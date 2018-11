Noul plan al administrației Trump referitor la imigranții din America Centrală

Dupa alegerile interimare, presedintele Trump a incetat sa se refere la tema sa favorita de campanie, imigratia ilegala. Cit a durat aceasta tacere? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Tăcerea nu a durat foarte mult, citeva zile… Acum, presedintele vorbeste din nou despre trimiterea armatei pentru a apara frontiera sudica, de caravana de imigranti din America Centrala, care soseste dinspre Mexic.

Dupa ce de Thanksgiving, presedintele a intrebat militari activi ce cred despre situatia de la frontiera, s-au inmultit apelurile adresate sefului executivului de a nu politiza armata, in calitatea pe care o are de comandant suprem.

In plus, acum administratia are si un plan, care solicita celor care doresc azil politic sa astepte in Mexic elucidarea cazurilor lor. Acest plan este inca in faza de proiect la Ministerul pentru Securitate Interna. In conformitate cu documente scurse catre presa, solicitantii de azil care nu au motive sa se teama de presecutii in Mexic, nu vor primi autorizatie sa intre in Statele Unite. Daca acest plan este pus in aplicare el reprezinta o modificare de politica majora.

Pina acum, cei care se tem de persecutiii in tarile de origine pot solicita azil politic si astepta in Statele Unite pina cind cazul este supus unui judecator, ceea ce poate lua mult timp.

Sistemul in vigoare a fost criticat in repatate rinduri de Trump. Proiectul administratiei sale este o veste proasta pentru cei din caravana care si-ar vedea spulberate sperantele de a le fi judecat cazul in America.

Se pare ca planul este vazut diferit in rindurile personalului administratiei. Consilierul prezidential Stephen Miller il sustine. Dar oficialiati de la Ministerul Securitatii Interne spun ca o astfel de masura ar putea fi contraproductiva, in contextul negocierilor cu Mexicul. Administratia Trump are de gind sa trimita la frontiera ofiteri de imigratie care sa permita cu foarte mare greutate intrarea in Statele Unite a celor, care nu pot dovedi ca sint amenintati in Mexic.

Statele mexicane de la frontiera cu America sint intre cele mai violente din tara, in conditiile in care traficanti de droguri incearca sa controleze cai de acces in Statele Unite. Nu este clar cind ar urma sa intre in vigoare noua politica. O oficialitate mexicana a spus ca legile tarii sale nu permit persoanelor care vor sa se refugieze intr-o alta tara, sa ramina in Mexic.

Mexicul va avea un nou presedinte, incepind de la 1 decembrie. Nu se stie daca administratia de tranzitie a fost consultata. Oricum, daca masura intra in vigoare ea presupune un efort financiar substantial din partea Mexicului, pentru a gazdui luni, poate chiar ani de zile, pe solicitantii de azil.