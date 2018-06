Monica Macovei: „Eu nu cred în declarațiile dlui Plahotniuc”

Zeci de organizații neguvernamentale care au monitorizat alegerile repetate pentru postul de primar al Chișinăului spun că invalidarea alegerilor de către instanțele de judecată „erodează democrația” și încalcă dreptul fundamental al cetățenilor de a-și alege liderii. Decizia de luni seară a fost criticată de ambasadorul UE, Peter Michalko și de ambasadele Statelor Unite și Canadei. Între timp, liderul PD, Vlad Plahotniuc, pe care suporterii opoziției îl acuză că ar fi pus la cale anularea victoriei lui Andrei Năstase, spune că invalidarea scrutinului creează un precedent periculos chiar și pentru partidul său, Democrat, care însă nu poate influența judecătorii. Cum vede europarlamentara Monica Macovei ultimele evoluții de pe scena politică de la Chișinău?

Europa Liberă: Vorbim despre evoluțiile de ultimă oră de la Chișinău. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au reacționat ferm după menținerea deciziei de anulare a alegerilor din Chișinău. Ambasada SUA la Chișinău e de părere că hotărârea Curții Supreme de Justiție „a întărit percepția publicului asupra ingerinței politice în sistemul judiciar al Republicii Moldova”, iar ambasadorul UE la Chișinău, dl Peter Michalko, a spus că „voința poporului exprimată în aceste alegeri libere și corecte, valorile democratice, principiile statului de drept la care Moldova s-a angajat în relațiile cu Uniunea Europeană nu au fost respectate”. Ce preț ar putea plăti Moldova pentru o justiție selectivă sau o justiție controlată politic și dacă relația Moldovei cu Occidentul va fi afectată de aceste decizii luate la Chișinău?

Monica Macovei: „Sigur că va fi afectată și ne uităm și la mesajele lui Plahotniuc pe care eu n-am să-l cred niciodată și foarte multă lume nu-l crede, că spune una și face alta. Printre altele spune: „da, nu e bună decizia asta, ridică semne de întrebare”, dar în același timp spune că „nu putem noi interveni în sistemul judiciar”, ca și cum în Moldova există un sistem judiciar total independent, total profesionist și până acum toată lumea pentru care au fost probe – și la nivel politic mă refer, nu la marea corupție sau corupția

magistraților, sau corupția la nivel administrativ-local –, ca și cum acești oameni au fost anchetați și condamnați. Nu-i adevărat! Deci, apropo și că dl Dodon este acum în vizită la Parlamentul European…”

Europa Liberă: O să vină la sfârșitul acestei săptămâni.

Monica Macovei: „Da. Deci, el trebuie să răspundă la niște întrebări foarte clare – ce se întâmplă cu ancheta privind frauda bancară? Pentru că avem miliardul pentru care un singur om a fost condamnat și știm bine că au fost mai mulți și mai mulți beneficiari. Cu ceilalți ce se întâmplă? De ce nu-i mai anchetează justiția? Nu e nimeni de anchetat acolo? Magistrații corupți sunt anchetați sau pentru care există suspiciuni de corupție, sau care au averi mai mari decât justifică venitul, că așa se calculează, de exemplu. Deci, e o justiție care nu a fost reformată și care nu poți să spui că nu poți s-o critici. Deci, o justiție, când se arată a fi total independentă de politic și de corupție, atunci da, atunci nu te atingi de deciziile ei, le respecți. Le respecți și nu le critici, dar nu e cazul Moldovei.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc zice că decizia de invalidare este foarte periculoasă și nedreaptă. El mai spune ceva – că ar fi fost presiuni interne și din exterior ca Guvernul și partidul de guvernământ, Partidul Democrat, să intervină ca decizia judecătorilor să fie pentru validarea alegerilor. Cui transmite el acest mesaj și cum trebuie tratată o asemenea declarație?

Monica Macovei: „Nu știu dacă spune adevărul sau nu. Eu nu cred în declarațiile dlui Plahotniuc. El a dat răspunsul pe care vi l-am spus mai devreme, adică nu i se poate cere să intervină în justiție. Păi, la câte știm noi, o justiție independentă care nici pe tine nu te cercetează, deși sunt atâtea plângeri și atâtea suspiciuni, și atâtea articole s-au scris. Și jurnaliști de investigație, și avem și „laundromatul” rusesc, care include și Republica Moldova ș.a.m.d., e neatins ca și mulți alții din partidul lui și din coaliție. Atunci te întrebi, dacă crezi în ceva ce spune omul acesta. Și vă mai aduc aminte de ceva – tot el e cel care a inițiat, a sprijinit și nu s-a lăsat până când nu s-a votat schimbarea Codului electoral, așa că la alegerile parlamentare va fi vot uninominal, ceea ce înseamnă că vor fi favorizați toți oligarhii, toți baronii locali. Asta înseamnă că tot partidul lui va fi favorizat. El e unul dintre oligarhi, cum și spune presa de atâția ani de zile.”

Europa Liberă: Dar aceste alegeri democratice, care au fost evaluate a fi fost libere și corecte de toți observatorii și sunt invalidate fără nicio argumentație convingătoare de către instanțe?

Monica Macovei: „Asta spun, că nu putem să nu criticăm o instanță, pentru că este un sistem judiciar în Republica Moldova, care nu s-a reformat încă. Probabil că sunt și judecători, și procurori independenți și profesioniști, dar nu putem vorbi de o majoritate sau de întregul sistem. Deci, faptul că niște alegeri libere și corecte au fost invalidate din acest motiv cu o postare pe Facebook este total neserios. Și că spune Uniunea Europeană, la fel spun t

oate țările și avem și declarații ale parlamentarului Petras Auštrevičius, care spune foarte clar, de exemplu, se referă și la faptul că dl Năstase, cel care a câștigat alegerile care au fost anulate în instanță, a luptat împotriva corupției, împotriva partidelor aflate la guvernare și atunci, de ce tocmai dl Năstase, adică, dacă câștiga altcineva, poate că nu se întâmpla asta. Și iarăși cere foarte clar ca pentru acordarea asistenței macrofinanciare să fie îndeplinite condiționalitățile politice. Ori justiție independentă și profesionistă, repet: independentă de politică și de corupție, adică judecătorii și procurorii corupți să fie anchetați și judecați de colegii lor, că asta e. Și asta se întâmplă în România.”

Europa Liberă: Dar, de fapt, cine a picat testul, dna Macovei, – guvernarea sau justiția moldoveană?

Monica Macovei: „Păi, dacă sunt mână în mână – amândouă, dar în clipa asta e vorba de justiție, numai că eu nu cred că nu este o legătură, dar aici nu pot să fac doar speculații.”

Europa Liberă: Spicherul Candu spune că ei nu vor interveni în actul justiției…

Monica Macovei: „Deci, Dvs. considerați că aveți o justiție independentă în Republica Moldova, independentă de politic? Asta-i prima întrebare la care trebuie să răspundem. Dacă ziceți da, atunci numai justiția trebuie criticată, dacă spunem nu sau nu în mare parte – ca să nu generalizăm –, nu în mare parte, atunci da, criticăm și puterea politică, și justiția în acest caz. Adică, prea ne jucăm cu lucrurile astea. Un om a câștigat niște alegeri apreciate libere și corecte serios și acum tu îi validezi alegerile pentru o postare pe Facebook, la care ar fi luat – nu știu – 250 de mii de like-uri? Și asta a influențat alegerile? Eu nu am mai auzit așa ceva nicăieri în lume. Deci, sunt judecători, cum sunt încă și în România, și în alte țări și din Uniunea Europeană și din statele post-comuniste, cel puțin, care sunt mână în mână cu politicul, că au prietenii, că au interese, că au un trecut comun, din diverse motive. Poate că în Moldova mai multe, că eu n-am văzut Moldova reformată, eu nu am văzut cazuri, totul se face pe cazuri. Adică, câți condamnați aveți de la înalt nivel politic pe fraudă, corupție, spălare de bani ș.a.m.d.? Câți aveți de la nivelul primarilor, câți aveți de la nivelul Parlamentului? Asta-i întrebarea, de atâția ani de zile. Și câți bani ați confiscat din ce s-a furat? Deci, de asta spun că nu funcționează. Repet: pot exista excepții, încă nu sunt vizibile. Eu vreau să-i încurajez pe cei care sunt buni și onești, și independenți, și cărora le e frică să fie. Să fie, că se poate, dar trebuie să înceapă, trebuie să stea împotriva sistemului politic și colegilor, dacă nu sunt dependenți. Deci, cineva trebuie să înceapă, ceea ce în Moldova încă nu s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Igor Dodon, în calitate de șef de stat, el acuză guvernele proeuropene de starea de haos din Republica Moldova și spune că aceste guvernări sunt încurajate de Statele Unite, Uniunea Europeană, România… El aruncă piatra în grădina occidentalilor.

Monica Macovei: „Da, și face asta de mult timp și a făcut-o și în campania prezidențială. Asta este propaganda rusească, cum îi spunem noi aici, unde avem și o unitate specială, care se luptă cu ea, propaganda falsă rusească, care spune minciuni despre Uniunea Europeană, care spune, de exemplu, că Tratatul de Liber Schimb, cel comercial, dar care e parte a Acordului de Asociere, este defavorabil Moldovei. În realitate este cel mai favorabil vreodată vreunui stat, care a încheiat un Acord de Asociere și un Acord de Liber Schimb. Adică, cetățenii Republicii Moldova pot exporta oricât în Uniunea Europeană, sigur că standarde de calitate, și pot să nu importe nimic. Adică, faptul că li se bagă produse europene proaste pe gât, asta-i o propagandă falsă rusească. Nu-i adevărat, ei pot să nu cumpere! Este cel mai favorabil acord făcut!”

Europa Liberă: Iar Uniunea Europeană și SUA sunt partenerii, care au alocat cea mai mare asistență anume pentru reforma justiției?

Monica Macovei: „Da, și eu vă aduc aminte că acum niște ani erau în fiecare lună comisari la Chișinău sau premieri, sau miniștri de Externe, adică era un stat cu perspective, un stat care urma un drum european și se vedea. Eram la nivelul adoptării legilor atunci. A venit implementarea. Din păcate, la implementare puterea a fost preluată de Dodon și de socialiști, și de Plahotniuc. Eu aș spune, de comuniști. Degeaba face declarații pro-democratice, pro-europene Plahotniuc; realitatea este alta. Hai să ne uităm la ce face, hai să nu uităm și că a dat jos un Guvern acum doi ani de zile, ca

să ia mai multă putere. Un Guvern din care PD-ul era parte. Și PD-ul a dat jos un Guvern, la moțiunea de cenzură a votat. De ce? Ca după asta să negocieze și să ia mai multă putere în Guvern, mai multe scaune de ministru ș.a.m.d. Păi, nu poți să spui că îți iubești țara și oamenii, dacă arunci țara într-o criză politică. O moțiune de cenzură care trece înseamnă criză politică. Asta e traducerea și în criza politică nu se face nicio reformă, nu se întâmplă nimic; toată lumea negociază posturi. E o pauză de orice reformă. Exact ceea de ce nu avea nevoie Republica Moldova. Or, tu să faci asta doar ca să iei mai multă putere în Guvern, nu arată a democrație și a gest democratic.”

Europa Liberă: Eu o să-l citez și pe spicherul Candu, care spunea că „ei în continuare se vor concentra pe reforme împreună cu partenerii externi, care trebuie să-i ajute să modernizeze…”

Monica Macovei: „Dvs. vedeți reformele în realitate în Republica Moldova? Deci, din păcate, la faza de aplicare a legislației, care e cea mai grea, că altfel adoptăm legi până la urmă, bifăm pe hârtie; aplicarea lor înseamnă că se lovește de rezistența unor oameni, de obstacole, pentru că se schimbă multe lucruri când te apuci s-o aplici – unii se duc la închisoare, unora li se confiscă averile ș.a.m.d. Deci, la aplicare a venit acest Guvern cu PD, cu Plahotniuc; a venit Dodon – toate în mână cu aplicarea. Deci, degeaba aceste discursuri că susținem calea proeuropeană. Adică nu e crezut, nu e credibil, poate unii îl cred, dar cei care cunosc situația din Moldova nu au cum să-l creadă. Așa cum nici dvs., cetățenii Republicii Moldova, nu credeți, că nu vedeți nimic.”

Europa Liberă: Cum se poate de depășit această situație incertă, precară, vulnerabilă, care totuși zdruncină stabilitatea din Republica Moldova?

Monica Macovei: „Care zdruncină stabilitatea și care nu permite să se facă vreo reformă reală. Eu ce să vă spun? Demonstrații pașnice. Vedeți cum au reacționat românii la modificarea Codului de procedură penală? De exemplu, săptămâna trecută au ieșit în Piața Victoriei. Din nou, cum au făcut și în 2017. Și cu cât e numărul mai mare, cu atât se termină mai repede. Adică, acesta este un exercițiu al democrației. Există o decizie a Curții Supreme americane, veche, de zeci de ani de zile, care spune: „Un popor inert este cel mai mare pericol al democrației. Demonstrațiile sunt un drept al oamenilor de a-și spune toată împotrivirea împotriva unei măsuri politice sau oricărui alt fel de măsuri”. Deci, demonstrația, libera exprimare, libertatea de asociere, manifestată în cazul nostru prin exemplele pe care le-am dat prin demonstrații. Uitați-vă în America – nu există zi în care să nu fie demonstrație într-un stat sau într-un oraș, în ceva. Oamenii ies în stradă. Uitați-vă în toată Europa – oamenii ies în stradă, fac marșuri, fac mitinguri, fac demonstrații. Adică, întrebarea este: Și poporul, poporul ce face? Ne-a întrebat și pe noi în România Victoria Nuland, acum câțiva ani: Și poporul,

poporul ce face? Adică, poporul tace și înghite? Poporul trebuie să aibă un cuvânt de spus și poporul n-are cum să vorbească, pentru că poporul nu este chemat la televizor. Oamenii simpli, nepoliticienii, cei care nu sunt comentatori politici ș.a.m.d. nu sunt chemați și n-au unde să-și exprime părerea. Și atunci iese în stradă. Asta se întâmplă în orice țară democratică. Asta este soluția! Din păcate, noi am pus carul înaintea boilor – întâi am făcut niște instituții democratice, cum e și Curtea Constituțională, după care le-am populat cu oameni care nu sunt independenți, cu oameni care nu sunt liberi și în justiție la fel, și în politică la fel. Deci, asta am făcut-o și noi în România și după asta care reforme, după asta nu mai poți da pe nimeni afară. Sunt numiți pe viață, cum să-i mai dai afară? Nu, trebuie întâi să faci reforma, să-i testezi pe fiecare și apoi să le dai aceste garanții – numire pe viață, salarii bune ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dacă Monica Macovei, ca fost ministru al Justiției în România, ca eurodeputat, ar avea ocazia să discute cu acești magistrați din Republica Moldova, care au luat decizia în cadrul celor trei instanțe de anulare a alegerilor din Chișinău, ce mesaj le-ați transmite?

Monica Macovei: „Nu critică pe față, dar să se uite în oglindă, să se uite în conștiința lor și să vadă dacă se țin bine cu ei – ei în singurătatea lor –, dacă sunt mulțumiți de ce au făcut Chișinăului și întregii țări, pentru că independența este o stare interioară, pe care o ai sau nu o ai. Și să înțeleagă din aceste mesaje care vin unanim de peste tot – de la toate ambasadele, de la Uniunea Europeană, de peste tot, de la țări și instituții din Uniunea Europeană, care vor să ajute Republica Moldova și o ajută cu experți, cu bani, cu de toate. Deci, să reflecteze, nu să stea să râdă că, gata, ei și-au făcut treaba și acum noi ne dăm de ceasul morții și dăm declarații; să reflecteze dacă se simt bine cu ce au făcut pentru țara lor, că poate nu se simt bine, sau poate realizează că nu-și iubesc țara, sau poate realizează că nu le pasă și poate totuși realizează că sunt independenți și că nu trebuie să asculte de ordine politice, sau poate nu știu ce înseamnă alegeri libere și corecte. Chiar credem că o postare cu 250 mii de like-uri – dacă-i așa – a influențat alegerile? Adică poate mai învățăm.”