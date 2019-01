În studioul Europei Libere, Vasile Botnaru și Gheorghe Cojocaru discută campania electorală deja începută, în ciuda termenului declanșării ei oficale la 24 ianuarie.



Gheorghe Cojocaru: „Începutul anului 2019 coincide, practic, cu startul campaniei electorale, ceea ce conferă un colorit aparte anului politic, care, iată, își intră în drepturi. Nemaiașteptând să bată la poartă și Anul Nou pe vechi, activiștii politici au și început semănatul... promisiunilor peste tot, în capitală și în provincie. Însă, în timp ce pe stânga socialiștii promit noi terenuri de joacă, curți asfaltate și acoperișuri reparate locuitorilor capitalei, adepții lui Ilan Șor brăzdează satele cu ajutoare sociale pentru cei săraci, iar democrații pun în practică reformele sociale inițiate la sfârșitul anului trecut, pe dreapta e mai multă liniște decât agitație electorală.”

​Europa Liberă: Foarte relevantă această imagine pe care o acreditați Dvs. cu colindători sau urători, ceata de viță-n vargă la oi dragă. Și îi vedem că, de fapt, sunt pregătiți cu „sacii” pentru a merge cu colindul electoral din casă în casă, dar din care să dea mai mult decât să pună. Nu-i așa?

Gheorghe Cojocaru: „Da, acum este timpul „datului” din sac și este timpul când multă lume, mai ales de prin satele uitate prin zăpezi,

Spectacolul pomenilor electorale este un element profund integrat peisajului politic autohton...

așteaptă aceste vizite în prag de an nou, fac coadă la magazinele lui Șor și se bucură de orice achiziție, indiferent că are sau nu vreun iz electoral. De altfel, lupta pentru un mandat de deputat de mult nu mai este ce trebuie să fie, spectacolul pomenilor electorale fiind un element profund integrat peisajului politic autohton. Este adevărat că s-au făcut eforturi pentru a ține sub un control juridic „mersul în popor” al partidelor, însă inventivitatea de care dau dovadă activiștii de partid pentru a câștiga bunăvoința oamenilor este de-a dreptul impresionantă!”

Europa Liberă: Și ne gândim, în primul rând, la concerte, cât ar fi să coste. Deci, lupta pentru simpatiile electorale este în deplină desfășurare, se încing și rivalitățile politice. Toată lumea se întreabă: cum va arăta viitorul Parlament, care va rezulta din toată această cacealma, ca să nu-i spunem altfel?

Gheorghe Cojocaru: „Se poate spune că viitorul Parlament va arăta așa cum va vota măria sa alegătorul, care își va alege cu propria mână destinul pentru următorii patru ani. Pentru prima dată alegătorii vor delega puterea nu numai unor partide politice, cum a fost până acum, ci o vor da și pe mâinile unor oameni concreți, pe care îi vor alege în circumscripții uninominale. Prezența unor asemenea figuri în spațiul politic induce nu numai un element de noutate, ci și de imprevizibilitate. Iată de ce este prematur de spus ce combinații vor rezulta de pe urma votului din 24 februarie, important fiind ca noul Legislativ să asigure continuitatea cursului politic democratic, civilizat și proeuropean.”

Europa Liberă: Deci să înțeleg că sugerați că lupta principală se va da anume pentru aceste circumscripții uninominale și asta va fi resursa umană de manevră?

Gheorghe Cojocaru: „Se va da o luptă grea pentru toate cele 101 locuri în Parlament, însă, evident, niciun partid politic nu va putea să-și adjudece toate cele 50 de voturi puse în joc în alegerile pe listă de partid. Prin urmare, dacă deja se știe, din sondajele de opinie, ce șanse au partidele, competiția pentru circumscripțiile uninominale rămâne oarecum deschisă, nefiind excluse surprizele și răsturnările de situație. Cu certitudine, marea bătălie se va da anume pentru mandatele din circumscripțiile uninominale, fără de care este greu de crezut că se va putea constitui o nouă formulă de guvernare.”