North Stream și politica energetică europeană criticate de Donald Trump

La summitul NATO de la Brussels, presedintele Donald Trump a acuzat Germania ca ar fi „prizoniera” Rusiei din cauza dependentei energetice. Pe ce se bazeaza aceasta afirmație acuzatoare? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Este vorba despre proiectul Nord Stream 2, o conducta care ar urma sa transporte gaz rusesc pe ruta Marii Baltice, un proiect continuat de Germania, ani de zile, in ciuda criticilor formulate din Statele Unite si tari din Estul Europei. Germania este intr-adevar cea mai mare piata pentru gazul rusesc o relatie pe care Nord Stream 2 o va adinci. Tari cum sint Polonia si Ucraina se tem ca odata cu expansiunea retelelor de gaze din Rusia, se vor accentua si presiunile politice.

Exista precedente, in sprijinul acestor supozitii. Cancelarul Merkel nu a sistat proiectul, care-si are originea cu unul dintre predecesorii sai, Gerhard Schroeder, dar s-a aratat in citeva rinduri sceptica, data fiind incarcatura sa politica. Acordul cu privire la conducte a fost semnat in 2005 de Putin si Schroeder, aceasta din urma parasind curind dupa aceea functia si implicindu-se intre timp in afaceri rusesti, cu energie, controlate de Kremlin.

In ciuda acestor radacini controversate multi analisti au privit proiectul ca pe o modalitate de a angaja Rusia in cooperare, nu de a o provoca. Politica geostrategica energetica este cu doua taisuri – spun ei – pe de o parte este o potentiala amenintare, pe de alta interesul economic comun, care poate incuraja stabilitate si predictibilitate.

Ca raspuns la alegatiile lui Trump ca Germania ar fi prizoniera Rusiei, Merkel – care a trait in Germania Rasariteana – a spus „Am avut experienta partii Germaniei controlata de Uniunea Sovietica, si sint foarte bucuroasa astazi ca sintem uniti in libertate”. Se stie ca departe de a fi controlata de Rusia, Merkel a condamnat agresiunea din Ucraina si apara institutii internationale, pe care Putin le submineaza cum sint NATO si Uniunea Europeana.

Cancelarul s-a ferit sa-i raspunda transant lui Trump, a facut-o insa ministrul german de externe, Heiko Maas care a spus „Nu sintem captivi – nici ai Rusiei, nici ai Statelor Unite”. Derek Chollet, fost adjunct al ministrului american apararii a spus ca atacind Germania, Trump incearca sa contracareze criticile ca ar fi prea apropiat de Putin, cu care se va intilni luni.

Dupa intilnirea bilaterala, atit Trump cit si Merkel au caracterizat-o in termeni pozitivi, accentuind parteneriatul dintre cele doua tari. Proiectul Nord Stream 2 a fost criticat de America ani de zile, inclusiv de fostul presedinte Obama. Partea germana sustine ca si-a diversificat sursele de gaz si ca in prezent cumpara doar 9% din energie de la Rusia, nu 70% cum sustine Trump si ca America isi doreste sa vinda Germaniei gaze naturale lichefiate.