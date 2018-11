Oleg Bînzar: „Lucrurile trebuie schimbate radical și profund”

​Originar din Chișinău, Oleg Bînzar a ajuns în America în 1999, când era în clasa a XI-a. A studiat la Florida International University (FIU) din Miami, după care s-a transferat la University of South Florida (USF), Facultatea Relații Internaționale și Ştiințe Politice. A făcut practica la Florida Leage of Cities, un NGO de lobby care reprezintă interesele tuturor orașelor din Florida la Tallahassee. A lucrat la lansarea unei afaceri în construcții, în parteneriat cu tatăl său. Acum compania operează în mai multe domenii, are aproape 100 de lucrători, inovații patentate și cu clienți în mai multe state. A candidat la alegerile parlamentare din SUA. Crede că cei de peste hotare trebuie să revină în țara natală ca să aplice cunoștințele și abilitățile învățate în SUA.



Oleg Bînzar: „A fost o experiență și o testare pentru mine să văd care este diferența în a merge [în] procesul acesta electoral în SUA versus Moldova, fiindcă am și gânduri să candidez și în Moldova la alegerile din 24 februarie. Și am zis să văd care este diferența, să fac așa un experiment, fiindcă, sincer vorbind, eu am candidat ca independent și un independent la alegerile de Congres în Statele Unite nu are șanse.”

Europa Liberă: Acest lucru l-ai știut din timp?

Oleg Bînzar: „Acesta l-am știut, dar totuși m-am axat pe ideea că pot să mai aduc un mesaj, să ating votanții din generaţia Y, adică generația asta care-i mai receptivă pentru alte gânduri, pentru oameni în afara celor două partide care mențin puterea în Statele Unite.”

​Europa Liberă: Democrații și republicanii.

Oleg Bînzar: „Exact, exact! Măcar că am fost activ înainte de aceasta în Partidul Republican. De fapt, am fost în consiliul de directori al tinerilor republicani din regiunea noastră. Sunt două modalități de a ajunge pe lista electorală. Una este să mergi să strângi semnături, a doua este să plătești și să ajungi pe votul electoral. Deci, stabilești care e salariul congresmanului, de exemplu, și să plătești 6% din salariul lui dintr-un an și ajungi să fii pe lista electorală. Eu am ales a treia opțiune prin care a câștigat și Abram Lincoln și alții n-au mai câștigat. Este write-in candidate, adică cineva te știe așa de bine că el pur și simplu trebuie să te scrie, fiindcă la toate alegerile sunt: candidat unu, al doilea, iar al treilea loc este unul liber, unde oamenii pot să scrie pe oricine doresc și cred că trebuie să câștige, adică dacă ei nu sunt satisfăcuți nici cu unul, nici cu altul, pot să înscrie candidatul lor, dar în cazul acesta tot trebuie să mergi prin procesul de înregistrare și să fii acceptat ș.a.m.d. Deci, eu am ales asta care realmente nu era nicio șansă.”

Europa Liberă: Și câte voturi ai obținut?

Oleg Bînzar: „Eu și un prieten. Deci m-am pornit de la început cu ideea că nu am șanse să câștig. A fost un experiment pentru mine.”

Europa Liberă: De ce vrei să obții un mandat în Parlamentul de la Chișinău? Și dacă e cu șanse?

Oleg Bînzar: „Mă gândesc la circumscripția SUA și Canada. Și acolo deja sunt de 20 de ani, am un electorat al meu pe care mă axez ca cetățean și acesta-i votul evanghelic, fiindcă provin dintr-o familie evanghelică și sunt creștin protestant.”

Europa Liberă: Ce știi despre politica moldovenească?

În Moldova nu am experiență politică și nu am activități de afaceri sau altceva, dar am participat și particip mai mult la acțiuni de caritate și programe de binefacere...

​Oleg Bînzar: „Din Moldova? Nu foarte mult pozitiv. În Moldova nu am experiență politică și nu am activități de afaceri sau altceva, dar am participat și particip mai mult la acțiuni de caritate și programe de binefacere. Și am avut situații neplăcute și acum am o situație care pe mine mă deranjează, adică sunt unele elemente care, să fiu sincer, este un fel de frustrare. Am încercat să fac lucrurile corect, cinstit și cum trebuie să fie și ajung permanent în bariera asta că uite așa nu merge, trebuie întotdeauna să faci prin ușa din spate sau prin contacte ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar care este explicația ta că cetățenii Republicii Moldova, o bună parte din ei au pierdut încrederea în politicieni?

Oleg Bînzar: „Eu am fost foarte activ la alegerile din 2009, după aprilie, noi am organizat concerte, am mobilizat oameni, foarte mulți oameni. La acele alegeri au participat cei mai mulți moldoveni din Statele Unite, la alegerile parlamentare, decât până atunci, adică a fost un record, fiindcă cu adevărat am crezut și am activat ca să aducem o schimbare. Eu sunt din Florida și atunci se putea de votat numai la Washington. Eu am scris atunci la Chișinău să deschidă mai multe secții de votare, am călătorit eu, familia și alți prieteni câteva mii de kilometri și i-am mobilizat și pe alții. Deci a fost o chestie sensibilă pentru mine, importantă ca să aduc schimbare.

Și noi toți știm care este rezultatul în ziua de azi. Este dezamăgire și poți să faci două lucruri: ori să le accepți și să ridici mâinile în sus și să zici: „Ei, asta este”, ori să faci ceva.

Să critici, asta e prea simplu, prea ușor. Eu totuși aleg ca să fac ceva mai departe. Deseori, chiar cu toate problemele și cu circumstanțele care s-au întâmplat în Moldova, am ideea asta sau îmi vine gândul acesta: „Da, uită tu Moldova și concentrează-te în State, tu ai acolo mai multe oportunități și uși deschise, și experiență ai, și contacte ai ș.a.m.d.”, dar totuși sună naiv, știu că sună naiv, dar am o inimă pentru Moldova și iubesc Moldova.”

​Europa Liberă: De ce sunt detestați politicienii din Republica Moldova?

Oleg Bînzar: „De cine?”

Europa Liberă: De către alegători.

Pe mine mă doare faptul să aud că Moldova e țara numărul unu din lume pe cap de locuitor din care pleacă oamenii permanent...

​Oleg Bînzar: „Pur și simplu au promis ceva și au făcut cu totul altceva. Așteptările erau unele, dar realitatea este alta. Pe mine mă doare faptul să aud că Moldova e țara numărul unu din lume pe cap de locuitor din care pleacă oamenii permanent, adică peste 100 de oameni pleacă din Moldova în fiecare zi. Asta este tragic și dureros și de fiecare dată când vin tot aud mai mulți și mai mulți prieteni, cunoscuți care asta-i tot ce vor să facă, nu vor să se realizeze aici, dar se gândesc că o să plece de aici.

Din câte am vorbit cu alți tineri de vârsta mea, fix așa atitudine au că „noi am votat, noi crezut, am suportat, chiar ne-am implicat în procesul politic și am încurajat ș.a.m.d. și uite acum îi o țară controlată și subjugată și nu-i niciun viitor aici”. Deci asta e și, sincer vorbind, la mine toate glumele și toate chestiile sunt despre parlamentari. Oamenii au pierdut această încredere și-i tragic.

Eu aș dori să schimb asta, eu vreau să schimb atitudinea față de parlamentari. Când am fost la universitate, eu am avut și un schimb de experiență în Cehia, ca să vedem cum se integrează Republica Cehă în Uniunea Europeană. Ne-am dus la cafenea cu ai noștri, americani, cu ghidul nostru, care tot de fapt era din State, dar mai mult petrecea timpul în Cehia. Și „uitați-vă, zice, au intrat niște parlamentari în cafenea și toți oamenii așa atitudine... aaa, parlamentari au intrat, oameni mari.” Numai s-au dus parlamentarii din cafenea și toți au început să vorbească de rău demnitarii de stat și el ne spune: „Vedeți diferența la dânșii, aici pe loc, față de aleșii poporului și față de la noi”?”

Europa Liberă: Din America?

Oleg Bînzar: „Da. Atunci pentru mine chiar a fost o deschidere de ochi, fiindcă le spuneam că la noi e fix așa în țara de origine, în Moldova, adică parlamentarii când intră parcă-s altă lume, se țin așa de parcă-s alți oameni. Până când nu-s atinși, dar din spate toți îi vorbesc de rău.”

​Europa Liberă: Din discuțiile cu unii votanți din Republica Moldova afli, de exemplu, că da, știu oamenii că politicienii au păcătuit și aceste păcate sunt multe și grele, dar îi iartă și le mai dau șanse, ca după asta să le pară rău că iar trăiesc în sărăcie încă patru ani.

Oleg Bînzar: „Dacă faci același lucru și te aștepți la alt rezultat, asta-i cam tragic, dar s-a încercat asta 27 de ani și, uitați-vă, e tot mai rău și mai rău. Eu înțeleg, pentru că eu îs fix așa, eu îs dezamăgit, eu îs supărat, frustrat, noi am crezut, am încercat, oamenii au murit la proteste ș.a.m.d. și până acum...”

Europa Liberă: Protestele din aprilie 2009?

Doresc să cred că Moldova încă mai are șanse...

​Oleg Bînzar: „Din aprilie, exact... Dar doresc să cred că Moldova încă mai are șanse și de asta eu caut și doresc să văd la oameni dorință de schimbare și de schimbare nu că să înceapă de acolo, de la Parlament, schimbare de la mine personal. Eu dacă vreau să văd o schimbare, trebuie să fie cu lucruri mici, cu lucruri care par să fie neesențiale, ca să trăiesc o viață mai sănătoasă, pur și simplu mă iau pe mine personal, am decis să trăiesc o viață mai sănătoasă, să pierd din greutate ș.a.m.d. Probabil aici foarte bine s-ar aplica ideea republicană, de făcut astfel ca guvernul pur și simplu să-i lase pe oameni în pace. Și aici eu văd așa în Moldova și în toate țările fostei Uniuni Sovietice că guvernul și puterea controlează practic fiecare aspect al vieții.

Nu. Trebuie guvernul să fie cât mai mic, ei trebuie să acorde lucrurile esențiale, taxele și să acorde securitate, infrastructură, educație ș.a.m.d., dar lucrurile celelalte, pur și simplu, lăsați pe oameni în pace, scoateți toată birocrația asta, lăsați pe oameni să fie antreprenori, lăsați pe oameni să nu fie controlați, verificați și să produceți chestii în care să fie corupție ș.a.m.d. Pur și simplu de simplificat și de făcut lucrurile simple și accesibile și oamenii să fie lăsați în pace, ca ei să facă business, să facă afaceri, să facă treburile lor și atunci lucrurile se vor normaliza. Un fel de le saveur, atitudine de asta.”

Europa Liberă: Există oligarhi în Moldova?

Oleg Bînzar: „Sigur! Păi asta cred că e evident, nu?”

Europa Liberă: Câți?

Oleg Bînzar: „Câți? (Râde). Eu statistica n-o știu cu privire la câți oligarhi, dar știu că este unul mare și tare.”

Europa Liberă: Și cum s-ar demonta un sistem pe care îl controlează un om?

Oleg Bînzar: „Pur și simplu, el să se predea, ceea ce realistic clar că e prea naiv să credem că asta o să se întâmple. A doua opțiune este ca oamenii să se ridice și să-l dea jos și sigur că este posibilitate și riscul că asta o să fie violent și agresiv. Cred că oamenii s-au săturat și de ceea ce a fost mai înainte și nu vor ca să mai fie vărsare de sânge, fiindcă a fost și rezultatele sunt care sunt. Am vorbit cu cineva de pe loc, o persoană pe care o respect și a spus că el vede viitorul ca diaspora să se implice, să lase, spre exemplu, un an-doi viața de acolo, alergarea de acolo și să se jertfească și să vină înapoi în țară și să producă schimbarea.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă acest sacrificiu?

Oleg Bînzar: „Sacrificiu?! Pentru mine, personal, să las viața de acolo, viața mea confortabilă și bună și să vin să candidez și să câștig ar fi un sacrificiu mare la nivel personal, la nivel financiar ș.a.m.d., fiindcă eu mi-am spus așa: dacă eu vin și candidez, eu nu-mi iau salariul, nu acesta-i scopul meu, adică salariul Parlamentului îl iau, dar nu-l iau mie, deodată îl pun la caritate, fiindcă dacă nu iau salariul deloc, îl las lor ca ei să fure și asta nu-i o opțiune pentru mine.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că sunteți un om bogat?

Oleg Bînzar: „Da! Nu pot să neg faptul acesta, sunt un om cu adevărat binecuvântat.”

Europa Liberă: Cu cine ați face coaliție în Parlament, pentru că se vorbește că ar putea să fie nucleul pentru crearea unei majorități parlamentare fie PD, fie PSRM?

În Moldova cred că-i mult mai real să câștigi ca un independent, în special pe circumscripție...

Oleg Bînzar: „Nu, cu PD este clar, niciodată; cu PSRM nu, nicidecum! Și la asta m-am gândit. Uite, spre exemplu – să visăm –, am câștigat alegerile eu ca independent, asta-i numai o mică opțiune pentru mine ca să candidez, fiindcă în America asta nu-i real, dar în Moldova cred că-i mult mai real să câștigi ca un independent, în special pe circumscripție. Și m-am gândit: da, uite, tu ai să câștigi, ai să fii tu acolo unul independent și ce ai să schimbi? Real este că nu poți să schimbi nimic. Pentru mine este faptul că o să fie o platformă unde să-mi expun ideile și soluțiile. Nu vreau să spun pur și simplu idei, că de idei aș fi multimilionar, eu așa am o vorbă, dar soluții cu adevărat, fiindcă să critici asta nu-i soluție, dar să aduci soluții simple discutând cu oameni inteligenți...”

Europa Liberă: Dar ce promisiuni o să faceți în campania electorală?

Oleg Bînzar: „(Râde). Promisiuni? Circumscripția SUA și Canada este una specifică. De exemplu, la acei din SUA și Canada nu-i atât de esențial să le promiți că ai să repari drumurile în Moldova sau ai să construiești o grădiniță sau ceva, de aia mă gândesc și anume să merg pe circumscripția ceea, fiindcă oamenii acolo sunt mai idealiști și eu de natură sunt mai idealist.

Trebuie schimbări profunde, nu așa superficiale, care acum se fac înainte de alegeri...

Eu cred că cu adevărat trebuie schimbări profunde, nu așa superficiale, care acum se fac înainte de alegeri – se repară drumurile, se ridică salariile ș.a.m.d. Asta-i superficial și asta-i de durată scurtă. Trebuie lucrurile schimbate radical și profund. Eu aș dori să fiu și-mi pun un standard foarte înalt, să fiu un exemplu și motivație pentru alții, ca oamenii să zică: „Uite, cine-i acesta, un independent, el voobșce (în general) nu-i din Moldova, a plecat și nu a avut nici șanse și a câștigat și, uite, el se jertfește și-i un om cinstit, un om onest, un om cu adevărat care se vede că iubește țara și se dedică pentru asta. De ce să nu fac și eu asta sau măcar să mă unesc cu dânsul?” Și așa dacă crezi și încurajezi, și motivezi oamenii, idealul și credința – asta-i o forță extraordinar de mare, care prea des nu se analizează și nu se vorbește în public.”

Europa Liberă: De ce aceste îngrijorări că alegerile ar putea să nu fie libere, corecte, transparente? Aveți o explicație?

Oleg Bînzar: „Sigur! De exemplu, acum eu vin de la „Registru”, că eu să particip, la mine actele sunt făcute că eu am plecat în Statele Unite la trai permanent, adică am ștampila asta. Înainte ca să-mi pună ștampila, mi s-a luat buletinul de identitate. Acum când mă duc să mă înregistrez în campania electorală, îmi zice că trebuie să primesc certificatul de integritate. Ca să aplic pentru certificatul de integritate, mie îmi trebuie buletin de identitate. Și eu zic: „OK, dar eu nu am buletin, am pașaport, vă rog frumos, iată aici pașaportul, tot curat, l-am reînnoit un an în urmă.” Și el zice: „Nu merge, trebuie să aveți buletin de identitate.” Și zic: „Cum să-mi iau buletin de identitate?” – „Trebuie să vă repatriați, trebuie să vă deziceți de reședința permanentă în Statele Unite și să vă repatriați aici.” Și zic: „Care-i procedura?” – „Procedura-i că trebuie să mergeți să vă luați tot procesul pentru buletin de identitate și certificat de naștere, reședință în Moldova.” Deci, când am început să intru în tot procesul acesta și să analizez Codul Electoral chiar, deci în cazul meu nu că nu sunt încurajat, dar sunt descurajați să intre în cursa electorală oameni așa ca mine.”

Europa Liberă: Și ce veți face? Veți ridica mâinile?

Oleg Bînzar: „Cu cât e mai greu, cu atât sunt motivat să fac mai mult și să demonstrez că se poate de făcut ceva. Deci am fost și am început procesul să-mi iau certificatul de naștere ș.a.m.d. ca să merg înainte. Vreau și doresc să văd mai mulți oameni așa ca mine, independenți, oameni care nu sunt parte a unui partid sau cu experiențe din astea...”

Europa Liberă: Oamenii ăștia trebuie să aibă bani. Neavând resurse, este foarte greu să crezi că ai șanse să mergi la alegători să-i convingi că uite ești mai bun decât cei care au fost până acum...

Oleg Bînzar: „Da, 100%! Și nu poți să te pui chiar cu mulți bani pe care îi ai împotriva la foarte, foarte mulți bani care s-au furat aici și asta, să fim sinceri, nu că s-au făcut, dar s-au furat. Dar chiar vorbeam cu o persoană și am spus: „Există legi de lobby, sistem de lobby, fiindcă eu am activat, am avut experiență în capitală, în Tallahassee am lucrat într-un grup de lobby și am văzut cum lucrează sistemul de lobby în State. Adică, tot legal, tot după lege, dar el are un efect extraordinar și acolo-s foarte mulți bani” și mi s-a spus: „Nu, că legislație de lobby nici nu-i în Moldova”.

Să creăm noi aici, în Moldova, un lobby care să susțină anume oameni care-s independenți...

A propus persoana ceea pentru legislație și au zis că nu mai este nevoie. Și am zis: „Hai să creăm noi aici, în Moldova, un lobby care să susțină anume așa oameni care-s independenți. De exemplu, eu pot să vin cu ceva contribuții financiare, pe urmă avem un expert în reclamă, avem un expert în legislație. Și asta noi ne adunăm 3, 4, 5 oameni și-i încurajăm pe oamenii în care cu adevărat credem și-i susținem ca să meargă înainte”. Deci, da, sună naiv, dar eu cred că dacă este dorință, poți să ajungi și pe vârful Everestului. Dorință să fie și multă, multă muncă. Și totuși, aștept să văd mai mulți oameni care cu adevărat au să sară și au să meargă înainte și au să se sacrifice sau au să se jertfească pentru ca să se producă o schimbare, de altfel e foarte trist. De fiecare dată când vin în Moldova, și eu vin de două ori pe an, îi mai trist și mai sumbru. Și mă doare chestia asta.”

Europa Liberă: Dar îți pui și întrebarea, ținând cont de faptul că Moldova e în calea tuturor relelor: decid marile puteri ce trebuie să se întâmple în Republica Moldova? Decid cetățenii acestui stat încotro vor și cu vine vor? Decide geopolitica? Cine hotărăște?

Oleg Bînzar: „Nu... Până la urmă hotărăște moș Ion. Eu asta cred. Chiar cu toate legile cu care s-a manipulat cu primarul ș.a.m.d., oamenii pur și simplu au lăsat chestia asta să se întâmple, nu au ieșit mai agresiv în stradă să-și ceară dreptul lor. Cu privire la geopolitic, știu din punctul de vedere al unui american, atitudinea față de Moldova, e că lor le trebuie pur și simplu stabilitate aici. Ei nu-și bagă nasul în toate detaliile specifice, asta nu-i interesul lor, ei n-au resurse și n-au dorință pentru asta. Lor le trebuie o persoană care să aducă stabilitate. Și la momentul de față este așa o persoană în Moldova care aduce o oarecare stabilitate...”

Europa Liberă: Cine e?

Oleg Bînzar: „(Râde). Unul din oligarhi.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc?

Oleg Bînzar: „Da, eu asta cred, că el aduce un nivel de stabilitate și asta e ceea ce le trebuie Statelor Unite în zona aceasta. De asta ei se tem cel mai mult, nu de faptul că aici nu știu ce, dar dacă se începe un conflict, ei atunci trebuie să se implice, să implice și resurse și la americani nu le place, mai ales, în cel mai rău caz, să trimită ceva armată. Doamne ferește! Să moară un soldat american, asta-i tragedie, asta-i...”

Europa Liberă: Dar ce ar vrea Rusia?

Oleg Bînzar: „Probabil că Rusia e mult mai activă în domeniul acesta și vrea un control mai specific pe zonă, dar noi vedem asta. Ce nu se vede ce vrea Rusia în Ucraina și în Georgia ce a fost ș.a.m.d., ca să-și extindă controlul? Ei asta au făcut și le-a mers treaba asta în timpul lui Obama, fiindcă Obama a fost un președinte destul de slab la nivel extern. Cu Trump ei totuși s-au stopat și vor să-l încerce și pe dânsul cât el are să le dea voie ca ei să manevreze și să-și facă de cap, cum s-ar spune, dar cu Trump nu cred că au să fie așa de agresivi cum au fost în timpul lui Obama.”

Europa Liberă: Uitați-vă ce s-a întâmplat în Ucraina...

Oleg Bînzar: „Cu vapoarele și cu toate astea...”

Europa Liberă: Da, cu confiscarea...

Oleg Bînzar: „Asta-i o testare, asta-i o testare la cum au să reacționeze și cât pot să mai împingă rușii în agresivitatea lor. Mingea îi în curtea la ăștia să reacționeze și cum vor reacționa.”

Europa Liberă: În curtea cui, a occidentalilor?

Oleg Bînzar: „A Occidentului. Exact!”