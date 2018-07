„„Nu am pentru cine vota. Ăștia care sunt acum numai ne amăgesc” (VIDEO)

Consiliul de Directori al Băncii Mondiale au aprobat un nou credit de 30 de milioane de dolari pentru Republica Moldova pentru a sprijini reformele în domeniul guvernanței economice. Ceva mai devreme țara a primit o nouă tranșă de aproape 34 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional.

Pe de altă parte, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene, care este executivul european, să suspende plata oricărei tranșe din asistența macro-financiară de 100 de milioane de euro ca urmare a anulării votului de la Chișinău și a adoptării sistemului electoral mixt.

Parlamentul European a cerut de asemenea Comisiei Europene să suspende și asistența financiară de sprijin bugetar, cum s-a mai făcut în 2015 după criza bancară. Reluarea acestui ajutor ar urma să fie condiționat de validarea alegerilor locale din Chișinău, de rezultatele unei anchete eficiente în cazul de devalizării băncilor din Republica Moldova, de recuperarea banilor sustrași din bănci și de judecarea celor vinovați.

Liderul Partidului Democrat, de guvernământ, Vlad Plahotniuc, a amintit că formațiunea sa rămâne fidelă cauzelor europene, dar nu se va mai ține ca înainte de condiționalitățile UE, ci va urmări întâi de toate nevoile cetățenilor.

Despre preocupările și necazurile moldovenilor, vorbim la acest sfârșit de săptămână.

Oameni cu care am discutat la Drochia nu înțeleg cum a ajuns țara lor așa. Atât de schimonosită de ură, pe alocuri de frică. Ei nu înțeleg cum se mai poate rămâne într-un stat abuziv și represiv reprezentat în multe dintre cazuri de oameni fără nume și chip, pe care nu a avut ocazia niciodată să îi vadă, să îi audă și în definitiv, în cel mai democratic mod cu putință, să îi voteze.

Paradoxul este că cei la care fac referire alegători se declară apărători ai democrației, dar hulesc votul și îi urăsc pe cei care merg la vot. Interlocutori mei din orașul Drochia vorbesc despre cât de greu este traiul lor.

- „Se trăiește rău în Moldova pentru că țara au ocupat-o burjuii și trăiesc ei până-n cap! Dar noi trăim la pământ. Și gata, noi suntem pierduți, de ce merge e tot mai rău și mai rău! Mă uit că umblă cu brațele de gazete, împrăștiindu-le, că vor să mai fie tot ei mai departe, să lucreze tot la Parlament. Și dau aicea în stânga și în dreapta atâta hârtie. Dar la copiii ăștia din clasa întâia caietele atâta-i de scumpe! E dreptate aicea? Ei se gândesc acolo la Parlament? Cu ce se gândesc, cu capul sau cu picioarele? Aceștia or să se ducă de la Parlament, că nu sunt buni deloc!”

- „Pensia e mititică, prețurile sunt mari și noi cum îi primim, așa îi dăm înapoi. Pe leacuri… De ce se îmbolnăvește lumea asta? CĂ nu are cu ce trăi. Cu o mie de lei ce poți să iei în ziua de azi? Te duci la aptecă (farmacie) și apoi trebuie să dai pe gaz, și pe lumină, și pe telefon, și fără telefon nu poți că ai copii peste hotare și trebuie să vorbești. Ei trebuie să știe de tine și noi de ei.”

Europa Liberă: O să vină toamna și o să fiți poftită să mergeți și să votați. E greu să știți cui să îi dați votul?

- „Nu am pentru cine vota. Ăștia care sunt acum numai ne amăgesc. Știți cum suntem acum? Parcă suntem într-o mlaștină și nu putem ieși. Nu putem ieși din glodul ista.”

Europa Liberă: Cine poartă mai mare vină că Moldova a ajuns în mlaștină așa cum ziceți și dumneavoastră.

- „Îi vinovată și lumea, eu vă spun. Când a votat lumea, nu a fost informată.”

​Europa Liberă: Ce valoare are un vot?

- „Are, mult. Un vot e mult. Vrem în schimbare în Moldova? Da, vrem!”

- „Auziți, dar noi avem politicieni? Dar eu socot că nu avem politicieni. Ăștia au vrut în Parlament și acolo se împart portofelurile. Acolo bani se împart. Ei nu își bat capul de norodul ista.”

Europa Liberă: Cine?

- „Guvernarea! Ne amăgește pe un cap. Cum poți să furi miliardul, hoț să fii și să fii om onest? Cum poate așa ceva să fie? Un hoț – om onest! Ce, nu se vede că ei mușamalizează cu miliardul ăsta? Chiar uitați-vă ce se întâmplă cu Șor? Mă, l-au judecat, 7 ani. 7 ani! Când el trebuia să primească pedeapsa maximă. 7 ani și lui îi dă voie să umble. Ce, asta nu se vede că sunt amestecați mulți aicea? Și îl susțin, de atâta el nici nu se teme! Ce, el îi businessman? El îi hoț, nu-i businessman! La noi adevăr nu-i. Totul îi minciună. Uitați-vă, dați să vorbim așa - în Parlament adevăr nu-i. Din cauză că ei au făcut majoritatea, ca și când îi majoritatea parlamentară, ei ce vor aceea pot să pună la vot. Opoziția poate să dea întrebări, poate să bată cu capul de masă – nici nu îi iau în seamă. Ei au uitat de norod! Adică, dintre alegătorii care au votat comuniștii, aceștia toți s-au dus cu Plahotniuc. Tare li-i dragă de Partidul Democrat. Da de ce nu s-au dus în altă parte, dar s-au dus la Partidul Democrat? Dacă vom face ca norodul să înțeleagă, să nu îi alegem, și pe urmă legea să lucreze, da. Dar așa, nu avem viitor noi!”

Păsul cetățeanului de la Drochia: Vasile Bogatu

Europa Liberă: Cetățeanul cu drept de vot e cu vină mai mare sau politicianul că în țară lucrurile stau prost?

- „Cetățeanul cu drept de vot a fost amăgit.”

Europa Liberă: Ce valoare are votul dumneavoastră?

- „Dacă o să mă gândesc cum o să votez – o să aibă valoare.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge astăzi Moldova?

- „Da ce, nu se vede? Bandiți conduc! Și tot pe mine mă întrebați?”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră sunteți alegători care i-ați trimis în Parlament.

- „Nu, și?”

Europa Liberă: Acum patru ani i-ați trimis în Parlament…

- „Da, erau altfel, parcă. Dacă promit marea și sarea, dar pe urmă uită...”

​Europa Liberă: Și pe parcursul a patru ani, au mai venit la dumneavoastră?

- „Nu au mai fost. Acum au prins a da la polițiști bani pentru apartamente, ca să îi apere. Bandiți se tem, că dacă nu dau acum la polițiști, poliția poate să treacă de partea poporului. Dacă ei votul în Chișinău l-au anulat... În ce țară se mai întâmplă așa ceva, să anuleze votul poporului?”

Europa Liberă: Nu l-au făcut politicieni, justițiarii!

- „Dar care sunt conduși de politicieni!”

Europa Liberă: Pe ce cale merge azi Moldova?

- „Pe calea nebunilor, mă iertați! Ea și-o luat vreo cale?”

- „Lumea vrea să trăiască mai bine. Dar totul se scumpește, de atâta se răscoală toți! E rău, pentru că nu-i de lucru și toți se duc după graniță. Tineretul. Noi de-amu ca noi, pensionari trăim și așa cu ce avem!”

Europa Liberă: Problemele astea care s-au acumulat și care așteaptă rezolvare, mai pot de cineva să fie rezolvate?

- „Pot să fie rezolvate, dar să fie om de nădejde la putere. Dar nu știm în care să credem deja. Am crezut în Dodon, văd că Dodon nu poate face nimic. Deja nu știu în ce să credem… În Europa, sau în Rusia înapoi.”

Europa Liberă: Dar unde vă doriți dumneavoastră?

- „Lasă, să nu se scumpească nimic, să fie totul așa. Cum ne dădeau pensia mai mică, dar era tot ieftin. Dar acum cu 60 de lei ne-o mărit pensia, dar o scumpit totul. Ca vii cu 400 de lei, n-ai ce lua. Iaca 400 s-o dus și nu ai nimic în geantă, apăi cum așa să trăiești? Nu îmi ajunge pensia, eu primesc 1100. Ce să faci?”

Europa Liberă: Și la ce renunțați?

- „La o bucată de carne nu mai cumpărăm noi, lapte, pâinică, ce-i mai ieftin. Nu avem de unde. Am un băiat în Rusia s-a dus de 6 ani, tot ne sună că vrea să vină acasă. Nu are cu ce veni. Lucrează, dar numai pentru mâncare și apartament.”

Europa Liberă: Și în 6 ani în Rusia nu a reușit să adune bani?

- „Iaca nu poate, nu poate… A zis că o să-l deporteze dacă vine acasă. „Mamă, mai rabdă, mai rabdă!” Dar cât poți să răbzi? Ai mai veni și nu mă mai găsi! „O să vin!”. Unul în Italia, de 4 ani nu a fost. Celălalt în Rusia.”

Europa Liberă: Și dumneavoastră în funcție de unde sunt copii decideți unde să meargă Moldova – mai aproape de Rusia sau de Uniunea Europeană?

- „Mai aproape de Rusia eu aș vrea. În Europa, că ei se iau după Europa – acolo primesc mii de euro, dar aici la noi aici cu ce să trăiești? La noi 50 de euro se dă pe lună, pensia.”

Europa Liberă: Moldova e țară săracă?

- „Ea nu e țară săracă, dar îmbogățiți sunt cei care sunt la putere. Dar ei ne-au dat jos. Ne-au sărăcit.”

​Europa Liberă: O dată la patru ani dumneavoastră îi alegeți, dumneavoastră îi trimiteți în Parlament…

- „Nu știm…”

Europa Liberă: Să facă legi, să vă îmbunătățească traiul.

- „Da, dar noi ne gândim că o să fie bine, îi alegem. Și tot pe cât merge, este tot mai rău. Nimic nu se schimbă.”

Europa Liberă: Dar când ultima dată ați discutat cu un politician?

- „Niciodată. Că noi trăim într-o margine de Drochie.”

Europa Liberă: Dar ce preț are votul cetățeanului?

- „Te gândești că va fi bine. L-am votat chiar pe Dodon, m-am gândit că o să fie bine, dar el văd că stă pe loc așa. Nu știu ce o să fie, dar bun nu o să fie. Că sunt proteste prin Chișinău, mă tem de asta, să nu se stârnească ceva.”

Europa Liberă: De ce vă este frică?

- „Să nu se stârnească ceva. Îmi pare rău de nepoți, de tineretul ăsta că ei vor să trăiască și să fie mai bine, dar cum să trăiască? Dacă tot e scump. O să rămână Moldova fără lume, mă tem că. Se duce tot tineretul.”

Europa Liberă: Cum se trăiește azi în Moldova?

- „Pentru noi nu e bine. Suntem bolnavi.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că lumea a ajuns mai mult să ofteze?

- „Partidul așa vrea. Lumea să se chinuie.”

Europa Liberă: Care partid?

- „Ăștia de la putere, ăștia așa se stăruie pentru lume – în loc să facă să fie bine, omul să nu îndure, să îți fie bine. Dar nu e chip!”

Europa Liberă: Moldova e o țară săracă?

- „E săracă. E săracă! Dacă a ajuns morcovul 23 de lei kilogramul, asta e Moldovă? Asta nu-i Moldovă! Poporul are nădejde că dacă îi votează, atunci o să facă. Da ei ce fac? Își măresc lor leafa, dar la ceilalți – ce? Cu 1000 de lei să trăiesc eu?”

Europa Liberă: Dar ei știu că lumea îi nemulțumită.

- „Dar cum nu știu? Foarte bine știu!”

Europa Liberă: Și în toamnă o să fiți chemați să mergeți să le dați votul politicienilor.

- „În toamnă nu mai mergem nicăieri. Deja e gata, s-a terminat, e dus. Nu mai e nădejde în ei.”

Europa Liberă: Nu mai există politicieni în care să aveți încredere?

- „Nu. Cum să crezi în ei, cum?”

Europa Liberă: Dar lumea, ce vrea lumea? Cetățeni ce vor?

- „Ce vrea? Vrea trai bun! Să fie în țară bine, nu cu războaie.”

​Europa Liberă: Și vedeți că societatea e divizată, lumea e pe baricade diferite și unde este dezbinare e greu să crezi că pot fi rezolvate problemele.

- „Nu știu de ce în Moldova noastră nu se rezolvă. De ce în România, dacă fac prostește, totul se rezolvă. Ce, asta e mărire la pensie? Își bat joc, își bat joc! Mărire cu 6 lei. Am ieșit în 2007 la pensie, am lucrat o viață la spital și cu mare greu am 1000 de lei. Hai trăiește, bolnavă cu inima...”

Europa Liberă: Și cum repartizați acești 1000 de lei ca să vă ajungă de la pensie la pensie?

- „Sufăr de îmbrăcăminte, strâng de foc. E greu în ziua de azi de trăit.”

Europa Liberă: Problemele le abordați, dar, spuneți, cum pot fi ele și rezolvate?

- „Cum să spun eu dacă ei se înjură unul pe altul acolo, în Parlament. Ce, nu se vede? Chiar nu le e rușine? Cum se înjură unul pe altul. Dar ce să mai spun de popor? Vă spun, că lumea s-a descurajat de tot ce spun ei. Lumea e dezamăgită. Promite marea și sarea, dar când ajung acolo nu fac nimic.”

Europa Liberă: Dumneavoastră în general ce alegeți – omul, partidul, promisiunea?

- „Eu omul aleg, să ai nădejde în el. Dar dacă nu, nu e nici unul.”

Europa Liberă: Dar cineva trebuie să conducă?

- „Da, trebuie. Numai nu Plahotniuc, iată ce. Numai nu Plahotniuc. Că el deja pe tot a pus mâna.”

Europa Liberă: Dar de unde știți?

- „Da păi se vede. Bogățiile lui. Că el are poliție, justiție, că e a lui tot. Că el de ce se zbate? Ca să rămână el mai mare.”

​Europa Liberă: Păi dumneavoastră decideți cine să conducă Moldova.

- „Numai nu el, numai nu Plahotniuc.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge astăzi Republica Moldova?

- „Să vă spun adevărat, merge spre iad. Pentru că în Parlament toți sunt bandiți. Că aicea toți fură, deputați ăștia. Câți mai puțini deputați o să fie în Parlament, cu atât mai bogată țara o să fie. Că oameni ăștia care stau la putere au magazine, au firme, au benzinării, sunt bogați. Și încă în afară de asta ei primesc salariu bun și până la urmă și pensie mai au. Și oameni îi țin ca pe niște bondari. Într-un stup de albini albinele lucrează, iar bondari mănâncă. Și iaca bondari sunt în Parlament. La 101 deputați le trebuie două milioane numai salariu. De unde să iei banul acesta? Din buzunarul tău, din buzunarul meu, din buzunarul la altul. Ei nu pot să fie slugi ale poporului. Pentru că dacă erau niște slugi ale poporului, atunci făceau bine pentru norod.”

Europa Liberă: Dar acești deputați pe care îi criticați i-ați trimis dumneavoastră, cu votul dumneavoastră.

- „Dar ei scot legi ca să scoată bani de la oameni din buzunare. Și toate legile pe care le fac ei le fac pentru folosul lor, nu pentru folosul țăranilor. Uitați-vă, ei au ridicat și impozite. Ei se chinuie să scoată de la popor. Ce fel de slugă poate să fie el al poporului?”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați că s-au distanțat de grijile și problemele alegătorilor? Pentru că, iată, în toamnă o să vină iarăși să vă cerșească votul.

- „ Da, da. Care va minți mai tare, acela o să stea iar din nou la conducere. Dar lumea nu înțelege un lucru – că stau la conducere niște oameni care vor să mintă poporul și cu puterea lui să-și facă bogății.”

Europa Liberă: Și lumea nu poate să se dezmeticească să facă diferență unde e adevărul și unde e minciuna?

- „Uitați-vă astăzi la noi în țară – toți pleacă după hotare. Oameni deștepți au plecat. Că ei nu vor să lupte cu niște miliardari care au miliarde și care dacă le stă cineva contra, ei pot să „curețe” pe orice om, doar ca să-și câștige interesele lor. Omul când este bogat și inima lui e cucerită de bogăție atunci el e om demonizat.”

​Europa Liberă: Propuneți niște soluții la problemele cu care se confruntă astăzi Moldova și cetățeni acestui stat.

- „Dacă vor fi oameni care vor bine pentru nația noastră moldovenească și să păstreze, cum Ștefan cel Mare a zis că „Moldova nu este a mea, nici a voastră, ci Moldova este al urmașilor urmașilor voștri”. Și dacă nu vor fi lacomi de bogăție, ar lucra degeaba pentru țara asta. Să vă spun drept, poate stau la o masă și beau și mănâncă – Plahotniuc și Dodon. Dar bine pentru țară nu face nimeni nimic. Rămânem tot pe aceiași disc care se învârtește.”

Europa Liberă: Dar miza alegerilor din toamnă care e? Ce vor decide alegerile parlamentare?

- „Dacă lumea va alege iar cu bani, ei vor plăti și ea va alege, singuri pentru copii lor o să aleagă din nou o viață rea. Pentru că aicea nu trebuie să vinzi viitorul copiilor, nepoților pentru 200 de lei ori 300 de lei pe care o să ți-i dea ei să votezi. Trebuie să votezi tu, cu capul liniștit, cinstit și să iasă lumea și să spună că noi n-avem nevoie de 100 de deputați. Noi avem nevoie de vreo 40 de oameni care sunt de ajuns pentru o palmă de pământ să conducă țara asta.”

Europa Liberă: În toamnă o să fiți chemat, poftit să mergeți să votați. Care e miza acestor alegeri parlamentare?

- „Da, votăm ceva de dreapta, dar restul nu. Dodon acesta stă la toți în gât, deja chiar adepți lui nu îl respectă.”

Europa Liberă: Aici la Drochia am găsit mulți simpatizanți.

- „Da, simpatizanți. Veniți și o întrebați pe mama mea care a fost represată, care are vreo 80 de ani și să vedeți cum trăiește, chiar dacă o ajut eu.”

Europa Liberă: Se poate de depășit această situație?

- „Da. Jos toți!”

​Europa Liberă: Îi dați jos pe cei care sunt azi, pe cine aduceți în loc?

- „Nu o să le dea voie, dar trebuie coagulat tineretul, să ne coagulăm, toți.”

Europa Liberă: De ce nu-i unită societatea moldavă?

- „Că am ieșit dintr-o sărăcie și fiecare a vrut să acumuleze, să ia mai mult, să arate că el poate, poate, poate. Dar a trebuit în colectiv. Dar noi așa suntem dați de la Dumnezeu – fiecare vrea să fie cu rânza mai mare.”

Europa Liberă: Am ajuns aici la Drochia cu microfonul și căutăm să aflăm de la locuitor ce cred ei despre drumul pe care merge țara.

- „Ce să aflați, ce, nu se vede ce se face?”

- „Sărăcie și nu e nici o înțelegere deloc, nimic între dânșii, în Parlament nu e înțelegere, nimic.”

​Europa Liberă: Dar ce vreți dumneavoastră, cetățeni?

- „Păi eu ce, eu nu pot să spun numai eu…”

- „Noi ce vrem nu are cine face. Noi vrem să fie bine, să trăiască lumea, îndestulat, să aibă de mâncat, să nu sufere. Da așa, dacă l-au ales, gata, s-a așezat și pentru dânsul numai. Ce, nu-i drept?”

- „Au fost furat tot, nu mai au ce fura.”

Europa Liberă: Dar în toamnă o să vină iar să vă ceară votul.

- „Dar noi putem să nu votăm deja.”

- „Mai mult nu mă mai duc să votez pe nimeni absolut, am pierdut încrederea absolut în toți.”

Europa Liberă: Dar asta nu înseamnă că nu vor fi politicieni. Clasa politică rămâne.

- „Clasa politică poate – poate vor crește din cei tineri și atunci am mai avea niște politicieni. Dar ăștia trebuie fugăriți toți!”

- „Ce înseamnă? Lumea s-a îngrămădit atunci 60.000 de mii și făceau protestele celea dar ei s-au încuiat toți în Parlament, Ghimpu zicea. „Lasă-i să urle! Ce, n-au când?” Iaca cum în România – a ieșit președintele la lume, i-a grămădit, lămurește la lume – de ce, pentru ce…”

- „Cu ciomagul trebuie, cu biciul!”

Europa Liberă: Vreți dictatură?

- „Pentru mine este indiferent, eu sunt născut la români, am lucrat și cu rușii. Și cu ce vreai am lucrat!”

​Europa Liberă: Valentina Ursu, de la Radio Europa Liberă, am ajuns cu microfonul aici la Drochia.

- „Ascult Europa Liberă, sâmbăta. E ca o necesitate morală pentru mine să ascult ce mai gândesc oamenii din alte raioane.”

Europa Liberă: Ce mai crede cetățeanul despre calea pe care merge țara lui?

- „Suntem o așchie din poporul român, care am fost subjugați sute de ani – ba de turci, ba de ruși. Și n-avem noi demnitate de popor, de stăpâni. Noi suntem un fel de sclavi, un fel de robi. Și expresiile astea de „capul plecat sabia nu-l taie” - asta e caracteristic pentru noi.”

Europa Liberă: Dar și soarele nu-l vede…

- „Da, dar lui îi este tot una – mănâncă o bucată de mămăligă cu ceapă și merge înainte!”

Europa Liberă: Are șanse Republica Moldova să ajungă un stat dezvoltat, unde nivelul de trai să fie comparabil cu cel din țările dezvoltate.

- „Șanse are, mari. Dacă mergem în continuare pe calea asta pe care am ales-o cu susținerea țărilor din Uniunea Europeană, cu susținerea României, cu susținerea SUA. Și lumea are șanse să călătorească, să vadă și alte țări, să vadă cum trăiește lumea acolo, cum muncesc acolo. Și au șanse să învețe de la alte popoare mai dezvoltate. Deci, șanse sunt. Pur și simplu trebuie să treacă o perioadă ca să treacă generațiile celea care au prins timpul Uniunii Sovietice și au avut o mentalitate influențată ideologic. Cu timpul cred că o să se schimbe. Majoritatea sunt oameni muncitori.”

Europa Liberă: Dacă ați fi dumneavoastră politician, ce ați face ca să vă iubească lumea? Să vă simpatizeze cetățeni?

- „Să mă iubească? Politicieni sunt huiduiți din cauza faptului că fac uneori și ei unele abateri, se aude în toată lumea că au furat sume enorme de bani, miliardul, și nu-i pot da de capăt, cine l-a furat. Poate cheamă un neamț aicea să îi caute? Au trecut aproape patru ani și nu pot să îi dea de capăt cine a furat.”

Europa Liberă: Justiția a zis că 90% din caz este investigat și că există șanse să fie trimiși după gratii cei vinovați.

- „10% o să îi găsească când o să piardă ăștia puterea. Care o să vină o să dea de celelalte 10%. Dar ei nu sunt cointeresați, probabil că au participat și ei într-un mod oarecare la furt și nu sunt cointeresați ca lumea să afle adevărul, de aceea și ascund.”

***

Directoarea executivă a asociației Moldova pentru democrație și dezvoltare, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Ala Roșca se află în Statele Unite ale Americii de peste un deceniu. Iată ce crede ea despre zăpăceala moldovenilor într-un an electoral.

Alla Roșca: „Alegătorul întotdeauna se zice că votează în mare parte și cu buzunarul. În acest sens situația economică și scandalul bancar, furtul miliardului, au influențat această percepție a oamenilor care zi de zi se confruntă cu situația economică. Salariile nu cresc, în schimb prețurile se măresc și în acest caz cetățenii care sunt impuși să aibă grijă de cei bătrâni și de copiii lor să meargă la școală au percepția subiectivă că nu văd acea dezvoltare pe care în mare parte partidele venind la putere în 2009 le-au promis – o dezvoltare economică și orientarea spre Uniunea Europeană. Toate acestea fiind ratate, cetățeanul se confruntă cu realitățile dure și de aceea consideră că țara nu merge pe o cale corectă.

Asta nu este numai părerea cetățeanului, sunt și organismele internaționale care evaluează și nivelul corupției, evaluează și acele aspecte de dezvoltare economică și mai ales politică.”

Europa Liberă: Oameni simpli critică politicieni că ar fi uitat de grijile celor de jos, că își amintesc de ei o dată la patru ani când au nevoie doar de votul alegătorului și foarte mulți își fac valizele și continuă să plece din Republica Moldova pentru că nu își văd viitorul acasă.

Alla Roșca: „Partidele politice au scopul să vină la putere. Partidele politice au scopul să se mențină la putere. Este datoria cetățeanului să îi dea un vot de încredere sau să îl detroneze. În cazul acesta puterea este în mâna cetățeanului.

Dacă cetățeanul nu este satisfăcut de politica partidului respectiv, atunci este momentul decisiv în fața urmelor de vot. Nu trebuie de mai dat un mandat, un vot de încredere pentru partidul care a dezamăgit, pentru partidul care nu s-a ținut de promisiuni, partidul care are o politică duplicitară și nu își respectă promisiunile în fața alegătorilor.”

Europa Liberă: Și dacă cetățeni și-au pierdut încrederea inclusiv în instituțiile statului, credeți că va fi ușor să fie recâștigată această încredere în legislativ, în executiv, în instituțiile de drept? Pentru că oameni sunt disperați.

​Alla Roșca: „Este o mare problemă când cetățeanul nu are încredere în instituțiile statului și mai ales în justiție care trebuie să fie separată de celelalte puteri și trebuie să fie liberă de orice influență politică asupra deciziilor din judecătorie.”

Europa Liberă: Cum se recâștigă încrederea?

Alla Roșca: „Prin schimbarea elitelor politice, prin schimbarea celor de la guvernare și prin readucerea în drept a deciziilor corecte și bazate pe legislație.”

Europa Liberă: Dar și cetățeanul are responsabilitate – el trebuie să știe să aleagă grâul de neghină, să facă diferență între adevăr și minciună, să cunoască faptele celui care vine și îi cerșește votul, să fie el mai informat, mai implicat în viața politică, să se ridice această cultură politică despre care se zice că este aproape lipsă…

Alla Roșca: „Dacă cetățeanul este nemulțumit și dacă fiecare din noi vede că este o problemă, urmează în primul rând să se documenteze, să se informeze – ce nu merge bine, din ce cauză nu merge bine, care este problema, care este cauza problemei? Și atunci să înțeleagă care politician nu numai promite, dar și face; care politician nu este corupt și care politician va veni cu o platformă care va asigura interesele cetățenilor.”

Europa Liberă: Faptul că din gura omului simplu auzi că nu este nicio diferență între felul cum guvernează partidul de dreapta, partidul de stânga – pentru că în cei 27 de ani de independență mai mult s-au asemănat guvernările decât s-au deosebit – e o scuză pentru alegător să spună că „nu merg la vot”, sau „nu vreau să votez pentru niciunul”?

Alla Roșca: „ Decizia de a nu merge la vot este din start una greșită. A nu merge la vot este a da pe mâna celor corupți posibilitatea de a continua să rămână la putere. Deci, asta este o neimplicare nu numai în procesul politic din republică, dar și deja un mandat pentru politicieni corupți. De aceea este foarte important de a participa la vot și este foarte important de a se informa. Și este foarte important și de a îndemna rudele, colegi, prieteni de a fi conștienți de importanța momentului de vot pentru a realiza diplomația în acțiune.”

Europa Liberă: Ultima deplasare am avut-o la Drochia, acolo am discutat cu localnicii. Dar, așa ca și în întreaga Republica Moldova, aud tot mai multe voci care spun că în țara lor banul decide totul.

​Alla Roșca: „Eu vin dintr-o țară foarte bogată, Statele Unite ale Americii, unde sunt oameni foarte bogați. Asta nu înseamnă că candidații care au cei mai mulți bani câștigă alegerile. De ce? Pentru că cetățeni se informează, cetățeni analizează faptele politicienilor, dacă politicieni au credibilitate și votează în dependență de acțiunile candidaților, nu numai prin faptul că ei pot și au mulți bani. Deci în primul rând trebuie ca cetățeni să analizeze la rece și să se informeze.”

Europa Liberă: Ați făcut trimitere la realitățile din SUA, dar în acea țară nu s-a auzit să se vândă deputatul, să se vândă mandatul, să se vândă votul alegătorului, ceea ce e caracteristic pentru realitățile din Republica Moldova, așa cum auzim și de la cetățeanul de la firul ierbii, și de la experți, și de la politicieni de opoziție – de peste tot se aud aceste voci că în Moldova banul decide totul, pentru că se vinde deputatul, se vinde votul – cu sacoșa, cu punga electorală se cumpără simpatia, opțiunea omului necăjit, chinuit.

Ala Roșca: „Democrația este o cale de parcurs. Ne uităm la țările cu o tradiție democrată, ne uităm la țările care au deja o istorie a dezvoltării democrației. Republica Moldova este la început de cale, pentru o țară are o vârstă tânără. Inclusiv cetățenii, guvernanții și liderii societății civile acumulează această experiență, parcurg drumul democrației, pas cu pas, deci învață democrația.

Eu am speranțe că această experiență va duce la realizări. Deci, urmează ca liderii și partidele politice cu valori europene care nu sunt corupți să îndemne cetățeni ca pas cu pas să cunoască și să-și asume, și să conștientizeze valorile democratice.”

Europa Liberă: Dar unui moș Ion și o mătușă Maria se bucură când vine cineva și îi aduce fie că 300 de lei, fie că această pungă electorală. Pentru că altă dată nimeni nu își amintește de ei.

​Alla Roșca: „Spre regret Republica Moldova este una din cele mai sărace țări în Europa și spre regret această realitate este încă caracteristică pentru Republica Moldova. Se zice că pentru a schimba mentalitatea unei societăți trebuie trei generații să se perinde. Și atunci încet-încet mentalitatea se schimbă. Și faptul că Moldova are o comunitate a diasporei care în mare parte influențează pe cei care au rămas acasă și cei care au plecat în țări democratice acumulează și își însușesc aceste valori democratice și încet-încet comunicând cu cei de acasă vor schimba și mentalitatea rudelor, părinților și prietenilor din Republica Moldova.

Părerea mea este că partidele politice, și mai ales în alegeri, exploatează această tematică a factorilor extern în Republica Moldova. Moldova fiind la răscrucea drumurilor între Est și Vest, partidele politice profită în acest caz de această discuție care dezbină societatea. În știința politică asta se numește „a alege răul cel mai mic”. Și atunci din păcate partidele politice nu vin cu o platformă orientată spre interesul național al Republicii Moldova, spre dezvoltarea economică, socială și politică, pentru a pune miză pe interesele cetățenilor.

Nu o să fie nici Rusia, nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite acei care o să aibă grijă de interesul național al Republicii Moldova. Cetățeni și liderii din acest stat trebuie să pună în capul mesei interesele naționale pentru a le promova și pentru a le dezvolta. Asta este calea pe care o țară poate să își construiască un viitor.”