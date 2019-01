Nancy Pelosi din nou în fruntea Camerei Reprezentanților și începutul coabitării politice americane

O zi istorica in Statele Unite, unde democrata Nancy Pelosi a preluat postul de presedinte al Camerei Reprezentantilor, dupa victoria partidului sau in alegeri. Ce inseamna aceasta schimbare de conducere pentru politica americana? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Nancy Pelosi preia conducerea Camerei Reprezentantilor pentru a doua oara in cariera sa politica, ea raminind singura femeie, in istoria americana, care ocupa aceasta foarte importanta functie.

Pelosi a obtinut voturile a 220 de membrii, dintre cei 430 – prezenti in aula Congresului. Alegerile din noiembrie au adus in forul legislativ un numar mare de noi membrii, intre cei democrati numarindu-se numeroase femei si reprezentanti ai unor minoritati. Este o noua clasa legislativa care se va dovedi foarte activa si va pune probleme conducerii.

Pelosi a avut de facut fata unei opozitii active in propriul partid, nu putini membrii dorindu-si o conducere noua, mai tinara si aliniata aripii de stinga din partid. Dar in cele din urma, experimentata deputata de California a reusit sa obtina conducerea Camerei si democratii vor putea beneficia de vasta sa experienta legislativa.

Ziua de ieri a inaugurat o scena politica divizata, o coabitare neconfortabila intre presedintele Trump, Senatul republican si Camera controlata de democrati. Si asta in conditiile in care guvernul federal american continua sa fie inchis, pe fondul neintelegerilor cu privire la finantarea ceruta de Trump pentru zidul de la frontiera cu Mexicul.

Ce au de gind democratii sa faca cu noua lor putere? Imadiat dupa investitura, ei au prezentat un proiect de buget, care sa permita functionarea tuturor agentiilor federale, cu exceptia Ministerului pentru Securitate Interna, sub autoritatea caruia s-ar afla constructia zidului. Dar Casa Alba a spus ca propunerea este inacceptabila, partile urmind sa se intilneasca din nou astazi. Aceasta disputa este doar primul pas.

Adevarata intrebare este daca democratii vor demara investigatii viguroare impotriva presedintelui, cu privire la un mare numar de dosare, si daca in cele din urma il vor pune sub acuzare, in Camera Reprezentantilor. Multi sint tentati sa o faca. Altii avertizeaza insa ca in anii ’90, cind republicanii au procedat la fel cu Bill Clinton, dupa ce acesta a mintit cu privire la relatia sa cu Monica Lewinsky, populatia a suspectat o vendetta politica si republicanii au fost pedepsiti la urne.

Intrebata daca-si propune sa il puna sub acuzare pe Trump, Nancy Pelosi nu a respins aceasta posibilitate, spunind insa ca o astfe de decizie nu trebuie sa fie motivata politic, ci bazata pe fapte concrete care sa o justifice. Indiferent de strategia democratilor si pornind de la premiza ca acestia se vor mentine disciplinati, presedintele Trump va avea de facut fata unei camera ostile, care va avea acces la documente si martori si va ancheta alegatii de la amestecul Rusiei in alegeri pina la coruptie si abuz de putere, in relatia cu justitia. Coabitarea in politica americana a inceput.