le dă voie să folosească și limbajul acesta? Mă refer iarăși la Vladimir Țurcan, că m-am uitat la reportajele de la televiziunile afiliate socialiștilor. Vladimir Țurcan a repetat teza, chiar și la o apariție televizată a spus: „Voi, alegătorii, veți fi și procurorii, și judecătorii viitoarei clase politice”...

Vitalie Călugăreanu: „Foarte bine. Dl Țurcan a spus exact ceea ce trebuia să spună orice politician onest. Anume alegătorii ar trebui să fie cei care îi pedepsesc, inclusiv pentru aceste abateri legale de la legislație pe care le comit.”

Europa Liberă: Da. Acum cât de eficientă este această intrare înainte de termen? Deja știm ce companii de consultanță politică și cât costă stau la urechile decidenților din Partidul Democrat. Cum credeți, cât de eficientă în general asta este? Dvs. ați făcut aluzia că i-ar putea obosi nu doar pe viitorii candidați, dar mai ales pe viitorii alegători, li s-ar putea strepezi dinții și urechile. Cât de eficientă credeți că este această intrare de cu timp în maraton?

Igor Volnițchi: „Este o oarecare eficiență, dar, totodată, este și o mare doză de ineficiență. Aici îi cam 50:50. Eficient din ce punct de vedere? Socialiștii sunt conștienți că această campanie electorală va fi una care se va desfășura în condiții totalmente noi pentru Republica Moldova. Ei conștientizează, probabil, că va fi o inflație de candidați, pentru că avem și aceste alegeri în circumscripțiile uninominale, care îi vor tenta pe foarte mulți lideri locali, pe diferiți oameni de afaceri, pe diverși candidați independenți, nu mai știu eu cine acolo, chiar și un profesor, un medic, care consideră că au suficientă autoritate, toți vor fi tentați să candideze. Cu atât mai mult că unele calcule arată că este foarte real să ajungi deputat cu 3-4-5 mii de voturi, spre deosebire de cel care va fi ales pe listă de partid și care va necesita 13-14-15-16 mii de voturi, adică va fi o tentație foarte mare, va fi un fel de pandemie electorală, dacă îmi permiteți o asemenea expresie.

Și socialiștii înțeleg că, dacă își înaintează candidații ulterior, odată cu toți ceilalți, ei pur și simplu riscă să se piardă pe fondul acestui activism exagerat din punct de vedere electoral, dar, totodată, există și un mare risc și aici nu vorbesc doar de riscul despre care am amintit anterior, că ei sunt expuși, ei riscă să nu le fie validat rezultatul electoral, este și un mare risc – candidații lor sunt acum expuși din toate punctele de vedere. Pe unii dintre candidații lor deja se pune presiune, inclusiv mediatică și, scoțându-i în prim-plan, într-un fel ei îi obligă de pe acum, îi devalorizează, îi obligă să-și dea cărțile pe față. Probabil, ei undeva au calculat care este eficiența și probabil undeva au ajuns la concluzia că un 60 la sută e plus eficiență și un 40 la sută e minus eficiență. Bine, e un coraport, așa, mai mult sau mai puțin arbitrar, dar cu siguranță s-au făcut asemenea calcule. Ceilalți candidați, bine, din partea altor partide le va fi mult mai greu să se promoveze, inclusiv candidaților independenți, pentru că pe ultima sută de metri campania va debuta practic imediat după sărbătorile de iarnă, când oamenii încă nu prea își dau seama pe ce lume trăiesc și ce-i interesează. Să nu se supere nimeni, dar asta e – în sărbători se bea mult, prioritățile sunt cu totul altele. Și atunci când la sfârșit de ianuarie-început de februarie vor apărea mii de candidați, ei pur și simplu se vor neutraliza reciproc; neutraliza din punctul de vedere al promovării, al imaginii, nu mă refer la expresia fizică.”

Europa Liberă: Și atunci, nu cumva pe asta se contează? De ce zic că nu-i etic să-ți pui adversarul în condiții din start dezavantajoase, anume profitând de faptul că acei independenți care nu au televiziuni, care nu au posibilitatea să iasă acum cu cadouri, ei sunt din start dezavantajați, pe când tu deja te-ai cocoțat bine mersi pe o cămilă pe care o direcționezi foarte lesne?

​Igor Volnițchi: „E adevărat, nu e etic, dar mai sunt două situații care trebuie luate în calcul și eu presupun că cei din PSRM sau din anturajul președintelui Dodon le-au luat în calcul. În primul rând, contextul în care a fost lansată această campanie de delegare, de desemnare a candidaților socialiști, a fost imediat după marele protest organizat de către opoziția pro-europeană la finele lunii august. Atunci, reprezentanții opoziției pro-europene ziceau că vom intra în toamnă cu noi proteste, nu excludeau că le pot extinde până la alegerile parlamentare și aceasta polariza într-un fel societatea. Pe de o parte era guvernarea reprezentată preponderent de PD, pentru că PPEM-ul nu știu dacă poate fi luat în calcul în această ecuație, iar pe de altă parte erau partidele pro-europene. Pe fonul acestei confruntări se pierdea PSRM-ul în totalitate. Ei au intrat cu propria agendă, au impus-o, asumându-și riscurile. Eu presupun că undeva chiar i-au provocat pe cei de la guvernare să-i atace, presupun că au mizat pe aceste atacuri.

Și aici cel de-al doilea aspect – cea mai mare problemă a PSRM-ului și a președintelui Igor Dodon – nu este un secret – este asocierea cu Vlad Plahotniuc și cu Partidul Democrat. Din acest punct de vedere lor chiar le era convenabil să-i provoace pe democrați să meargă să declanșeze un mic război împotriva lor. Și unele elemente ale acestui război, regizat sau neregizat, noi nu avem de unde să știm, dar le vedem în fiecare zi. Deci, miza a fost mult mai mare pentru socialiști și eu presupun că toate aceste calcule ei le-au făcut înainte de a-și asuma acest mare risc.”

Europa Liberă: Dvs. insistați pe campania vizibilă evident și mai că oficializată a socialiștilor, eu cred că în egală măsură putem vorbi de spre aparițiile acestea ale democraților, viitorilor candidați democrați și candidatul nr. 1, de exemplu, face tot posibilul să se vadă la orice știre că dăruie mingi sau că deschide un tronson de șosea. Dl Călugăreanu, Dvs. ce credeți despre eficiența acestei campanii?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că circumscripțiile au fost deja împărțite între socialiști, democrați și lucrurile astea sunt vizibile, dacă ne uităm cum au fost repartizate.”

Europa Liberă: Adică, acolo unde are șanse maxime socialistul nu se mai trimite unul valoros de la democrați?

Vitalie Călugăreanu: „Exact. Sau o să trimită un candidat formal...”

Europa Liberă: De ochii lumii?

​Vitalie Călugăreanu: „Da, care va acumula foarte puține voturi și nu-i va crea mari probleme candidatului socialiștilor. Până la urmă, schema pe care o văd analiștii politici și jurnaliștii este una foarte simplă: după alegeri, cele două partide să facă o coaliție. Și această coaliție nu va fi una pro-europeană, deci între falșii pro-europeni actuali și pro-rușii socialiști care speră foarte mult să pună mâna pe putere se va forma o coaliție. Cel puțin, toate indiciile pe care le avem în momentul acesta spre asta ne duc cu gândul și atunci...”

Europa Liberă: Un coleg de la Moscova îmi spunea rusește: „соединятся недовосточники и недоевропейцы” (se vor uni esticii neisprăviți cu pro-europenii nedospiți).

Vitalie Călugăreanu: „Da, pentru că democrații își dau foarte bine seama că ei nu mai au nicio șansă să controleze altfel puterea în Republica Moldova și atunci încearcă să încalece această retorică și această șansă pe care le-o oferă socialiștii. Să nu uităm că inclusiv sistemul mixt a fost schimbat cu ajutorul socialiștilor la propunerea dlui Dodon, deși pe socialiști îi avantaja foarte mult sistemul care era până atunci.”​

Europa Liberă: Dar atunci când au impus acest sistem cu îndărătnicie, în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția, oare chiar stătea cineva și atât de bine, farmaceutic a calculat situația, încât să ajungem, iată, în punctul acesta?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că nici măcar acel cineva nu era în Republica Moldova, eu cred că acel cineva era la Moscova și lucrurile sunt trasate de mult pentru Republica Moldova, din punctul meu de vedere, inclusiv electoral, având în vedere alegerile care se apropie.”

Igor Volnițchi: „S-a lucrat mult la croirea, recroirea circumscripțiilor. Și nu este deloc întâmplător faptul că practic nicio circumscripție nu coincide cu limitele teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi. S-a luat de peste tot, s-au făcut și unele sondaje, cu siguranță s-au făcut unele sondaje, pentru că un proces atât de complicat, atât de responsabil nu-l poți face fără instrumentul sociologic. S-au făcut măsurări – cine și ce pondere are în fiecare raion, ce ar fi dacă tăiem o jumătate din acest raion și o detașăm încolo, aducem altă jumătate din alt raion, unde al nostru, hai să-i zicem așa, convențional, nu-i al meu, nu-i al dvs., al nostru, am în vedere al guvernării, al celor care au promovat sistemul respectiv vine de acolo și, uite, mai ia și un plus de alegători din raionul vecin. Adică s-a calculat cu strictețe, milimetru cu milimetru din punct de vedere teritorial; procent cu procent din punct de vedere sociologic; om cu om din punct de vedere al factorului uman. S-a lucrat mult și, comunicând cu foarte mulți dintre acei care cunosc respectivul proces, chiar mi-au confirmat că asemenea calcule au fost făcute și că asemenea proces chiar a fost unul foarte meticulos.”

​Europa Liberă: Modul în care descrieți Dvs. această croială îmi amintește de fabrica de parfumuri, de exemplu, tot așa îți propune să faci propriul parfum sau în Franța la Hennessy, la fabrica de coniacuri tot cu diferite ingrediente acolo îți faci o butâlcuță de coniac. Voiam să vă întreb, dacă putem să ne imaginăm unde o să fie, în care din aceste circumscripții o să fie Vlad Plahotniuc și câțiva alți candidați vizibili, cum ar fi Sergiu Sârbu, Constantin Țuțu, dacă putem deja să ne imaginăm unde au să fie sau asta acum se face o testare sociologică în continuare prin reacția la drumuri, la cadouri? Cum credeți?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că dl Plahotniuc – și ne-a demonstrat asta – e plin de surprize, așa că m-aș feri să spun că anume la Nisporeni va fi dl Plahotniuc. S-ar putea să inventeze ei vreo găselniță, ca să arate cumva altfel.”

Europa Liberă: Dar ar fi straniu că nu în raionul de baștină, acolo unde mai că nu se pregătesc să-i facă un bust...

Vitalie Călugăreanu: „Da, dar ați văzut că dl Plahotniuc, atunci când era discuția ceea fierbinte despre integritatea lui, a zis: „Bine, vreți să mă anchetați, eu renunț la mandatul de deputat, mă dau într-o parte, na, anchetați-mă (Procuratură, dacă poți!)”. Deci, omul e... lui îi place să se joace, este un jucător, a devenit un jucător al politicului moldovenesc și cred că ne așteaptă niște surprize din partea lui. În ceea ce privește dl Sârbu, nu știu, dar nici nu cred că e atât de important aspectul acesta.”

Europa Liberă: Nu, eu mă gândeam tocmai la niște nume care sunt scoase în față ca procedeu de promovare a viitorilor candidați sau de testare, dar nu cred că acestea în partid o să difere de sondajul făcut cu ajutorul știrilor.

Vitalie Călugăreanu: „Pentru mine, de exemplu, e mai interesant și curios, dacă vreți, nu important dar curios, unde o să candideze dl Jizdan, că am înțeles că va candida și dl Jizdan și abia aștept să văd pe care circumscripție.”

Europa Liberă: Propunerea asta, dacă tot spuneți că lui Vladimir Plahotniuc îi place să scoată din cutie câte o idee de asta năstrușnică...

Vitalie Călugăreanu: „Dar nu el le scoate, sunt oameni care sunt plătiți ca să le scoată...”

Europa Liberă: A, el scoate portmoneul?...

Vitalie Călugăreanu: „Da!”

​Europa Liberă: Ideea de a se proceda – așa, peste noapte scoasă ideea – la alegerea judecătorilor este pe bune sau tot este o chestiune din arsenalul acesta al procedeelor electorale?

Igor Volnițchi: „O perioadă anume de timp, eu am lucrat într-o echipă politică. Eu nu ascund acest lucru și pot să vă spun cum funcționează acest lucru din interior și...”

Europa Liberă: Poate cineva a uitat în care echipă ați lucrat...

Igor Volnițchi: „Eu am lucrat în echipa lui Vlad Filat de la Guvern; de la Guvern, să nu se confunde...”

Europa Liberă: Nu de partid?

Igor Volnițchi: „Nu, nu. De la Guvern, dar oricum foloseam instrumentul sociologic și, având această colaborare cu fostul premier, eu vedeam inclusiv cum se testează anumite chestiuni și pe linie de partid... Aveam acces la anumite informații, nu ascund acest lucru. De aceea, mie mi-e foarte clar ce face acum dl Plahotniuc și Partidul Democrat. Ei fac ceea ce au făcut toate partidele aflate la guvernare în Republica Moldova în anii de independență, cu excepția agrarienilor, dar bine, atunci erau sălbaticii ani ’90 și nu prea mergeau tehnologiile electorale și n-au folosit asemenea tehnologii în ’98. Cum se face în asemenea cazuri? Se comandă un sondaj, o cercetare sociologică foarte veridică. Ea nu este făcută publică niciodată, pentru că de multe ori ea este în dezavantajul celui care o comandă.

La ce e bună această cercetare sociologică? Îți arată care sunt cele mai mari probleme în societate, nu mergi așa, intuitiv, că „am vorbit cu mătușa Ileana și mi-a zis sau cu moș Vasile și mi-a zis...” Nu mergi așa, o faci strict sociologic și e o cercetare în care marja de eroare este mult mai mică decât în cazul cercetărilor care se fac publice; identifici topul problemelor celor mai acute pentru cetățeni, testezi anumite soluții pe care le arunci acestor cetățeni care participă la sondaj: „Ce ați zice dacă?... 1, 2, 3, 4 – asta ar fi soluția”. Acum, ce au făcut Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat? Au identificat, cu ajutorul instrumentului sociologic – sunt gata să pun rămășag cu cei din PDM, ei pot să nege, dar eu știu cum funcționează mecanismul respectiv –, au identificat problemele și, în funcție de probleme, au venit cu soluții. Prima problemă identificată de ei: sistemul medical, corupția din sistemul medical. Toate acele arestări cu siguranță au avut un singur scop, să transmită un mesaj clar electoratului: noi am identificat problema voastră pe care o aveți atunci când mergeți la medic – nu vă place că dați bani, nu vă place că sunteți jecmăniți în timp ce plătiți această poliță de asigurare, uitați-vă, noi îi punem la respect pe ăștia. Doi: „Drumuri bune pentru Moldova”, după problema medicilor. Oamenii își doresc drumuri bune nu doar la nivel național; ce-l încălzește pe el că, uite, traseul național e bun, el, poate, iese din sat o dată în jumătate de an, lui acolo îi trebuie, 700 de metri, dar la poarta lui.”

Europa Liberă: Mai ales spre cimitir...

Igor Volnițchi: „Așa, spre cimitir. Și ei fac 700 de metri, la fiecare poartă se duce acest drum. Mai departe, ce au identificat ei? Problema cu mamele, la naștere, că nu au un minimum acolo... S-a venit cu o nouă campanie. Ce au mai identificat ei? Problema cu locuințele. Na-vă „Prima casă-1, 2, 3...” Cred că până la alegeri va fi și „Prima casă-12”, dacă va fi necesar și asta va arăta instrumentul sociologic. Și acum ajungând la judecători. Nu este un secret că fiecare al doilea, al treilea om care se adresează în justiție, care ajunge pe mâna justiției simte ce înseamnă „independența” justiției din R. Moldova. Oamenii știu cât se dă acolo șpagă, cât costă fiecare decizie ș.a.m.d.”

​Europa Liberă: Voronin a zis de mult: „licitație la două capete – cine dă mai mult”.

Igor Volnițchi: „Așa! Mai mult ca atât, justiția a devenit deja și o problemă, dacă-mi permiteți, externă. În momentul invalidării rezultatelor alegerilor în Chișinău s-au întețit criticile europenilor: Iată ce justiție aveți! Ș.a.m.d. Se fac diferite apropouri, s-a sistat finanțarea Republicii Moldova de către UE. Și eu au zis: „Justiția e o problemă și pentru cei din exterior care ne monitorizează, și pentru omul care dă șpagă acolo, e impus să dea șpagă, OK, ziceți că noi o controlăm politic, noi ne detașăm de ea, alegeți-vă singuri judecătorii...” Adică, ca să concluzionez: ei nu fac nimic altceva decât să pună în aplicare ceea ce le-a arătat instrumentul sociologic că e problemă și e așteptare a omului.”

Vitalie Călugăreanu: „Adică, fac gălăgie pe subiecte sensibile, pentru că, la modul practic, acest Parlament, și juridic, acest Parlament nu poate face modificările respective în Constituție deja. Prin urmare, noi asistăm, de fapt, la o gălăgie care are menirea să creeze iluzia că Partidul Democrat este preocupat de problema justiției din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Adică îi d alegătorului un motiv în plus să fie realeși ei, ca, vezi Doamne, să ducă la capăt această soluție?

Vitalie Călugăreanu: „În realitate, toată lumea știe cine controlează justiția în Republica Moldova, care este – nici nu mai zic partidul, că, de fapt, este o singură persoană care dictează deciziile în dosarele de mare rezonanță și o altă mare problemă a justiției moldovenești este corupția; corupția pe care, dacă ar exista voință politică, cum zicem noi, ca situația asta să se schimbe, dacă procurorii ar fi lăsați liberi să ancheteze aceste cazuri de corupție din justiție, eu cred că lucrurile s-ar rezolva fără a mai fi nevoie de această reformă pe care o propune acum Partidul Democrat.”

​Europa Liberă: Eu încerc să vă contrazic, tocmai pentru că n-am un alt avocat al diavolului. Dar atunci când ei fac gălăgia asta și pornesc o chestiune, după mine riscantă, pentru că anunți intenția asta marți, joi deja Parlamentul stă smirna, aliniere la drapel și nici măcar nu este întrebată breasla. După aia, dacă tot ții cât de cât la europeni, la partenerii occidentali, nu renunți la ei, pentru că îți scrii în Constituție vocație europeană, Europa te va întreba: „Alo, separarea puterilor”, „Alo, nu-i ingerință în activitatea, în statutul acestei branșe?”. Există proximul exemplu – ce se întâmplă în România. Lucrurile acestea îi preocupă sau acum nu mai contează?

Vitalie Călugăreanu: „Acum nu mai contează. Aceste lucruri, în preajma campaniei electorale, nu mai contează, pentru că ei nu știu dacă vor mai avea nevoie de poziția Uniunii Europene și a partenerilor de dezvoltare, după ce ei vor pierde alegerile parlamentare din februarie 2019. Deci, ei acum sunt gata să pună totul pe tapet pentru a obține maximum posibil din punct de vedere electoral la aceste alegeri.”

​Europa Liberă: Adică, ei se tem că o să li se spună „с вещами, на выход!” (luați-vă lucrurile și ieșiți!”?

Vitalie Călugăreanu: „Da! Deci, scopul lor este ca ei să conteze în viitoarea configurație parlamentară. Dacă ei nu trec, dacă nu reușesc să-și împingă în Parlament cât mai mulți oameni, inclusiv din acei pe care ar putea să-i cumpere ulterior, atunci ei își dau seama că, nu că vine sfârșitul politic al acestui partid, vine pușcărie pentru mulți din acest partid.”

Europa Liberă: Dar după ce tu te comporți în felul acesta tactic, ca să scoți un profit pe termen scurt, când ajungi acolo să iei decizii strategice, nu vei fi, de exemplu, nevoit să spui: „Domnule, noi am glumit, noi nu alegem judecătorii”?

Vitalie Călugăreanu: „Dar Dvs. vă amintiți de promisiunea liderilor Partidului Democrat că, „dacă, uitați-vă, noi facem coaliție cu dl Ghimpu, noi renunțăm la funcția de președinte al Parlamentului”? Cine își mai amintește astăzi de acea promisiune a liderilor Partidului Democrat? Oamenii ăștia mizează pe faptul că moldovenii au memorie scurtă și vor uita, și ei își vor continua sindrofia mai departe în stilul pe care îl cunoaștem.”

Igor Volnițchi: „Uitați-vă pe exemplul acestei sintagme „integrare europeană”, pe care ei voiau s-o introducă în Constituție și încă mai doresc, cel puțin oficial acest lucru e declarat. Atunci când au lansat inițiativa, aveau o relație cu factorii externi, atunci erau partid declarat pro-european și interesul...”

Europa Liberă: Se punea problema cererii de aderare...

​Igor Volnițchi: „Da, dar interesul era altul și au venit cu această inițiativă și, dacă ar fi rămas pe aceeași poziție pe scena politică, dacă ar fi rămas în aceleași relații cu partenerii externi și dacă ar fi mizat în continuare pe electoratul pro-european, se găseau voturi. Acum ei au zis că „noi o vom înainta, dar credem că nu vor fi voturi suficiente”. Așa va fi și cu judecătorii. Dacă ei rămân – într-o formă sau alta la guvernare și după următoarele alegeri –, ei vor zice: „E vorba de modificarea Constituției, 1/3 am avut pentru a depune, dar uitați-vă că nu avem 68 de voturi pentru a modifica Constituția”. E o ieșire onorabilă, nu cred că ei își pun problema cum vor proceda mai departe.”

Vitalie Călugăreanu: „Și vor pune vina pe cei care n-au vrut să voteze, ceea ce fac.”

Igor Volnițchi: „Da.”

Europa Liberă: Acum, dacă tot mi-ați ridicat mingea la plasă cu eurovocația băgată în Constituție, am impresia că, în afară de drapelul acesta european pe care vrea să-l fluture Partidul Democrat sau anturajul lui Plahotniuc, mai există o sarcină care, după mine, îi vizibilă: „Ia să vedem cine îndrăznește să nu semneze. Ia să vedem cât de europeni sunteți voi, ceilalți, dacă tot vă închinați la icoanele europene, dar nu vreți să ridicați mâna”...

Vitalie Călugăreanu: „Ca la pocher...”

Europa Liberă: Eu nu joc pocher, nu pot să mă pronunț, dar mie mi se pare că acum iată îndemnul, mai ales al unor oameni care deja s-au retras din politică cumva, dar tot spun „apropiați-vă și voi de dezideratul acesta, faceți din asta o cauză națională”, vă întreb: dacă dvs. ați fi în ipostaza celor care, pe de o parte, împărtășesc idealul european, pro-european, unionist, dar nu vor să meargă în același tren cu pseudoeuropenii, cum îi poreclesc ei, e o dilemă aici?

​Vitalie Călugăreanu: „E o dilemă chiar și pentru unii politicieni din Parlament. Deci, noi avem situația în care Partidul Democrat dictează agenda și impune, de fapt, agenda sa celorlalte partide din Parlament sub această flamură a Uniunii Europene, sub acest deziderat, care este unul OK până la urmă, dar faptul că acest deziderat vine pe ultima sută de metri a mandatului acestui Parlament, când democrații au avut posibilitatea să facă lucrul acesta cu mult înainte și să profităm deja, poate, de beneficiile acestei modificări, dacă ar exista beneficii pe urma introducerii acestei sintagme în Constituția Republicii Moldova, dar, de fapt, problemele Republicii Moldova sunt cu totul altele. În momentul acesta, pe oamenii de la țară nu-i mai interesează aceste aspecte, nu-i mai interesează Unirea. Ei vor să simtă beneficiile asupra familiei lor, asupra buzunarului lor. Să vii cu astfel de chestiuni, te referi doar la un îngust segment de electorat pe care-l considerăm noi inteligent, care ar înțelege această mutare a Partidului Democrat, dar acest segment de electorat, zic, este inteligent, el înțelege care sunt dedesubturile...”

Europa Liberă: Și atunci ce au de făcut PLDM-iștii, PL-iștii din Parlament, darmite cei din afară?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că PLDM-ul și PL-ul nu vor vota. PL-ul deja și-a înaintat o condiție pe care PD-ul nu o va accepta – aceea cu sincronizarea introducerii în Constituție a limbii române și, într-un fel...”

Europa Liberă: Și-au găsit un refuz onorabil...

Vitalie Călugăreanu: „Da. Iar PLDM-iștii nu vor vota, cred eu, din motive doctrinare, ca să zic așa.”

Europa Liberă: Dar poate comuniștii vor vota?...

Igor Volnițchi: „Comuniștii... comuniștii vor vota cu siguranță – și nu mă refer la comuniștii care au rămas în jurul lui Vladimir Voronin, ci acei care au fost...”

Vitalie Călugăreanu: „Acei 14...”

Europa Liberă: Ex-comuniștii.

Igor Volnițchi: „Adică, comuniștii europeni deja au trecut unde...”

Europa Liberă: Eurocomunismul...

Igor Volnițchi: „Da, eurocomunismul deja e oficializat... Nu știu dacă ceilalți, cinci, vor mai vota. Bine, mie îmi pare că, făcând acest pas evident spre centru și chiar ușor spre centru-stânga, trecând pe platforma „pro-Moldova”, Partidul Democrat a făcut o mică greșeală tactică, o mică greșeală, care ulterior îl poate costa foarte scump.

Partidul Democrat a făcut o mică greșeală tactică, o mică greșeală, care ulterior îl poate costa foarte scump.

Electoratul din Republica Moldova – nu este un secret – în linii mari e cam 50:50. În funcție de câți participă la alegeri, el oscilează și variază undeva 48, 52 și prevalează periodic – ba pro-Estul, ba pro-Vestul ș.a.m.d. Atât timp cât se plasau încă pe segmentul de centru-dreapta, declarându-se pro-europeni, cei din Partidul Democrat aveau o garanție în plus că stăvilesc eventuala creștere a PAS-ului și a PDA-ului și acum, făcând un pas spre centru-stânga, ei practic au lăsat întregul segment, întreaga jumătate europenistă la dispoziția acestor două mari partide. Bine, vor mai fi și alte partide mai mici, dar noi știm că în alegeri ele, din păcate, pentru ele contează mai puțin. Prin urmare, făcând această mișcare, PD-ul, teoretic, cel puțin din punct de vedere teoretic, sporește șansele PDA-ului și PAS-ului în următoarele alegeri. De ce a făcut PD-ul această mișcare? Bine, au avut...”

Europa Liberă: Să vă spun eu ce mi-a zis o iscoadă din interior. A zis că „da, noi suntem conștienți de riscul acesta despre care vorbiți Dvs., dar, pe de altă parte, noi ne poziționăm acolo unde va veni în întâmpinarea noastră electoratul socialist, al lui Șor, al lui Voronin și vor spune: „Ia să le delegăm noi ăstora drapelul cu zimbrul”.

Igor Volnițchi: „Este adevărat. Potențial de creștere există pe centru-stânga, însă nu într-un timp atât de scurt cum și-a luat această perioadă PD-ul. Dacă voiau să facă această mișcare, trebuiau s-o facă mult mai înainte. Electoratul de stânga este un electorat conservatist, este un electorat care stă ferm pe poziții chiar și atunci când cei care-i reprezintă, cred ei că-i reprezintă, marile partide, marii politicieni de stânga trec prin crize destul de dure – de imagine, politice, de oricare alt ordin, acest electorat rămâne ancorat acolo. Amintiți-vă istoria Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, condus de Vladimir Voronin. Din 2009, nefiind la guvernare, în toate scrutinele ei s-au manifestat, s-au poziționat destul de bine – 40 și... ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dl Volnițchi, dar cum s-a întâmplat că tocmai Voronin a avut cele mai mari hemoragii parlamentare, tocmai din fracțiunea lui au plecat foarte mulți sau e una electoratul și alta deputatul?

​Igor Volnițchi: „Da. Electoratul, de fapt, rămâne foarte stabil, iar deputatul, într-adevăr, este în mare parte, fiecare ales al poporului constă dintr-un 30-50 la sută de oportunism și atunci când oportunismul din fiecare deputat vorbește asistăm la astfel de situații. Bine, nu e vorba doar de oportunism, mai sunt și problemele de integritate, care îi fac pe unii vulnerabili. Și nu e vorba doar de comuniști, e vorba de foarte multe alte partide, care au fost și sunt și în actualul Parlament, care au fost în parlamentele precedente...”

Europa Liberă: Bine, dar comuniștii sunt exemplari în sensul acesta, fiți de acord. Marian Lupu sau Sârbu, sau...

Igor Volnițchi: „Între PD și PCRM tot timpul a existat o conexiune foarte puternică de la 2009 încoace. Dacă privim atent cine reprezintă astăzi PDM-ul, în mare parte sunt comuniștii de până la 2009, inclusiv dl Marian Lupu, unii deputați care au fost acolo, ei au venit pe filiera structuri teritoriale ș.a.m.d., ei au venit pe filiera PCRM...”

Europa Liberă: Eu deunăzi am descoperit în Wikipedia că dl Cebotari, adică un capitalist și un liberal prin esență, el, de fapt, îi din pepiniera prezidențială a lui Voronin.

Vitalie Călugăreanu: „Eu îmi amintesc o declarație pe care a făcut-o Dumitru Diacov în 2010 la una dintre emisiunile pe care eu atunci o moderam la un post de televiziune din Chișinău, el a spus că „marele succes și lucru bun pe care l-a făcut Vlad Plahotniuc pentru Republica Moldova este faptul că l-a rupt de Marian Lupu de la Partidului Comuniștilor și l-a pus în fruntea Partidului Democrat”, iată din...”

Europa Liberă: Deci e meritul lui Plahotniuc acesta, judecând după declarația lui Diacov?

Vitalie Călugăreanu: „Da! Și acum vedem ce s-a întâmplat după acel eveniment. Oameni care au migrat din Partidul Comuniștilor spre Partidul Democrat masiv, deci în momente interesante pentru istoria Republicii Moldova, deci am văzut capacitatea acestui om, Plahotniuc, de a rupe oameni de la Partidul Comuniștilor, acolo unde în perioada când Vladimir Voronin era președinte al Republicii Moldova, Vlad Plahotniuc îi asigura, cum îl numeam, un fel de ministru de finanțe personal al familiei Voronin, da? Și în momentul în care Plahotniuc a considerat că, gata, cu dl Voronin trebuie să încheiem, pentru că cu el nu mai ajungem în viitorul Parlament și nu mai putem să ținem frâiele puterii și nu mai pot să fac mișmașurile pe care le fac pe piața de import-export ș.a.m.d. și lucrurile pe care le face el în întuneric, atunci a schimbat macazul și a creat propria lui piramidă cu Marian Lupu la acea vreme în față, ușor-ușor l-a dat într-o parte și s-a pus el...”

​Europa Liberă: Deci, după parlamentare trebuie să ne așteptăm că va trebui să iasă și mai în față, așa spune multă lume și multă lume recunoaște talentul lui incomensurabil de a fi foarte bun HR, da? Human resources manager. Are, într-adevăr, leac pentru toată lumea. Ultima întrebare, foarte pe scurt. Dacă tot a trecut ceva timp de când s-a acreditat ideologia obiectivului „pro-Moldova”, dvs. ați înțeles ce înseamnă „pro-Moldova”, în afară de o lozincă, aveți o definiție clară, iată, și din stânga, și din dreapta – argumentele cu care au venit ei, cu ce sensuri umplu ei acest „pro-Moldova”?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că este un mesaj prin care Partidul Democrat încearcă să se apropie de Partidul Socialiștilor ca mesaj, în eventualitatea creării coaliției postelectorale despre care am vorbit ceva mai înainte.”

Europa Liberă: Deci își pun acolo o pernă sau aștern paie? Dl Volnițchi, ca să înțeleg, ce umplutură s-a băgat până acum în gălușca asta?

Igor Volnițchi: „Pentru democrați, „pro-Moldova” înseamnă: bunăstare aici, la noi acasă, drumuri, bune, spitale renovate, grădinițe redeschise, școli bine dotate, profesori... – cel puțin, ei așa zic.”

Vitalie Călugăreanu: „La nivel de retorică.”

​Igor Volnițchi: „Da. Ei zic așa. Asta e „pro-Moldova” lor; „pro-Moldova” lui Igor Dodon și a socialiștilor e alta. În primul rând, e platforma pe care se regăsesc stataliștii, anti-unioniștii; în primul rând, e platforma care îi reunește pe cei care zic că e vorba de limbă moldovenească și nu de limbă română, e vorba de drapelul istoric al Moldovei, e vorba de figuri ca și Cantemir, Ștefan cel Mare, familismul ș.a.m.d. E vorba de două „pro-Moldove”. Ei zic ambii că sunt „pro-Moldova”, dar ei văd diferit lucrurile și doctrina respectivă.”

Vitalie Călugăreanu: „Și acest mesaj, de fapt, prin prisma a ceea ce zicea Igor, el dezbină, nu adună, deci el nu adună.”

Europa Liberă: Deci, aceasta-i tema pentru acasă. În următoarea emisiune, exact din punctul acesta o să pornim discuția, să dezghiocăm această lozincă, să vedem ce sensuri, ce umplutură pun, să vedem cine și cum înțelege.