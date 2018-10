Olga Nicolenco: „Publicul nu a reacționat foarte încântat pentru susținerea PD-ului” (GALERIE FOTO)

Partidul democrat al guvernării a organizat duminică un mare miting la Chişinău, la mai mult de o lună de la îmbrăţişarea viziunii pro-Moldova în loc de cea pro-europeană. Democraţii şi-au numit evenimentul „adunare naţională” şi spun că au marcat astfel o mie de zile de guvernare. Ce planuri de viitor, însă, au şi cât de realiste pot fi considerate? Discutăm în această dimineaţă cu analista Olga Nicolenco.

Europa Liberă: Cu ce scop, dna Nicolenco, a fost convocată această adunare?

Olga Nicolenco: „Sinceră să fiu, eu m-am așteptat un pic la altceva, dar nu înainte de a spune că, în principiu, este foarte bine că adunarea s-a făcut. Eu aș zice că ar fi un lucru bun acum pentru toate partidele, poate, nu știu dacă fiecare și-ar putea permite să organizeze astfel de adunări chiar în Piața Marii Adunări Naționale. Dar de ce nu? Este un lucru bun înainte de alegeri.”

Europa Liberă: De ce?

Olga Nicolenco: „Chiar s-a menționat în discursul de la această adunare că au trecut o mie de zile de aflare la guvernare a PDM, dar eu aș zice că ce m-am așteptat eu să aud e că sunt oleacă mai mult de o sută de zile până la următoarele alegeri. În principiu, eu m-am așteptat să fie nu atât o adunare laudativă doar cu ce s-a făcut până acum, în opinia PDM-ului, dar și la ce ar trebui să ne orientăm că, uite, în peste o sută și ceva de zile avem alte alegeri. Deci m-am așteptat cumva la această dimensiune electorală a adunării să fie, dar iată că asta nu s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Deci, laudă ce a fost? Demonstrație de susținere populară, cam asta.

Olga Nicolenco: „Nu știu dacă a fost o demonstrație de susținere populară foarte clară. Noi am văzut din puținele imagini pe care ni le-au arătat, am văzut fețe mai mult posomorâte, mai mult mohorâte, mai mult supărate, mai mult triste.”

Europa Liberă: Așa vi s-au părut?

Olga Nicolenco: „Da, mie mi s-au părut așa. E adevărat, au fost foarte puține imagini, dar publicul nu a reacționat, ca să zic așa, foarte încântat sau foarte pornit spre susținerea PD-ului. În opinia mea, aici ei au avut o scăpare. De exemplu, nu am auzit în discursurile care au fost prea multă motivație pentru acești oameni. Presupun că printre oameni au fost chiar cu adevărat mulți membri ai PDM-ului, dar eu, de exemplu, nu am auzit acea motivație de o mobilizare a acestor oameni în vederea viitoarei campanii electorale...”

Europa Liberă: În iunie, dna Nicolenco, un miting similar a organizat PSD la București. Nu vi se pare că e cam asemănătoare situația? Și de ce?

Olga Nicolenco: „Ei bine, despre prietenia acestor două formațiuni noi cunoaștem.”

Europa Liberă: Într-atât de mare prietenia, ca să și organizeze la fel comunicarea cu cetățenii?

Olga Nicolenco: „Deci, noi deseori preluăm de la prietenii noștri sau prietenii noștri preiau de la noi un stil de viață, niște valori, niște obiceiuri...”

Europa Liberă: Și polittehnologiile?

Olga Nicolenco: „În cazul dat, da. Deci, vorbind despre partide politice, eu nu văd de ce nu ar fi și preluarea unor acțiuni politice. Mai ales că eu nu exclud deloc faptul să fie aceiași polittehnologi și la unii, și la alții. Asta chiar este un lucru știut. Din această cauză nu văd de ce nu s-ar fi făcut așa o întrunire asemănătoare cu cea a PSD-ului.”

Europa Liberă: Dar cu cât succes? Iată, cum vi s-a părut mitingul din punctul de vedere al comunicării?

Olga Nicolenco: „Din punctul de vedere al comunicării, sigur că s-a încercat apăsarea pe niște pedale pe care s-a sperat, pur și simplu, noi să nu le vedem. De exemplu, chiar în același angajament care pe final a fost citit pentru toată lumea s-a rostit foarte clar că „noi, cei o sută de mii de cetățeni moldoveni prezenți la această adunare”, or am văzut cu toții că sigur a fost multă lume, dar nici pe aproape n-au fost o sută de mii sau prin acest mesaj comunicat eu cumva încerc și-mi pun întrebarea și văd că lumea încearcă să ne bage în subconștient ideea că probabil la viitoarele alegeri rezultatul PDM-ului trebuie început numărat și considerat de la o sută de mii în sus. Deci cumva încearcă să ni se impună această idee că „alo, oameni buni, vedeți, iaca noi deja avem o sută de mii de voturi asigurate, pentru că avem o sută de mii de oameni în Piață”...”

Europa Liberă: De ce ar vrea PD-ul să inducă această idee?

Olga Nicolenco: „Sigur că este o manipulare. Ar vrea acest lucru, în primul rând, pentru că nu este foarte sigur pe propriile forțe, pentru că, chiar dacă s-au lăudat cu foarte multe succese, ne amintim de fraza lui Candu: „Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși”, eu aș face aici o remarcă: „Se pare că are tot ce-i trebuie, dar probabil deja încetișor, încetișor tot mai puțini oameni, iar fără oameni, clar că nu veți reuși nimic”. Și acest lucru se vede inclusiv la această participare, care a fost una foarte pasivă, una foarte neinspirată. De asta referitor la comunicarea acestui mesaj că am fost o sută de mii, că sunt o sută de mii în Piață ș.a.m.d., eu văd o manipulare, ca să zic așa, o creare de falsă așteptare pentru noi referitor la viitorul rezultat în alegerea PDM-ului.”

Europa Liberă: Dar au știut democrații să explice clar ce înseamnă această nouă viziune pro-Moldova? Dvs. cum aţi înţeles?

Olga Nicolenco: „Foarte ciudat, în primul rând, că nu au știut s-o explice, asta este clar; foarte ciudată această formulare în general. Eu am ascultat cu foarte mare atenție în special discursurile lui Candu și al lui Plahotniuc. Discursul lui Candu pentru mine a fost așa, un fel de pasă, un fel de teren pregătitor pentru următorul discurs al lui Plahotniuc. Ca să vă aduc doar câteva exemple: întâi Candu spunea că „multă vreme noi, moldovenii, am stat în genunchi, cu capul plecat și am fost conduși de alții”, după care să vină Plahotniuc și să zică în mesajul său că, uite, „au existat trei direcții: pro-europeană, pro-euroasiatică și pro-Unire cu România”. Candu în discursul său zice că „ne-am considerat slabi și neputincioși ca și popor”, după care vine Plahotniuc și zice că „prea mult am așteptat cineva să ne construiască viitorul” și vine cu această ca și cum ofertă a PDM-ului că, iată, noi trebuie să facem singuri acest lucru. Candu zice: „lipsa de voință și caracter, însă acum suntem altfel”, vine Plahotniuc și zice: „moldovenii sunt dornici să-și făurească viitorul cu propriile mâini” și lansează acest mesaj pentru Moldova. Și Candu zice că „Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși” și exact aici vine Plahotniuc și zice că noi, iată, poftim, avem a patra cale. Foarte ciudată această formulare, stranie, pentru că totuși până la urmă, chiar dacă ei au zis că „Moldova a fost folosită ca obiect geopolitic”, ei rămân tot aici, pentru că, în principiu, votează, vorbesc, spun în mesaje, fac declarații tot în jurul integrării europene și dezvoltării europene a Moldovei.”

Europa Liberă: Mai ales dacă vor reuși să organizeze un referendum odată cu alegerile pe tema asta, vor polariza din nou societatea?

Olga Nicolenco: „Dacă ei vor risca să organizeze acest referendum, eu presupun că pentru ei acest lucru este mai important ca și mesaj electoral, ca și una din temele de dezbatere în alegeri, dar referitor la acest referendum, mie nu mi-a plăcut, de exemplu, că în acest angajament ei propun cumva modernizarea Republicii Moldova, dar nu am citit, nu am găsit nicăieri despre integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Deci despre asta nu s-a pomenit nimic, așa cumva în treacăt. Și această a patra cale este, repet încă o dată, foarte stranie. Dacă tu ai spus că ai una din acele trei căi pe care tu ca și cum le abandonezi, deci pro-europeană, atunci tu rămâi totuși la integrarea europeană a Republicii Moldova, ai putea comasa în acest fel punctul 1 și 4 și atunci te lipsești de această cale. Eu aș fi înțeles dacă ei ar fi spus sincer, ar fi recunoscut: „Oameni buni, nu mai vrem integrare europeană, nu ne interesează cea euroasiatică, nu mai vrem Unire cu România. Apropo, vizavi de Unirea cu România nu s-a făcut absolut nicio adiere de mesaj în toate discursurile și în angajament și în toate...”

Europa Liberă: Dna Nicolenco, v-aș propune să ascultăm un fragment scurt din ceea ce a spus dl Plahotniuc pe tema asta geopolitică și revenim imediat.

Vlad Plahotniuc: „Nu mai putem tolera statutul de obiect al geopoliticii, cum am fost în ultimele decenii, când toți cui nu-i era lene ne dictau ce să facem, unde să mergem, pe cine să ascultăm, la ce să visăm. Moldova are dreptul la propria viziune, la propriul cuvânt în relațiile cu cei din străinătate.”

Europa Liberă: „Toți ne dictau, dar avem dreptul la propriul cuvânt”. A fost clar pentru Dvs. care e propriul cuvânt?

Olga Nicolenco: „Nu a fost, sigur că nu, pentru că ce înseamnă că ai dreptul la propriul cuvânt, cine te-a încurcat până acum să spui acest propriu cuvânt peste hotare în relațiile noastre cu partenerii străini? Și sincer vorbind, noi am spus, inclusiv, ne amintim în 2013, și acel Acord de Asociere despre care nu știu de ce iar scriu ei în acest angajament, deci nu mai vreau să aud că efort pentru acest... eu vreau deja să-l văd implementat acest Acord de Asociere și atunci nu va trebui să te simți ca un fel de jucărie, ca un fel de obiect geopolitic în mâinile altora.

Deci, Republica Moldova, dacă ai pretenții, poftim, ieși și spui și îți iei niște angajamente expres, dar nu înainte de... Dacă tot s-a spus că Republica Moldova poate să spună propriul cuvânt, ar fi bine să spună despre aceste cuvinte, inclusiv unul din punctele angajamentului pe care ei l-au enunțat, deci „vom comunica oamenilor prin toate mijloacele posibile faptele guvernării Partidului Democrat”. Și aici eu îmi pun întrebarea...”

Europa Liberă: Dar proverbul popular zice, dna Nicolenco, „dacă spui poamă de mai multe ori, în gură dulce nu se face”. Sau se face?

Olga Nicolenco: „Este adevărat, pentru că, iată, când ei spun că „vom comunica oamenilor”, mie aici imediat mi-au apărut niște întrebări: Și cum veți comunica – Plahotniuc va începe să răspundă la întrebările jurnaliștilor la briefinguri sau prin participarea la emisiuni?”

Europa Liberă: Nu, probabil vor spune ceea ce au spus ieri de pe tribună: că „am înregistrat creștere economică”, că „inflația este sub control”, că „au crescut pensiile și salariile”...

Olga Nicolenco: „Eu înțeleg, dar totuși să iasă și să spună lucrurile acestea este una, dar să răspunzi la întrebările jurnaliștilor este alta. Discursul lui Plahotniuc desigur a fost unul foarte bun, a fost unul foarte bine învățat, a fost, bine, unul – nu știu dacă nu a fost repetat în cască, este o altă întrebare –, dar, în principiu, jurnaliștii au întrebările lor și vor participa, de exemplu, la emisiuni membri, deputați și miniștri ai PD-ului și la alte televiziuni decât cele proprii sau prin trimiterea jurnaliștilor de la diferite surse media în oficiul PD-ului...”

Europa Liberă: Deci, înțeleg că la asta v-ați aștepta, când spune PD-ul „mai bună comunicare”?

Olga Nicolenco: „Sigur, doar ei singuri se angajează să facă lucrul acesta – o comunicare mai bună.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Olga Nicolenco: „Pentru că din ce am văzut eu sau limbajul care a fost folosit la întrunire a fost unul foarte banal, foarte primitiv. Știți cum, eu dacă aș putea face o corespondență între mesajul care s-a spus și dacă știți din psihologie este piramida lui Abraham Maslow la cele cinci nivele, trebuie să recunosc, PDM-ul prin această acțiune a sa, prin acest mesaj s-a plasat, deocamdată, la nivelul doar fiziologic, doar aici cu mesajul foarte banal, foarte primitiv, cu toate promisiunile făcute doar la nivelul supraviețuirii omului. Or, omul, din câte știm, este social și de asta avem nevoie de mult mai multe lucruri decât s-au auzit aici.”