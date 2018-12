Oamenii sunt deprimați de instituțiile de stat nefuncționale și capturarea statului de o singură persoană (VIDEO)

Pe data de 30 noiembrie Parlamentul actual și-a încheiat mandatul. În mod oficial, putem vorbi deja despre începutul cursei electorale. La ce trebuie să se aștepte țara, partidele și societatea în următoarele două luni și jumătate care au rămas până la alegeri, vom vorbi astăzi în emisiunea noastră cu oaspeții mei. Îl salut pe Stanislav Vartanean, membru al Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Moldova și pe Ștefan Gligor, activistul civic și expertul în politici publice.

Europa Liberă: La început, aș vrea să vă întreb despre starea de spirit înainte de începutul campaniei electorale.

Ștefan Gligor: „Starea de spirit? A cui? A noastră personal sau a partidelor politice?”

Europa Liberă: Starea de spirit a societății. Cât de importante sunt alegerile din 24 februarie pentru societate. Care este miza acestor alegeri? Ce simțiți Dumneavoastră? A ce miroase în aer, domnule Gligor?

Ștefan Gligor: „În aer miroase a alegeri lipsite de libertate. Vor fi,

probabil, primele alegeri atât de neindependente și atât de dubioase, cel puțin, din punctul meu de vedere. În societate se simte frica și lipsa de speranță. Majoritatea oamenilor sunt foarte pesimiști. Oamenii de afaceri pleacă din țară, își încheie activitatea sau o dublează.

Europa Liberă: O dublează în sensul că transferă o parte din afaceri în România?

Ștefan Gligor: „În sensul că își transferă o parte din afaceri fie în România, fie în Uniunea Europeană, fie în alte țări. Clasa de mijloc, cetățeni simpli care încă își mai legau cumva viața lor de Moldova, au pierdut, fiecare în felul său, speranța de a rezolva această situație. Astfel, alegerile din 24 februarie 2019 arată foarte dubios din toate punctele de vedere. Putem doar să încercăm să înțelegem, de ce în societate domină o astfel de stare de spirit, și de ce aceste alegeri par a fi neindependente și manipulate, trucate. Însă aceasta este, probabil, deja o altă temă de discuție”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, ce simțiți dumneavoastră?

Stanislav Vartanean: „Aș zice că, din punctul de meu de vedere, în ceea ce a spus domnul Gligor există o parte de adevăr. Însă privesc altfel această situație. Atunci când mă întâlnesc cu oamenii în teritoriu, eu văd că pentru mai multă lume aceste alegeri sunt o piatră de hotar, indiferent dacă susțin Partidul Socialiștilot, opoziția de stânga sau cea de dreapta în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase.

Mai mulți oameni consideră că aceste alegeri sunt singura speranță de

Oamenii sunt deprimați din cauza că acești zece ani au condus la ceea ce avem acum, de la instituțiile de stat nefuncționale până la capturarea statului de către o singură persoană...

a schimba ceva. Sunt de acord, oamenii sunt deprimați din cauza că acești zece ani au condus la ceea ce avem acum, de la instituțiile de stat nefuncționale până la capturarea statului de către o singură persoană. Îi cunoaștem nemele: este Vlad Plahotniuc. Speranța este acel cuvânt prin care aș caracteriza starea de azi. Sunt convins că noi, toate partidele care consideră că această guvernare trebuie să plece, trebuie să promoveze acest cuvânt, deoarece el este o ultimă șansă...”

Europa Liberă: Acest cuvânt, pentru ca ei să plece?

Stanislav Vartanean: „Speranța”.

Europa Liberă: Deci, speranța.

Stanislav Vartanean: „Speranța ca ei să plece prin intermediul alegerilor din 24 februarie, în urma ieșirii în masă a celor care sunt împotriva aceste guvernări, indiferent dacă susțin partidele de dreapta sau de stânga. Ei trebuie să iasă și să-și exprime voința, fără să aibă frică de ceva sau de cineva”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, dumneavoastră înțelegeți de ce o parte din populație – acum nu am în vedere electoratul partidului dumneavoastră, ci pe acei care încă nu s-au decis sau susțin opoziția de dreapta – de ce această parte din populație consideră că, de fapt, chiar dacă dumneavoastră și spuneți că sunteți împotriva guvernării actuale, îi veți ajuta în viitorul legislativ să-și păstreze toată puterea?

Stanislav Vartanean: „În ce fel?”

Europa Liberă: Nu voi ghici acum în cafea dacă va fi o coaliție între socialiști și așa-numiții deputați independenți care, de fapt, vor fi controlați de Partidul Democrat, sau va fi altceva. Nu știu. Dar întrebarea mea era alta. Dumneavoastră înțelegeți, de ce o parte din oameni consideră că, de fapt, ajutați Partidul Democrat să-și păstreze puterea în următorii patru ani?

Stanislav Vartanean: „Eu nu văd asemenea oameni. Eu știu că mulți oameni cu care noi ne întâlnim și discutăm, nu doar susținătorii noștri, toți ei spun ca această guvernare să se păstreze în orice altă formă, inclusiv în forma Alianței pentru Integrare Europeană care poate să apară după alegeri.

Europa Liberă: Cu cine?

Stanislav Vartanean: „Cu așa-numitul partid „Acum” și PAS cu DA.

Europa Liberă: Cred că nici nu are rost să vorbim despre aceasta.

Stanislav Vartanean: „Evident”.

Europa Liberă: Ei deja de un milion de ori au repetat că nu vor face coaliție cu Partidul Democrat. Le-a rămas doar să facă un tatuaj pe frunte cu această afirmație.

Stanislav Vartanean: „De acord. Procesul politic presupune că, din păcate, partidele de dreapta nu sunt absolut independente. Înțelegem foarte bine că ele depind foarte mult de partenerii din exterior”.

Europa Liberă: Vă considerați o opoziție absolut anti-sistem la momentul de față.

Stanislav Vartanean: „Ce înseamnă anti-sistem, dacă...”

Europa Liberă: Dumneavoastă luptați cu sistem actual? Dumneavoastă vorbți despre capturarea statului de către un singur om.

Stanislav Vartanean: „Noi luptăm cu acest sistem prin faptul că chemăm oamenii să îl schimbăm alegând o altă putere. Parțial, președintele Igor Dodon face parte din sistem, dar el nu este o parte de putere. Sunt lucruri principiale”.

Europa Liberă: Este clar. Domnule Gligor, dumneavoastră înțelegeți, de ce o parte din oameni consideră că Partidul Socialiștilor, de fapt, ajută sistemul sau îi va ajuta să mențină puterea?

Ștefan Gligor: „Desigur, înțeleg și urmăresc această colaborare dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, Vlad Plahotniuc. De fapt, vorbim despre două persoane, despre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Noi urmărim o lungă istorie a parteneriatului și a colaborării dintre ei. Votarea sistemului mixt după proiectul Partidului Democrat din anul 2013, numirea lui Vasile Botnari în funcție de șef al Consiliului „MoldovaGaz” care a fost absolut imposibilă în lipsa susținerii din partea companiei „Gazprom” și a domnului Dodon, numirea în comun a diplomaților și așa mai departe – toate demonstrează că între acești doi politicieni există un format clar de colaborare și de luare a deciziilor în comun.

De asemenea, putem să ne amintim, în acest context, despre alegerile din 2016 când holdingul media care aparține lui Plahotniuc, l-a susținut pe Igor Dodon turnând tone de murdării asupra oponentului său Maia Sandu.

Putem să ne amintim și de directivele secretarului general înregistrate în formatul audio care zicea ca întreg Partidul Democrat trebuie să ajute Partidului Socialiștilor în timpul alegerilor prezidențiale, și că inamicul lor real este Maia Sandu și nu Igor Dodon. Această listă poate fi continuată, pot fi găsite anumite puncte de intersectare a intereselor comune. De aceea consider că PSRM nu va reuși să convingă pe nimeni că...”

Europa Liberă: Aici aș vrea să precizez ceva. Poate, aceasta se întâmplă pentru că în politică este imposibilă lupta tuturor împotriva tuturor. Poate, lupți împotriva dușmanului principal, dar pe dușmanul mai mic îl lași în pace. Pe primul îl mănânci la dejun, iar pe al doilea la amiază.

Stanislav Vartanean: „Natalia, aș fi putut să intervin la fiecare din punctele enumerate...”

Europa Liberă: Desigur.

Stanislav Vartanean: „Deci, oricât ați vorbi despre acest binom, aproape în fiecare emisiune vorbiți despre binomul, oriunde...”

Europa Liberă: Oaspeții mei, nu eu.

Stanislav Vartanean: „Dar cu toții înțelegem foarte bine că sunteți susținătorii partidului Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase”.

Europa Liberă: Dar de ce considerați astfel?

Ștefan Gligor: „Nu, astfel putem să ajungem prea departe...”

Europa Liberă: Dumneavoastră manipulați acum.

Stanislav Vartanean: „Bine, manipulez...”

Ștefan Gligor: „Faptul că nu criticăm, că eu personal nu critic, nu este atât de important...”

Europa Liberă: Aceasta este o manipulare.

Stanislav Vartanean: „În al doilea rând, sistemul mixt nu era votat

după niciun proiect. Sistemul mixt a fost o propunere a Partidului Socialiștilor. Deoarece, conform inițiativei Partidului Socialiștilor, sistemul mixt va implica a) diaspora și b) Transnistria”.

Ștefan Gligor: „Cum va fi implicată diaspora?”

Stanislav Vartanean: „Prin voturi, mandate...”

Ștefan Gligor: „Importanța voturilor diasporei a fost micșorată de două ori, de fapt, a fost redusă cu 50 la sută”.

Stanislav Vartanean: „A fost problema comisiei care...”

Ștefan Gligor: „Dar nu a existat nici un fel de comisie...”

Stanislav Vartanean: „Sistemul mixt este, în primul rând, îndreptat spre corectarea neajunsurilor sistemului proporțional pe care l-ați susținut atât de mult și plictisitor...”

Ștefan Gligor: „De ce puneți toate la un loc...”

Europa Liberă: Vă rog, să vorbiți pe rând.

Stanislav Vartanean: „În cadrul sistemului proporțional în acest Parlament rușinos au fost cumpărați o treime din deputați.

În cadrul sistemului proporțional în acest Parlament rușinos au fost cumpărați o treime din deputați...

Năstase și Sandu susțineau foarte aprig acest sistem și într-un sfârșit l-au respins pentru că au înțeles că nimeni nu-i mai ascultă”.

Ștefan Gligor: „Dar dumneavoastă deloc nu ați îmbunătățit sistemul proporțional...”

Stanislav Vartanean: „L-am îmbunătățit, absolut”.

Ștefan Gligor: „Ați lăsat partea sistemului proporțional tot atât de defectă cum a fost. Ați luat cea mai rea versiune a circumscripțiilor uninominale”.

Stanislav Vartanean: „Dar de ce credeți așa?”

Ștefan Gligor: „Și ați lăsat versiunea mai rea a sistemului proporțional pe care ați criticat-o”

Stanislav Vartanean: „De ce o considerați mai rea?”

Ștefan Gligor: „De ce? Pentru că ați lăsat-o neatinsă. În baza elementului proporțional care presupune 50 de mandate...”

Stanislav Vartanean: „Da”.

Ștefan Gligor: „După listele de partid. Ați criticat aceste liste de partid. Ați zis că ele sunt influențabile, că întocmirea lor este controlată de liderul partidului, că există o corupție internă, că se cumpără mandate de deputat...”

Stanislav Vartanean: „Da, am presupus că...”

Ștefan Gligor: „…Ați lăsat acest sistem proporțional exact cum a fost, ignorând recomandările Curții Constituționale și a Comisiei de la Veneția. În general, nu l-ați atins. Aș putea să arăt că fiecare punct a rămas tot atât de rău cum a fost. În al doilea rând, ați creat 51 de circumscripții uninominale”.

Stanislav Vartanean: „Nu noi le-am creat, ci guvernarea”.

Ștefan Gligor: „Din inițiativa voastră, pentru ce ați votat acest proiect, ați fost în acea comisie și nu ați protestat”.

Stanislav Vartanean: „Da”.

Ștefan Gligor: „Ați creat 50 de... Pentru ce ați creat acest sistem mixt? Pentru că ați înțeles la alegerile prezidențiale, când s-au mobilizat 136 de mii de oamenii...”

Europa Liberă: Diaspora.

Ștefan Gligor: „…Ați înțeles că în alegerile din 2018-2019 diaspora, de fapt, poate să pună cruce pe sistemul proporțional. Ați tăiat influența diasporei exact în jumătate. Acum diaspora nu votează pentru 101, ci pentru 51 de mandate. Un reprezentant din diasporă va vota pentru o listă din 50 de persoane și pentru un singur mandat”.

Stanislav Vartanean: „Fiecare va vota pentru candidații săi”.

Ștefan Gligor: „Este un nonsens”.

Stanislav Vartanean: „Nu este nonsens”.

Ștefan Gligor: „Este un sistem disproporțional...”

Stanislav Vartanean: „Este un nonsens pentru cei care nu pot să...”

Ștefan Gligor: „…Din punct de vedere matematic și factologic, este un nonsens. Nu aveți niciun argument...”

Stanislav Vartanean: „Orice sistem poate fi bun sau rău dacă nu lucrezi și nu edifici partidul. Faptul că Maia Sandu și Andrei Năstase timp de patru ani nu a fost în stare să construiască un partid normal și funcțional, este problema lor”.

Ștefan Gligor: „Ce importanță are acum partidul și trăsăturile sistemului vostru mixt?”

Stanislav Vartanean: „Ce trăsături ale sistemului mixt?”

Ștefan Gligor: „Sistemului dumneavoastră”.

Stanislav Vartanean: „Care este problema?”

Ștefan Gligor: „Este cel mai neproporțional sistem”.

Stanislav Vartanean: „Dacă Maia Sandu și Andrei Năstase, reprezentanții opoziției de dreapta, nu au candidați în toate circumscripțiile, aceasta nu este o problemă a sistemului...”

Europa Liberă: Cer scuze, aș putea să vă adresez o întrebare?

Ștefan Gligor: „Nu este vorba despre Maia Sandu, ci despre dumneavoastă și colaborarea voastră cu Partidul Democrat...”

Europa Liberă: Domnule Vartanean, domnule Gligor, am o întrebare de precizare, pentru a înțelege ceva. Urmăresc atent discursul Partidului Socialiștilor. Chiar și în acest monent. La început ați zis că în țară, în statul capturat, totul este controlat de o singură persoană. Numele acestei persoane este Vlad Plahotniuc...

Stanislav Vartanean: „Da”.

Europa Liberă: …Dar atunci când este vorba despre atacul asupra oponenților, vorbiți în mod exclusiv despre Maia Sandu și Andrei Năstase și nu atingeți Partidul Democrat. Vorbiți doar despre cât de rău lucrează Maia Sandu...”

Stanislav Vartanean: „Pentru că toată activitatea lor...”

Europa Liberă: Deci, luptați împotriva lor sau împotriva sistemului?

Stanislav Vartanean: „Noi nu luptăm. Noi luptăm pentru ca toată

guvernarea din componența Alianței pentru Integrarea Europeană, din binomul Plahotniuc și Filat, care se numește acum „PAS cu DA”, iar în popor, „PASCUDA”, sau „Acum”, așa cum vă place să le numiți...”

Ștefan Gligor: „A devenit binomul Dodon-Plahotniuc...”

Stanislav Vartanean: „Nu a devenit un binom...”

Ștefan Gligor: „Acesta deja există...”

Europa Liberă: Deci, dumneavoastă la modul serios...

Stanislav Vartanean: „Vă spun la modul serios că ceea ce voi...”

Ștefan Gligor: „Chiar este interesant să ascult...”

Stanislav Vartanean: „Faptul că ați inventat un binom inexistent Plahotniuc-Dodon, în realitate, aș zice, toți acești 10 ani a existat binomul Filat-Plahotniuc. Pur și simplu, în ultimii ani acesta s-a reorganizat...”

Ștefan Gligor: „Da, unul se află la închisoare...”

Stanislav Vartanean: „…Unul se află la închisoare, iar toți susținătorii lui Filat au trecut la Năstase și Sandu”.

Ștefan Gligor: „Și acum în locul lui Filat cu Plahotniuc colaborează Dodon”.

Stanislav Vartanean: „Nu, astăzi opoziția de dreapta luptă pentru a întoarce puterea Alianței pentru Integrare Europeană, inclusiv lui Plahotniuc. Și Partidul Democrat îi va ajuta în această intenție. Este un lucru evident”.

Ștefan Gligor: „Bine, să privim din altă perspectivă. Sunteți reprezentantul Partidului Socialiștilor, membru al Consiliului Republican. La nivel de partid ați luat o decizie de principiu, la nivel de congres, de Consiliu național, chiar și al biroului politic...”

Stanislav Vartanean: „Despre necolaborarea cu democrații?”

Ștefan Gligor: „Că nu veți colabora cu Partidul Democrat”.

Stanislav Vartanean: „Despre aceasta a vorbit și Zinaida Greceanâi, președintele partidului, și președintele Dodon”.

Ștefan Gligor: „Sunteți gata să plecați toți din politică pentru totdeauna dacă veți face alianță cu Partidul Democrat în Parlamentul Republicii Moldova?”

Europa Liberă: La mine în emisiune Igor Dodon a zis că nu va fi nicio coaliție cu democrații. Acest lucru trebuie confirmat.

Stanislav Vartanean: „Atât. Înțelegeți, noi...”

Ștefan Gligor: „Puteți cu toții să promiteți acestui popor obosit de minciună și manipulare că veți pleca din politica moldovenească dacă veți trăda promisiunea?”

Stanislav Vartanean: „Noi nu am trădat promisiunile noastre din 2014 și nu avem de gând să le trădăm nici mai departe”.

Ștefan Gligor: „Vă întreb în privința lunii februarie 2019. Veți ajunge în Parlament, veți cumula 30-40 de mandate...”

Stanislav Vartanean: „Bine, 50-60...”

Ștefan Gligor: „Da, să admitem. Știu că nu veți lua atâta, dar nu este important”.

Stanislav Vartanean: „Mai multe lucruri pot să fie altfel...”

Ștefan Gligor: „Și dumneavoastră o cunoașteți...”

Stanislav Vartanean: „Nu, nu o cunosc”.

Ștefan Gligor: „Vi s-a lansat Șor...”

Stanislav Vartanean: „Totul depine... Ieri s-a lansat Țăranu împreună cu miniștrii”.

Ștefan Gligor: „Da, a fost lansat „Acum”. Da, va fi lansat și pentru voi, nu vă faceți griji. Și cred că, numărul suficient de circumscripții uninominale, atunci când vor fi prelucrate...”

Stanislav Vartanean: „Oamenii din Italia care s-au săturat de italieni vor veni pe 24 februarie și vor vota...”

Europa Liberă: Să vorbim, vă rog, pe rând.

Stanislav Vartanean: „…Ei nu vă vor asulta pe voi, cei care ziceți „stați acasă”. Voi spuneți vorbitorilor de limbă rusă „stați acasă” pentru că este rău, pentru că vreau ca voi...”

Ștefan Gligor: „Eu nu spun nimic vorbitorilor de limbă rusă”.

Stanislav Vartanean: „Dar ați început cu aceasta! Acum prelucrați acel auditoriu care... Doar dumneavoastră ați început cu aceasta: totul este rău”.

Ștefan Gligor: „Nu trebuie să-mi distorsionați cuvintele. Am făcut o evaluare a situației...”

Stanislav Vartanean: „Desigur, pentru că vreți ca vorbitorii de limbă rusă să stea acasă”.

Ștefan Gligor: „Am spus că oamenii sunt într-o stare apatică provocată, inclusiv, de acel circ la care ia parte PSRM”.

Stanislav Vartanean: „PSRM nu ia parte la niciun circ”.

Ștefan Gligor: „De ce, doar ați votat pentru sistemul mixt”.

Stanislav Vartanean: „Democrații s-au ascuns în spatele nostru”.

Europa Liberă: Vă rog foarte mult. Nu uitați că ne aud ascultătorii de radio. Este imposibil să înțelegi ceva când vorbiți concomitent.

Ștefan Gligor: „Vă propun să clarificăm lucrurile în discuția noastră”.

Stanislav Vartanean: „Vă rog”.

Ștefan Gligor: „Nu aveți nicio inițiativă, există parteneriatul vostru. De ce? Am analizat fiecare...”

Stanislav Vartanean: „Nu există nici un fel de parteneriat”.

Ștefan Gligor: „Vă rog, nu mă întrerupeți. Personal am analizat fiecare virgulă în proiectul Partidului Democrat din 2013 trimit Comisiei de la Veneția. Am dedicat analizei un an întreg. Ați preluat chiar și greșelile gramaticale”.

Stanislav Vartanean: „Este absurd. În 2011...”

Ștefan Gligor: „…Ați păstrat chiar și greșelile gramaticale, chiar și virgule...”

Europa Liberă: Permiteți-mi să răspund.

Ștefan Gligor: „Ai păstrat chiar și virgulele. Nu aveți niciun proiect propriu. Nu mai aveți ce să spuneți”.

Stanislav Vartanean: „În anul 2011 am spus că vom înainta spre sistemul mixt pentru că este un sistem cinstit...”

Ștefan Gligor: „Aceasta nu explică de ce ați copiat cu virgulele proiectul Partidului Democrat...”

Stanislav Vartanean: „Noi nu l-am copiat. Spuneți niște prostii...”

Europa Liberă: Vă propun să privim puțin în viitor. Să vorbim despre ce va fi după alegerile din 24 februarie 2019.

Ștefan Gligor: „Eu așa și nu am auzit răspunsul la întrebarea mea”.

Stanislav Vartanean: „Natalia, nu va fi nimic. Fie că socialiștii vor lua majoritatea, fie vom avea alegeri anticipate. Totul vorbește despre aceasta. Niciuna dintre cele trei puteri nu va... Poate, democarații se vor uni cu „PASCUDA”.

Europa Liberă: Și totuși, mi se pare…

Stanislav Vartanean: „PAS cu DA”, „Acum”. Așa sunt ei numiți în popor.

Europa Liberă: Cred că aceasta nu este foarte corect.

Ștefan Gligor: „Și voi sunteți numiți diferit în popor. Nu voi reproduce aceasta”.

Europa Liberă: Absolut. Aceasta nu este corect.

Stanislav Vartanean: „Bine, „Acum”. Aveți dreptate. Scuzați, vă rog”.

Ștefan Gligor: „Această listă este mai mult a poporului...”

Europa Liberă: În primul rând. Vă propun să discutăm varianta când în Parlament va apărea un grup de-așa numiții deputați independenți. Spun „așa-numiții”, deoarece pentru toți este clar că partidul de guvernământ nu doarme și înțelege foarte bine că brandul Partidului Democrat nu se bucură de cea mai mare popoularitate, că ei nu vor putea trece în Parlament foarte mulți deputați din partea Partidului Democrat. Ei vor fi nevoiți să treacă deputații prin alte căi, fie pe listele altor partide, fie în calitate de candidați independenți.

Stanislav Vartanean: „Cred că independenții vor fi foarte puțini”.

Europa Liberă: Deci, Partidul Socialiștilor va face o coaliție cu deputații independenți, chiar dacă vor fi toate motivele să presupunem că ei sunt direct legați de Partidul Democrat?

Stanislav Vartanean: „Dar există și toate motivele de a considera că ei vor fi legați și cu opoziția de dreapta”.

Europa Liberă: De ce? Opoziția de dreapta, apropo, a anunțat că toți cei care vor trece drept independenți, vor fi din partea lui Plahotniuc. Ei au făcut această declarație.

Stanislav Vartanean: „Zinaida Petrovna Greceanâi la fiecare prezentare a candidaților publicului spunea că niciun candidat independent al Partidului Socialist nu merge fără steluță. Deci, noi spunem foarte clar că toți candidații noștri în circumscripțiile uninominale sunt oamenii Partidului Socialiștilor”.

Europa Liberă: Dar acum nu vorbesc despre candidații partidului vostru...

Stanislav Vartanean: „Același lucru a declarat Andrei Năstase. El a zis că nu trebuie să credem candidaților independenți”.

Europa Liberă: Da, ei au zis că independenții vor fi din partea Partidului Democrat.

Stanislav Vartanean: „Da”.

Europa Liberă: Veți fi gata să faceți în viitorul Parlament o alianță cu candidații independenți? Nu am în vedere acum PAS, DA, „Acum”, pe unioniști sau pe Șor.

Stanislav Vartanean: „Cred că nu pot vorbi acum din numele

partidului, pentru că nu am asemenea împuterniciri. Și nu știu care decizie va fi luată, însă cred că foarte probabil aceasta nu va avea loc, pentru că despre aceasta a vorbit toată conducerea noastră. Nici un fel de coaliții, mai ales cu oamenii în privința cărora există suspiciuni că sunt oamenii Partidului Democrat. Așa consider. Nu pot spune acum clar din numele partidului, pentru ca apoi să nu se spună, iată, Partidul Socialiștilor a declarat-o. O spun în mod direct”.

Europa Liberă: Dar aceasta sună…

Ștefan Gligor: „Domnul Dodon spunea că nu va fi nici un fel de sistem mixt, că sunt doar niște sperietori. Sistemul uninominal, majoritar. Vă rog, nu manipulați”.

Europa Liberă: Cred că nu pot fi suspectată de faptul că susțin Partidul Socialiștilor, dar trebuie să-i dăm dreptate. De trei ori am adresat această întrebare președintelui Igor Dodon în recentul interviu, și de trei ori el a zis că nu va fi nicio coaliție cu democrații.

Stanislav Vartanean: „Natalia, aș da un mic sfat...”

Europa Liberă: Mi se pare că nu va fi „comme il faut”. Este clar că ei nu vor face coaliție.

Stanislav Vartanean: „Absolut. Dar pot să dau un mic sfat?”

Europa Liberă: Nu trebuie sfaturi. Suntem aici, totuși...

Stanislav Vartanean: „Nu pentru dumneavoastră, dar partidelor de dreapta”.

Europa Liberă: Vreți să fiți pentru ei un consultant pe gratis?

Stanislav Vartanean: „Da, un consultant pe gratis”.

Europa Liberă: Vă rog.

Stanislav Vartanean: „Dacă ei consideră că menționarea binomului în fiecare zi le va ridica raitingul lor, ei greșesc amarnic. Este o greșeală foarte mare”.

Ștefan Gligor: „Dar ei nu mizează pe creșterea raitingului. Aceasta va cauza scăderea raitgului vostru. Sunt lucruri diferite”.

Stanislav Vartanean: „Aceasta nu lucrează pentru că oamenii nu-i cred”.

Ștefan Gligor: „De ce nu lucrează?”

Stanislav Vartanean: „Oamenii, pur și simplu, nu cred”.

Ștefan Gligor: „De ce nu cred? Cu siguranță, ei cred”.

Ștefan Gligor: „În fiecare fracțiune, în fiecare segment electoral există talibani. Sunt oameni care își vor susține partidul, orice le vei spune lor”.

Stanislav Vartanean: „Acum cea mai mare problemă a forțelor de drepta este prezența la vot...”

Ștefan Gligor: „Sunt oameni care analizează, care înțeleg...”

Stanislav Vartanean: „Sfatul este: trebuie de ridicat prezența la vot”.

Europa Liberă: Vă rog, vorbiți pe rând.

Stanislav Vartanean: „Inclusiv la forțele de stânga. Oamenii trebuie să vină la alegeri și să voteze”.

Europa Liberă: Cui îi este convenabilă prezența scăzută la vot?

Ștefan Gligor: „Sistemului mixt, circumscripțiilor uninominale”.

Europa Liberă: Cui îi este convenabilă această situație?

Stanislav Vartanean: „Nu cred că prezența la vot va fi scăzută.

Nivelul de neîncredere față de guvernare și dorința de a schimba lucrurile sunt foarte mari, extrem de mari...

Cred că aceasta va fi destul de bună. Deoarece nivelul de neîncredere față de guvernare și dorința de a schimba lucrurile sunt foarte mari, extrem de mari. Foarte mulți oameni înțeleg că aceasta este ultima lor șansă. Pentru că peste patru sau opt ani țara poate să dispară, ea va fi, pur și simplu, zdrobită”.

Ștefan Gligor: „Da, pur și simplu, au rămas puțini oameni”.

Stanislav Vartanean: „Da, din păcate, au rămas puțini oameni, afaceri etc.”

Europa Liberă: Este adevărat. Cunosc foarte mulți oameni care spun că dacă rezultatele alegerilor vor fi așa cum spune toată lumea...

Stanislav Vartanean: „Este rezultatul acestor doi ani”.

Europa Liberă: …Ei, pur și simplu, vor pleaca.

Stanislav Vartanean: „…Natalia, este rezultatul acestor doi ani de guvernare a democraților și, în general, a celor nouă ani de guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană...”

Europa Liberă: Chiar trei ani: 2016-2017-2018.

Stanislav Vartanean: „…În total, sunt zece ani. Este o izolare internațională. Să spunem lucrurilor pe nume”.

Europa Liberă: Dar izolarea a avut loc, totuși, în ultimii trei ani, chiar în ultimul an și jumătate, aș zice.

Stanislav Vartanean: „De acord. Însă, oricum, este rezultatul întregului proces politic. Înțelegeți, pentru oameni problema opoziției de dreapta este încercarea de a se delimita de democrați. Și ei încearcă să o facă din contul socialiștilor, vorbimd despre binom etc.”

Europa Liberă: Acum noi nu vorbim despre partide. Știți ce a fost cel mai oribil timp de acești zece ani și în anii precedenți? Că noi, chiar dacă în fiecare zi ni se spune că deja e mai bine, trăim în mizerie.

Stanislav Vartanean: „Da”.

Europa Liberă: Noi trăim sărac. Cei care călătoresc prin țară, dumneavoastră, de exemplu, vedeți, cât de sărac trăiește poporul.

Stanislav Vartanean: „Da”.

Europa Liberă: Oamenii nu au perspective. Ei speră să obțină la prima ocazie fie pașaportul românesc, fie cel bulgar, fie cel rus, să plece împreună cu familiile sau măcar să-și trimită copiii. Oamenii nu simt dreptatea. Aceasta, pur și simplu, nu există. Știți, atunci când trăiești într-o țară unde în fiecare zi are loc nedreptatea totală, deși la televizor te conving că totul e invers, situația este una foarte dificilă. Acum întrebarea, fără a face legătură cu partidele politice: considerați că după 24 februarie există șanse că în țară va fi mai multă dreptate? Nu spun acum, datorită cărei coaliții între cine și cine. În general, există șanse ca după 24 februarie să fie mai multă dreptate?

Stanislav Vartanean: „Totul depinde de rezultatele alegerilor. Desigur, există. Nu trebuie să cedăm. Nu trebuie să lăsăm mâinile în jos” Faptul că mulți oameni s-au dezamăgit de anumiți politicieni, inclusiv cei de dreapta... Natalia, nu vreau să vorbesc despre partide, dar aș vrea să spun că oameni văd că partidele și politicienii trebuie să lucreze...”

Europa Liberă: Dar ultimul rating IRI arată scăderea la toți în afară de Partidul Democrat. Pozițiile acestui partid, apropo, au crescut.

Stanislav Vartanean: „Am văzut la „Publika TV” știrea că Plahotniuc a luat 5%, ceea ce m-a făcut să râd. Mă gândeam, cum Oleg Cristal a permis să treacă o astfel de știre. Dodon are minus patru sau cinci la sută, 44-45%, iar ratingul Partidului Democrat a crescut. Dar nu este important. Problema e în altceva.

Europa Liberă: Atunci când se ridică de la doi la cinci, dar într-adevăr s-a ridicat...

Stanislav Vartanean: „Este clar. Țin minte când socialiștii aveau 1,1 și 1,2, și se bucurau...”

Europa Liberă: Cu 150 la sută…

Stanislav Vartanean: „Da, însă, iarăși, problema e alta. Voi aduce un exemplu: Andrei Năstase are mai mulți susținători, însă atunci când nu ești auzit, nu ești văzut, brusc, în mod întâmplător câștigi alegerile din capitală și apoi iarăși dispari în neant. Oamenii se dezamăgesc în asemenea politicieni. Dar el a venit, a câștigat întâmplător, nu a știut să mențină victoria și iarăși a dispărut. Și acum, cu o lună până la alegeri, nu se văd nici Sandu, nici Năstase. Mulți oameni din segmentul de dreapta s-au dezamăgit. Forțele de stânga nu au o astfel de problemă pentru că ei au văzut că Partidul Socialiștilor a lucrat până în 2014 chiar și în afara Parlamentului. Îmi amintesc că ziarele noastre, atunci nu aveam posturi de televiziune afiliate, nici un post nu ne arăta...”

Europa Liberă: Vedeți, v-au acceptat.

Stanislav Vartanean: „Sunt niște documente oficiale. În fiecare lună trimiteam ziare în toată țara, organizam zilele politice. Pur și simplu, trebuie de lucrat. Acesta este sfatul meu: un sfat simplu, de tehnologie politică, pentru forțele de dreapta. Acum ei vor fi zdrobiți în bucăți de Țăranu, Pavlicenco, Costiuc, Ghimpu, Chirtoacă și alți unioniști care vor ieși ca din găleată”.

Europa Liberă: Deci, considerați că acest proiect al unioniștilor uniți are drept scop să tragă voturi de la „Acum”.

Stanislav Vartanean: „Ați vorbit ieri cu ei. Țăranu a spus direct că dacă va fi nevoie ei vor merge măcar cu Costea Țuțu. Dar aceasta nu este important. Important că trebuie de lucrat. Toată această binomizare este un sfat prost al unui specialist în tehnologii politice occidentale: să-i legăm pe Plahotniuc cu Dodon pentru a ridica raitingul. Trebuie de lucrat! Atunci oamenii vă vor crede”.

Europa Liberă: Domnule Gligor, a fost o prostie din partea specialiștilor în tehnologii politice?

Ștefan Gligor: „Opoziția de dreapta și de centru nu are bani pentru asemenea specialiști. Este calea aleasă de către Partidul Democrat”.

Stanislav Vartanean: „Dar există un mare număr de experți care îi susțin”.

Ștefan Gligor: „Există o legătură absolut evidentă. O legătură factologică privind legătura dintre Dodon și Plahotniuc. Ea se bazează pe fapte, orice ați spune”.

Stanislav Vartanean: „Maia Sandu a fost gata...”

Ștefan Gligor: „V-am ascultat foarte atent și nu permit să mă întrerupeți”.

Europa Liberă: Domnul Gligor v-a ascultat.

Stanislav Vartanean: „Maia Sandu a fost gata să devină prim-ministru”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, ascultați, vă rog...

Ștefan Gligor: „Nu există nicio stopare...”

Stanislav Vartanean: „În guvernul pe care îl controla Plahotniuc. Este aceasta un binom sau nu? Maia Sandu împreună cu PAS”.

Ștefan Gligor: „Maia Sandu a adus câteva condiții care nu ar fi fost acceptate niciodată...”

Europa Liberă: De fapt, Maia Sandu nici nu s-a întâlnit cu...”

Stanislav Vartanean: „S-a întâlnit, nici nu cunoașteți...”

Ștefan Gligor: „Natalia, nu putem să transformăm aceasta într-un monolog”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, dumnealui v-a ascultat atent, acum să-i permitem domnului Gligor să vorbească...

Ștefan Gligor: „Da, încerc să fac o paritate: o treime pe două treimi. Trebuie să respectăm aceste lucru. Nu există nici un fundament factologic în ceea ce spuneți. Aceasta nu este adevărat”.

Stanislav Vartanean: «Maia Sandu și Candu...”

Europa Liberă: Să ascultăm atent, apoi veți răspunde.

Ștefan Gligor: „Maia Sandu a argumentat...”

Stanislav Vartanean: „Cum?”

Ștefan Gligor: „…Printr-un număr de condiții venirea sa la postul de prim-ministru și a pus foarte corect accentele”.

Stanislav Vartanean: „O spuneți acum, iar atunci ea nu a argumentat nimic...”

Ștefan Gligor: „Desigur, a argumentat”.

Stanislav Vartanean: „Atunci ea, pur și simplu, a pierdut o luptă din interiorul partidului în favoarea lui Streleț. Atât”.

Ștefan Gligor: „Nu a fost nicio luptă în interiorul partidului”.

Stanislav Vartanean: „În 2014, când s-a aflat despre furtul miliardului, ea a ieșit...”

Ștefan Gligor: „Natalia, eu nu pot discuta în asemenea hal”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, am impresia că știți foarte bine ce se întâmplă în interiorul Platformei DA, în interiorul partedului PAS, PLDM și cam puțin știți ce se face în Partidul Democrat. Să-i permitem domnului Gligor să vorbească.

Ștefan Gligor: „Știu foarte bine ce a avut loc în interiorul PLDM și ce se întâmplă la voi. Vă propun să nu ne întrerupem unul pe altul și să ne respectăm. Maia Sandu s-a adresat către procurorul general, deoarece ea, spre deosebire de voi, socialiștii, înțelege că viitorul coaliției care nu depinde de voi ca personalități, depinde de păcatele voastre. Voi toți sunteți urmăriți. Toate păcatele voastre sunt luate în calcul. Oamenii voștri nu sunt independenți. Voi vreți să considerați astfel, dar aceasta nu este așa. Nu v-am întrebat întâmplător dacă sunteți gata să ieșiți din politică după alegeri. Pentru o astfel de promisiune publică măcar cumva va face să răspundeți.

Veți colabora cu Partidul Democrat care controlează Procuratura generală, așa-numitul Centru Anticorupție care înregistrează actele de corupție, inclusiv ale voastre, și care vă urmărește. În plus, ei controlează SIS și MAI care are dosare pentu foarte mulți. Este suficient, credeți-mă. Nu este întâmplător faptul că Consiliul Suprem al Procurorilor a numit un așa-numit procuror general nou în baza unei legi noi pentru termenul de șapte ani. Este garanția suplimentară a colaborării voastre. Credeți-mă, nu aveți cu ce bate această carte. De aceea, atunci când spune că Maia Sandu, eu înțeleg toate aceste însinuări, dar ele nu au caracterul factologic”.

Stanislav Vartanean: „Vă amintiți cum a fost numit procurorul general?”

Ștefan Gligor: „Îmi amintesc, dar trebuie să vorbim despre viitor”.

Stanislav Vartanean: „De ce...”

Ștefan Gligor: „O clipă...”

Europa Liberă: Dumnealui va vorbi până la urmă, iar apoi veți răspunde punctual la toate întrebările.

Ștefan Gligor: „Dacă vă poziționați ca un partid anti-sistem, ceea ce nu văd, de fapt, trebuie să o demonstrați. Trebuie să o demonstrați până la alegeri ca oamenii care vă susțin pe eșichierul de dreapta... Am văzut postarea dumneavoastră din Facebook: de ce trebuie de votat pentru Șor...

Stanislav Vartanean: „Da, a fost așa ceva. Pentru partide mici”.

Stanislav Vartanean: „…Pentru „Partidul nostru”, pentru Renato Usatâi...”

Stanislav Vartanean: „Da, da”.

Ștefan Gligor: „Pe cine ați mai menționat acolo?”

Stanislav Vartanean: „Nu este important. Toate partidele mici care nu treceau”.

Ștefan Gligor: „De ce trebuie votate partidele politice care nu trec, dacă se poate...”

Stanislav Vartanean: „Da”.

Ștefan Gligor: „Puteți să convingeți electoratul vostru, inclusiv acel foarte sărac pe care încercați să-l prelucrați prin așa-numitele fundații de binefacere? Șor face același lucru. El luptă pentru electoratul vostru împreună cu voi. Probabil, o face puțin mai eficient decât voi”.

Stanislav Vartanean: „Și...”

Ștefan Gligor: „Da. Și în final chemările voastre verbale nu sunt eficiente din punctul de vedere al tehnologiilor politice. Trebuie să vă asumați un număr de angajamente dacă vreți să demonstrați că sunteți cu adevărat antisistem. Dar voi nu o faceți. Deja timp de câteva luni...”

Stanislav Vartanean: „Da. Nu odată președintele și Zinaida Greceanâi spuneau foarte clar și simplu: nu vor fi niciun fel de coaliție cu democrații și cu PAS și DA. Va fi majoritatea socialiștilor sau alegerile anticipate. Punct”.

Ștefan Gligor: „În campania prezidențială Igor Dodon a arătat angajamentul semnat de el personal că nu va colabora cu această guvernare, cu Partidul Democrat...”

Stanislav Vartanean: „Absolut, așa și a fost”.

Ștefan Gligor: „Ați schimbat, ignorând Comisia de la Veneția și recomandările Curții Constituționale, ați votat îmreună sistemul mixt”.

Stanislav Vartanean: „Stop. Există recomandările Comisiei de la Veneția care au fost acceptate. De ce manipulați? Noi nu am votat. Noi am propus acest sistem care a fost votat”.

Ștefan Gligor: „Deci, așa a fost. Dar de ce proiectul democraților? De ce comisia este controlată de majoritatea democraților?”

Stanislav Vartanean: „Proiectul nu este al democraților, ci al socialiștilor. De ce opoziția...”

Ștefan Gligor: „De ce circumscripțiile uninominale au fost create în baza cercetării sociologice?”

Europa Liberă: Bine. Am o propunere.

Stanislav Vartanean: „Sunt întrebări tehnice”.

Ștefan Gligor: „Sunt întrebări esențiale”.

Stanislav Vartanean: „Ideea este că trebuie să lucrăm”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, domnule Gligor, am o propunere. Putem să discutăm încă foarte mult despre sistemul mixt și așa mai departe, dar am o propunere. Domnule Vartanean, dumnevoastră oferiți recomandări în ceea ce privește tehnologiile politice. Vă propun să încercăm să înțelegem ce se întâmplă acum în Partidul Democrat. Ce înseamnă aceste alegeri pentru el? La ce sunt gata să meargă democrații pentru a păstra puterea? Deoarece nu există vreo forță care nu dorește să păstreze puterea.

Stanislav Vartanean: „Pentru ei aceste alegeri înseamnă lupta pentru supraviețuire. Este clar. Nu știu până unde sunt ei gata să meargă. Probabil, ei cred că datorită așa-numitor fapte bune, unor inițiative ei își vor atrage o parte din electorat. Nu cred în acest lucru și exemplul Silviei Radu...”

Europa Liberă: Dar cum o simțiți în teritoriu unde plecați. Oamenii reacționează la aceste salarii, pensii, drumuri mai bune?

Stanislav Vartanean: „O mică reație există, în mediu. Unii sunt mulțumiți că măcar cumva s-au făcut drumurile. Caliatatea nu este cea mai bună, dar ele există. Dar nu în acea măsură cum le pare democraților, în viziunea mea subiectivă. Exemplul eșecului Silviei Radu în alegerile din Chișinău vorbește clar că și cei mai buni specialiști în tehnologii politice pot greși. Punct. Atât. Întrebarea este: cine va lucra mai bine în campania electorală, forțele de dreapta sau de stânga, cine va putea să mobilizeze electoratul său, să convingă majoritatea oamenilor”.

Europa Liberă: Dar nu vi se pare că…

Stanislav Vartanean: „Atât, în viziunea mea”.

Europa Liberă: Dar aici există o problemă importantă. Nu vi se pare că dacă vom privi ceea ce face guvernarea, aceasta ucide, în primul rând, aripa din dreapta. Nu vă atinge pe voi, dar aduce pe partea voastră pe Ilan Șor. De ce se întâmplă aceasta?

Stanislav Vartanean: „Pe dreapta a fost adus Țăranu și...”

Europa Liberă: Ei, în general, sunt nimiciți acolo. Pe aripa voastră este Șor.

Stanislav Vartanean: „Nu este vorba de nemicire. Explic, de ce. Pentru că și guvernarea este de dreapta. Filip care a afirmat recent că gândește în română și că în locul cursului pro-Moldova semnează Unirea cu Dăncilă, prim-ministrul României. Pentru el Unirea reprezintă conductele de gaz. Ieri Gaburici a declarat că Unirea are loc prin intermediul drumurilor. De fapt, poate, ei au avut în vedere regiunea Moldova din România. Guvernarea și ea este un partid de dreapta... Ea încearcă să se poziționeze drept partid de centru, însă, în viziunea mea, democrații încearcă, pur și simplu, să atragă acest electorat...”

Europa Liberă: Am înțeles corect că dumneavoastră vedeți forțele de stânga doar prin prisma Unirii și nu prin faptul că ei tind spre un stat de drept normal, un sistem de justiție independent?

Stanislav Vartanean: „Nu. Reprezentanții stângii au aceleași viziuni”.

Europa Liberă: Pur și simplu, atunci când vorbiți despre dreapta, mereu duceți discuția spre Unire...

Stanislav Vartanean: „Așa este că toate partidele de guvernare, inclusiv Alianța pentru Integrare Europeană, cu excepția democraților, așa cum au încercat ei să arata în Parlament timp de mai mulți ani, că au diferite curente: Diacov, Lupu, cineva susține mai mult Unirea, cineva mai puțin. Așa este, din păcate, că la noi dreapta și stânga s-a împărțit geopolitic. Din punctul de vedere politic, la noi s-a amestecat totul, deoarece și socialiștii veneau cu anumite inițiative economice destul de liberale...”

Ștefan Gligor: „Da, ținând cont de modelul economic, PSRM nu este un partid socialist”.

Europa Liberă: Ce se întâmplă acum cu Partidul Democrat? Ce înseamnă această campanie pentru ei?

Ștefan Gligor: „Este o luptă pe viață și pe moarte, dacă putem spune așa. De aceea ei vor utiliza toate sursele pe care le folosesc, așa cum vedem, foarte consecvent și sistematic. Ei fac aceasta deja din 2015. De fapt, în viziunea mea, ei sunt singurul partid politic care a studiat toate scenariile posibile din perspectivă sociologică. Există informații că în primăvara anului 2017 ei au făcut o cercetare sociologică cu 12.140 de cetățeni și au precizat, din câte cunosc, aceste rezultate în anchetele ulterioare în care au fost întrebați circa 70 de mii de persoane.

Aceste cercetări au fost puse la baza sistemului mixt despre care domnul Vartanean spune că acesta a fost elaborat de către socialiști. De fapt, acest sistem a fost votat în urma unei cercetări foarte detaliate a fiecărui sat la nivel de stradă, de mahala. Și Partidul Democrat deține acea informație pe care nu o mai deține nimeni, nici voi. Respectiv, ei sunt gata pentru tot felul de scenarii, și ei știu cum să le joace. Fiind un partid de sistem, ei urmează primul, al doilea, al treilea, al cincilea scenariu. Și fiecare scenariu are variațiile sale. Ei controlează elementul de formă, elementul informațional. Respectiv, ei știu întreg tabloul. Nimeni nu mai are un asemenea tablou: nici socialiștii, nici Renato Usatâi, chiar dacă acesta are anumite surse interioare, nici opoziția. Toți merg în aceste alegeri orbi. De aceea am fost împotrivă.

Mereu am considerat că opțiunea corectă sunt protestele care vor impune Parlamenul să schimbe aceste tendențioase reguli de joc pe cele obiective și transparente, pe o variantă mai bună a

Nu consider că aceste alegeri sunt niște alegeri; Partidul Democrat se va ține cu dinții, el nu are unde fugi...

sistemului proporțional în baza căreia vom avea alegerile. Nu consider că aceste alegeri sunt niște alegeri. În al doilea rând, nu cred că ele pot schimba ceva în interesul poporului. Ele pot schimba ceva în interesul unor grupări care, probabil, se vor uni, dar nu în interesele poporului. De aceea nu consider aceste alegeri drept alegeri. Partidul Democrat se va ține cu dinții, el nu are unde fugi. Ei vor folosi acele tehnologii la care socialiștii nici nu se gândesc. Și mi se pare că, ținând cont de instalarea camerelor de filmat în regimul offline în secțiile de votare...”

Europa Liberă: Ce înseamnă instalarea camerelor de filmat în regimul offline?

Ștefan Gligor: „Guvernul a luat hotărârea conform căreia în secțiile de votare vor fi instalate camerele de filmat în regimul offline. Aceasta înseamnă că nici un cetățean nu va avea acces la aceste înregistrări. Camerele vor fi accesate de Comisia Electorală Centrală și organele electorale din circumscripții. Ce înseamnă toate acestea?

Aceasta înseamnă că Partidul Democrat, de fapt, va avea un

Partidul Democrat va avea un instrument de control asupra realizării tuturor schemelor de falsificare a acestor alegeri...

instrument de control asupra realizării tuturor schemelor de falsificare a acestor alegeri, asupra transportării organizate a alegătorilor, tot felul de caruseluri și asupra corupției electorale. Ținând cont și de faptul că a fost anulată interzicerea la agitație politică în ultima zi, nici nu veți putea demonstra că unii oameni au fost șantajați sau convinși prin diferite metode de a vota pentru cineva în aceste alegeri”.

Stanislav Vartanean: „Permiteți-mi să nu fiu de acord. Voi demonstra foarte simplu și clar două argumente care nu au nicio relevanță”.

Europa Liberă: Vă rog.

Stanislav Vartanean: „Mai întâi, în ceea ce privește camerele de filmat. Democrații pot să deschidă listele și să vadă cine a venit și cine nu a venit. Sunt niște prostii tot ce se spune despre camere că ele ar controla ceva. Democrații vor privi și vor controla listele”.

Europa Liberă: Dar, din punctul de vedere psihologic aceasta poate însemna o presiune electorală asupra unor alegători.

Stanislav Vartanean: „Nu va însemna o presiune. Sunt niște prostii”.

Ștefan Gligor: „În condiții de frică...”

Stanislav Vartanean: „Aceasta confirmă că...”

Ștefan Gligor: „Vreți să spuneți că această măsură este îndreptată spre îmbunătățirea atmosferei în timpul alegerilor? Serios?”

Stanislav Vartanean: „Atunci când există o înregistrare video...”

Ștefan Gligor: „Ce va fi atunci?”

Stanislav Vartanean: „Dacă vor fi acuzaţii de vreo aruncare de buletine, dacă o va cere opoziţia să o aibă să o vadă. Nu îi apăr pe democraţi, eu doar zic că...”

Ștefan Gligor: „Credeţi că...”

Stanislav Vartanean: „Eu mă refer doar la mecanism”

Europa Liberă: Primul argument îmi este clar. Al doilea?

Stanislav Vartanean: „Al doilea. Ziceţi că democraţii controlează totul, că toate merg prost, nu ieşiţi la vot, căci totul este deja decis”.

Ștefan Gligor: „Nu am zis aceasta, manipulaţi şi minţiţi. De ce vă permiteţi aceasta?”

Stanislav Vartanean: „Deoarece mereu ziceţi că ei au scenarii...”

Ștefan Gligor: „Nu am zis nu ieşiţi la vot, am zis... Îmi puteţi explica obiectiv?”

Stanislav Vartanean: „Explic, da, explic. Un argument simplu.

Dacă ei le ştiu pe toate, până la cele mai mici obiective, până la cea mai neînsemnată casă, scară, toţi ei... de ce au pierdut în alegerile din Chişinău? Silvia Radu s-a prăbuşit rău de tot, s-a prăbuşit”.

Ștefan Gligor: „Vă explic”.

Europa Liberă: Dar Chişinăul mereu a fost în opoziţie.

Stanislav Vartanean: „Nu face aceasta diferenţa, în opoziţie, nu în opoziţie”.

Europa Liberă: Dar Silvia Radu era percepută ca un candidat...

Ștefan Gligor: „Democraţii nu s-au pregătit de alegerile locale”.

Stanislav Vartanean: „Sudul şi nordul Moldovei mereu au fost centurile roşii”.

Europa Liberă: Silvia Radu era percepută drept candidatul lui Plahotniuc.

Stanislav Vartanean: „Nordul Moldovei mereu a fost mereu centura roşie şi aceasta ne vorbeşte despre faptul că la nord şi sud neapărat vor câştiga socialiştii?”

Ștefan Gligor: „Nu”.

Stanislav Vartanean: „Păi vedeţi!”

Ștefan Gligor: „Desigur, nu...”

Stanislav Vartanean: „Deşi, probabil, puteau să câştige din plin. Centrul mereu a fost proeuropean. La centru au câştigat PAS şi DA sau democraţii, în raioanele di centru?”

Ștefan Gligor: „Ascultaţi...”

Europa Liberă: Totul depinde de...

Stanislav Vartanean: „Păi, vedeţi? Multe, multe necunoscute în

Șansele opoziţiei, atât de stânga, cât şi de dreapta, cresc exponenţial, dacă la vot va ieşi o mulţime de lume...

aceste ecuaţii. Dar principalul este că ştim cu siguranţă că şansele opoziţiei, atât ale celei de stânga, cât şi ale celei de dreapta, cresc exponenţial, dacă la vot va ieşi o mulţime de lume. Şi niciun fel de chestionare, camere şi ameninţări...”

Ștefan Gligor: „De unde va veni această mulţime mare? Nu vă înţeleg”.

Stanislav Vartanean: „Mobilizare, aceasta se numeşte mobilizare. În esenţă...”

Ștefan Gligor: „Câţi oameni sunt în ţară?”

Stanislav Vartanean: „Ascultaţi, sunt suficienţi ca să câştigăm alegerile...”

Ștefan Gligor: „Cât? Aţi tăiat un milion două sute de mii de oameni din procesul electoral prin sistemul vostru. Aţi lăsat loc... Câţi oameni sunt în ţară?”

Stanislav Vartanean: „Trebuie să lucrăm cu oamenii. Pentru a lucra cu oamenii, partidele au nevoie de activişti. Dacă opoziţia de dreapta nu are activişti, atunci recunoaşteţi că opoziţia de dreapta nu poate crea un sistem partinic”.

Europa Liberă: O clipă, o întrebare...

Ștefan Gligor: „Acum vorbim, de fapt, despre, noi, de fapt, vorbim despre altceva”.

Stanislav Vartanean: „Vorbim despre neputinţa unui sau altui partid...”

Europa Liberă: Domnule Vartanean, domnule Vartanean! O clipă, este important...

Stanislav Vartanean: „Trebuie să lucrăm! Încă o dată repet, e foarte important”.

Europa Liberă: Iarăşi am o senzaţie de deja-vu. Dar daţi doar în PAS şi Platforma DA, doar în ei. De ce vă luaţi aşa de ei? Parcă nu lucrează cu electoratul dvs.

Stanislav Vartanean: „Nu”.

Europa Liberă: De ce atunci vorbiţi doar despre ei? Adversarii dvs. sunt democraţii şi Ilan Şor...

Stanislav Vartanean: „Vreau ca...”

Europa Liberă: Şi „Partidul nostru”. Totuşi, de ce bateţi pe parcursul emisiunii doar în cei din dreapta?

Stanislav Vartanean: „Staţi, staţi. Adversarul nostru din punctul de vedere al puterii sunt a) democraţii, ei trebuie să plece...”

Europa Liberă: Dar pe parcursul întregii emisiuni aţi dat în cei din dreapta şi nu în ei.

Stanislav Vartanean: „...b) din punctul de vedere al ideologiei, sunt cei din dreapta politică. Aşa cum noi înţelegem cât este de periculos, dacă oamenii nu vor ieşi masiv, cei care vor ca lucrurile să se schimbe spre bine în ţară, în primul rând este vorba despre electoratul nostru, cât de periculos este dacă vor ieşi mai mulţi de dreapta, inclusiv de centru, democraţii, cât de periculoasă este posibilitatea unei noi alianţe. Şi puteţi spune de nenumărate ori că...”

Europa Liberă: Iată de ce daţi în cei de dreapta şi nu în democraţi.

Stanislav Vartanean: „Şi în democraţi dăm”.

Europa Liberă: Vedeţi emisiunea de azi şi veţi auzi cât de des menţionaţi PAS şi DA, şi cât de des Partidul Democrat.

Stanislav Vartanean: „Ascultaţi, care este întrebarea? Natalia, vă amintiţi de mitingurile comune ale opoziţiei? Am condus unul dintre ele în piaţă. De câte ori, de câte... Ascultaţi, eu...”

Europa Liberă: Să ne amintim din trecut, zic să ne amintim din trecutul apropiat...

Ștefan Gligor: „De atunci nu mai ieşiţi la proteste”.

Stanislav Vartanean: „Ce folos că protestează opoziţia de dreapta? De câte ori Năstase...”

Europa Liberă: Două sau trei săptămâni în urmă a avut loc... două sau trei săptămâni în urmă a avut loc mitingul Partidului Socialiştilor.

Stanislav Vartanean: „Staţi. Da, pe 27. La el vă referiţi...”

Europa Liberă: Două sau trei săptămâni în urmă a avut loc mitingul Partidului Socialiştilor.

Stanislav Vartanean: „Ziua independenţei, de câte ori...”

Europa Liberă: … Două sau trei săptămâni în urmă a avut loc mitingul Partidului Socialiştilor.

Stanislav Vartanean: „Năstase şi Sandu ziceau că ei continuă protestele. Unde sunt protestele?”

Ștefan Gligor: „Întrebaţi-i pe Năstase şi Maia Sandu”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, iarăşi vorbiţi despre opoziţia de dreapta.

Ștefan Gligor: „Ascultaţi”.

Stanislav Vartanean: „Deoarece opoziţia de dreapta ne acuză de colaborare, iar ea, totodată, nu face nimic”.

Ștefan Gligor: „Ştiţi, am aşa o senzaţie că ei nu înţeleg sistemul pe care l-au acceptat. Ei nu înţeleg ce fac”.

Europa Liberă: Domnule Gligor, vreau să zic doar, este important, e important...

Stanislav Vartanean: „Le înţelegem pe toate...”

Ștefan Gligor: „Care este numărul alegătorilor care vor decide soarta alegerilor de la anul?”

Europa Liberă: Domnule Gligor, domnule Vartanean, vă rog foarte mult, mai avem două minute. Vă amintesc doar că la miting...

Stanislav Vartanean: „Din prima în Chişinău, din nouă mandate, nouă vor fi ale socialiştilor...”

Europa Liberă: …La mitingul care a avut loc trei săptămâni în urmă, mitingul Partidului Socialiştilor...

Stanislav Vartanean: „Da”.

Europa Liberă: …în Chişinău, unde au fost aduşi oameni, activişti din întreaga ţară...

Stanislav Vartanean: „Da”.

Europa Liberă: …De pe scenă, dacă e să privim filmarea video, să ascultăm discursurile etc., pentru Plahotniuc nu aţi găsit loc.

Stanislav Vartanean: „A fost, a fost, de câteva ori s-a zis”.

Europa Liberă: O dată? De două? Revedeţi, aceastea se numeşte analiză de conţinut.

Stanislav Vartanean: „Ei şi ce?”

Europa Liberă: Şi veţi vedea cât de des aţi dat în cei de dreapta şi cât de des aţi dat în democraţi.

Stanislav Vartanean: „Am dat în toată alianţa”.

Europa Liberă: Dar accentul mai mare pe Filat şi pe cei din dreapta actuală.

Stanislav Vartanean: „Cei din dreapta și democrații sunt același lucru. De ce nu o înțelegeți?”

Ștefan Gligor: „Este o absurditate!”

Stanislav Vartanean: „Și socialiștii în primul tur...”

Ștefan Gligor: „Fără ajutorul lui Plahotniuc niciodată nu ați fi câștigat alegerile prezidențiale. Niciodată”.

Stanislav Vartanean: „În primul tur am luat la Chișinău nouă din unsprezece mandate...”

Ștefan Gligor: „Niciodată nu ați avut televiziune, ambasadori. În general, nu ați fi fost în libertate. Este un lucru evident”.

Europa Liberă: A rămas doar un minut.

Stanislav Vartanean: „Repet, la Chișinău socialiștii au opținut nouă mandate din unsprezece în primul tur”.

Ștefan Gligor: „Păi și ce? Despre ce vorbesc eu și ce spuneți dumneavoaastră?”

Stanislav Vartanean: „Aceasta înseamnă că dacă oamenii din toată țara vor ieși la fel ca și în Chișinău...”

Europa Liberă: Trecem spre concluzii.

Ștefan Gligor: „De unde? Toată țara locuiește la Chișinău”.

Stanislav Vartanean: „Spuneți niște prostii...”

Ștefan Gligor: „Desigur, prostii. Statistica este de partea mea”.

Europa Liberă: Doar un minut! Concluzii, vă rog!

Stanislav Vartanean: „Concluzia este că trebuie să ieșim la alegeri. În al doilea rând, să nu credem manipulărilor. În al treilea rând, cel mai important, aceste alegeri sunt unica și ultima șansă de a uita acești nouă-zece ani de rușine ale Alianței, pe toți cei care erau cu Filat și cu Plahotniuc, care au trecut la Sandu și Năstase. Din păcate, așa și este”.

Europa Liberă: Am înțeles. Concluzia dumneavoastră.

Ștefan Gligor: „Sunt cele mai nelibere, părtinitoare și manipulate alegeri în istoria țării noastre. Oamenii trebuie să se informeze corect, trebuie să înțeleagă că votând în acest sistem, mai ales în circumscripții uninominale, ei trebuie să înțeleagă corect care este teritoriul circumscripției. Nu le cunosc nici politicienii noștri. În al doilea rând, cine sunt candidații? Pentru a vota normal și sigur, pentru a nu vota un spoiler care vor fi foarte mulți. În fiecare circumscripție electorală vor fi câte cinci-șapte oameni pentru a separa voturile. Trebuie să cunoaștem foarte bine candidații din circumscripțiile electorale. Cetățenii noștri, toate partidele politice care vor să obțină un rezultat, trebuie să informeze cetățenii despre circumscripțiile lor. În rest, totul este o manipulare”.

Europa Liberă: Vă mulțumesc.

Stanislav Vartanean: „Este adevărat”.

Europa Liberă: Măcar cumva am găsit un numitor comun.

Stanislav Vartanean: „Trebuie să informăm, trebuie să lucrăm...”

Europa Liberă: Vă mulțumesc pentru această discuție vie. Vă mulțumesc. Dar cum se va schimba totul în luna care vine vom afla la începutul anului viitor, deoarece următoarea noastră emisiune va apărea la începutul anului 2019. Anul, se pare, va fi unul foarte fierbinte. Toate cele bune și la mulți ani!