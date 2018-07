P.Michalko: „Reforma justiției nu s-a realizat și e așteptată” (VIDEO)

„Aşteptăm din partea autorităţilor să găsească soluţia care va respecta votul exprimat de către chişinăuieni”, a declarat ambasadorul UE la Chişinău, Peter Michalko, într-un interviu pentru Europa Liberă. Diplomatul european a amintit că această cerere a fost exprimată clar în declaraţia comună a şefei diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, și comisarului european pentru extindere, Johannes Hahn, dar şi în rezoluţia Parlamentului European. Ambasadorul UE a respins criticile autorităţilor de la Chişinău care susțin că noua suspendare a asistenţei macrofinanciare pentru Moldova ar fi „un ajutor” pentru opoziţie ca să câştige alegerile parlamentare de la toamnă.



Europa Liberă: Aşadar, dle ambasador, un stat asociat la Uniunea Europeană, după patru ani de Acord de Asociere, anulează un scrutin văzut ca absolut legal de către instituțiile care l-au monitorizat, iar Uniunea Europeană ia decizia fără precedent de a opri toate ajutoarele pentru acest stat. Întrebarea mea pentru Dvs. este: cum s-a ajuns aici sau mai bine zis, din punctul Dvs. de vedere, cine a împins lucrurile până aici: justiţia sau autorităţile suspectate că controlează această justiție?

Peter Michalko: „În patru ani, în care avem Acord de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, s-au făcut multe eforturi pentru îndeplinirea angajamentelor, multe reforme, în domeniul economic, mai ales, s-a făcut mult în implementarea, de exemplu, a Acordului de Liber Schimb. Dar au fost și neajunsuri și am vorbit foarte clar despre ele. În primul rând, reforma justiției, care nu s-a realizat și pe care încă o așteaptă atât cetățenii Republicii Moldova, cât și partenerii internaționali. Sigur că decizia despre invalidarea alegerilor din Chișinău a fost una neașteptată, pentru că alegerile au avut loc în mod liber și cinstit, ceea ce a fost constatat de către toți observatorii. Şi decizia de a invalida aceste rezultate, acest vot al cetățenilor și voința cetățenilor nu a permis cetățenilor să aibă primarul pe care și l-au ales. Şi asta este în clară contradicție cu principiile statului de drept, dar și cu standardele democrației. Pentru că standardele democrației și respectul statului de drept sunt și parte a precondițiilor politice, care au fost semnate de către Republica Moldova în cadrul și în memorandumul de înțelegere despre ajutorul macrofinanciar, dar sunt și printre principiile pe care se bazează Acordul de Asociere și relația noastră cu Republica Moldova.

Nu a avut loc prima tranșă a ajutorului macrofinanciar, dar vom continua cu proiectele noastre pe care le avem şi care au scopul de a îmbunătăți situația...

O parte a ajutorului, cea care ține de ajutorul macrofinanciar, decizia de a plăti nu a fost luată, mai exact procesul de a lua această decizie a fost sistat – în engleză se spune put on hold – , pentru că există această contradicție cu precondițiile care au fost asumate de către Republica Moldova, chiar în situația în care condițiile tehnice pentru prima tranșă au fost îndeplinite.

Dar cooperarea noastră va continua. Nu a avut loc prima tranșă a ajutorului macrofinanciar, dar vom continua cu proiectele noastre pe care le avem şi care au scopul de a îmbunătăți situația în sectoare, în domenii mai concrete, în îmbunătățirea standardelor mai particulare. Avem în derulare mai mult de 140 de proiecte de acest fel. Dar ce s-a întâmplat, este și dovada necesității reformei sectorului justiției, care a fost printre prioritățile agendei de asociere primite anul trecut și care va trebui să fie o prioritate pentru orice guvernare în Republica Moldova. Totodată, situația creată trebuie să fie rezolvată. Partea moldovenească trebuie să găsească soluții, cum voința oamenilor și dreptul lor democratic de a-și alege primarul, de a-și alege reprezentantul și de avea acest vot recunoscut și implementat, să fie îndeplinit.”

Europa Liberă: Totuși, din reacțiile multiple care au existat din partea Uniunii Europene e clar că Uniunea Europeană nu crede autoritățile când zic că „nu noi, justiția a luat decizia”. De ce Uniunea Europeană nu crede autoritățile?

Peter Michalko: „Modul non-transparent în care a fost luată decizia și modul în care decizia luată a fost în contradicție cu situaţii similare din Republica Moldova din alegerile din trecut creează foarte multe semne de întrebare despre imparțialitatea și independența justiției. Şi asta stă și la baza cerinței de a îmbunătăți lucrurile și sigur că și la baza acestei cerințe de a găsi soluții pentru situația creată, în sensul în care dreptul cetățenilor și votul lor, și voința lor vor fi respectate.”

Europa Liberă: Demnitarii moldoveni au spus că li s-a cerut din partea Uniunii Europene să intervină în actul justiției. Am să-l citez mai exact pe premierul Pavel Filip, care zicea așa: „Mă miră faptul că oficiali europeni sau cei ce reprezintă Uniunea Europeană aici, în Republica Moldova, m-au bombardat cu solicitări ca să intervin să schimbăm decizia judecătorească. Nu cred că se încadrează în noţiunea valorilor europene”. I-aţi cerut aşa ceva premierului?

​Peter Michalko: „În primul rând, Uniunea Europeană se așteaptă ca justiția din Republica Moldova să fie independentă şi imparțială, funcțională și profesională, transparentă și echitabilă. Acesta trebuie să fie și scopul reformei prin care trebuie să treacă sectorul, dar și modul în care funcționează justiția în Republica Moldova. Respectul pentru principiile statului de drept este și principiul de bază în relația noastră de asociere, este spus și în Acordul de Asociere, deci nu a fost posibil și nu e posibil să existe intervenție în funcționarea independentă a justiției.

Am fost uimit și surprins neplăcut de modul în care am auzit că se interpretează comunicarea aceasta și intenția de a ajuta partenerii noștri...

În ceea ce privește comunicarea pe care am avut-o eu cu partenerii din Republica Moldova, asta a avut loc în contextul discuțiilor de dinainte, în care partea moldovenească și-a exprimat interesul de a obține prima tranșă din ajutorul macrofinanciar înainte de vară. Au avut loc multe discuții în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor tehnice și, în condițiile în care s-a creat situația după invalidarea rezultatelor alegerilor din Chișinău, în contextul gravității ei și contradicției cu principiile și cu precondițiile politice pe care le-a semnat Republica Moldova în noiembrie anul trecut în urma unei înțelegeri, eu am continuat să-mi asum rolul de comunicare activă și deschisă cum am făcut și înainte de a informa partenerii moldoveni care sunt șansele și riscurile în general în relațiile noastre sau în situații concrete. Asta am făcut și în acest sens. Deci subliniez: este vorba de posibilitatea de a obține ajutorul macrofinanciar înainte de vară, pentru că există procedurile despre care se știe și despre care eu pot să informez. Şi acest rol eu mi-l voi asuma și de acum înainte. Sigur că am fost uimit și surprins neplăcut de modul în care am auzit că se interpretează comunicarea aceasta și intenția de a ajuta partenerii noștri.”

Europa Liberă: Se interpretează aceste apeluri ale Uniunii Europene ca îndemnuri la a interveni în actul justiției. De asta vreau să vă întreb: când Uniunea Europeană zice „noi așteptăm ca votul cetățenilor să fie respectat”, ce are în vedere?

Peter Michalko: „Cred că a fost clar exprimat în declarația comună a înaltului reprezentant, Federica Mogherini, și comisarului Johannes Hahn că acestea sunt autoritățile moldovenești de la care se așteaptă că vor găsi soluții care vor respecta voința cetățenilor care s-au exprimat în alegeri și și-au ales primarul.”

Europa Liberă: Autoritățile de la Chișinău, de exemplu, ar fi putut comanda o expertiză a acestor live-uri făcute pe Facebook de candidatul invalidat Andrei Năstase pentru a obține circumstanțe noi prin care să ceară o revizuire a hotărârii judiciare emise de ultima instanță, de Curtea Supremă de Justiție. Nimic din toate acestea autoritățile nu au făcut. Înseamnă asta că autoritățile, de fapt, nu au de gând să întreprindă nimic ca votul cetățenilor să fie respectat?

Peter Michalko: „Nu cred că eu trebuie să interpretez intențiile altora, dar încă o dată vreau să subliniez că această cerere care a fost exprimată și în declarația comună, dar care și-a exprimat-o și Parlamentul European, este un îndemn clar la o acțiune care este posibilă pentru că toate instrumentele legislative sau administrative sunt în mâinile guvernării.”

Europa Liberă: Cum vi s-a părut în general reacția puterii de la Chișinău la decizia Uniunii Europene de a opri ajutoarele? Vă întreb pentru că am văzut, de exemplu, ce spunea raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, dl Petras Auštrevičius. El zicea că e profund dezamăgit de felul cum au reacționat cei de la Chișinău. Cum Dvs. ați privit aceste reacţii ale Chişinăului, un Chişinău care a spus că: „​acum din ceea ce ziceau autoritățile: decizia Uniunii Europene ar fi incorectă şi politizată”​; că Uniunea Europeană a sistat ajutoarele pentru a ajuta opoziţia să ajungă la putere; că aţi fi responsabili pentru felul cum arată acum justiţia. Am văzut şi ştiri care s-ar arăta că guvernarea ar cere primarilor să semneze niște declarații de protest împotriva Uniunii Europene că a sistat ajutoarele. Cum vi se pare această reacție?

Peter Michalko: „Noi, Uniunea Europeană, lucrăm cu guvernele care au preluat angajamentele față de relația noastră și așteptăm de la parteneri că-și vor îndeplini aceste angajamente. Din partea noastră noi am oferit ajutor semnificativ pentru Republica Moldova pe parcursul mai multor ani în susținerea reformelor, pentru a îmbunătăți situația din Republica Moldova, pentru a ajuta eforturilor guvernelor, dacă doriți, ca să înregistreze progrese în Republica Moldova care să fie resimțite de către cetățeni. Așteptăm că aceasta va fi intenția fiecărui guvern și partener și în continuare.

Respectarea standardelor democratice, respectarea statului de drept, a votului în alegeri libere și cinstite sunt criteriile și principiile...

Sigur că această atitudine nu este și nu poate să fie una bazată pe criterii particulare politice. Dacă vorbim despre rezoluția din Parlamentul European, ea a fost propusă de majoritatea grupurilor din Parlamentul European, a fost votată de marea majoritate a celor prezenți, împotriva ei au fost câteva voturi ale europarlamentarilor, deci este important că toate cerințele din partea Uniunii Europene sunt bazate și sunt fixate cu valorile noastre care stau la baza relației noastre, nu este ceva care s-ar fi cerut de la Republica Moldova, ceva ce nu și-ar fi asumat Republica Moldova ca partener sau ceva ce nu așteaptă cetățenii Republicii Moldova să devină realitate la ei acasă. Respectarea standardelor democratice, respectarea statului de drept, a votului în alegeri libere și cinstite sunt criteriile și principiile de bază pentru fiecare societate care vrea și se consideră democratică.”

Europa Liberă: Liderul Partidului Democrat a zis în felul următor: „Vom continua proiectele europene, dar nu ne vom mai ține atât de strict de condiționalitățile Uniunii Europene”. Dvs. cum priviți această declarație?

Peter Michalko: „Aceste angajamente care au fost preluate de către Republica Moldova, dar care sunt susținute și din partea Uniunii Europene, sunt agreate în comun. Deci am fi foarte nefericiți dacă am fi martori la vreo oprire a acestei voințe de a îndeplini angajamentele comune. Nu numai pentru că asta este agreat între Uniunea Europeană și Republica Moldova, dar pentru că noi credem sincer că este cel mai mare drum pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din Republica Moldova. Am spus că reforma justiției este printre prioritățile acestei agende. Vom aștepta ca această reformă, ca și altele care sunt puse în acest plan comun, să fie îndeplinite. Deci înseamnă că acest efort totuși va trebui să aibă loc.”

​Europa Liberă: Dle ambasador, Republica Moldova a adoptat în contradicție cu voința Uniunii Europene, mai ales a Comisiei de la Veneția, sistemul electoral mixt. Atunci mulți au văzut în reacția Uniunii Europene o ezitare. Uniunea Europeană n-a cerut anularea acelui vot mixt, dar a zis „să vedem cum desfășurați alegerile”. Nu credeți că acea posibilă ezitare a Uniunii Europene atunci, ca efect negativ a avut, iată, această invalidare a scrutinului? Vă întreb, de fapt, dacă nu credeți că o poziție mai tolerantă a Uniunii Europene a dat naștere la alte greșeli din partea Chișinăului.

Peter Michalko: „Eu nu cred că aici trebuie să căutăm responsabilitate din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană și-a exprimat în mod foarte clar poziția și anul trecut. Situația când nu s-a respectat poziția Uniunii Europene, dar și recomandările Comisiei de la Veneția și ODIHR/OSCE, a dus la includerea precondițiilor politice în memorandumul despre ajutorul macrofinanciar și a fost clar că atenția politică va fi mult mai mare asupra modului în care se vor implementa toate prevederile care țin de democrație, care țin de alegeri în Republica Moldova în viitor. Și au intervenit aceste alegeri locale în care, din păcate, s-a întâmplat că n-au fost validate rezultatele alegerilor libere și corecte. Atunci, Uniunea Europeană continuă să acționeze cum a și spus, inclusiv pe baza angajamentelor pe care și le-a luat Republica Moldova. Situația este clară, nimeni nu poate să spună că ar fi neașteptată, dacă se ia în vedere că respectarea standardelor democratice și statului de drept a fost clar pusă ca precondiție.”

Europa Liberă: Nu credeţi că partidul de guvernământ poate în mod deliberat ar fi împins lucrurile spre o situație pe care o avem acum, când vor putea organiza, de exemplu, alegeri parlamentare la toamnă, fără ochiul vigilent al Uniunii Europene asupra lor? Adică vă întreb dacă nu credeți că toate astea sunt un scenariu care să dezlege mâinile autorităţilor pentru parlamentare.

Peter Michalko: „Încă o dată repet: eu nu voi face speculații despre intențiile altora. Eu pot să vă spun că relația noastră rămâne strânsă, dar condițiile, inclusiv politice, vor continua să joace un rol în ea. Asta înseamnă că, așa cum ați spus, ochiul vigilent sau atenția din partea Uniunii Europene va fi mare, din partea altor parteneri internaționali, din partea statelor membre ale Uniunii Europene ca parteneri pentru Republica Moldova la respectarea standardelor democratice, la respectarea principiilor statului de drept, respectarea procesului electoral și standardelor lui în Republica Moldova va fi foarte înalt. Asta va fi important pentru evaluările care vor fi făcute în viitor în ceea ce privește cooperarea noastră, în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor politice și viitorul dezvoltării relațiilor între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Deci, vom fi foarte atenți la procesul electoral nu numai în ceea ce privește ziua de vot, dar întregul proces în ceea ce privește respectarea standardelor în campanie, în ceea ce privește drepturile și candidaților de a candida, în ceea ce privește drepturile alegătorilor, în ceea ce privește accesul la mass-media în ziua de vot, dar și în perioada de după alegeri.”

Europa Liberă: Dar se mai poate repara ceva până la alegeri, dacă nu se validează, printr-o minune, nu știu ce fel de minune, dacă nu se validează votul din Chișinău?

Peter Michalko: „Rămâne valid ceea ce a exprimat în declarația comună înaltul reprezentant al UE și comisarul Hahn și asta este că așteptăm din partea autorităților din Republica Moldova de a găsi soluția care va respecta votul exprimat de către chișinăuieni.”