Comentarii de presă americane la numirea lui John Bolton consilier prezidențial pentru Securitatea națională

Un articol aparut in Washington Post incearca sa anticipeze relatia intre Departamentul de Stat din Statele Unite si noul consilier presidential pentru Securitate nationala, John Bolton? Care sint evaluarile ziaristilor? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

John Hudson scrie in Washington Post ca diplomatii americani de cariera isi amintesc de stilul agresiv al lui John Bolton, opus culturii ministerului.

Ani de zile, Bolton, care fost ambasador americani la ONU, a caracterizat personalul Departamentului ca fiind slab si pus pe concesii. Spre deosebire de fostul secretar de stat Tillerson, care nici el nu a parut sa-i respecte pe diplomati, Bolton intelege foarte bine structurile puterii.

In noua sa functie, el nu va conduce Departamentul de Stat, dar fara indoiala il va influenta. John Bolton este cunoscut pentru maniera dibace in care a sprijinit razboiul de Irak. Se stie ca institutiile internationale ii displac. Se mai stie si ca s-a pronuntat pentru interventii militare si schimbari de regim in Corea de Nord si Iran.

Se pare ca relatiile sale cu secretarul de stat desemnat, Mike Pompeo sint bune, dar e putin probabil ca Bolton sa cedeze initiativa, in chestiuni cum ar fi Iranul sau Corea de Nord, de exemplu. Aliati ai sai spun ca Bolton va incerca sa-si plaseze aliati, in pozitii cheie. Se anticipeaza si ca va face „curatenie” la Consiliul pentru Securitate Nationala, incercind sa se debaraseze de aliatii predecesorului sau HR McMaster.

Numirea lui Bolton a creat neliniste si suspiciuni, care nu au fost diminuate nici de stirea ca presedintele i-ar fi cerut sa promita ca nu va porni nici un razboi. John Bolton alaturi de Donald Trump este un paradox, pentru ca in campania actualul presedinte a numit razboiul din Irak – de care Bolton nu se dezice nici acum – o eroare istorica.

Ca si in cazul altor consilieri se pare ca domnul Trump a fost atras de prezenta mediatica a lui Bolton, mai ales la reteaua conservatoare Fox. John Bolton a fost critic la adresa Rusiei, fiind si in aceasta privinta un dur, dar analisti cred ca prioritatea sa Corea de Nord si Iran, nu-i va lasa prea mult timp sa se concentreze asupra Rusiei.

In esenta, acum, cind structura institutionala americana este amenintata de o revolta populista, numirea lui Bolton are o logică internă, pentru cei care il sustin pe Donald Trump si este privita cu teamă de cei care i se opun.