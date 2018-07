Partidul Democrat american în căutarea unei platforme politice corente capabilă să convingă electoratul

Politicile presedintelui Trump stirnesc consternare si minie in tabara politica opusa, Partidul Democrat. Vorbeste opozitia la unison in America? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Ce se intimpla in prezent in Partidul Democrat este de natura sa-i dea sperante electorale presedintelui. Asistam in prezent la o insurectie a stingii din Partidul Democrat, cea care la alegerile trecute a fost reprezentata de Bernie Sanders. Tinerii, in mare majoritate, sprijinitori ai acestuia doresc sa preia partidul, considerind ca democratii trebuie sa invete de la rețeta victoriei lui Trump, sa-si stimuleze baza politica.

„Presedintia Trump a modificat dinamica partidului nostru” – a spus senatorul democrat de Illinois, Richard Durbin, adaugind ca nu a existat nici o perioada similara, de cind a intrat in Congres in 1982. Liderii democrati sufera infringere dupa infringere. Cel mai recent, unul dintre ei, Joseph Crowley a fost infrint in preliminarii, dupa 20 de ani in Congres, de o tinara de 28 de ani, Alexandria Ocasio-Cortez, nou venita in politica si de origine hispanica.

Pe plan legislativ, ce se intimpla nu este de bun augur pentru democrati, administratia Trump fiind extrem de activa in incercarea de a pune o amprenta conservatoare in chestiuni cum ar fi imigratia, dreptul la avort, numirile in Curtea Suprama si asa mai departe. Retorica agresiva a presedintelui Trump a incurajat aceasta ofensiva a celeilalte extreme – de stinga – multi democrati moderati fiind si ei pe picior de razboi politic. Asta s-a tradus in prezenta unor candidati, in preliminariile alegerilor, care incearca sa impinga conducerea partidului intr-o directie mai radicala, in politici cu privire la asigurarile de sanatate, acces gratuit la universitati si desfiintarea Agentiei americane pentru imigratie si vama.

Dar ideologia de stinga nu este singurul aspect care incurajeaza, dar si ingrijoreaza conducerea. Democratii nu se inteleg nici cu privire la strategie, daca sa-l infrunte sau nu direct pe Trump, de exemplu, daca sa se pronunte public sau nu cu privire la perspectiva inculparii acestuia, daca obtin controlul asupra Congresului.

Pentru apropiata numire la Curtea Suprema, senatorii democrati au decis sa nu incerce sa o blocheze, cum au facut republicanii cu ultima numire facuta de Obama, ci sa declanseze o ofensiva publica, cu potential ecou electoral, scotind in evidenta ca numirea va periclita drepturi la care americanii tin, cum ar fi ingrijirea sanatatii sau avorturile. Asta si pentru ca democratii nu dispun de voturile necesare pentru a-i bloca pe republicani.

Dar la citeva ore dupa decizia senatorilor, circa 600 de femei au demonstrat pe Colina Capitoliului impotriva politicii lui Trump cu privire la imigratie, spunind ca doresc ca democratii din Congres a se opuna cu intensitate, nominalizarii lui Trump. „Rezistenta” este cuvintul de ordine al militantilor democrati si conducerea nu-i poate ignora, energia lor este necesara.

Democratii nu au nici un lider de la incheierea presedintiei Obama. Iar conducerea din Congres nu pare a tine pasul cu ceea ce noua generatie de stinga isi doreste. Militantii, in rindurile carora se afla si Ocasio-Cortez, doresc ca democratii sa se rupa de legaturile lor cu marile corporatii. Tacticile liderilor cum sint Nancy Pelosi in Camera sint contestate, militantii vor o rezistenta activa.

Nivelul energiei stingii americane este comparabil – spun analisti – cu cea de dupa razboiul din Vietnam si cazul Watergate. Problema democratilor este cum sa materializeze aceasta energie intr-o platforma politica coerenta, care sa convinga electoratul. Pe ansamblu, exista si ingrijorarea ca urmatoarele confruntari electorale americane vor fi intre extreme, cind probabil nevoia reala este de moderatie.