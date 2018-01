Zeci de femei care au suferit în spitalele moldovene cer guvernului să ia atitudine

Un grup de femei care susțin că au trăit experiențe traumatizante în spitalele din Republica Moldova au depus o petiție la Guvern, Ministerul Sănătăţii, CNA și oficiul Avocatului Poporului, în care cer, între altele, inițierea unui control al principalelor instituții medicale din țară. Ele cred că astfel autoritățile ar putea răspunde la întrebarea: dispun doctorii de echipament și pregătire necesară, inclusiv psihologică, pentru a oferi sprijin de calitate pacienților. Demersul reprezintă o reacție la recentul caz în care o tânără s-a plâns că a avortat singură în toaleta Institutului Mamei și Copilului pentru că personalul medical nu i-ar fi acordat ajutorul necesar.

Petiţia depusă la Guvern conţine peste 90 de istorii ale femeilor care au pătimit în spitale. Iniţiativa aparţine unui grup de activiste ce au lansat campania de colectare a istoriilor la scurt timp după ce a fost făcut public cazul tinerei care luna trecută s-a văzut silită să accepte întreruperea sarcinii pentru că fătul avea malformații şi care nu a fost supravegheată şi îngrijită corespunzător de personalul medical

Una dintre iniţiatoare, Alina Andronache, se numără printre femeile care au trăit o experienţa traumatizantă în urmă cu doi ani, când a suferit un avort medicamentos. Nici astăzi nu şi-a revenit din şocul trăit atunci, povesteşte femeia:

„La fel am fost ignorată de către asistenţa medicală în momentul în care primeam tratamentul. Am suferit şi o intervenţie chirurgicală fără anestezie, nici măcar cea locală. Au trecut doi ani de atunci, mi-am dat seama că eu am avut o traumă psihologică foarte mare. Atunci am tăcut, am preferat să ascund, să tac şi să îmi revin, pentru că aveam doi copii. Acum m-am implicat pentru că înţeleg cât de greu le este acestor femei să vorbească. În primul rând, suferă o traumă psihologică şi nu sunt gata să vorbească. În al doilea rând, nu au încredere în instituţiile statului şi în instituţiile de justiţie că se vor lua măsuri.”

Alina Andronache spune că în continuare primeşte mesaje cu istorii ale femeilor care au suferit în urma interacţiunii cu sistemul medical moldovean. Acestea sunt relatate inclusiv de soţi, taţi sau mame ale femeilor. Astăzi au fost prezentate public mai multe istorii, ale căror protagoniste au rămas anonime, însă. În petiţia depusă la Guvern, CNA, Ministerul Sănătăţii şi Oficiul Avocatului Poporului sunt numele şi datele de contact ale femeilor, spune Alina Andronache. Petiţia conţine şi câteva solicitări de care, speră iniţiatoarele, se va ţine cont în următoarele două săptămâni:

„Sunt cazuri în care au fost denigrate, umilite, înjosite, în care au suferit violenţă obstetrică, în care li s-a cerut bani şi mită direct. Vrem ca prim-ministrul în decurs de 14 zile să inițieze controale în toată ţara ca să vedem care este situaţia la zi atât din punctul de vedere al pregătirii medicilor, cât şi a tehnicii pentru a oferi asistență medicală în situaţii de naştere prematură. Totuși, lumea mai trimite istorii. Lumea tot scrie şi scrie, ceea ce înseamnă că nu vorbim despre un caz sau două. Sunt sute de cazuri.”

La începutul acestei săptămâni Ministerul Sănătăţii a anunţat concedierea a trei angajaţi de la Institutul Mamei şi Copilului după ancheta internă în cazul tinerei care a avortat în veceul spitalului. Investigaţia a mai scos la iveală faptul că tânăra nu a beneficiat de consiliere psihologică, de o comunicare constructivă cu personalul medical şi că a fost tratată cu neglijenţă.

Coordonatorul de programe de la Centrul pentru politici şi analiză în sănătate, Ghenadie Ţurcanu, crede că acţiunile autorităţilor nu ar trebui să se limiteze la aceste decizii, iar situaţia din sistemul de sănătate a ajuns vicioasă tocmai pentru că a fost ignorată până în prezent:

„Din tot ceea ce s-a întâmplat până acum în ultimii câţiva zeci de ani, nu au învăţat lecţia nici autorităţile, nici populaţia. Situația negativă pe care o avem în sistemul de sănătate e din cauză că nu se implementează reforme în sistemul de sănătate, iar ceea ce se face se face doar fragmentat, iar o parte din reforme mai mult se mimează decât se implementează în realitate.”

Femeile care au depus petiţii vineri la Guvern, CNA, Ministerul Sănătăţii şi Oficiul Avocatului Poporului spun că dacă cererea lor va rămâne fără răspuns, sunt hotărâte să protesteze în stradă şi să se adreseze misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale.