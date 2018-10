O săptămână tragică în Statele Unite de care ne despărțim triști și înfricoșați

O persoană înarmată a intrat sâmbătă într-o sinagogă din Pittsburgh, statul Pennsylvania, omorind 11 persoane și rănind multe altele. Care sînt reacțiile din Statele Unite?

Această știre tragică și macabra vine dupa ce vineri a fost arestat cel care a trimis bombe artizanale, prin posta, pe adresele a doi fosti presedinti ai Statelor Unite si alemultor alte foste oficialitati si personalitati publice, de stinga.

„Ce se întîmplă cu țara noastră?”, se intreaba comentatorul politic Max Boot. „în momente de criza, asteptam de la președinte să ne vindece rănile, să depășească spiritul partizan, să unească țara. Trump face exact opusul. El exacerbeaza diferentele in mod intentionat, pentru cistig politic. El risca violenta politica generalizata pentru ca el si sprijinitorii sai republicani sa ramina la putere”, scrie Boot, aratind ca atunci cind presedintele îi acuză pe așa numiti „globalisti” pentru imigratia ilegala, dreapta extremista intelege „evrei”.

La fel și când incurajeaza teorii ale conspiratiei, care sustin ca George Soros s-ar afla in spatele caravanei de imigranti care se indreapta catre Statele Unite din Mexic.

Dar, spun în replică apărătorii lui Trump, atentatorul de la Pittsburgh nu e un sprijinitor al președintelui pe care-l invinuia pe Internet ca ar avea în jur prea multi evrei.

Dupa cele intimplate la Pittsburgh, presedintele Trump a condamnat violenta politica, antisemitismul si toate formele de ura, pornind de la religie, grup etnic sau rasa. El a spus ca se va deplasa la Pittsburgh pentru a se intilni cu comunitatea îndoliata.

Guvernatorul statului Pennsylvania, republicanul Tom Wolf, a spus sâmbătă „Nu putem accepta ca violenta este normalitate in viata americană”. „El are dreptate’ – arata editorialul din „Washington Post”, continuind „Violenta a devenit normala in America. Anormalul a devenit normal. Dar nu trebuie sa o acceptam. Nu trebuie sa ne obisnuim. Le datoram asta victimelor și propriului nostru viitor”.

Analistul Colbert King scrie „în America nu exista adapost impotriva urii”. El descrie scenele de la sinagoga din Pittsburgh aratind: „libertatea lor de a nu se teme si locul sfânt au fost profanate, atunci când atentatorul a spus, in timp ce tragea, „toți evreii trebuie sa moara”.

Jennifer Rubin aminteste ca Liga Impotriva Defaimarii a informat in februarie ca numarul incidentelor anti-semite in America a fost cu aproape 60% mai mare in 2017 decit in 2016, cea mai mare crestere anuala de la inaugurarea statisticii, in anii 70.

Vandalism impotriva locurilor sfinte, simboluri si mesaje anti-semite pe rețelele de socializare, marsul neo-nazistilor de la Charlotesville, scandind „evreii nu ne vor inlocui”, acte de violenta.

Autoarea spune ca la originea acestor fenomene de află extremele ideologice, de dreapta, dar si de stinga. „Nimeni in afara de atentator nu este responsabil pentru omorul in masa de la Pittsburgh”, scrie Rubin, continuind „Dar exista o multime de oameni, inclusiv cu functii publice si pe retele de socializare, care contribuie la cresterea sentimentelor antisemite, proclamate de atentator. Daca credeti ca vorbele, in special vorbele presedintelui, nu conteaza, mai gândiți-vă”.

De gândit dă și un incident petrecut la mijlocul acestei tragice săptămâni. Un bărbat alb, Gregory Bush, a intrat miercuri într-un magazin alimentar in Kentucky și a împușcat, pe la spate de cîteva ori doi negri, pe Maurice Stallard de 69 de ani, care venise la cumpărături cu nepotelul, și pe Vikie Lee Jones, de 67 de ani.

La iesirea din magazin, lui Bush i-a iesit in fata Ed Harell, care-si astepta sotia in parcare. Crezindu-se in pericol, Harell a pus și el mina pe propriul pistol, la care Bush i-a spus „nu mă împușca, nu te voi împușca nici eu, albii nu împușca albi”.

Bush este acum acolo unde-i e locul, in arest, urmind sa fie judecat, dar realitatea care dă de gîndit rămâne.

Vina pentru toate aceste acte aparține direct a unor persoane dezaxate, care nu prețuiesc viata si sint capabile de orori.

Dar retorica publică vitriolică și atmosfera de ostilitate ireconciliabilă din spațiul politic american pot impinge cu usurință astfel de persoane dezechilibrate spre violență, așa cum pare să se fi întîmplat de cîteva ori în ultima săptămână, de care ne despărțim triști și înfricoșați.