Mișcarea de extremă dreaptă a adepților „Supremației Albe” la originea incidentelor rasiste de la Charlottesville

Monitorizați de decenii de instituțiile angajate pe planul apărării drepturilor omului și combaterii antisemitismului - inclusiv pentru relațiile lor cu organizații de extremă dreaptă, neolegionare, din România - adepții ideologiei supremației albe din Statele Unite, nu sînt o grupare nouă în peisajul american și internațional. Ca ideologie, mișcarea a apărut la începutul anilor 1800 fiind o reacție a albilor din sudul Statelor Unite la mișcarea aboliționistă.

În esență este vorba despre o Mișcare extremistă umbrelă, care include grupări neo-naziste, altele ale skinhead-ilor rasiști, pe așa numiții membri „tradiționali” ai supremației albilor - practic „o colecție” de grupări ale Ku Klux Klanului, estimate a fi între 40 și 45 ce funcționează complet independent -, pe aderenții sectei religioase antisemite „Identitatea creștină”, și diverse clanuri din închisori formate de adepții supremației albilor. Li se adaugă, potrivit unui raport al Ligii Anti-Defăimare (ADL), un număr crescînd de așa-numiți Odiniști, dintr-o sectă a supremației albe ce cultivă păgînismul nordic european și o serie de ziși „intelectuali”, independenți, care se străduie să dea o justificare și să alimenteze venerația față de conceptele ideologice ale Mișcării supremației albilor.

În privința ideologiei Mișcării, aceasta este dominată în momentul actual de credința că, în cazul unei lipse de acțiuni imediate, albii ar fi amenințați cu extincția de către o maree de non-albi care ar fi controlați și manipulați de evrei. În principiu, adepți Mișcării aderă cel puțin la una dintr-o serie de convingeri formulate astfel: albii trebuie să fie poporul dominant peste popoare de alte origini; albii trebuie să trăiască între ei într-o societate exclusiv de albi; albii își au propria „cultură” care este superioară altora; oamenii albi sînt superiori genetic celorlalți. La acestea se adaugă antisemitismul, evreii fiind considerați de adepții supremației albilor, o rasă în sine de paraziți și la originea tuturor relelor.

Convingerea centrală a adepților Mișcării supemației albilor este rezumată în lozinci de genul celei denumită „14 cuvinte”, creație a unui criminal condamnat la închisoare pe viață, David Lane: „Trebuie să asigurăm existența poporului nostru și un viitor pentru copiii albi” (We must secure the existence of our people and a future for white children).

Organizațiile de monitorizare amintite notează că din 2009 se observă o accentuare a activităților organizațiilor de extremă dreaptă, fără însă ca Mișcarea supremației albilor să fi crescut numeric, așa cum s-a petrecut cu extremiștii anti-guvernamentali. În schimb adepții ideologiei au devenit mai mînioși și iritabili, consecința fiind o creștere de ordin important a violenței membrilor Mișcării.

Aceiași observatori insistă și asupra faptului că numeroși dintre adepții ideologiei supremației albilor nu aparțin unor grupuri organizate, ci mai curînd participă la acțiuni ca indivizi neafiliați. În consecință, mărimea reală a Mișcării este considerabil mai mare decît cea însumată a grupărilor structurate ce predică ura, iar în diverse acțiuni au căpătat importanță bandele violente formate de acești indivizi.

Asemenea altor multe grupări extremiste de dreapta, și cei din Mișcarea supremației albe sînt angajați și în diverse activități sociale, între care strîngerea de alimente sau organizarea de festivități publice.

Un amplu raport al ADL din 2015 sublinia că între mișcările extremiste active pe plan intern în Statele Unite, adepții supremației albe sînt de departe cei mai violenți. În ultimii zece ani, ei au comis circa 83% din asasinatele de tip extremist și au fost implicați în 52% din cazurile de schimburi de focuri dintre extremiști și poliție.

Membrii mișcării sînt angajați în mod regulat în diverse planuri, acte și comploturi de natură teroristă, fiind în același timp implicați în forme tradiționate de activitate criminală, nemotivate ideologic. Dar, chiar excluzînd aceste ultime tipuri de delicte, adepții supremației albe rămîn exponenții de prim rang ai violenței cu consecințe mortale între toate mișcările extremiste interne din Statele Unite.