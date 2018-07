Nici „inamic”, nici „prieten”: întâlnirea Trump-Putin, în vizorul analiștilor

Observatorii politici incearca sa desluseasca, urmarind declaratiile lui Donald Trump, ce va face acesta cind se intilneste cu Vladimir Putin, in cursul zilei de luni. Care sint concluziile? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Inainte de a pleca din America, presedintele Trump a spus ca intilnirea sa cu Putin va fi mai usoara decit cea cu membrii NATO sau cu aliatul Marea Britanie. Aceasta analiza intoarce pe dos ceea ce se intimpla pina acum, cind adversarii erau tratati cu suspiciune si convorbirile cu ei erau indelung pregatite si delicate.

Intrebat ce ar spune daca Putin neaga ca s-a amestecat in alegerile americane, Trump a raspuns: „Tot ce pot spune este „Ai facut-o?” si „Sa nu o mai faci”.

Aceasta atitudine difera de maniera in care Trump s-a raportat la aliati, criticind cu asprime Germania despre care a spus ca ar fi „controlata” de Rusia si atacind membrii NATO ca ar profita de America.

Aplicind o strategie cu care si-a obisnuit interlocutorii, presedintele Trump a declarat insa victorie in finalul summitului NATO, spunind ca aliatii s-au angajat sa cheltuiasca mai mult pentru aparare, afirmatie contrazisa, imediat dupa aceea, de presedintele Frantei.

Trump are o atitudine agresiva fata de aliatii NATO si una mai pasiva, in raporturile cu Putin. Nu este insa mai putin adevarat ca declaratia finala a summitului, la care Statele Unite sint semnatare, critica cu asprime Rusia pentru agresiunea impotriva Crimeei.

Trump refuza sa-l numeasca pe Putin – inamic. Prefera „competitor”, adaugind ca liderul de la Kremlin a fost „foarte amabil cu el”. „Nu este inamicul meu. Imi este prieten? Nu, nu-l cunosc suficient de bine. Dar de doua ori cind ne-am intilnit, ne-am inteles foarte bine”, a spus seful executivului american.

In Washington Post, Philip Bump remarca ca Trump vede relatia cu Putin doar in termeni personali. Este ca si cum i-ar comunica ca relatia depinde in intregime de maniera in care ei doi se inteleg, daca devin sau nu prieteni. Presedintele spune ca Putin nu-i poate fi inca prieten pentru ca nu-l cunoaste suficient. Nu acelasi lucru se poate spune despre America, in general, care-l stie pe Putin si stie si cum acesta se comporta si ca incerca sa submineze valorile occidentale.

Analisti de tem ca pe terenul relatiilor personale, Putin va sti ce sa spuna, cum sa-l flateze pentru ca sa cistige increderea lui Trump. Presedintele Statelor Unite priveste NATO ca pe un contract imperfect, iar pe Putin ca o persoana cu care se poate angaja in negocieri, fara pre-conditii contractuale.