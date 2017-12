„Moldova trebuie să scape de sărăcie și de corupție”

Anul 2017 se încheie cu o reformă guvernamentală despre care premierul Pavel Filip a spus că nu se rezumă la modificarea structurii, dar presupune și o depolitizare profundă, astfel încât pe parcursul anului viitor, care este unul electoral, procesul de implementare a reformelor să nu scadă din intensitate. Anul care rămâne în istorie a arătat că Partidul Democrat ține sub controlul său atât Legislativul, cât și Executivul, iar rezultatele sondajelor de opinie continuă să sugereze că populația își menține neîncrederea în actuala clasă politică. Despre debusolarea și nemulțumirea cetățenilor vorbim la acest sfârșit de săptămână.

Deputații se laudă că sunt aleșii neamului și reprezentanții poporului. Atunci când vine vorba de promisiuni electorale, politicienii, fie ei de dreapta sau de stânga, nu fac risipă, însă de cele mai multe ori uită că au obținut mandatul datorită alegătorului credul. Sunt constatările unor locuitori de la Bălți, cu care am discutat la piața din municipiu. Ei sunt siguri că doritorii de a stăpâni puterea vor avea sacul plin cu promisiuni și pentru anul care vine – salarii și pensii mai mari, străzi mai bune, legi mai drepte și că se vor gândi la electorat. Interlocutorii mei, însă, spun că guvernanții au uitat de necazurile lor.

- „Conducerea noastră n-are minte, ei își fac buzunarele lor, milioanele lor, dar de norod… Iaca chiar cu pensia… Am lucrat 40 de ani și nu mi-au adăugat un bănuț; știți ce-i un bănuț?”

Europa Liberă: Și ce pensie aveți?

- „O mie de lei am.”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu o mie de lei?

- „Iaca așa – vreo 500 le dau în fiecare lună la aptekă (farmacie) și cu celelalte trăiesc. Când am, mănânc, când n-am, nu mănânc.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că cei care guvernează Republica Moldova nu cunosc problemele acestea?

- „Cunosc, dar nu vor să arate; ei vor Unirea cu România, alții trag la Rusia, alții trag în America, dar de norod n-au nevoie.”

Europa Liberă: Dar populația ce vrea?

- „Doamnă, populația vrea o conducere bună, care să se gândească nu numai la dânșii, dar să se gândească și la norod, să fie locuri de muncă, să fie pensii bune, salarii bune și să nu plece tineretul, să lase moșnegii aici și ei să plece în Rusia, în America, în Africa și în alte părți.”

Europa Liberă: Atâta critică la adresa celor care conduc, dar tot Dvs. i-ați ales, pentru că ei au ajuns acolo inclusiv pentru că i-ați votat.

- „Doamnă, eu pe cine am ales, nu-s la conducere. Eu tot timpul eram de partea comuniștilor, când am văzut că la dânșii se macină colectivul și se despart, l-am ales pe Dodon, partidul lui Dodon.”

Europa Liberă: Și după un an de președinție a domnului Dodon, ce părere aveți?

- „Nu vă pot spune concret nimic.”

Europa Liberă: La alegeri în 2018 o să fiți chemată să mergeți.

- „O să fim, o să vedem, o să ne mai gândim.”

Europa Liberă: Dar pentru ce merită să dați votul?

- „Pentru o pensie bună, pentru un salariu bun, tineretul să fie acasă, să nu fie duși peste graniță, să aibă grijă de părinți și să muncească în țara lor.”

Europa Liberă: Dvs. cum înțelegeți lupta asta politică acolo, la Chișinău, între partide, între politicieni?

- „Dar știți, ca niște vecini care se fură unul pe altul și nu pot să împartă o bucățică de pământ.”

Europa Liberă: Mai credeți că e posibil ca statul Republica Moldova să aibă o populație unită?

- „E posibil, dar dintâi să prindă la minte conducerea noastră.”

Europa Liberă: Dar cine le dă minte lor?

- „Alegătorii.”

Europa Liberă: Sărăcia și corupția…

- „Sunt pe primul loc. Îndeosebi corupția. Nu faci o hârtie, o spravkă (certificat) nicăieri, până nu le împingi bani. Ei îți spun în față.”

Europa Liberă: Sunteți mai tânără. Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

- „Nimic bun, nimic bun. De lucru nu avem, chiar dacă avem, nu-i plătit. Prețurile la piață, vedeți și Dvs. ce prețuri sunt. Tot tineretul fuge din țară, eu nu am unde mă duce, că am copil mic și nu pot să-l las.”

Europa Liberă: Așa se zice că tineretul este motorul societății. Dacă dvs., tinerii, ați ști ce vreți să se întâmple cu Republica Moldova peste cinci ani, peste zece ani, ar trebui să vă implicați.

- „Tineretul vrea să aibă de lucru, ca să nu fugă prin țări străine să câștige bani, să șadă lângă familii, să crească copiii – asta vrea tineretul.”

​

Europa Liberă: Ce salariu v-ar trebui, ca să ziceți că trăiți într-un stat prosper?

- „Nu știu, dar nu mai puțin de vreo șase mii.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. deputat acolo, în Parlament, ce ați face?

- „Nu mă veți crede, dar m-aș gândi la popor – aș deschide locuri de muncă, aș da pensii la bătrânii care stau, uitați-vă, cu mâinile întinse și așteaptă să le dea cineva un leu-doi, că n-au ce să mănânce. Moldova trebuie să scape de sărăcie și de corupție.”

Europa Liberă: Iar asta se face în timpul alegerilor, când Dvs. o să aveți buletinul de vot în mână.

- „Da, e drept; o să votăm, desigur.”

- „Conducerea e aleasă de noi, dar înainte de a alege, conducerea se vede că ne turmentează mințile și din pricina asta nu mai putem noi trăi cumsecade.”

Europa Liberă: Cetățeanului îi vine greu să aleagă grâul de neghină sau care e problema că zice că calcă pe aceeași greblă de mai multe ori?

- „Problema e aceea că noi singuri suntem de vină, că ar trebui să știm pe cine alegem, cum alegem ș.a.m.d.”

​Europa Liberă: Vin alte alegeri, în 2018, în baza unei noi reforme…

- „Tare trebuie să deschidem ochii bine și să ne uităm prin părți, ca să știm ce alegem și cum alegem. Totul depinde de noi, de popor, de lume.”

Europa Liberă: Dar votul acesta se dă pentru partidele de stânga sau cele de dreapta, pentru vectorul estic sau vestic, pentru bunăstare, pentru ce votează cetățenii?

- „Cetățenii votează pentru bunăstare, să trăim bine, să avem drumuri bune, de îmbrăcat, de mâncat ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și cum vă explicați că promisiunile politicienilor nu ajung să fie și fapte?

- „E greu de răspuns la așa întrebare. De ce niciodată clasa politică nu se uită la cetățeni, să-i întrebe: ce vreți, ce doriți, cum trăiți?”

Europa Liberă: Și sunt două lumi paralele – cei care votează și cei care au fost aleși?

- „Da, cred că sunt. Astăzi am votat, ne-a părut foarte drept, că am votat bine, frumos, mâine pe noi ne-au uitat și conducerea face ce vrea. N-am văzut încă un politician până în timpul de față să-și îndeplinească promisiunile pe care le-a dat. Nu facem cum cetățenii din alte țări care își cer dreptatea. Cum zice moldoveanul, să iei furca în mână și să te duci să ceri…”

Europa Liberă: Poate e și vina cetățeanului că nu-și cunoaște drepturile, că nu știe cum să facă presiune asupra politicienilor?

- „Tot e drept și aceasta, vina cetățeanului este, dar cetățeanul cât își cere drepturile, totuna noi de sus suntem asupriți. E greu, e greu că suntem cu ochii închiși, așa ca să spun sincer.”

Europa Liberă: În toamna anului 2018, când vor fi parlamentarele, se vor deschide ochii alegătorilor?

- „Nu știu, că de acum văd că se începe lupta între partidele care vor să-și păstreze fotoliile și n-aș zice că o să fie dreptate, totdeauna o să biruie acel care mai mult vorbește. Lupta merge, da, dar merge în folosul clasei de sus. Trebuie mai mult să citim, mai mult să ne uităm înainte, care-i drept, să ne alegem noi calea noastră.”

Europa Liberă: Dar cum o să știți cine merită votul Dvs. și că cel pe care o să-l votați e cel care merită să administreze treburile statului?

- „Trebuie să ne mai gândim la întrebarea aceasta. De multe ori am greșit…”

Europa Liberă: Dacă ați fi deputat Dvs., pe ce cale ați duce Moldova?

- „Pe calea spre Apus. Aceasta-i cea mai dreaptă cale.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt.

- „De la Europa Liberă sunteți?”

​Europa Liberă: Da.

- „Sunt bucuroasă să vă cunosc, doamnă Valentina Ursu! Vă ascultăm de multe ori.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge astăzi Republica Moldova?

- „Pe o cale rea, că ar trebui altfel să fie, dar tare-i rău. Aș vrea să se deschidă locuri de lucru, ca tineretul să lucreze aici, la noi, în Moldova. Vedeți că noi ne dăm copiii la export?!”

Europa Liberă: Dar Dvs. alegeți deputații, ca ei să facă legi bune, ca să facă ordine în stat…

- „Ei și ce dacă-i alegem? Și ce dacă-i alegem?... Am ales-o pe Maia Sandu, dacă n-a fost să fie…”

Europa Liberă: Dar o să vină alegerile din 2018. Lumea e mai pregătită pentru acest scrutin, după ce a fost o reformă electorală adoptată nouă?

- „La noi lumea nu-i unită; spun una, dar fac alta.”

Europa Liberă: Dar de ce v-au dezbinat?

- „Asta sărăcia totul face. Dar la noi moldovenii nu se luptă, nu se luptă și lasă copiii să se ducă toți.”

Europa Liberă: Cum vreți să arate Bălțiul și Republica Moldova peste 10 ani?

- „Offf… Aș vrea așa ca în Europa – te duci, e o frumusețe, tare frumos… Și tineretul să lucreze aici și să se înmulțească… Iată, case întregi pustii rămân.”

Europa Liberă: Dvs. cum credeți, unde ar fi mai bine, de cine să se apropie Moldova?

- „Vai… Să fim liberi, liberi să fim, liberi… libertate, libertate și omul să muncească; să deschidă locuri de muncă cât mai multe și omul, dacă o să aibă salariu bun aici, o să șadă aici.”

​Europa Liberă: Deschiderea locurilor de muncă rezolvă toate problemele?

- „Corupție a fost și o să fie. Dar de ce? Pentru că acest tineret de-amu îi învățat în bani și, gata, n-o să facă nimic. Poate să fie și altă conducere, dar corupție oricum o să fie. A fost și o să fie. Dacă ar fi așa – a greșit ceva, taie-i un deget; a furat altceva – taie-l și pe al doilea, așa cum era înainte, și atunci n-o să mai fure. Dar așa, n-o să-i facă nimic, el are bani și plătește și iese și, gata. Asta-i puterea. Dar ce-i puterea? Satana pe pământ. Asta-i tot. Dar satana cine e? E banul, totul e banul. Oriunde te-ai duce, e banul. Fără bani ce ai să faci?”

Europa Liberă: Cum a fost anul 2017 și de ce viața în Moldova continuă să fie criticată de cetățeni?

- „Salariile-s mici, pensiile-s foarte mici, produsele-s foarte scumpe și eu îs pensionară și să trăiesc cu 1.700 – să plătesc și gazda, și să trăiesc, și medicamente să cumpăr, că-s bolnavă… De unde să am bani? Aș dori Parlamentul ori Guvernul, ori cine acolo să aibă grijă oleacă de oamenii aceștia în vârstă.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să se manifeste această grijă din partea guvernanților? Dvs. îi alegeți o dată la patru ani și ei vă fac promisiuni că o să vă îmbunătățească nivelul de trai.

- „Și nu știu ce îmbunătățire, că nu se vede nicio îmbunătățire în acești patru ani. Din contra, se mărește și plata pentru apartament, și serviciile comunale se măresc, totul se mărește… Dar de unde, de unde omul acesta să ia?”

Europa Liberă: Și ei vin iar și vă cer votul…

- „Da, și dacă va fi iar votul, să vă spun sincer, așa-mi vine să nu mă duc, dar pe urmă mă gândesc că trebuie să mă duc, dar n-am pentru cine vota. Mie mi-e frică să spun…”

Europa Liberă: Dvs. când aruncați buletinul, îl dați pentru un partid, pentru o persoană, pentru program, pentru promisiune?

- „Înainte – pentru partid, dar acum nici nu știu pentru cine.”

Europa Liberă: Dar câte partide sunt?

- „Vreo 50, mătincă.”

Europa Liberă: Dar câți deputați sunt în Parlament?

- „101. Îs mulți și degeaba șed acolo pe scaune. Dacă ar fi o cloșcă, ar scoate niște pui, dar așa, numai degeaba vorbesc și nimic, dar de popor n-au nevoie, de glasul poporului și încă dacă se duce poporul și vrea să spună acolo un cuvânt și iaca, de pildă, Alexeev acesta care-i judecat, care cu mașina în timpul protestelor, el n-a făcut nimic și n-a călcat pe nimeni, de ce omul să fie închis, ce a făcut el așa strașnic ca până acum să șadă închis? Dar de ce acei care-s vinovați nu stau la închisoare, de ce numai Filat trebuie să tragă toată asta? Dar Shor unde-i, dar Plahotniuc unde-i, dar ceilalți – și fini, și nănași, și cumetri, și toți delaolaltă?”

​Europa Liberă: Puterea, totuși, cui aparține – politicienilor sau cetățenilor?

- „Politicienilor.”

Europa Liberă: Aleși de către cetățeni.

- „Fiindcă ei ne amăgesc și trec patru ani și nu mai fac nimic. Și omul, sărmanul, trage nădejde că poate anul acesta vor face ceva…”

Europa Liberă: Constatarea cea mai tristă care se face în Republica Moldova e că societatea e divizată și atunci când nu-i unire, știți că nu-i nici putere.

- „Nu-i, da, căci nu știu, înainte erau mai puține partide și era mai bine, să vă spun așa, sincer. Dar acum, atâtea partide, nici nu știu dacă am spus drept că-s 50, ori nu știu…”

Europa Liberă: 45.

- „Pentru ce atâtea partide? Trei partide las’ să fie, patru, maximum cinci…”

Europa Liberă: De ce lumea nu-i unită?

- „De ce lumea nu-i unită?... Lumea-i înrăită, e înrăită grozav.”

Europa Liberă: Europa Liberă caută să afle de la locuitorii municipiului Bălți ce e bine, ce nu e bine în Republica Moldova, pe ce cale merge statul acesta. Ce părere aveți?

- „De fapt asistăm la o minciună, la o farsă, la un circ, la un circ geopolitic, care în Bălți este foarte bine resimțit, pentru că de fapt și în Bălți de fiecare dată lupta asta interetnică a fost mai mult umflată. Dintotdeauna guvernarea a încercat cumva să ne tragă cap de cap. Noi înțelegem foarte bine că, sub paravanul geopoliticului, ei încearcă să ne fure în continuare și ne dorim foarte mult să plece și unii, și alții, acei care pretind a fi și proeuropeni și acei care sunt socialiști doar pe hârtie, pentru că de fapt nici unii, nici alții nu fac nimic pentru binele țării…”

Europa Liberă: Și miza alegerilor parlamentare din 2018 care e?

- „O schimbare a clasei politice – să vină oameni noi, onești. Nu știu cum se va reuși în cazul în care o să fie votul mixt…”

Europa Liberă: Dar votul mixt aduce deputatul mai aproape de cetățean, de alegător?

- „Păi, nu cred, nu cred. De exemplu, Bălțiul este separat în două circumscripții, dintre care o parte din Bălți are foarte multe sate din raionul Sângerei, și altă parte – mai multe sate din raionul Fălești. Omul care va vota pentru o persoană care locuiește în orașul Bălți, dar el e din raionul Sângerei, nu cred că el o să înțeleagă pe cine a votat. Interesele locale trebuie apărate de cetățeni și de autoritățile publice locale, dar deputații trebuie să promoveze legi corecte, să aibă grijă ca legile să fie îndeplinite, nu să vină acasă, la mine în curte, și să-mi facă ordine. Un deputat trebuie să se preocupe de elaborarea unor legi care să creeze o viață calitativă, prosperă într-un stat. Atâta timp cât deputatul îți bagă mâna în buzunar, pentru că furtul miliardului de fapt a fost cireașa de pe tort; furtul miliardului a demonstrat încă o dată care au fost de fapt interesele lor.”

- „Депутаты, которых купил или продал Плахотнюк, я не знаю, они продолжают принимать антинародные законы. Их не интересует мнение бельчан, жителей других районов, сел, городов, не интересует тем более проблема Приднестровья, их интересуют по пунктам рекомендации, которых пишут боссы в Брюсселе или в Вашингтоне и они послушно их выполняют за те многомиллионные гранты, которые они получают якобы на финансирование определенных проектов. Это всё люди понимают и возмущены этим и вот эта антинародная власть она долго не просуществует. В следующем году состоятся выборы, и вы увидите, чем они закончатся. Для демократов, так называемых и всех остальных, которые работают на сегодняшний день и, начиная с 2009 года, эти все альянсы – первый, второй, третий – мы ещё не всех знаем, но я уверяю, что пройдет время и жители Молдовы узнают всех тех героев, которые нанесли огромный материальный и моральный ущерб для всех граждан многонациональной Республики Молдова.”

Europa Liberă: А Вы, чего ждёте от выборов?

- „А я жду от выборов, что, наконец, придут к власти здравомыслящие политики, которые будут способны сформировать компетентные, ответственное правительство Республики Молдова. Правительство, которое способно решать те проблемы, которые существуют очень много - в экономике, в социальной сфере, ну куда не посмотри, в здравоохранении, в медицине. Везде у нас проблемы, проблемы, и проблем становится с каждым годом больше, больше, больше…”

​Europa Liberă: De ce se trăiește greu în Moldova?

- „Pentru că nu-s finanțe, nu-s bani și nu-i de lucru; dar eu îs la pensie și pensiile greu se măresc. Ce face un moșneag cu 600 de lei pe lună - și de mâncare, și de îmbrăcat?”

Europa Liberă: Cine poate să schimbe situația, ca Dvs. să nu mai deplângeți această stare?

- „Trebuie prezidentu’ să fie atent și să fie măsură peste tot. Eu îți dau și ’neatale o singură întrebare: Îs o sută și un deputat, dar cine vine la noi, cui să-i dăm întrebări? Ei toți fac pentru dânșii.”

Europa Liberă: Dar ei spun că fac pentru cetățean.

- „Ei spun că de lucru peste hotare este cât vreai. Nu mă trimite peste hotare, că eu limba n-o știu și acolo mă duc și-s nimeni. Dar tu dă-mi de lucru în Moldova. Copiii, tineretul aici să aibă de lucru.”

Europa Liberă: Când politicienii se gândesc la problemele cetățenilor?

- „Nu se gândesc, ei pentru dânșii se gândesc.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi deputat, ce ați face?

- „Aș face așa ca la toată lumea să-i fie bine – și ție, și nouă. Lumea te-a ridicat sus – fă regulă!”

- „Pensia nu-i cum trebuie.”

- „Îi de dorit să ne-o mărească.”

- „Care a lucrat, pensie puțină primește, dar care a șezut primește pensie mai multă. Mai mult primește acel care a șezut decât acela care a lucrat. Ce mi-a ajutat mie că am lucrat și la tutun, și la norme, și la „Dom bîta” (Casa deservirii sociale) și-apoi după anii de pensie m-am dus la negru și am lucrat la cartofi încă 10 ani? Și ce? Am ajuns că iaca trebuie să șed aici ca să mă întrețin, că nu am cu ce mă întreține. Foarte greu.”

Europa Liberă: Și ce pensie aveți?

- „Eiii… Acum mi-au mărit-o, 1.600.”

Europa Liberă: Și vum vă descurcați?

- „Foarte greu, foarte greu.”

Europa Liberă: Dar Dvs. o dată la patru ani mergeți și alegeți politicienii care să vă facă viața mai ușoară. Aveți încredere în ei?

- „Ei și?”

- „De-amu nu mai am încredere...”

Europa Liberă: La anul o să vină iar să vă ceară votul, să-i trimiteți acolo, în Parlament. Veți merge să votați?

- „O să mă duc. O să mă duc la vot, ca să nu-mi pună votul meu la altcineva, dar eu știu ce-o să fac, căci n-am încredere în niciunul.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt, de la radio.

- „De la radio?… ”

Europa Liberă: Ia ziceți, cum se trăiește în Moldova?

- „Se trăiește tare greu.”

Europa Liberă: De ce?

- „Că-i cu amăgeală. Cu ce sunt vinovată eu că am lucrat 45 de ani la fermă și încă cinci ani în cucuruznîi, la chimicale, și acum eu primesc 1.200 cu compensația?...”

​Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu acești bani? Cum îi împărțiți?

- „Greu... Nu mănânc așa, să mănânc eu o bucată de carne sau de cârnați…”

Europa Liberă: La anul o să fiți chemată la urna de vot să alegeți deputatul.

- „Nu votez, nu votez, nu votez, până nu vor grăi… Să votez, dar pe cine?”

- „Mata să votezi al matale vot, căci altfel n-ai să poți reuși. Mata du-te, că, dacă n-ai să votezi, o să-ți pună votul matale ei, acolo unde vor ei, dar așa, votează singură, cum te ajunge mintea și capul. Cum ei s-au purtat cu noi, așa și noi cu dânșii mai departe.”

Europa Liberă: Cine ar fi omul care ar merita votul Dvs.?

- „Eu numai la Dodon am nădejde, că el o să fie om concret, dar aceștia-s mincinoși.”

Europa Liberă: A trecut un an de zile de când el e în fruntea Republicii Moldova. Ce a făcut el?

- „Da. Dacă nu-i dau voie… Dacă eu mă uit că lui nu-i dau voie nici la televizor să grăiască. Apoi cum? De-amu o să vedem la anul ce-o să facă, dar până acum nu putea el să facă nimic, că văd că toți s-au strâns ai lor; toți, Parlamentul, toți, toți…”

Europa Liberă: Dar el când a candidat pentru președinție, a știut ce poate să facă?

- „El a spus că o să deschidă „deport”-urile astea. A ajuns al meu nepot, s-a dus să vadă, cum, o să treacă ori nu. I-a trecut un an de zile și când a ajuns acolo, a luat bilet, degeaba, că l-au întors înapoi. Nu i-au deschis lui.”

Europa Liberă: Dl Dodon s-a întâlnit de opt ori cu Vladimir Putin și zice că rezolvă problemele.

- „D-apoi nu știu. Dac-aș grăi eu cu Dodon, l-aș întreba, dar acum cu cine să grăim, cu cine? Hai spuneți singură. Pe cine să votăm, care să fie un om așa de omenie, ca să-l putem vota și să facă treabă?”

- „Un om care să se ducă și să mai tragă după norod, după norod să tragă…”

- „Încă Voronin…”

- „Ca Voronin n-o să mai avem așa președinți.”

- „Voronin, că el a adăugat pensia și 20…”

- „Și 21 a fost…”

- „Și 21. Dar nouă acum?...”

- „Apoi, noi am avut noroc pe atunci, că cu cât am ieșit? Cu tare puțintică pensie…”

- „Cu șase lei… Șase lei adaugă ei, își fac râs de lume, de norod.”

- „Am lucrat 41 de ani și după pensie încă zece ani iar m-am dus, că am doi copii și am rămas văduvă și trebuia să dau copiii la locul lor…”

Europa Liberă: Politicienii spun că fac reforme în folosul cetățenilor…

- „Dar unde-s? Se vede ceva?”

Europa Liberă: … încearcă să vă facă mai ușoară viața.

- „Iaca aista chiar a dat acum, Dodon a trimis pentru bătrâni, chiar eu am luat pachete chiar bune – orez, vermișei (fidea), ulei, multe de toate a dat…”

- „Dar ce dau aceștia la bătrâni? Să fie el în fața mea, să-i spun eu lui…”

​Europa Liberă: Dar de unde credeți că a luat acest pachet?

- „Nu știu ce a luat și de unde, dar a dat…”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Moldovei?

- „Nu cred în nimeni!”

Europa Liberă: În viitorul Moldovei?

- „Nu cred în nimeni!”

- „Eu în Moldova cred, că Moldova-i frumoasă, îi bogată, dar parlamentarii nu se uită la oamenii aceștia care muncesc.”

- „Ei mătincă nu au părinți la țară. Dacă ar avea părinți la țară, s-ar uita și la acești bătrâni, ei din Parlament.”

- „Eu chiar le-aș trimite, iaca, o pereche de colțuni, ca să se încălzească.”

Europa Liberă: Cui vreți să-i trimiteți?

- „La parlamentari… Să vadă chiar cum noi trăim. Noi ne muncim cu un colțun, cu ce dă Dumnezeu și venim. Iaca, alta cu un mărar, cu un pătrunjel, ca să se hrănească…”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2018, de la anul care vine?

- „Așa m-am bucurat că 2018 e Anul câinelui și o să trăim bine. Câinele e tovarăș cu omul; păzește casa, păzește omul și Moldova o să ne-o păzească. Dacă nu ne-a păzi, Doamne, ferește de un război, apoi… Dar așa, bogdaproste, e bine în Moldova noastră, nu-s războaie, nu-i nimic; trăim și noi cu mămăligă, cu ce este, dar ducem viața înainte…”

*

După alegerile parlamentare din 2018, mulți primari ar putea să spună cum a ajuns Igor Dodon președinte. Alexei Busuioc, primarul de Capaclia, raionul Cantemir, vorbește despre presiunile asupra aleșilor locali, depopularea țării și calea pe care merge Republica Moldova.

Europa Liberă: Întrebarea care se aude cel mai frecvent în ultimul timp: încotro, Moldova, pe ce cale merge statul? Există aceste sondaje de opinie, dar hai să vedem un punct de vedere al unui om care cunoaște foarte bine atât cum activează administrația publică locală, cât și cea centrală.

Alexei Busuioc: „De fapt e o întrebare retorică: încotro, țara? Eu aș zice acum cam în felul următor: ținând cont de realitatea care e la țară, care e în țară, mai bine zis, deci, eu aș spune în felul următor: cam care și încotro. Deci, dacă vă uitați în Autonomia Găgăuză, ăștia o iau la Răsărit; dacă vă uitați la jumătate de Bălți și o bună parte din nordul țării, ăștia tot pe la Răsărit o iau; noi, sudul, să zicem, ceea ce ține în afara Autonomiei Găgăuze, noi mergem spre Occident. Din cele spuse, totuși, Guvernul și Parlamentul merg tot spre Occident. Președintele țării merge înspre Răsărit. Deci, răspunsul ar fi cam în felul următor: racul, broasca și o știucă… Acum am ajuns exact acolo de la, nici nu știu, că nici nu ne-am pornit noi de aici, dar am ajuns într-o situație foarte…”

Europa Liberă: Și dacă există această rătăcire, cine scoate lumea din rătăcire?

​Alexei Busuioc: „Noi tot timpul căutăm ca cineva să ne scoată. Este adevărat că soluția la multe răspunsuri pe care nu le avem aici este în afara țării, dar prea des noi ne axăm pe ideea că o să vină cineva și o să ne facă dreptate și noi o să facem, uite, cum o să ne spună unul sau cum o să ne spună altul. Dacă noi am luat cursul spre Occident, deci, acolo trebuie să fie clar. Sunt anumite rigori care sunt impuse, chiar cele 28 de condiții pentru finanțarea asta faimoasă pe care toți stau cu gura căscată și o așteaptă, deși eu v-aș spune alt lucru, că nu este atât de importantă finanțarea, cât este vorba de încredere. 100 de milioane de euro pentru o țară, n-aș zice eu că e o sumă atât de mare, dar…”

Europa Liberă: Dle primar, spuneți-ne foarte clar: ce e rău astăzi în Moldova? Și de ce e rău, dacă se constată că e greu și rău?

Alexei Busuioc: „Pentru unii este foarte bine astăzi în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cine-s aceia „unii”?

Alexei Busuioc: „Unii care sunt pe la conducere, care sunt pe lângă conducere, unii care aspiră să ajungă pe lângă conducere. Ăștia se simt bine sau ancheta, judecătoria ș.a.m.d., toată mașinăria asta de stat se simte bine. Administrația publică locală, nivelul întâi vorbesc, nu nivelul doi; nivelul doi eu cred că tot binișor se simte, bine-mersi băieții ăștia se simt. Aceștia de nivelul întâi, asta și este țara. Nu trebuie să căutați nivelul doi, nivelul central, țara reală este nivelul întâi, acolo unde-i satul, unde e spartă o canalizație, acolo unde drumul nu-i făcut, acolo unde lumina nu arde, unde moș Vasile s-a sfădit cu mătușa Ileana. Deci, asta-i țara noastră. Real, acolo trebuie să fie concentrat totul, ca ei să se simtă bine…”

Europa Liberă: Și de ce problemele se rezolvă greu?

Alexei Busuioc: „Problemele se rezolvă greu, pentru că nu vreau să fiu chiar dur, că aici e ca și circuitul închis. Știți: „Dar de ce ești prost”? „Păi, dacă-s sărac”. „Dar de ce ești sărac”? „Păi, dacă-s prost…”. Și dacă să revin la întrebarea Dvs. că de ce merge așa greu? Păi, undeva, cineva trebuie să rupă circuitul acesta închis. Cine trebuie să-l rupă? Nu știu. Eu totuși mult, foarte mult sper în alegerile din 2018, care au să aibă loc în noiembrie…”

Europa Liberă: Care e miza acestor alegeri? Și de ce aveți așa de mari așteptări de la scrutin?

Alexei Busuioc: „Păi, miza acestor alegeri de fapt este acel cui care va fi bătut odată și pentru totdeauna referitor la direcție. Prea multă oscilație asta, știți, Est-Vest, Vest-Est… Deci, eu cred că miza din 2018 este una… De fapt, noi tot timpul așa credeam, la toate alegerile parlamentare, dar aici anume lecția…”

Europa Liberă: Dle Busuioc, credeți că ar mai vorbi simplul cetățean despre vectorul politicii externe, dacă în țară ar fi bunăstare, dacă nu ar exista sărăcie și corupție?

Alexei Busuioc: „Desigur că nu mai vorbește nimeni.”

Europa Liberă: Ar mai vorbi cetățeanul, dacă nu s-ar confrunta cu probleme?

Alexei Busuioc: „Dar pe nimeni nici nu l-ar interesa de Est sau de Vest.”

Europa Liberă: Problema locului de muncă, problema unui salariu decent?

Alexei Busuioc: „Și lucrurile astea, vă spun mai mult decât atât: problemele acestea sunt create artificial.”

Europa Liberă: Cine le creează?

Alexei Busuioc: „Păi, cei care, pardon de expresie, care vor la treucă. Ei creează problemele astea, pentru că ei vor acolo, la împărțirea tortului.

Dintâi trebuie să vedem un program clar, să vedem o direcție clară și pe urmă o să vedem cu cine o să facem alianță.

Transnistria, de exemplu, vine, eu chiar nu înțeleg când se încep dezbaterile astea: dar partidul cutare, dacă ajungeți acolo, dar cu cine o să faceți voi alianță? Și oamenii șed și ascultă: dar ai văzut ce-a zis acela? Deși sunt niște aberații, niște prostii. Dintâi trebuie să vedem un program clar, să vedem o direcție clară și pe urmă o să vedem cu cine o să facem alianță. Vă dau un exemplu. Oamenii prea multă atenție trag la niște… că nu poți să le zici lideri politici, la niște de ăștia care-au venit cumva și au făcut un SRL și l-au numit cumva un partid politic, că real forțe politice de fapt astăzi nu există în Republica Moldova. Poate să declare care și cum vrea.”

Europa Liberă: Moldova are o clasă politică încă de când și-a proclamat independența.

Alexei Busuioc: „Dvs. o numiți clasă politică, dar aici suntem pe poziții diferite.”

Europa Liberă: Dle primar, Moldova are guvernare, Moldova are partide care guvernează, are partide care sunt în opoziție.

Alexei Busuioc: „Asta-i altceva. Așa, asta-i altceva.”

Europa Liberă: Păi, asta e clasa politică.

Alexei Busuioc: „Dvs. o numiți clasă politică, eu numesc asta mai altfel, mai dur o numesc…”

Europa Liberă: Dvs. aveți în vedere că Moldova duce lipsă de o elită politică?

Alexei Busuioc: „Poate și asta e, dar elita politică, clasa politică numai nu e ceea ce vedem noi astăzi.”

Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. această elită politică?

Alexei Busuioc: „Elita politică cum o văd eu… Dar nu trebuie s-o inventăm. În Germania, în Franța sunt oameni de carieră care nu-s veniți din business, sunt funcționari publici, care tot au crescut, au crescut sau mai știu eu, vin dintr-o funcție eligibilă și tot așa au crescut; nu ajung copiii ăștia peste noapte în Parlament… Chiar și dl Sârbu, băiatul acela, care-i jurist.”

Europa Liberă: Sergiu Sârbu, deputat democrat?

Alexei Busuioc: „Da. El din clasa a VIII-a e deputat sau de când?”

Europa Liberă: Nu-i adevărat. El a fost în Partidul Comuniștilor…

Alexei Busuioc: „Da, dar e de mult în Parlament…”

Europa Liberă: Știți că se vorbește că și sângele proaspăt ar trebui să ajute…

​Alexei Busuioc: „…Cu Parlamentul nu putem noi face experimente cu sânge proaspăt. Aici nouă nu ne trebuie sânge proaspăt. Nouă ne trebuie minți, de asta noi deseori umblăm prin bâlciul acesta politic, pentru că noi căutăm sânge proaspăt, oameni cu viziuni noi, dar noi trebuie să căutăm gândire. Noi nu avem o gândire strategică sau de țară, gândire de țară. La noi se umblă așa, știți cum, între business, pe lângă politică…”

Europa Liberă: Haideți să vă întreb mai tranșant: parlamentarii sunt oglinda societății?

Alexei Busuioc: „Nu!”

Europa Liberă: Păi, dar ei sunt aleși de către cetățenii acestui stat?

Alexei Busuioc: „Da, da, dar, după mine, nu sunt, ei nu reprezintă. Este în franceză un proverb: „Il y a quelque chose à choisir entre la peste et le choléra”, deci între ciumă și holeră trebuie de ales ceva. Oamenii speră la niște lucruri, ăștia vin cu niște minciuni, mă rog, mai gogonate. Oamenii tot le cred…”

Europa Liberă: Acestea sunt promisiunile pe care le fac în campania electorală, pentru care cetățeanul își dă votul.

Alexei Busuioc: „Da, promisiunile din campania electorală. Și cineva a mai promis 500 de euro, dacă mai țineți minte…”

Europa Liberă: Mărimea salariului cât va fi…

Alexei Busuioc: „Mărimea salariului și astăzi când mai vin oamenii la primar…”

Europa Liberă: În audiență…

Alexei Busuioc: „Da, în audiență. Mai în glumă, mai în serios întreabă: „Ce, dle primar, mai avem de așteptat acele 500 de euro pe care ni le-au promis pentru lucru”? Și funcționarii publici care astăzi primesc un 2.000, 2.200, 2.500 de lei, un inginer cadastral cu studii superioare așa salariu primește în sat. Despre care sânge proaspăt, despre care elită? Ce vreți să creștem noi?”

Europa Liberă: Dle Busuioc, vă întrebam dacă Parlamentul este oglinda societății? Vă întreb acum dacă și șeful statului, care a fost ales prin vot direct de către cetățeni, îi reprezintă, pentru că astea sunt instituțiile pe care se bazează un stat – Parlamentul, Executivul, puterea judecătorească…

Alexei Busuioc: „Da, da, da... Noi lucrurile astea le cunoaștem. Teoria statului. Este vorba despre Parlament acum, dacă mi-ați pus întrebarea aceasta.

Președintele țării. Nu am nimic cu dl Dodon. El nu este președintele meu. De ce el nu este președintele meu? Pentru că el a fost ales în baza unei hotărâri a Curții Constituționale. Ca să modifici Constituția, trebuie 68 de deputați să voteze. Nu a fost votat.

Parlamentul la ora actuală, în halul în care este, el nu este oglinda societății. Dacă asta e oglinda societății, atunci să mă scuze mulți, că eu niciodată nu vorbesc de reunire, dar în cazul acesta, mai bine deja reunire, decât în așa hal, de-acum mai bine reunire, pentru că se vede clar că deraiem de la anumite lucruri. Doi. Președintele țării. Nu am nimic cu dl Dodon. El nu este președintele meu. De ce el nu este președintele meu? Pentru că el a fost ales în baza unei hotărâri a Curții Constituționale. Ca să modifici Constituția, trebuie 68 de deputați să voteze. Nu a fost votat. S-a descoperit o găselniță pe undeva și, în urma la găselnița aceea, o hotărâre a Curții Constituționale și s-a ales președintele. E și normal că trebuia să aleagă lumea pe cineva. Cum a fost ales, asta e o istorie foarte murdară, foarte urâtă. Poate o să vorbim cu alte ocazii. Mai ales după 2018, foarte mulți primari o să poată să vă spună atunci cum a fost ales și dl Dodon…”

Europa Liberă: Cu contribuția primarilor?

Alexei Busuioc: „Asta e o altă temă, v-am spus. În 2018, undeva în decembrie…”

Europa Liberă: Dar într-o frază: au fost impuși primarii să fie votat Igor Dodon?

Alexei Busuioc: „Dna Valentina, eu înțeleg că Dvs. sunteți… și vreți să scoateți totul din oameni, dar v-am spus: în ianuarie 2019, eu cred că mulți primari vor deschide anumite paranteze și referitor la alegerea președintelui țării. Dar dincolo de asta, v-am spus, nu am nimic cu dl Dodon. Doamne ferește, nu am nimic, pentru că nici nu îl cunosc, dar faptul că el este considerat acum președintele Republicii Moldova, am spus că eu nu-l recunosc. Dincolo de asta, vorbesc în calitate de simplu cetățean acum, el duce o politică a altui stat în Republica Moldova, ceea ce mă irită foarte mult.”

Europa Liberă: Alt stat fiind Federația Rusă?

Alexei Busuioc: „Rusia, da, da. Și eu mă uit cât de agresivi sunt și pe rețelele de socializare foarte mulți care îl susțin. Deci, ori sunt troli din ăștia care sunt plătiți și fac toate chestiile astea, ori într-adevăr revenim la întrebarea pe care ați pus-o la început: încotro merge Moldova? Care și pe unde o apucă, acum ea merge. Înțelegeți? Unii vor încolo, alții – dincolo. Este o greșeală strategică poate și a conducerii acestui stat, pe care noi încă îl avem, Republica Moldova, pentru că nu poate să se consolideze și să ducă societatea într-o singură direcție. Iată aici la noi e dezmățul.”

Europa Liberă: Dle Busuioc, vreau să vă întreb despre rolul și puterea primarului în statul Republica Moldova.

​Alexei Busuioc: „Astăzi, primarii sunt reduși la tăcere.”

Europa Liberă: De ce ați acceptat acest lucru?

Alexei Busuioc: „(râde) Vă dau drept exemplu chiar ce vorbeam mai deunăzi între noi, primarii. Se arată un arest al unui primar. Vin mascații, i-au sucit mâinile, l-au pus pe capotă, undeva era scris: „primarul cutare fură banii…”. După asta, după vreo trei-patru zile, îi dau drumul acasă primarului acela. În mintea la toată populația a rămas că primarul e hoț. Acum du-te tu și dovedește la toată lumea: „Mie mi-au dat drumul acasă, n-au găsit nimic, a fost…” Mă rog, ceva găsesc ei, clar lucru că numaidecât găsesc, căci v-am spus că nu este astăzi un primar sau o primărie căreia să nu-i poți găsi ceva. Nu există! În orișice primărie intri, și la mine, și unde vreți, ieși cu dosar de acolo dacă vrei. Dacă ai venit să cauți păduchi, găsești imediat. Televiziunea după asta nu mai vine sau presa să ia un interviu de la primarul care a fost arestat. Nu mai vine, pentru că el deja e pus într-o situație; primarul e redus la tăcere. Acum, ca să vă răspund la întrebarea Dvs., ca el să nu mai poată vorbi mai departe, că, dacă tu începi să vorbești un pic despre ceea ce s-a întâmplat, apoi îți scoatem iar dosarul de acolo și începem mai departe… Înțelegeți?”

Europa Liberă: Dle Busuioc, primarul trăiește cu grijile și preocupările cetățeanului sau cu frica față de putere?

Alexei Busuioc: „La ora actuală, unii primari pot să-și permită luxul să aibă grija cetățenilor care i-au ales, dar într-o mare măsură el trăiește cu frica de a nu fi arestat. Noi, primarii, chiar când ne mai întâlnim între noi: „Ce mai faci, dle primar”? „Mulțumim partidului, încă nu ne-a arestat”. Adică, noi o facem sub formă de glumă, dar undeva în gluma asta este și un răspuns pentru cine înțelege.”

Europa Liberă: Care sunt problemele cele mai mari ale administrației locale, tot cele pe care le enunțați de ani de zile?

Alexei Busuioc: „Da, da. Descentralizarea.”

Europa Liberă: Să nu vă mai țină cu mâinile legate când e vorba despre autonomie financiară.

Alexei Busuioc: „Așa, autonomia financiară este foarte discutabilă. Fondul rutier pe care nouă ni l-au dat un an, acum, în 2017, am folosit un lucru extraordinar. Toți spun că este meritul guvernării. Dna Valentina, Dvs. idee nu aveți ce mamă de bătălie a dus CALM-ul pentru Fondul acesta rutier și numai cu cine n-am discutat, ce bătălie a fost…”

Europa Liberă: Și acum sunteți mulțumiți?

Alexei Busuioc: „Pe jumătate.”

Europa Liberă: De ce?

Alexei Busuioc: „Pentru că măcar un pic, dar ne-au venit niște bani în teritoriu.”

Europa Liberă: Vin și în haznaua primăriei?

Alexei Busuioc: „Da, în haznaua primăriei, să-i zicem așa, dar sunt direcționate pentru drumuri, ceea ce noi nu am avut până la ora actuală.”

Europa Liberă: S-a îmbunătățit, se îmbunătățește infrastructura?

​Alexei Busuioc: „Da, da, și eu cred că în trei, patru ani, dacă continuăm așa, eu vorbesc, lucrurile vor evolua. Acesta e un element pentru care trebuie să-i dăm meritul guvernării, dar, repet, meritul guvernării eu îl pun sub semnul întrebării, pentru că nu cumva s-a făcut și de dorul partenerilor occidentali, pentru că CALM-ului este greu deja să-i închizi gura. Noi suntem omniprezenți și în Congresul Regiunilor de la Strasbourg, și la Bruxelles, deci, noi deja suntem prea cunoscuți ca să ne închidă cineva gura.”

Europa Liberă: Dacă încep să fie soluționate problemele, de ce continuă exodul, de ce lumea e cu gândul la străinătate, de ce încă nu poate fi stopată această migrație?

Alexei Busuioc: „S-a pierdut încrederea, dna Valentina. Asta e cel mai grav din ceea ce se petrece astăzi. Omul ar trăi la țară și cu vreo trei mii de lei, ar trăi el cumva, le mai lipește, le mai cârpește, le mai…”

Europa Liberă: Dar satele pustiesc…

Alexei Busuioc: „Da, cu vreo trei ani în urmă, eu eram mai optimist. Astăzi, când mă uit ce se face în jur, e catastrofă. Oamenii pleacă. Bine și situația materială, asta-i sută la sută, dar părerea mea curat subiectivă e că băieții aceștia tineri care cresc au altă gândire, în primul rând. Ei nu mai sunt ca noi. Patrioți, rupem cămășile pe noi, țara noastră… Ei au altă gândire, ei abordează lucrurile altfel și ei se uită aici și nu mai au încredere în jur, în țară, ei se uită că politicienii se bat, ceilalți se mănâncă… În primărie, de exemplu, da, nu prea se face… la nivel de raion e haos, la nivel de țară e haos, la ce să mai stăm noi aici…”

Europa Liberă: O Moldovă depopulată o să creeze și mai multe probleme.

Alexei Busuioc: „Poate și acesta este scopul până la urmă, ca peticul acesta de pământ să-l readucă la tăcere totală sau, sau eu aș vrea să cred în asta, este un alt plan pregătit pentru Republica Moldova, pe care nici eu, nici Dvs., nici mulți alții încă nu-l vedem. Dacă-i acela pe care îl am eu în minte, ar fi bun.”

Europa Liberă: Și ce-i în mintea Dvs.?

Alexei Busuioc: „(râde) După 2018, dna Valentina, în decembrie 2018 o să

Băieții aceștia care fac astăzi dosare sau judecătorii care dau sentințele astea pentru arestări ș.a.m.d. nu prea au scrupule și, vrei nu vrei, noi ne păzim.

putem vorbi. O să mă invitați și o să discutăm și la subiectul acesta. Sunt lucruri pe care chiar nu ar fi bine să le spunem deodată. V-am spus, mulți din noi au familii, au copii. Băieții aceștia care fac astăzi dosare sau judecătorii care dau sentințele astea pentru arestări ș.a.m.d. nu prea au scrupule și, vrei nu vrei, noi ne păzim. Nu că mi-e frică de mine, pe mine pot să mă închidă, nu-i o problemă. Eu am trăit, peste tot trăiesc și în pușcărie tot o să trăiesc. Problema este în familia mea. Deci, oamenii care au o familie și țin la familia lor se autoizolează ca să-și protejeze familia, pentru că astăzi nu poți să fii până la urmă deschis cu mulți, din păcate, chiar și televiziuni poate și jurnaliști, nu poți să fii deschis, pentru că tu nu știi, uite, iese undeva mesajul, cineva, undeva a văzut lucrul acesta: „Măi, dar ce-i cu acesta, nu-i prea limbut și vorbește prea multe despre noi?”. Poate să se întâmple…”

Europa Liberă: Totuși, într-o democrație unde e pus accentul pe libertate, pe libertatea cuvântului, pe libertatea de exprimare ar trebui să trăiască lumea cu mai puțină frică sau fără frică.

Alexei Busuioc: „Dna Valentina, nu se poate de criticat. Eu înțeleg, dar nici noi nu putem acum să zicem, de exemplu, că în Franța nu este libertatea cuvântului, dar acolo, chiar dacă se expun asupra unui subiect, de exemplu, în justiție, acolo omul… La noi sunt vreo trei, patru procurori care-s cunoscuți de acum, vreo trei, patru judecători pe care toți îi cunosc și dacă observați toate dosarele astea, nu știu de ce, chiar și prin raion…”

Europa Liberă: …ajung să fie instrumentate de aceștia.

Alexei Busuioc: „Ajung să fie instrumentate de ei, ceea ce într-o țară civilizată nu se întâmplă. Și de atâta nici nu poți să spui că toți judecătorii sunt la fel, toți îs corupți; nu poți să spui că toți procurorii, că noi avem băieți în procuratură care-s foarte buni, ca și în poliție, ca și în judecătorii, noi avem băieți foarte buni. Problema este că ei la un moment dat devin victime ale sistemului; el încearcă un pic să stopeze, să frâneze, dar lui îi trebuie, la băieții aceștia, că ei sunt mulți, băieți buni sunt mulți, ei așteaptă ceasul X; ceasul X, când o să vină, ei atunci au să pună piciorul în ușă și au să înceapă ca bumerangul, înapoi. Aici eu îmi pun întrebarea: toți aceștia care astăzi acționează la sunete de telefon sau mai știu eu ce indicații de sus, cum le mai zic ei, las’ să le zică cum vor, mie îmi e interesant: ei chiar cred că niciodată n-o să devină victime la ceea ce fac? Nimic nu rămâne fără urmă, chiar și emisiunea noastră pe care o facem astăzi, ea nu rămâne fără urmă. Deci, așa-i și acolo. Și noi trebuie să ne dăm seama la un moment dat: noi criticăm, sigur că trebuie să criticăm, nu să murdărim, că acela-i bandit, că acela-i hoț… Nu se poate, lucrul acesta nu-i frumos și nu trebuie făcut.”

Europa Liberă: Trebuie atacate problemele, și nu persoanele.

Alexei Busuioc: „Așa, nu persoanele…”

Europa Liberă: Și trebuie foarte clar să se dezmeticească lumea ce vrea, cu cine vrea și de ce vrea.

​Alexei Busuioc: „Așa. Dar las-o lumea sau vino tu cu argumente clare, economice că, uite, în partea asta se duce atâta, uite procentele, uite formele care duc, întreabă oamenii ceia care lucrează cu Occidentul și întreabă oamenii aceștia, că în Rusia se duc atâta. Trebuie să-i dai omului posibilitate ca el singur să aleagă, nu că, de exemplu, rușii îs răi, toți îs bandiți sau în Europa toți îs gay ș.a.m.d. Nu se poate. Și oamenii deseori înghit toate astea. Oamenii care, mă rog, nu toți sunt pregătiți din punct de vedere intelectual ca să separe. Și ei deseori se lasă pradă televizorului sau lui badea Vasile din sat, care-i, de exemplu…”

Europa Liberă: Sursa de informație…

Alexei Busuioc: „Că a trăit cu rușii bine și iată așa, de exemplu. Înțelegeți? Și copiii lui toți îs în Europa.”

Europa Liberă: Într-un cuvânt, Moldova are viitor?

Alexei Busuioc: „În Vest are viitor. În Vest! În Est nu este viitor, dna Valentina! Nu este…”