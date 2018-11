O comisie parlamentară specială anchetează la Chișinău activitatea Ludmilei Kozlovska

O comisie de anchetă creată în Legislativ de majoritatea parlamentară condusă de PD pentru a investiga presupusa implicare în politica moldoveană a unei activiste ucrainene, Ludmila Kozlovska, și-a ținut astăzi prima ședință. Ședința a fost cu ușile închise, invocându-se caracterul secret al informațiilor examinate de deputați. Într-un comunicatul de presă, se spune că deputații abia încearcă să înțeleagă cum „ar fi putut influența politica internă sau afecta securitatea națională a statului” activista și fundația acesteia Open Dialog. Este un limbaj mult mai blând decât cel folosit inițial de majoritatea PD, care o acuza chiar în titlul comisiei de anchetă pe Kozlovska de „imixtiune ilegală” și „finanțare ilegală” a partidelor politice moldovene (titlu schimbat între timp).

Un comunicat al comisiei anunță că audierile au avut loc cu ușile închise la cererea procuraturii și a Serviciului de Informații și Securitate, datorită „caracterului confidențial al materialelor” ce au fost prezentate. O primă concluzie a deputaților din comisie e că ar exista mai multe ONG-uri din afara țării care au desfășurat activități ce ar putea fi neconforme cu legislația națională și ar putea reprezenta imixtiune în politica internă a Republicii Moldova, precum și elemente ce țin de finanțări ilegale ale unor organizații politice și ale unor politicieni”.

Tot astăzi au fost audiați reprezentanți ai Internelor, Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor și Comisiei Electorale Centrale. Din această comisie numită „pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica internă a Republicii Moldova a Fundației Open Dialog” nu fac parte deputați din fracțiunile PLDM, PL și cea a comuniștilor. Președintele Partidului Liberal-Democrat, Tudor Deliu, a menționat că formațiunea pe care o reprezintă a refuzat să participe în comisie, însă a precizat că până acum opoziția nu a fost invitată la audieri.

„Nu am fost solicitați, chiar ieri am avut o discuție cu președintele comisiei, dl Igor Vremea, l-am întrebat dacă va fi cineva invitați. Mi-a spus că la prima etapă sunt invitate doar autoritățile și atât. Noi în scris am răspuns la o solicitare a comisiei precum că Partidul Liberal Democrat nu a avut și nu are nicio relație cu Open Dialog”.

O solicitare similară a fost formulată și în adresa partidelor de opoziție extra-parlamentare, PAS și PPDA. Într-un răspuns făcut public la începutul acestei săptămâni, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a precizat că „pe toată durata existenței sale, PAS nu a fost finanțat, nu i-au fost prestate servicii cu titlu gratuit și nici nu a fost susținut material de către Fundația Open Dialog”.

Ludmila Kozlovska a fost acuzată de autoritățile de la Varșovia că ar lucra în interesul Moscovei, motiv care a stat la baza expulzării sale din spațiul Schengen, la 13 august. Activista a respins în repetate rânduri aceste acuzații. La scurt timp după expulzare, liderul democrat Vlad Plahotniuc a oferit un interviu agenției IPN, în care, între altele, i-a reproșat Ludmilei Kozlovska că „s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa” împreună cu liderii opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase.

Două luni mai târziu, parlamentul de la Chişinău a dat undă verde anchetei parlamentare cu privire la amestecul în treburile interne ale Republicii Moldova de către organizaţia Open Dialog.

Comentatorul politic Dionis Cenușă întrevede în acțiunile guvernării o încercare de a discredita și imobiliza opoziția extra-parlamentară:

„Pe lângă aspectul legat de discreditare a opoziției care va figura pe on-line, în mass-media Partidului Democrat, vom vedea probabil și un interes scăzut din partea opoziției de a participa la foruri europene din temerea de a nu fi asociați cu evenimente negative sau de a nu fi acuzați de finanțare din partea actorilor externi și, respectiv, de a nu nimeri sub riscul de a fi excluși din campania electorală.”

Deputații din comisia ce investighează presupusa implicare în politica moldoveană a Fundației Open Dialog au precizat astăzi că activitatea lor se va rezuma la colectarea de informații, analizarea lor și formularea de recomandări, fără atribuții de ordin juridic.