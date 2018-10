Pâinea și circul politicii moldovenești (VIDEO)

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Poporul are nevoie de circ și pâine. Asta știu diriguitorii de când e lumea și pământul. Cei de astăzi se conduc după același principiu. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine, aflați imediat. Viitorii participanți la cursa electorală încearcă să racoleze electorii.

Aceasta se vede de la o poștă și competiția devine tot mai strânsă, și cine poate oase roade, vorba din bătrâni, dar cine nu are televiziuni, stă prin colțuri și la cluburi prost încălzite. Astăzi voiam să discutăm despre ceea ce se vede la televizor, ceea ce auzim din știri și cum se raportează la viața cetățeanului, cel de la firul ierbii. Și discutăm astăzi cu Anatolie Golea și Vitalie Călugăreanu.

​Europa Liberă: Vitalie, să începem de la cursul strategic „pro-Moldova”. Rândul trecut cu invitații mei am rămas în punctul acesta, pentru că n-am putut să discutăm în grabă. Acum să începem pe îndelete. Ce înțelegeți Dvs. din cursul „pro-Moldova”? Eu, de exemplu, la ultima știre la care m-am uitat, un ambasador european al unei țări membre a Uniunii Europene în vizită la președintele Partidului Democrat și dl Plahotniuc încerca să-i explice acelui ambasador că cursul „pro-Moldova” înseamnă nici încolo, nici încoace, dar continuăm integrarea europeană. Și aici am zis: Stop! Aș fi dat înapoi discursul lui Plahotniuc și l-aș fi întrebat: și totuși, nici câine, nici ogar? Deci îi spui ambasadorului de la Riga sau de la Vilnius (nu mai țin minte): Stați liniștiți, noi continuăm să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar, de fapt, facem un pic de zgomot de acesta. Și zgomotul acesta pe care l-am văzut în celebrul deja spot publicitar, care adie a „брежневщина” (brejnevism), unde nu văd un om necăjit care să spună că-și dorește un viitor moldovenesc. Adică un fel de „Молдова поднимается с колен” (Moldova se ridică din genunchi) sau ce-i asta?

​Vitalie Călugăreanu: „La ceea ce vedem, liderii Partidului Democrat își modifică mesajele în funcție de interlocutorul pe care îl au în față. În realitate, ecuația democraților este una, din punctul meu de vedere, foarte simplă. Ei au încercat să încalece acest cal pro-european în speranța că vor reuși până la alegeri să convingă electoratul că sunt un partid pro-european și sunt singura formațiune politică pro-europeană în măsură să schimbe lucrurile în Republica Moldova și iată că nu au reușit.”

Europa Liberă: Pentru că, pardon, calul zvârle, cum se zice la țară?

Vitalie Călugăreanu: „Nu au reușit să convingă electoratul de lucrurile acestea și atunci s-au gândit: Măi, avem câteva luni până la alegeri, trebuie să facem ceva. Și atunci au schimbat macazul – au preluat mesajele socialiștilor, pentru că primul care a lansat mesajul acesta sau sloganul acesta „pro-Moldova” a fost Igor Dodon într-un interviu pentru Deutsche Welle.”

Europa Liberă: Și atunci când i-au tras preșul de sub Dodon, chiar e credibil pentru oamenii care stau și se uită la ei?

Vitalie Călugăreanu: „Nu este credibil pentru o anumită parte a societății, oameni care știu să caute adevărul în mai multe surse de informație; oamenii care se lasă manipulați de holdingul mediatic pe care îl controlează Partidul Democrat, evident că o parte din ei vor fi manipulați și convinși că este anume așa.”

Europa Liberă: Dar asta-i polit-tehnologie.

Vitalie Călugăreanu: „Da.”

Europa Liberă: Eu vreau să vă întreb sub aspect de mesaj. Iată, ce vedem noi din ce s-a spus până acum, din spotul acesta, din discursurile la „Marea adunare democratică”, din comentariile de pe ici-colo presărate de liderul partidului, ce trebuie să înțelegem, ce înseamnă „pro-Moldova” – nici în Europa, nici în Rusia, dar de fapt stăm aici și când acolo el spune că, de fapt, integrarea continuă?

​Vitalie Călugăreanu: „Pro-Moldova, de fapt, dacă e să percepem mesajul așa cum este el – nici încolo, nici încoace, noi suntem Moldova –, înseamnă izolare. Asta înseamnă, de fapt, mesajul pe care-l transmite Partidul Democrat în momentul acesta. Moldova nu poate fi singură, nu poate deveni insulă. Deci, noi trebuie să ne lipim de cineva.”

Europa Liberă: Cei care l-au sfătuit pe Plahotniuc să încalece această strategie, oare nu s-au gândit că Putin își poate permite așa ceva având Siberia, având resurse naturale nelimitate, „сам себе режисёр” (fiind regizor de sine stătător)?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că cei care l-au consultat pe Plahotniuc să facă pasul acesta au puternice legături la Moscova și lucrurile astea au fost consultate și plămădite de fapt acolo.”

Europa Liberă: Da, dar se zice că-s occidentalii acolo...

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să vorbim serios! Lucrurile sunt mai mult decât simple, din punctul meu de vedere, nu văd doar cei care nu vor să vadă și nu înțeleg doar cei care nu vor să înțeleagă.”

Europa Liberă: Dl Golea, Dvs. cum descifrați, înțelegeți sau, așezându-vă în fața televizorului cu niște cetățeni alături, ce înțelegeți din discursul acesta „pro-Moldova”?

​Anatolie Golea: „Vasile, tu vrei să afli răspuns la o întrebare foarte complicată. Răspunsul, de fapt, nu există. Eu nu cred că cei care au zămislit acest slogan, discurs pur electoral înțeleg până la capăt ce au vrut să spună.”

Europa Liberă: Nici ei nu știu?

Anatolie Golea: „Cred că nici ei nu știu, dar este foarte clar că acest mesaj este pentru uz intern, în primul rând. Și aici îmi amintesc de renumitul banc cu Bulă. L-a rugat profesorul să spună o poezie în clasă. Și dânsul a spus: Ceașescu și poporul / Făurește viitorul”. Când a ieșit în coridor cu băieții spune: Ceaușescu și Lenuța / Merg la groapă cu bărcuța. Profesorul îl întreabă: „Bulă, ce-i cu chestia asta”? La care el zice: „Dle profesor, păi aceea era politica externă, dar asta-i politica internă, de pe hol”. Și am impresia că și la noi pentru politica externă, pentru exterior a rămas mesajul „pro-Europa”, integrarea europeană. Și aici este foarte interesant să analizăm „Marea adunare națională” a Partidului Democrat de duminica trecută. Dintre toate mesajele pentru politica externă a fost orientat mesajul spicherului. Andrian Candu a spus că noi continuăm să implementăm Acordul de Asociere, ceea ce

Cred că la tema referendum în privința integrării europene noi mai mult nu revenim. Deci asta a fost, așa, un mic șantaj pentru cei din dreapta și atât.

cere Europa și mai mult nu cere nimic, de fapt nu cere modificări în Constituție și altceva, noi vom fi „pro-Moldova”, dar nu renunțăm la Acordul de Asociere. Atât. Nu a mai spus, dacă ați observat, chiar am urmărit foarte atent să văd ce vor spune despre referendum. Nu au spus niciun cuvânt, pentru că aceasta a fost, de fapt, o capcană pentru Partidul Democrat, le ridică mingea la plasă socialiștilor, lui Igor Dodon. Și eu cred că la tema referendum în privința integrării europene noi mai mult nu revenim. Deci asta a fost, așa, un mic șantaj pentru cei din dreapta și atât. Mai mult despre integrarea europeană la această „Mare adunare națională” nu s-a vorbit; mai vorbește uneori despre aceasta primul ministru Pavel Filip, pentru că Guvernul implementează Acordul de Asociere. Ceea ce ține de liderii de partid, ei vorbesc despre „pro-Moldova”, pentru că, consideră ei, mesajul „pro-Moldova” prinde la cetățeni. „Prima casă”, „drumuri bune”...”

Europa Liberă: Mai nou, cutii pentru bebeluși...

Anatolie Golea: „Cutii pentru bebeluși cu mesajul fundației „Edelweiss” sub egida Guvernului. Mai nou, „salarii mari pentru Moldova” și tot așa.

Europa Liberă: „Pro-Moldova” în uzul cotidian ar însemna, de fapt, acțiuni mici sau, mai curând, inițiative pe bandă rulantă, sau câte 1 km de drum pentru fiecare sat. Asta putem să înțelegem, de exemplu, „pro-Moldova”?

Vitalie Călugăreanu: „Doar până la alegeri, pentru că toate proiectele astea sunt făcute strict pe perioada campaniei electorale.”

​Anatolie Golea: „Da. Deci, eu mă tem că această politică „pro-Moldova” este până la alegeri, este orientată spre alegeri; eu mă tem ca să nu se întâmple ca în povestea lui Pușkin, să nu rămânem „у разбитого корыта” (expresie dintr-o poveste rusească – a rămâne cu nimic, a suferi un eșec total).”

Europa Liberă: Cu covata?

Anatolie Golea: „Da, cu covata spartă. Reforma fiscală, care este bună, este benefică, dar nu sunt condiții economice pentru ceea ce s-a făcut cu micșorarea taxelor și nu se știe unde vom ajunge. Diminuarea bugetului este de un miliard și jumătate de lei pe an, ceea ce este foarte mult pentru Republica Moldova; majorarea salariilor, iarăși bani nu sunt și alte chestii care necesită cheltuieli.”

​Europa Liberă: Sârbu a spus că sunt bani gârlă...

Anatolie Golea: „La dânșii, da!”

Vitalie Călugăreanu: „De asta... Dacă erau bani, nu luau acum 90 de milioane de lei de la medicamente compensate ca să le dea în altă parte.”

Anatolie Golea: „Și se fac adresări să se plătească TVA-ul înainte. În opinia mea, PD-ul a mers, cum zice rusul, „ва-банк” (în jocurile de cărți: toți banii din bancă), câștigăm alegerile, mai departe ne descurcăm, iar dacă, eventual, Doamne ferește, le pierdem, cei care vin să se descurce.”

Vitalie Călugăreanu: „Să găsească o gaură...”

Europa Liberă: Rusește este una și mai clară: „Или пан, или пропал” (Moment de cotitură, atunci când trebuie să faci o alegere decisivă).

​Anatolie Golea: „Da. Exact același lucru a fost și în alegerile precedente din 2014. Miliardul s-a furat în mare parte, cam 70 la sută din miliardul furat, s-a furat în noiembrie 2014, înainte de alegeri, octombrie-noiembrie. Băieții credeau că au să piardă alegerile și: pe urmă, să se descurce alții, noi am luat valiza cu miliardul și am plecat.”

Europa Liberă: Eu am insistat pe „pro-Moldova”, pentru că iată era o ușoară panică în rândul analiștilor, editorialiștilor că, vezi Doamne, „pro-Moldova” democraților seamănă cu „pro-Moldova” lui Dodon, dar în realitate nu seamănă deloc. Iată acum vedem că democrații pun tot felul de asteriscuri, valențe suplimentare, horboțică de asta pro-europeană. Or, Dodon, clar, „pro-Moldova” lui este pro-răsăriteană...

Anatolie Golea: „Prin absurditate trebuie să recunoaștem că, atunci când îți schimbi doctrina și declari că ești „pro-Moldova”, ar însemna că recunoști că până acum ai fost „anti-Moldova”? Noi toți suntem pro-Moldova – născuți aici, crescuți aici, ne iubim pământul, patria, părinții, satul ș.a.m.d. Și asta înseamnă a fi pro-Moldova, dar asta nu înseamnă că pro-Moldova nu impune niște reforme, democratizare, modernizare, integrare europeană, asta nu înseamnă. Să pui accentul acum, înainte de alegeri, „pro-Moldova”, ce înseamnă? Ai șters tot ce a fost până acum și mai departe o iei de la zero? De fapt, în relația cu Uniunea Europeană pe asta se mizează.

După modificarea sistemului electoral și ignorarea totală a recomandărilor Comisiei de la Veneția și OSCE, s-au făcut câteva încercări de a restabili relațiile. Nu s-a reușit. Declarația Parlamentului European din 5 iulie, declarații dure, în noiembrie va mai urma probabil o declarație a Parlamentului European...”

Vitalie Călugăreanu: „Sistarea finanțării...”

Anatolie Golea: „Da. Au zis că, gata, noi cu ăștia de la Bruxelles nu ne mai putem înțelege, haideți să facem ce vrem. Câștigăm alegerile prin „pro-Moldova”, prin reforme populiste ș.a.m.d., mergem în alegeri pe 24 februarie, pe urmă creăm coaliție, formăm Guvern ș.a.m.d.; în iunie vor fi alegeri în Parlamentul European, va veni o nouă Comisiei Europeană, nu va mai fi Mogherini și mulți alții la Bruxelles și noi le spunem: Băieți, uite, noi suntem Guvernul de la Chișinău, suntem guvernarea, avem putere, noi am făcut tot ce am putut ca să nu vină tancurile rusești peste noi și Igor Dodon cu socialiștii și voi trebuie să colaborați cu noi de la zero.”

Europa Liberă: Asta-i socoteala de acasă, da?

​Vitalie Călugăreanu: „Socoteala de acasă... La Bruxelles deja le spun: Băieți, nu va merge acest lucru, pentru că Parlamentul European viitor, componența lui și Comisia Europeană vor fi mult mai duri față de Republica Moldova, vor fi mult mai eurosceptici, nu vor acorda finanțări pentru Parteneriatul Estic și trebuie acum să creați fundamentul, să puneți baza ca să meargă mai departe. Dar, deocamdată, miza sunt alegerile.”

Europa Liberă: Poate îi ajută România... M-ați adus exact în punctul în care voiam să ajung. Igor Dodon, în cea mai proaspătă apariție televizată, în excursia prin palatul renovat, ce spune? Este conștient de faptul că i s-au luat toate împuternicirile și a fost sterilizat, dar – atenție! – el a avut perspicacitatea să ocupe locul acesta tocmai pe durata viitoarei crize parlamentare, el să fie la locul potrivit, când o să devină nefuncționale toate structurile statale, ramurile puterii și el bine mersi o să fie la locul lui, pentru că el prognozează o victorie relativă a socialiștilor, spune că nu va face coaliție nici cu dreapta, pentru că are o experiență proastă de când era pe lângă Voronin, nici cu Șor și nici cu...

Vitalie Călugăreanu: „Partidul Democrat...”

Europa Liberă: ...dreapta prefăcută. Da, Partidul Democrat. Deci, el spune că va fi o criză de asta interminabilă și el va impune alt joc. Optimismul democraților iată că îl desființează Igor Dodon. Pronosticul lui este cu totul altfel.

Vitalie Călugăreanu: „Dl Dodon a spus că ori alegeri parlamentare anticipate...”

Europa Liberă: Adică, după acestea ordinare din 24 februarie?

​Anatolie Golea: „Așa, ori socialiștii – a spus el – vor forma viitoarea coaliție parlamentară. Ceea ce nu exclude orice configurație ne putem noi imagina, dacă viitoarea coaliție va fi construită pe pilonul PSRM-ului.”

Europa Liberă: Să traducem asta în bandă desenată. De exemplu, Plahotniuc recunoaște că este învins și-i spune: Dl Dodon, luați Dvs. locul de mașinist, dar noi ne mutăm în vagonul pentru pasageri sau fochiștii care o să dăm cărbunii”.

Vitalie Călugăreanu: „Exact! Noi o să vă asistăm la guvernare în această perioadă, pentru că altceva nu au de făcut democrații. Lor le trebuie să aibă măcar anumite pârghii la nivelul guvernării, ca să poată rămâne mulți dintre ei în libertate.”

Europa Liberă: Și atunci, tot decorul acesta de placaj, pe care l-a descris foarte bine Anatolie, se ruinează? Deci, tot europenismul acesta prezumptiv sub lozinca „pro-Moldova”, de fapt, se ruinează?

Vitalie Călugăreanu: „Asta voiam să zic, că această lozincă „pro-Moldova” este una strict electorală, prin care democrații încearcă să propulseze maximum posibil oameni de-ai lor în viitorul Parlament. Nimic mai mult. În rest, după alegeri această lozincă și aceste proiecte care se implementează acum – drumulețe ș.a.m.d., ce mai fac ei – o să ne iasă pe ochi. Pentru toate lucrurile acestea se cheltuiesc sume uriașe care vor trebui acoperite cumva ca și gaură bugetară după alegeri. Ceea ce se face acum, se face pe banii noștri, nu pe banii Partidului Democrat – asta trebuie să înțeleagă oamenii.”

​Europa Liberă: Acum vreau să vă întreb: și relația cu europenii acum în ce punct a ajuns?

Vitalie Călugăreanu: „O putem citi în ultimul interviu acordat de Siegfried Mureșan chiar săptămâna trecută, dacă nu greșesc. El a spus foarte clar că Republica Moldova nu va primi bani de la Uniunea Europeană, la nivel guvernamental am în vedere, atâta timp cât nu va

Avem această șansă pe care o dă UE primarilor din R. Moldova de a se elibera de această presiune a Partidului Democrat.

face reformele pe care nu le-a făcut. Adică, dacă nu se reformează justiția, dacă nu se reformează sectorul bancar ș.a.m.d. El a spus că pentru Republica Moldova sunt destinate 750 de milioane de euro în următorii șapte ani, dar acești bani nu vor mai veni la Guvern, vor veni pe filiera primăriilor din Republica Moldova. Și eu cred că acesta este un semnal foarte bun pe care îl transmite Uniunea Europeană Chișinăului, adică acum primarii nu vor mai fi nevoiți, într-un fel, să stea la cheremul Partidului Democrat că, dacă nu trecem de partea Partidului Democrat, nu putem dezvolta localitatea și lumea nu ne mai alege. Iată că avem această șansă pe care o dă Uniunea Europeană primarilor din Republica Moldova de a se elibera de această presiune a Partidului Democrat. Nu au decât să facă proiecte și să aplice pentru aceste proiecte.”

​Europa Liberă: Dl Golea, Dvs. ce alte mesaje citiți de la europeni și cum le tălmăciți?

Anatolie Golea: „Da, referitor la acest mesaj, într-adevăr, a fost și nu numai din partea lui Siegfried Mureșan, pentru că este reprezentant al Partidului Popular European, iar guvernarea de la Chișinău știți că spune că acesta nu este Parlamentul European, este un grup din Parlamentul European, dar mesajul a fost din toate părțile. Același lucru l-a declarat și Petras Auštrevičius și l-ați pomenit aici pe ambasadorul Michalko. Ați văzut că ambasadorul Michalko în ultimele luni, după cinci iulie, este doar în teritoriu, nu are întâlniri la Chișinău, practic, am observat acest lucru. A fost la Basarabeasca, Cimișlia, Soroca, Rezina, în ultimul weekend, la Bălți a fost. Și am văzut mesajul primarului Grigorișin, care nu este tocmai pro-european. El a spus că dl Michalko ne-a sugerat să aplicăm, să cerem fonduri, pentru că ni se vor da fără implicarea Guvernului. Un mesaj clar. Alte mesaje încă probabil

Am impresia că actualii europeni, autoritățile de la Bruxelles și nu numai – și OSCE-ul, și Uniunea Europeană, și Comisia de la Veneția – vor urmări nu atât rezultatele alegerilor pe care mizează Chișinăul să demonstreze nu știu ce. S-ar putea întâmpla ca alegerile parlamentare din Republica Moldova să fie invalidate, nerecunoscute de Occident încă înainte de 24 februarie. Aici este mesajul care trebuie citit printre rânduri de guvernanții de la Chișinău.

urmează, dar este un lucru foarte cert, pentru că ați pomenit de alegeri, și foarte important. Eu am impresia că actualii europeni, autoritățile de la Bruxelles și nu numai – și OSCE-ul, și Uniunea Europeană, și Comisia de la Veneția – vor urmări nu atât rezultatele alegerilor pe care mizează Chișinăul să demonstreze nu știu ce. S-ar putea întâmpla ca alegerile parlamentare din Republica Moldova să fie invalidate, nerecunoscute de Occident încă înainte de 24 februarie. Aici este mesajul care trebuie citit printre rânduri de guvernanții de la Chișinău. În cazul în care vor apărea probleme cu certificatele de integritate pentru anumiți candidați, pentru neînregistrarea anumitor candidați, pentru nevalidarea celor 600 sau câte trebuie acolo de semnături. Ați văzut, Renato Usatîi l-a prevenit pe Andrei Năstase că el nu va fi înregistrat în calitate de candidat. Dacă se vor întâmpla asemenea lucruri, s-ar putea ca Bruxelles-ul să spună: „Adio, Chișinău!” încă înainte de alegerile parlamentare și acest mesaj al actualului Parlament European și Comisiei Europene va rămâne și pentru viitorul Parlament European, indiferent de cine va fi la guvernare la Chișinău. Iar la Chișinău, dacă nu se va reuși de format o guvernare într-o lună-două după alegeri și, eventual, vor fi alegeri anticipate, ele ar putea fi doar în toamnă, asta va fi un dezastru pentru Republica Moldova, chiar un dezastru. Anume asta va fi o scuză pentru ei să spună... Va ieși Igor Dodon sau Andrian Candu și va spune: Da, nu este bine să facem o coaliție pro-Moldova pe o platformă socialist-democrată, democrat-socialistă, social-democrată...”

Vitalie Călugăreanu: „...dar nu ne putem permite să mai facem o dată alegeri...”

Anatolie Golea: „...dar nu ne putem permite să lăsăm țara în dezastru.”

Europa Liberă: După ce că trebuie să dăm pensii, trebuie să dăm salarii...

Anatolie Golea: „Da, trebuie să facem ceva, trebuie să acoperim gaura din buget pe care tot noi am format-o, trebuie să reparăm drumurile, pentru că e iarnă și odată cu zăpada s-a spălat și asfaltul de pe „drumuri bune”, 1, 2, 3 și nu știu cât și trebuie să lansăm alte programe, de aceea ne scuzați. Și ca să revenim la „pro-Moldova”, eu am văzut prin acest mesaj o mână întinsă de către democrați către socialiști. Socialiștii anterior declarau, acum nu mai declară, anterior declarau sus și tare că vor face coaliție numai cu partidele „pro-Moldova” pentru cei care sunt pentru statalitate, neutralitate, integritate și nu știu ce. Atunci când democrații au spus că noi suntem „pro-Moldova”, haideți cu noi, socialiști au spus: nu, voi nu sunteți „pro-Moldova”, pentru că voi furați, voi ați furat miliardul, ați privatizat „Air Moldova” mai nou, voi nu sunteți „pro-Moldova”, dar până la urmă s-ar putea că interesul poartă fesul, ca după alegeri să zică: păi da, nu sunt ei chiar „pro-Moldova”, dar noi îi convertim, facem o platformă „pro-Moldova” de aia veritabilă.”

Europa Liberă: Dacă am face așa o analiză expres: câte lucruri îi apropie și câte îi dezbină pe socialiști cu democrații? Pe subiecte. De exemplu, subiectul expulzării celor șapte cetățeni turci, așa, săltați...”

Vitalie Călugăreanu: „Asta-i unește, e clar, au făcut-o împreună.”

Anatolie Golea: „Ați văzut că Igor Dodon declara că nici n-a abordat niciodată Erdogan cu dânsul acest subiect.”

Europa Liberă: Afinități de genul acesta câte sunt și divergențe câte sunt?

Vitalie Călugăreanu: „Bine, eu cred că noi am fost martori la multe nunți dintre democrați și socialiști.”

Anatolie Golea: „Coaliții monstruoase...”

Vitalie Călugăreanu: „Da, în ultimii doi ani. De la votul pentru sistemul mixt, votul pentru cetățenie, cetățenie prin investiții, promulgat imediat de Igor Dodon...”

Anatolie Golea: „Amnistia capitalului.”

Vitalie Călugăreanu: „Amnistia capitalului, da. Dar eu cred că lucrurile acestea acum poate contează, dar pe urmă nici nu vor mai conta. Cine s-a gândit că Reșetnikov va ajunge în tabăra democraților atunci când au votat Partidul Comuniștilor în 2014 sau când a fost?”

Europa Liberă: Și după ce a fost mâna dreaptă a lui Voronin.

Vitalie Călugăreanu: „Da, după ce a fost și director al Serviciului de Informație și Securitate.”

Anatolie Golea: „Păi, dar tot cei 14 sunt, tot cei 14. Eu mă uitam chiar zilele trecute la mesajele foștilor comuniști. Știți că Google știe totul...”

Vitalie Călugăreanu: „Da, da.”

Anatolie Golea: „Este foarte interesant să analizeze ce declara Violeta Ivanov sau Igor Vremea, sau...”

Vitalie Călugăreanu: „Sergiu Sârbu...”

Anatolie Golea: „Sergiu Sârbu, bine, mai demult, dar aceștia chiar până înainte de alegerile din 2014.”

Vitalie Călugăreanu: „Deci, configurațiile acestea pot fi justificate cum vrei.”

Anatolie Golea: „Dar politicienii știu să le ambaleze întotdeauna.”

Europa Liberă: Apropo de aceștia 14 care erau Luca și Matei până la urmă. Eu mă uitam ca un telespectator, pentru că sunt sigur că cine a făcut regia spectacolului s-a gândit și la asta, cine trebuie să apară pe sticlă...

Anatolie Golea: „Da, am văzut și eu.”

Europa Liberă: Deci, când se îngustează la maximum imaginea și apare vorbitorul în prim-plan, pe planul doi fețele cui trebuie să apară și de ce – doar pentru că arată bine, doar pentru că s-au coafat?

Vitalie Călugăreanu: „Și cine sunt alături de ei tot e interesant.”

Anatolie Golea: „Da, da, da...”

Europa Liberă: Exact, exact! Și cu cât se lărgește cadrul acesta la televizor, persoanele care au ajuns la periferia acestei imagini acum ar trebui să se gândească ce li se întâmplă lor.

Anatolie Golea: „Da, unde vor fi în listă. Noi tot trebuie să ne gândim: cine sunt cei mai apropiați, deci cine vor promova politicile pro-Moldova.”

Europa Liberă: „Ближний круг” (cercul celor apropiați).

Anatolie Golea: „Și ce au aceste politici, reieșind din personalități, cu integrarea europeană, de exemplu.”

Vitalie Călugăreanu: „Dar las’ că e bine. E un semnal și pentru acei care lucrează pentru „Parlamentul curat” în campania asta de verificare a candidaților, că dacă tot întârzie să-și prezinte lista de candidați, iată măcar așa o să putem să-i dibuim.”

Europa Liberă: Să-i detectăm.

Vitalie Călugăreanu: „Da.”

Europa Liberă: Eu vreau să vă întreb despre reverberațiile vizitei președintelui turc și un episod, după mine chiar anecdotic, dar iarăși arată încercarea guvernării de a fi în două luntri – nu se găsesc acele două mașini TOMA.

Anatolie Golea: „Păi eu asta am vrut să zic, de a mușamaliza.”

Europa Liberă: Cum vi se pare, că dl Candu încearcă să o dea pe o traducere nereușite și încă spune dar poate era vorba de ambulanțe? Domnule...

Anatolie Golea: „Dl Candu vineri la emisiunea mea mi-a spus că, uite, sincer nu știu, dar merg și mă documentez, merg și mă documentez și precizez.”

Europa Liberă: Și tot se documentează?...

Anatolie Golea: „După trei sau patru zile, în interviul de la Adevărul nu era documentat încă și a spus că nu știe. În schimb, dl Filip a recunoscut. Și am văzut chiar și citatul din Erdogan, în sfârșit, nu-l văzusem la început.

Vitalie Călugăreanu: „Da, este pe sincron.”

Europa Liberă: TOMA, el spune TOMA?

Anatolie Golea: „Da, unde chiar dacă nu cunoști limba turcă, înțelegi că spune despre un oarecare Toma.”

Europa Liberă: Dar ministrul Jizdan spune, a încercat s-o dea pe chestia asta – dar oare chiar e atât de important? Chiar ne cred atât de naivi, încât noi o să lăsăm baltă subiectul?

Anatolie Golea: „Vizita asta, într-adevăr, a fost bună, notorie. Turcia este un jucător important în zonă și este bine că a venit președintele; este prima vizită în ultimii doi ani, pare-mi-se, a unui președinte. A mai fost al Macedoniei, pare-mi-se sau altcineva, dar nu prea suntem onorați de multe vizite ale șefilor de state.”

Europa Liberă: De Turcia cu atât mai mult. De la Demirel încoace...

Anatolie Golea: „A șefilor de stat, da. Au mai fost după Demirel, în 2000 a fost, dar a fost o vizită de lucru. Este bine că a fost, dar până la urmă, în pofida Acordului de parteneriat strategic, care cred că este un pșâc, până la urmă nu se va solda cu nimic; cinci acorduri bune, bunișoare, cel cu transportul mai ales este bun, călătoria în baza buletinului... Nu știu de ce noi trebuie anume cu Turcia să avem călătorii în baza buletinului, înțeleg că cu România nu putem, fiindcă ei sunt în Uniunea Europeană. Dar măcar cu Ucraina am putea să avem călătorii în baza buletinului, pentru că oamenii merg la cumătrii, la rude, la copii, sunt sate vecine?...”

Europa Liberă: Ca și în România, da, măcar o zonă din frontieră să fie?

Anatolie Golea: „Măcar o zonă din frontieră, pentru că cu Ucraina avem foarte multe relații, dar nu, trebuie cu Turcia să avem. Este bine că avem, dar până la urmă în memoria noastră vizita președintelui Erdogan mă tem că va rămâne doar prin mașinile TOMA, mai ales atunci când ele vor fi aplicate.”

Vitalie Călugăreanu: „Da, dar măcar să le vedem și să știm sigur că sunt. Eu nu sunt sigur că sunt.”

Europa Liberă: Ei dar dl Candu când spune că nu sunt sigur că am solicitat așa ceva și iarăși eu mă întrebam dacă nu cumva turcii au ales de pe o listă de solicitări, adică au cerut poate și paturi pentru spitale, au cerut poate covoare pentru Președinție și atunci Erdogan a zis: ia să le dăm noi TOMA, pentru că...

Anatolie Golea: „Ce le trebuie mai mult.”

Vitalie Călugăreanu: „Și ce o să le trebuiască după alegeri.”

Europa Liberă: Da, că ei acolo se burzuluiesc. Și dl Candu încearcă tocmai de aici să intre și spune: nu, nu, noi așa ceva n-am cerut. Adică vizita lui Erdogan dincolo de decorul acesta fastuos și blocarea orașului la solicitarea vizitatorului, așa spune cel puțin Voronin, asta este important că dl Dodon cu plăcere se ține de mână cu Erdogan și apare în imagini, așa, destul de tandru, în timp ce Candu încearcă să țină distanța, spunând nu, nu, nu ne asociați atât de strâns cu Erdogan, acesta-i omul lui Dodon sau totuși da, acesta-i din NATO, dar nu-i din Uniunea Europeană.

Vitalie Călugăreanu: „Probabil și-a dat seama dl Candu că lucrurile acestea sunt destul de sensibile pentru o anumită parte din electoratul care ar putea să le dea votul. Și atunci încearcă s-o scalde cumva ca să nu se alipească foarte tare de Erdogan.”

Europa Liberă: Tot așa cum a fost cu Patriarhul Kiril.

Vitalie Călugăreanu: „Și totodată să nu-i strice jucăria lui Dodon.”

Europa Liberă: Dodon bucuros să îl ia în brațe pe patriarh, după care președintele Parlamentului spune: ei, n-o luați chiar așa în serios. Și poate după asta Kiril s-a răzgândit să vină? Poate din cauza asta?

Anatolie Golea: „Care sunt motivele că Patriarhul Kiril s-a răzgândit să vină chiar este o enigmă pentru mine.”

Europa Liberă: „Пути господни неисповедимы” (încurcate sunt căile Domnului).

Anatolie Golea: „Mai întâi au redus vizita de la patru zile, pentru că era o vizită extraordinară, patru zile cu slujbe la Chișinău, la Bender, la... s-a redus la două zile, mult mai modest. Și până la urmă a fost contramandată, amânată, anulată, nu știu.”

Europa Liberă: Dar dacă v-aș ruga să speculați un pic, asta înseamnă că, pardon, întrebare: lumea spunea așa – Kiril vine ca să pună țărușul, să zică...

Anatolie Golea: „...toiagul magic...”

Europa Liberă: Toiagul? Bine, toiagul îi mai spune, și să zică: nu, acesta-i teritoriul nostru canonic. Deci nu îndrăzniți să umblați cu fenomene ucrainene pe aici. Asta ar fi fost important și acum a văzut că nu are rost, pentru că teritoriul acesta nici nu are de gând să procedeze ca ucrainenii.

Vitalie Călugăreanu: „Să se desprindă, da...”

Anatolie Golea: „Eu o vedeam altfel, eu vedeam altceva, eu vedeam că Patriarhul Kiril, spre marele meu regret, vine să confirme că Biserica este implicată în politică și să ajute, să contribuie la lansarea Partidului Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon în campania electorală. Asta, eu vedeam asta scopul...”

Europa Liberă: Și dacă și-a dat seama, poate a renunțat?

Anatolie Golea: „Acum că nu vine, poate și-a dat seama, pentru că mie, de exemplu, – și am avut foarte multe discuții cu anumiți clerici, cu anumiți reprezentanți ai Bisericii – îmi trezește dezgust ceea ce face Biserica în ultimul timp. Și aici trebuie să amintim că Parlamentul a modificat Codul Electoral și a introdus multe chițibușuri pe acolo, dar așa și nu a îndeplinit cele șase recomandări ale Curții Constituționale după alegerile prezidențiale...”

Europa Liberă: Da, ce a cerut Tănase atunci.

Anatolie Golea: „Recomandări foarte bune referitoare inclusiv la independența presei și la neimplicarea Bisericii în politică. Acest lucru nu s-a făcut. Poate că au înțeles și a decis că nu este bine, dar este și altă variantă – poate a decis că este prea devreme și vrea să vină la sfârșitul lui ianuarie...”

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: Când o să fie mai eficient...

Anatolie Golea: „După sărbătorile de Crăciun sau să sărbătorească Crăciunul.”

Vitalie Călugăreanu: „Exact la asta mă gândeam. Dacă ne uităm la modul în care a transmis această informație Președinția, președintele Igor Dodon, vizita nu a fost contramandată, ea a fost amânată.”

Anatolie Golea: „A fost amânată, a spus amânată, dar nici nu putea să spună altfel. Amânată poate însemna și o lună, și doi ani.”

Vitalie Călugăreanu: „Și eu chiar nu cred că Igor Dodon nu va folosi această posibilitate în campania electorală, adică vizita Patriarhului eu sunt aproape sigur că va avea loc foarte aproape de alegeri.”

Anatolie Golea: „Și ce este regretabil și ceea ce confirmă spusele lui Vitalie este că acest mesaj joi după masă a fost anunțat de către președintele Republicii Moldova Igor Dodon. Eu aș fi vrut să văd acest mesaj, normal, se întâmplă diferite lucruri, de la Mitropolia Chișinăului sau de la patriarhie.”

Vitalie Călugăreanu: „Da, de la mitropolie sau patriarhie într-un comunicat...”

Anatolie Golea: „Sau de la patriarhie, sau de la mitropolie ceea ce ține la Chișinău, dar și, și – aceia declară de acolo, aceștia declară de aici, mitropolia. Mitropolia care a convocat ședințe, a făcut... De ce anunță președintele despre anularea, amânarea vizitei? Urmează să vedem ce stă în spatele acesteia.”

Europa Liberă: Dar de ce Plahotniuc anunță inițiativele pe care ar trebui să le furnizeze Guvernul?

Anatolie Golea: „Păi am întrebat această întrebare de multe ori, dar răspunsul nu este.”

Europa Liberă: Răspunsul este același: el continuă să fie furnizorul de inițiative.

Vitalie Călugăreanu: „Și coordonatorul...”

Europa Liberă: El cu arătătorul și cu creionul arată, așa, astăzi facem... O să le ajungă oare inițiative care sunt lansate acum pe bandă rulantă, că până la alegeri mai e hăt încolo, dar ei așa, cu frecvență săptămânală, în fiecare marți trebuie să dea ceva.

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că nu-i foarte greu să promiți. În campaniile electorale noi am asistat la promisiuni de care vrei și eu cred că ei au un arsenal bun. Cei care au pornit toată treaba asta, cred că o să mai aibă tot felul de inițiative.”

Europa Liberă: Arestarea celor cinci magistrate face parte din campanie?

Vitalie Călugăreanu: „Eu chiar m-am uitat ce dosare au judecat cele cinci magistrate – dosarul lui Filat, al lui Platon, au făcut parte din completul de judecată a lui Țopa. Deci nu sunt lucruri întâmplătoare. Omul acesta prin faptul că își cotonogește oamenii care i-au servit vrea să transmită de fapt un mesaj: „Fiți atenți, că pot să fac și așa ceva, pot să merg chiar și împotriva voastră”!”

Europa Liberă: Deci, până acum Plahotniuc avea reputația „своих не сдаёт” (pe ai săi nu-i denunță).

Vitalie Călugăreanu: „Ei, nu. S-a mai întâmplat, a mai fost și în trecut când a mers peste oamenii lui, inclusiv peste membrii Partidului Democrat în anumite situații.”

Europa Liberă: Adică, ca să nu deveniți inutili, aveți grijă, fiți și mai loiali?

Vitalie Călugăreanu: „Da. Și impresia mea este că el nu s-a debarasat de niște principii de care se conducea în trecut, când coordona alte activități. În felul acesta înțelege el să țină frâiele în mână.”

Europa Liberă: Ce mă miră pe mine, este că eu nici n-am rostit asta, dar dvs. spuneți că îi cert că e în legătură cu Plahotniuc direct, nu-i inițiativa procurorilor.

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să fim serioși!”

Europa Liberă: Am înțeles.

Anatolie Golea: „Vasile, dacă continui așa, ajungem la alegerile primarului de Chișinău și tu ai să ne spui că judecata a recunoscut.”

Europa Liberă: Da, da, conștiința judecătoarei.

Anatolie Golea: „Da, naivitatea prevalează. În cazul cu judecătorii sigur că este o chestie absolut politică, pur politică. Pentru mine este o enigmă de ce s-a procedat astfel.”

Europa Liberă: Dar s-au indignat femeile și au zis: domnule, nici de leac măcar un bărbat acolo?

Anatolie Golea: „Da, sexism. Eu chiar le-am scris pe rețele de socializare: „Domnilor, faceți sexism și veți fi miluiți”. Trecem peste asta. Văd două momente – poate judecătoarele, da, judecătorii, judecătoarele s-au răzvrătit, într-un fel, nu au vrut să facă ceva la un anumit moment.”

Europa Liberă: În continuare.

Anatolie Golea: „Da, în continuare și atunci li s-a arătat: dacă nu așa, așa. Al doilea moment, probabil este în context electoral – judecătorii trebuie să facă ceea ce li se va spune. S-a vorbit deja că alegerile în circumscripții pot fi nerecunoscute, până la 1/3 de circumscripții, până la 17 din 51.”

Europa Liberă: Fără ca să dea peste cap alegerile?

Anatolie Golea: „Da, fără ca să faci alegeri repetate și dacă noi am avut acest caz strigător la cer la Primăria de Chișinău, atunci când vor fi alegeri în zece circumscripții, noi nu vom putea fizic să urmărim, să monitorizăm, de judecată va depinde foarte mult și...”

Europa Liberă: Iarăși ca în benzile desenate, adică dacă un judecător va avea în față dosarul excluderii lui Adrian Năstase din alegeri, să nu aibă niciun fel de ezitări?

Anatolie Golea: „Da, da, să nu aibă niciun fel de ezitări și nu în ultimul rând aici trebuie să amintim că atunci când se vorbea despre faptul că Partidul Democrat ar putea să transfere alegerile mai aproape, în decembrie, pare-mi-se, dl Pulbere a remarcat foarte bine că n-o vor face, pentru că la începutul lui februarie expiră termenul a trei judecători din Curtea Constituțională, judecători veniți pe filiera Guvernului și Guvernul va trebui să numească până la alegeri alți judecători care vor recunoaște până la urmă alegerile pe întreaga țară, ceea ce iarăși este foarte important. Eu cred că acest gest cu cinci judecători este doar electoral și nu se va solda cu nimic.”

Europa Liberă: Adică nu vor face pușcărie?

Anatolie Golea: „Dar ce este vreun magistrat care face pușcărie?”

Europa Liberă: Iată este unul, primul cercetat pentru nedeclararea averilor.

Anatolie Golea: „Păi da, cunoaștem cazul, dar a fost și primul care a luat mită 200 de dolari judecătorul de la Telenești și până la urmă i s-a plătit și salariu pentru doi ani suspendare din funcție.”

Europa Liberă: A fost și Pădurea Domnească.

Anatolie Golea: „Au fost și altele. Și cei 15 implicați în spălarea banilor, 15 dosare. De un an de zile, pare-mi-se, și n-a ajuns niciunul după gratii.”

Vitalie Călugăreanu: „Judecătorii care au fost săltați de data asta, ei nu au fost judecători care să pună piciorul în prag în fața guvernării.”

Anatolie Golea: „Da, da...”

Vitalie Călugăreanu: „De asta eu cred că mai degrabă...”

Europa Liberă: Se vor alege cu o sperietură?

Vitalie Călugăreanu: „E un semnal pe care guvernarea sau Plahotniuc îl transmite breslei judiciare, pe de o parte, pe de altă parte, cred că încearcă să... el nu are nevoie de martori. Aceștia sunt martori foarte importanți în dosare de rezonanță – Platon, Filat, Țopa. Din punctul meu de vedere, asta se întâmplă, un semnal pentru judecători.”

Europa Liberă: Adică să-și tragă fermoar la gură?

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Anatolie Golea: „Da, este un mesaj pe care l-am mai spus. Alegerile sunt miza principală și vorba ceea: „мы не остановимся ни перед чем” (nimic nu ne poate opri). A fost un mesaj.”

Europa Liberă: Da. Noi în redacție încercam și noi să facem un brainstorming, gândindu-ne de ce, când a apărut știrea asta. Recunosc, eu am lansat versiunea mult mai simplistă – în felul acesta, liderul democraților furnizează un argument pentru inițiativa lui de a fi aleși judecătorii.

Anatolie Golea: „A, nuuu!”

Europa Liberă: Nu?

Anatolie Golea: „Nu!”

Europa Liberă: Îi simplist.

Anatolie Golea: „Eu vreau să-ți spun că inițiativa cu judecătorii a fost plasată într-un moment în care trebuia să se sustragă atenția de la alte subiecte, să se uite ce s-a mai întâmplat.”

Europa Liberă: Deci a fost un „feierverk” (foc de artificii) care tot așa ca și referendumul?

Vitalie Călugăreanu: „Care s-a și uitat, ca și referendumul.”

Anatolie Golea: „A fost un „feierverk” despre care nimeni nici nu-și mai amintește. Unu la mână. A doua: în emisiunea mea l-am întrebat pe Vladimir Cebotari, pe Vlad Cebotari, care este fostul ministru al justiției și este specialist...”

Vitalie Călugăreanu: „...și vicepreședinte al partidului.”

Anatolie Golea: „...și vicepreședinte...”

Europa Liberă: Prezentatorul de la „Marea adunare națională”.

Anatolie Golea: „Și moderator, asta voiam să spun. L-am întrebat: ce înseamnă asta? Pentru că am avut inițiative. Vă amintiți inițiativa dlui Cebotari cu tragerea la răspundere a judecătorilor care au prejudiciat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și dl Cebotari a răspuns foarte simplu la această întrebare: Dacă solicitați opinia mea, eu nu cred că trebuie să alegem judecătorii așa cum am înțeles toți că trebuie să alegem judecătorii, în niciun caz nu poate fi vorba de alegerea judecătorilor care judecă cazuri penale, care judecă cazuri de proprietate. Am putea alege niște judecători care judecă, de exemplu, unde trebuie să pună hatul între doi vecini, divorțuri... Mai nou, divorțul poate avea loc și fără judecători. Așa, un fel de judecători de aceștia, de Curte cu jurați cum sunt în unele țări...”

Europa Liberă: Am înțeles.

Anatolie Golea: „Așa că despre inițiativa cu judecătorii ca și inițiativa cu referendumul pentru integrarea europeană trebuie să uităm deja.”

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Anatolie Golea.