O decizie prezidențială controversată la Washington: retragerea militarilor americani din Siria

Presedintele Trump a declarat victorie impotriva gruparii teroriste ISIS in Siria si a decis sa retraga trupele americane din acea tara. Care sint reactiile in Statele Unite? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump a scris pe tweeter ca Statele Unite au „înfrint ISIS in Siria, singura mea ratiune pentru a mentine trupe acolo”. Surse de presa anuntasera ca administratia americana are de gind sa retraga cei 2,000 de militari anericani, aflati acum in Siria.

Aceasta decizie, care pare sa fi luat prin surprindere oficialiatati de la Casa Alba si din Congres, ca si de la Departamentul de Stat si Pentagon poate pune capat eforturilor americane de a influenta razboiul civil din Siria, care dureaza de sapte ani si in care sint implicate si alte forte straine intre care Rusia, Turcia si Iran.

Incă din campanie, Trump a pus sub semnul intrebarii utilitatea mentinerii de trupe americane, in diverse parti ale lumii, inclusiv Siria. Realitatea este insa ca in Siria, gruparea ISIS nu a fost infrinta, mentinind centre de rezistenta.

In Congres, colegi de partid ai presedintelui Trump au criticat decizia. Senatorul Marco Rubio a spus ca retragerea este o „greseala colosala”. Un aliat al presedintelui, senatorul Lindsey Graham a spus ca daca Obama ar fi luat o hotarire similara, republicanii ar ataca-o fara oprire. Republicanul Bob Corker, care conduce Comisia pentru Relatii Internationale s-a deplasat la Casa Alba ca sa vorbeasca cu presedintele Trump despre aceasta situatie, dar personalul acestuia a anulat intilnirea cind senatorul se afla de-acum acolo. Rubio a scris pe tweeter, ulterior declaratiei initiale, ca a gasit pe cineva are se bucura pentru decizia lui Trump, indicind ca este vorba despre Rusia.

Doar saptamina trecuta, purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat spusese ca fortele americane vor ramine in Siria, pina la indeplinirea misiunii. Forte americane si parteneri sirieni incearca sa elimine centre de rezistenta ISIS, iar o retragere americana ar putea revitaliza pe insurgenti, sustin analisti.

O sursa de la Ministerul Apararii a spus ca retragerea celor 2,000 de militari ar putea incepe de indata. Un aspect interesant este faptul ca Trump a stat de vorba de curind cu presedintele Turciei, Erdogan. Daca fortele americane sint retrase, alianta condusa de kurzi poate fi in mare pericol, ea fiind amenintata de Ankara, care considera ca alimenteaza insurgenta interna in Turcia.

Critici spun ca daca i-ar lasa pe kurzi prada Turciei, Statele Unite ar sacrifica un aliat fidel, cu consecinte devastatoare asupra alianțelor viitoare. Oficialiati ruse au exprimat satisfactie retinuta, aratind ca retragerea fortelor americane ar putea crea conditii pentru o solutie politica in Siria.

Seful comisiei militare din Parlamentul Rusiei a spus ca retragerea este un indiciu al esecului strategiei Washingtonului in Siria. Scepticismul provine din faptul ca nici la Moscova nu exista incredere ca decizia lui Trump va fi pusa in aplicare. Intre timp insa, retragerea potentiala provoaca satisfactie in tari cu sint Rusia, Iran, Turcia, tari care au ca numitor comun absenta ordinii democratice.