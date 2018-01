Analistul american, Paul Hockenos, care trăieşte la Berlin, a publicat un mic studiu punînd accentul, în primul rînd, asupra ţărilor din aşa numitul grup de la Vişegrad şi poziţia acestor state faţă de Uniunea Europeană. Studiul, intitulat „Noul bloc răsăritean” a apărut în publicaţia „Internationale Politik und Gesellschaft” (IPG) – şi este accesibil pe internet în trei versiuni, în limba germană, engleză şi rusă.

Hockenos a publicat în ultimii ani numeroase studii despre situaţia din ţările post-comuniste. El a fost unul dintre primii analişti care au atras atenţia asupra reapariţiei pericolului naţionalist de după 1990, publicînd în 1993 volumul, intitulat: „Libertatea de a urî” (Free to Hate. The rise oft the right in post-communist eastern Europe,Routledge, New York-London 1993).

Autorul se opreşte asupra decalajului existent între ţările liberale din vest şi cele cu o orientare pronunţat naţionalistă din est, situate parţial în zona Europei centrale. Ceea ce s-a conturat la sfîrşitul anului 2017, scrie Hockenos, demonstrează că Uniunea Europeană are o problemă majoră cu guvernele naţionalist-eurosceptice din Budapesta, Varşovia sau Praga şi de acum încolo şi cu cel din Viena. Pentru a păstra Uniunea Europeană nealterată, unii observatori pro-europeni chiar pledează pentru dreptul ţărilor eurosceptice de a părăsi Uniunea după modelul Brexit-ului.

Clivajul, scrie Hockenos, n-a fost provocat de Rusia, dar Moscova aţîţat focul neînţelegerilor prin intermediul propagandei care susţine ideea necesităţii păstrării unei Europe a naţiunilor.

În momentul de faţă asistăm la situaţia paradaxolă că unele ţări estice – care, în trecut, au fost dominate de Moscova - sînt pe cale de a forma un nou bloc răsăritean. Asta la un sfert de veac de la prăbuşirea comunismului.

Noul bloc răsăritean, scrie Hockenos, nu este identic cu cel din perioada războiului rece. Asta pentru că lui i s-a alăturat acum şi Austria, ţară care fusese în deceniile trecute un cap de pod est-vest. Acum Austria este guvernată de o coaliţie ultraconservatoare care se potriveşte perfect cu poziţiile vehiculate de către ţările, pe care Hockenos le consideră a forma noul bloc răsăritean.

Budapesta, Varşovia, Viena şi Praga nu sînt singurele capitale unde conservatorii şi naţional-populiştii propagă islamofobia şi idei anti-europene. Multe partide politice din est, din zona baltică pînă în Balcani, vorbesc despre „jugul Uniunii Europene” care, chipurile, le îngrădeşte suveranitatea naţională.

Blocul răsăritean, conchide Paul Hockenes, s-a refăcut din nou şi, asta e ironia istoriei, se bucură de sprijinul Moscovei.

Paul Hockenos (Foto: IPG)