O treime din populația lumii trăiește în țări cu democrație în declin

Ce se intimpla cu democratia in lume – este tema unui articol aparut in Washington Post. Care sint concluziile? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Articolul are la baza un studiu al Institutului V-Dem si autorii articolului sint Anna Luhrmann de la Universitatea din Goteburg si Matthew Wilson de la Universitatea statului Virginia de Vest.

Autorii sustin ca o treime din populatia lumii traieste in tari cu democratie in declin. Studiul are la baza interviuri cu 3,000 de cercetatori, care au evaluat 178 de tari. La sfirsitul lui 2017, cei mai multi locuitori ai planetei traiau in democratii. De-atunci incoace insa, spun cercetatorii, o treime din populatia globului are parte de fenomenul de „autocratizare”, in conditiile in care lideri ingradesc libertatile, optind pentru o conducere mai unilaterala. Fenomenul este vizibil in toata lumea, inclusiv Europa si America.

Singura regiune care inca progreseaza este Africa Sub-Sahariana. Doar 15% din populatie traieste in tari unde oricine are acces oarecum egal la puterea politica. Patru dintre statele cu numarul cel mai mare de locuitori – India, Statele Unite, Brazilia si Rusia – sint afectate de fenomenul autocratizarii.

In alte tari mari democratia este in declin: Congo, Turcia, Tailanda, Ucraina si Polonia. Intre tarile considerate de studiu democratii liberale, Statele Unite au coborit cu 24 de locuri in ultimii doi ani, de la locul 7 in 2015 la 31 in 2017. Expertii institutului sint mai sceptici cu privire la democratie, in America pentru ca au inceput sa fie sceptici ca Congresul va contracara excesele executivului. Indoiala se refera si la partidul de opozitie din America, ei au pierdut increderea că democratii pot contribui eficace la supravegherea, investigarea si controlul asupra actiunilor partidului de guvernamint.

Raportul arata ca executivul american demonstreaza un respect mai scazut fata de prevederile constitutionale si rolul puterii juridice, doi indicatori importanti. Expertii apreciaza ca alegerile din America din 2002 si 2014 au fost libere, dar le considera pe cele din 2016 doar intr-o anumita masura libere si echitabile. In ultimul deceniu ei apreciaza ca presa din America este in declin, indicatorul fiind varietatea perspectivelor oferite publicului.

Pe ansamblu, cercetatorii apreciaza ca in Statele Unite democratia electorală se mentine robusta, in ciuda declinului democratiei liberale pe ansamblu.