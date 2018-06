Jan St. Werner și Andi Toma fac împreună duo-ul Mouse on Mars, despre care se spune că e unul din cele mai versatile proiecte de muzică electronică din Germania.

Au început cu ambient techno, au trecut prin IDM (intelligent dance music), drum’n’bass, și au ajuns la dub, rock, jazz, ba chiar și la muzică simfonică contemporană, pe care au cântat-o pe scenele unor reputate filarmonici internaționale, cu nu mai puțin vestite orchestre simfonice ale lumii.

Toate aceste genuri pe care le-am amintit sînt însă doar elemente ale unui întreg probabil imposibil de prins într-o descriere clară, exactă și finală, pentru că el se modifică la nesfîrșit.

Câutînd informații despre Mouse on Mars, am dat peste următoarea frază a lui Jan St.Werner, din 1995: „E vorba despre spații, despre ce e dincolo de evidență. Nu e vorba de melodie, sau armonie, astea sînt trucuri, e ca și cum ai da mâna. Când dai mâna, spui: „te ating, te accept”, în timp ce cântecul îți oferă o cale înăutru, o cale de a organiza, și de comunica” am încheiat citatul.

În cei 25 de ani de când funcționează au lansat 11 de albume, iar despre ultimul, „Dimensional People”, lansat în aprilie 2018, Mouse on Mars spun că e o „compoziție spațială care folosește tehnologie de mixaj bazată pe obiecte jucîndu-se cu posibilitățille designului sonor și ale talentului muzical colectiv”.

Tehnologie de mixaj bazată pe obiecte, adică un robot care „interpretează” cu instrumente de percuție reale ritmuri generate de un computer. Talent muzical colectiv, adică mai mulți muzicieni invitați, între care îi amintesc aici pe Justin Vernon, cunoscut sub numele de Bon Iver, Aaron și Bryce Dessner de la The National, Zach Condon, de la Beirut, și Ensemble Musikfabrik.

Noi ascultăm acum un fragment din „Dimensional People Part 1”, piesa care deschide acest album, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi un film în care Mouse On Mars explică cum au creat acest album.

