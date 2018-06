Moscova speră ca summitul Trump-Putin să relanseze relațiile americano-ruse

Summitul Trump-Putin a fost anuntat, el va avea loc la 16 iulie la Helsinki, in Finlanda. Care sint semnificatiile acestui eveniment? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Casa Alba si Kremlinul au anuntat summitul simultan, dupa intilnirile de la Moscova ale consilierului prezidential pentru securitate nationala, John Bolton. Trump se va intilni cu Putin dupa ce participa la summitul NATO, care va avea loc la 11 si 12 iulie si vizita pe care o va efectua la Londra.

Programul ii permite lui Putin sa asiste la ceremonia de inchidere a Campionatului Mondial de Fotbal, pe care Rusia il gazduieste. Cei doi lideri s-au mai intilnit de doua ori, pe durata unor intilniri internationale si s-au intretinut telefonic de opt ori. Amindoi au facut declaratii elogioase cu privire la omolog, in diverse contexte, cel mai recent presedintele Putin laudindu-l pe Trump pentru performantele economice.

Summitul poate sa irite aliati ai Americii care doresc sa-l izoleze pe Putin, cum ar fi Marea Britanie si alte tari, intre care Ucraina, care privesc cu suspiciune apropierea dintre Trump si Putin. Criticii presedintelui Statelor Unite vor pune la indoiala angajamentul sau fata de Alianta NATO, mai ales in contextul relatiilor tensionate cu aliati traditionali cum sint Germania si Canada.

Raporturile ruso-americane au devenit tensionate in timpul administratiei Obama, presedintele de atunci impunind sanctiuni dupa ce Rusia a anexat Crimea si Moscova a fost acuzata de agentii de informatii americane ca s-ar fi amestecat in alegerile americane. Summitul reafirma prestigiul Finlandei in astfel de ocazii, capitala gazduind intilniri intre lideri precum Leonid Brejnev si Gerald Ford in 1975, Mihail Gorbacev-George Bush in 1990 si Boris Ielțin- Bill Clinton in 1997.

Moscova spera ca summitul sa relanseze relatiile americano-ruse. „Avem nevoie unul de celalalt” - a spus Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite, continuind „Avem nevoie unul de celalalt nu pentru ca dorim sa ne iubim. Nu vrem si nu avem nevoie sa fim iubiti. Avem pur si simplu nevoie de o relatie normala, pragmatica cu o tara de importanta majora, cu care sa abordam chestiuni de interes global”.

Senatorul republican, Lindsey Graham si-a exprimat speranta ca Trump va ridica problema comportamentului Rusiei in sud-vestul Siriei unde fortele guvernamentale siriene lupta impotriva insugentilor, intr-o zona presupus pacificata. „Problema este daca ii vom permite lui Putin sa profite de noi. Opt ani a facut-o si mi-a ajuns” – a spus Graham. Alte surse sustin ca Trump isi doreste sa incheie o intelegere cu Rusia, care ar putea implica raminerea la putere a lui Assad si retragerea fortelor americane.