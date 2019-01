Mike Pompeo și politica administrației Trump în Orientul Mijlociu

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, viziteaza Orientul Mijlociu. El urmeaza sa rosteasca o alocutiune la Cairo. Va contura aceasta o noua politica americana in regiune? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Intentia lui Pompeo – conform unor surse oficiale – este de a nega optiunea lui Barack Obama cu privire la Orientul Mijlociu, conturata atunci cind fostul presedinte a rostit o alocutiune, tot la Cairo, in 2009.

El urmeaza sa acuze fosta administratie pentru deschiderile sale catre Iran si sa spuna ca presedintele Trump intelege nevoile si ia in considerare interesele regiunii. Dar, firește – tinind cont de ce se intimpla la Washington, cel mai recent cu privire la retragerea fortelor americane din Siria – lideri se intreaba daca vreunul dintre consilierii sai il poate, cu adevarat, reprezenta pe Trump. De aceea Departamentul de Stat a tinut sa precizeze, explicit ca „Secretarul de stat Pompeo vorbeste in numele presedintelui Trump”.

Se stie ca, in decembrie, Trump anuntase retragerea fortelor americane din Siria, in interval de 30 de zile. Dupa aceia, Pentagonul a schimbat cu un interval de patru pînă la șase luni.

Saptamina trecuta consilierul prezidential John Bolton a spus ca retragerea nu va avea loc pina cind reteaua terorista ISIS nu va fi infrinta, desi presedintele spusese ca a fost infrinta. Pentru ca ieri, seful executivului sa declare ca retragerea va avea loc „intr-un ritm potrivit” si sa insiste ca nimic nu s-a schimbat de la declaratia sa initiala, adica o retragere rapida.

Saptamina trecuta, presedintele spusese ca Iranul „poate face ce vrea” in Siria, contrazicind pozitiilor ambilor sai consilieri pentru securitate nationala, Pompeo si Bolton.

Multi se intreaba daca in aceste conditii alocutiunea lui Pompeo, a carei data nu a fost anuntata, are vreun rost. Pe de alta parte se stie ca secretarul de stat este una dintre persoanele cu influenta asupra lui Trump. Seful diplomatiei americane va poposi in Iordania, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudita, Oman si Kuweit. E posibil ca el sa viziteze si Irakul si Israelul.

Intre aceste escale, cele care vor focalize atentia sint alocutiunea din Egipt si intilnirile din Arabia Saudita. In variante initiale ale alocutiunii, Pompeo il acuza pe Obama – fara a-l numi – ca ar fi indus in eroare regiunea cu privire la sursele terorismului, Pompeo urmind sa arate ca Iranul este adevarul vinovat.

Depinzind si de ce referi va face prin comparatie la situatia drepturilor omului in Arabia Saudita, declaratiile secretarului de stat ar putea atrage critici, tinind cont intre altele ca teroristii din 2001 proveneau din Arabia Saudita si ca ISIS este dominate de musulmani suniti, in timp de Iranul este o tara siita.

Ce se astepta cu interes este si daca Pompeo va face referiri la maniera in care aliatul Arabia Saudita se raporteaza la cazul Khashoggi, ziaristul saudit ucis in consulatul tarii sale de la Istanbul. Ideile principale ale vizitei lui Pompeo sunt ca America ramine interesata de regiune si ca regimul iranian este un mare pericol.