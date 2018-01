„Moldova IT Park”, între oportunităţi şi rezerve

Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” și-a început activitatea – primii 47 de rezidenți au semnat contractele de înregistrare miercuri. Este un proiect unic pentru Republica Moldova, lansat de comunitatea IT și sprijinit de Guvern. Rezidenții – fie din țară, fie de peste hotare – vor primi o serie de facilități, principalul dintre care e taxa unică de 7% din vânzări. Legea cu privire la parcurile IT a intrat în vigoare încă la începutul anului trecut. Experții însă au câteva rezerve.

Când e vorba de „Moldova IT Park”, cuvântul „parc” trebuie folosit cu ghilimelele de rigoare. Un parc pentru tehnologia informației nu este numaidecât un spațiu fizic, unde poți ajunge cu transportul public sau cu mașina. În cazul Republicii Moldova, acesta nu are infrastructură în sensul clasic al cuvântului și nici clădiri, cum se întâmplă cu incubatoarele din alte țări. E o entitate virtuală. Doritorii pot să depună dosarul online ca să beneficieze de acest sistem.

Proaspătul rezident al „Moldova IT Park” Alexandru Bejan și-a deschis o companie de consultanță în domeniul IT după ce a revenit la Chișinău din Belgia. El spune că e abia la început de drum, - e singurul angajat al firmei, dar știe ce urmează să facă.

„Eu mă gândeam, deoarece este așa o posibilitate, poate să formez o echipă a mea aici, să facem mai multe contracte cu alte țări, alți clienți, deci să aducem mai mulți bani cu ajutorul unei echipe întregi aici, în Moldova. Ideea e că cu acest impozit special în domeniul IT e de a atrage cât mai mulți investitori de peste hotare ca să dezvoltăm domeniul IT în Moldova pentru ca să creștem cumva țara noastră.”

Intențiile tânărului antreprenor se aliniază cu scopurile declarate ale acestui proiect. Pe site-ul oficial al parcului IT e menționat că platforma organizațională are „un set de mecanisme şi facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine”.

Taxa unică de 7% din venitul de vânzări nu e singurul beneficiu. Administratorii parcului promit că și pentru angajații rezidenților va fi avantajos. Conform legislației, salariații beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul respectiv. Însă la punerea în practică a noii legi, pot apărea provocări.

O sursă care preferă să rămână anonimă afirmă că mulți s-ar bucura de creșterea salariilor, dar există totuși persoane care vor fi afectate negativ. Dacă ar urma să iasă în concediu de maternitate, sursa afirmă că va primi o indemnizație considerabil mai mică.

„Din cauza că nu vom mai adăuga la fondul de pensii, la alte fonduri, respectiv, cred că ar beneficia de parcurile IT genurile de persoane care nu au interese de a acumula pensii sau a primi îndemnizații de maternitate, de exemplu. Cred că companiile ca entități ar fi foarte interesate să devină membri acestor parcuri IT și mă tem că marea parte a companiilor într-adevăr vor deveni membri ai parcurilor IT, lăsând oamenii oarecum să piardă de pe urma acestei decizii. Dacă pentru angajator e vorba de un procent mic de oameni afectați negativ, pentru oamenii afectați negativ este totul.”

Iată și opinia administratorului parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, Sergiu Voitovschii:

„Am anunțat că vom seta ședințe tehnice, la care vom invita experți tehnici de la toate autoritățile responsabile care vor fi gata să dea explicații. Atâta timp cât companiile nu au început raportarea pe regim preferențial, ceea ce se va întâmpla începând cu 1 februarie pentru rezidenții care vin în luna ianuarie, este greu de spus despre careva dificultăți…”

Există rezerve și la alte capitole. Vitalie Eșanu muncește în domeniul tehnologiilor informaționale încă din anii '90 și știe din experiența proprie lacunele legilor din acest domeniu. El spune că astfel de scheme se numesc „gâturi economice” și creează oportunități pentru corupție.

„În general, statul e cel mai prost manager, cred. Din cauza asta se aduce un foarte mare deserviciu domeniului tehnologiei informaționale care e foarte dinamic, incluzând management la nivel de stat. Nu trebuie de reglementat nicicum industria IT-ului. Unica ce cred că poate să facă [statul], e cumva să anuleze doar TVA-ul pentru companiile de IT. Asta cred că e problema. Companiile de IT nu concurează la nivel de salarii cu companii din alte țări, dar la nivel de TVA.”

Vorbind despre beneficii, experții cu care am discutat spun că atunci când ai de achitat 7% din vânzări, există un stimulent să înregistrezi compania, să ai vânzări legale și să eviți salariile în plic, ceea ce ar rezolva o serie de probleme sistemice. În același timp, experiența țărilor din Europa Centrală și de Est arată că facilitățile fiscale, mai ales cele care țin de impozitul pe venit, s-au dovedit ineficiente, susțin unii specialiști. Rămâne de văzut cum rezidenții și administratorii „Moldova IT Park” vor naviga aceste provocări.