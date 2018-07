O vizită controversată: Donald Trump în Marea Britanie (VIDEO)

Theresa May este o „profesionistă”, le-a declarat președintele Trump ziariștilor la conferința de presă de la reședința premierului britanic de la Chequers, situată la nord-vest de Londra, negînd că ar fi spus ceva de rău despre ea în interviul publicat astăzi de cotidianul de scandal „The Sun”. Ar fi „o profesionistă” fiindcă atunci cînd el i-a spus că nu ar avea de ce să-și ceară scuze în fața ei, premierul i-a tăiat vorba comentînd „Nu vă faceți griji. E doar presa”. Iar, Donald Trump comenta cu voce mai joasă, dar bine audibil, „Nu vă faceți griji. [Ziariștii] îmi fac ce le fac eu lor”... Altfel, Trump a caracterizat-o pe Theresa May drept „femeie nemaipomenită” care „face o muncă fantastică”.

Schimbul de cuvinte evocat spune mult despre felul de a gîndi și gradul de înțelegere între cei doi lideri. Iar Donald Trump a dat în plus asigurări că citatul din „The Sun”, referitor la formula de Brexit și imposibilitatea ajungerii cu Londra la un acord comercial de liber schimb” ar face parte din categoria „știrilor false” (fake news).

Acordul va fi „în mod absolut posibil”, relațiile americano-britanice sînt „la nivelul lor special cel mai înalt” – a spus președintele Trump, în timp ce gazda sa a afirmat că au discutat la întrevederea lor planuri pentru un acord comercial „ambițios”. „Am citit relatările în care se spune că acordul nu ar fi posibil, dar cred, după ce am vorbit cu oamenii și reprezentanții primului ministru și cu experții în comerț că acordul va fi absolut realizabil”.

Discuțiile s-au desfășurat în afara Londrei, atmosfera din capitala britanică fiind, după relatările BBC-ului, extrem de încinsă, cu zeci de mii de demonstranți parcurgînd centrul Londrei în două marșuri organizate de două principale organizații, cărora li s-au adăugat alte numeroase ong-uri și sindicate, toate protestînd împotriva vizitei lui Trump în Marea Britanie și punînd sub acuzare diverse elemente ale politicii administrației americane. Cei mai mulți demonstranți intervievați de televiziunea britanică au condamnat politicile americane în domeniul imigrației și s-au referit la evenimentele de la frontiera cu Mexicul.

În cursul dimineții, președintele american a spus că a discutat timp de o oră și jumătate cu premierul May la dineul special organizat joi la Palatul Blenheim, afirmînd: „cred că nu am avut niciodată o relație mai bună ca noaptea trecută”. Vineri dimineață liderul american a vizitat Academia Militară Regală de la Sandhurst, Berkshire, în timp ce prima Doamnă, însoțită de Philip May, soțul Theresei May a vizita Spitalul Regal Chelsea, la Londra.

Momentul cel mai așteptat de presa britanică a fost primirea lui Donald Trump și a soției sale de către Regina Elisabeta a II-a. Ceremonia s-a desfășurat la Windsor, în absența prințului Philip, și după ce monarhul britanic și președintele american au ascultat imnul Statelor Unite și au trecut în revistă garda de onoare, Regina a primit cuplul în Camera de stejar a palatului, aceeași în care în urmă cu doi ani, i-a găzduit tot la un ceai pe președintele Barack Obama și pe soția sa Michelle.

Exact o oră mai tîrziu, cuplul prezidențial a părăsit Castelul Windsor, după asigurările date de corespondenta BBC-ului la Casa Albă, fără ca protocolul regal să fi fost încălcat în vreun fel de vreun gest neașteptat din parta lui Donald Trump.

Cuplul prezidențial își petrece seara și ziua de sîmbătă în Scoția, în stațiunea de golf Turnberry, proprietatea sa, după care se va deplasa la Helsinki pentru mult așteptata și comentata întîlnire cu liderul rus Vladimir Putin.

Între timp, de la Glasgow parvin știri despre protestatarii ce se adună la chemarea organizației „Scoția unită împotriva lui Trump”, care declara în cursul după-amiezii că se așteaptă sosirea a circa trei mii de demonstranți în Piața George din centrul orașului.